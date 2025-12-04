Ермак отомстил мне за раскрытие данных о деньгах Fire Point, – Касьянов. ВИДЕО
Юрий Касьянов, радиоинженер, специалист по аэроразведке в интервью Цензор.НЕТ рассказывает:
- как Андрей Ермак отомстил ему за раскрытие информации о деньгах Fire Point;
- почему так называемая "датская модель" финансирования – рай для желающих нагреть руки на армии;
- как людям угрожали "отправить на ноль", чтобы помогли слепить уголовное дело на самого Касьянова.
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Что предшествовало?
3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ произошло по приказу главы Офиса президента Андрея Ермака.
По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.
Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.
Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.
Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.
6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.
Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БПЛА ложью.
12 октября Касьянов заявил, что он является разоблачителем и ключевым свидетелем в деле Национального антикоррупционного бюро в отношении компании Fire Point. Именно это он назвал основной причиной ликвидации созданного им подразделения. Также военный попросил НАБУ о защите для себя и родных по программе для свидетелей.
Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич.
Позже стало известно, что Касьянов будет выполнять задания в одном из подразделений ГПСУ на востоке.
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Нас зрадять через Зеленського-Рева
2019 рік пом'ятаєш? Ото ж.
От ніхто приніхто задовго до нього не казав, що той Файрпойнт - шаражкина контора з фунтами на чолі, яка створена на колінці з лайна та гілок для пиляння грошей.
Всі крадуть і Йура також
У помічника БУДАНОВА знашйли $2 МЛН! ЧЕКАЛКИН: СБУ и ГУР прочали боротьбу из-за Ермака
Глибока історія пздца владарування вовки та мафій починаючи чисто Бєніною а потім .рагулялісь ..
через корото історію вибори-2019 р- ПОРОХ СИЛА- КОКС МОГИЛА
https://www.youtube.com/watch?v=iJEPzfZIu9E
Добре, що світяться, для подальших дій🤝👍🫡💯⚔️🇺🇦❤️‼️
За кордоном?
Касьян і мендель.
Касьян, то всьо клятий дєрьмак!
Твій любий зе!гундос не до чого!
Зе!гніда спиною до тебе стояв, нічого не бачив!
Касьян, я забув, хто тобі завадив москву знищити?
Дєрьмак?
Касьянов хоч без вязниці обійшовся: полковників-генералів той по вязницях порозпихав,бо щось не так про нього обмовились. Та й Мендель можна вірити,що сказала про сірого,навіть не сірого,а чорного кардинала.
задрав ниттям)