Ермак отомстил мне за раскрытие данных о деньгах Fire Point, – Касьянов. ВИДЕО

Юрий Касьянов, радиоинженер, специалист по аэроразведке в интервью Цензор.НЕТ рассказывает:

как Андрей Ермак отомстил ему за раскрытие информации о деньгах Fire Point;

почему так называемая "датская модель" финансирования – рай для желающих нагреть руки на армии;

как людям угрожали "отправить на ноль", чтобы помогли слепить уголовное дело на самого Касьянова.

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Что предшествовало?

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ произошло по приказу главы Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БПЛА ложью.

12 октября Касьянов заявил, что он является разоблачителем и ключевым свидетелем в деле Национального антикоррупционного бюро в отношении компании Fire Point. Именно это он назвал основной причиной ликвидации созданного им подразделения. Также военный попросил НАБУ о защите для себя и родных по программе для свидетелей.

Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич.

Позже стало известно, что Касьянов будет выполнять задания в одном из подразделений ГПСУ на востоке.

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