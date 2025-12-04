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Новости Видео Юрий Касьянов обратился к Ермаку Ликвидация подразделения роты ударных БПЛА комплексов 10-го мобильного отряда Дело против Касьянова
11 561 28

Ермак отомстил мне за раскрытие данных о деньгах Fire Point, – Касьянов. ВИДЕО

Юрий Касьянов, радиоинженер, специалист по аэроразведке в интервью Цензор.НЕТ рассказывает:

  • как Андрей Ермак отомстил ему за раскрытие информации о деньгах Fire Point;
  • почему так называемая "датская модель" финансирования – рай для желающих нагреть руки на армии;
  • как людям угрожали "отправить на ноль", чтобы помогли слепить уголовное дело на самого Касьянова.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Что предшествовало?

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ произошло по приказу главы Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БПЛА ложью.

12 октября Касьянов заявил, что он является разоблачителем и ключевым свидетелем в деле Национального антикоррупционного бюро в отношении компании Fire Point. Именно это он назвал основной причиной ликвидации созданного им подразделения. Также военный попросил НАБУ о защите для себя и родных по программе для свидетелей.

Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич.

Позже стало известно, что Касьянов будет выполнять задания в одном из подразделений ГПСУ на востоке.

Читайте также: Касьянов сообщил, что против него открыли дело за "незаконное обогащение": "Им крайне важно закрыть мне рот"

Автор: 

Касьянов Юрий (59) Ермак Андрей (1665) Данилюк-Ярмолаева Марина (462) Fire Point (34)
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Топ комментарии
+35
Та не, то пані Карма.
2019 рік пом'ятаєш? Ото ж.
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04.12.2025 21:05 Ответить
+19
О! Вже перестав шмаркливо просити вибачення у Єрмака, і пітсотчисяч перший раз перевзувся.
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04.12.2025 21:05 Ответить
+12
Ітіть секрет полішинеля відкрив Касьянов.
От ніхто приніхто задовго до нього не казав, що той Файрпойнт - шаражкина контора з фунтами на чолі, яка створена на колінці з лайна та гілок для пиляння грошей.
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04.12.2025 21:09 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=4WsmwnsLDGk

Нас зрадять через Зеленського-Рева
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04.12.2025 21:03 Ответить
Та не, то пані Карма.
2019 рік пом'ятаєш? Ото ж.
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04.12.2025 21:05 Ответить
О! Вже перестав шмаркливо просити вибачення у Єрмака, і пітсотчисяч перший раз перевзувся.
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04.12.2025 21:05 Ответить
Знову цього касьяна тулять, подав голос, як воно там збирається дрони?
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04.12.2025 21:06 Ответить
Воно відчуло, що може відвихляти. Тому знов відкрило рота...
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04.12.2025 22:57 Ответить
Густо насипає
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04.12.2025 21:07 Ответить
В українській мові зʼявився новий матюк з висотну будівлю - єрмак!
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04.12.2025 21:07 Ответить
Якщо це так і дЄрмака немає - то підрозділ чекає формування (відміна наказу про розформування) і БпЛА уже майже летять на болотянський кремль?
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04.12.2025 21:09 Ответить
Ітіть секрет полішинеля відкрив Касьянов.
От ніхто приніхто задовго до нього не казав, що той Файрпойнт - шаражкина контора з фунтами на чолі, яка створена на колінці з лайна та гілок для пиляння грошей.
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04.12.2025 21:09 Ответить
Та, да, коли Йуру Касянова почали запитувати про накрутки на дрони, що Йура робив, проганяючи документи між фірмами родичів, Йура начитавшись інтернету вирішив " розкрити таємницю полішинеля" - КРАДУТЬ!
Всі крадуть і Йура також
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04.12.2025 22:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iJEPzfZIu9E

У помічника БУДАНОВА знашйли $2 МЛН! ЧЕКАЛКИН: СБУ и ГУР прочали боротьбу из-за Ермака

Глибока історія пздца владарування вовки та мафій починаючи чисто Бєніною а потім .рагулялісь ..
через корото історію вибори-2019 р- ПОРОХ СИЛА- КОКС МОГИЛА

https://www.youtube.com/watch?v=iJEPzfZIu9E
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04.12.2025 21:09 Ответить
Он, як рясно почало гадити на Українця, єрмаковске лайно по мережі!!
Добре, що світяться, для подальших дій🤝👍🫡💯⚔️🇺🇦❤️‼️
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04.12.2025 21:19 Ответить
Де зараз знаходиться Єрмак?
За кордоном?
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04.12.2025 21:22 Ответить
В кремлі,приймає звання героя...
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04.12.2025 21:48 Ответить
Спадкоємиця древнього російського дворянського роду, наближеного до самого Петра Першого, як вона заявляє, і тупий агітатор за Голобородька...
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04.12.2025 21:32 Ответить
Касьянов дурню якусь несе
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04.12.2025 21:34 Ответить
Нова байка!
Касьян і мендель.
Касьян, то всьо клятий дєрьмак!
Твій любий зе!гундос не до чого!
Зе!гніда спиною до тебе стояв, нічого не бачив!
Касьян, я забув, хто тобі завадив москву знищити?
Дєрьмак?
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04.12.2025 21:36 Ответить
Занадто,всюди наслідив,цей сірий кардинал.
Касьянов хоч без вязниці обійшовся: полковників-генералів той по вязницях порозпихав,бо щось не так про нього обмовились. Та й Мендель можна вірити,що сказала про сірого,навіть не сірого,а чорного кардинала.
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04.12.2025 21:46 Ответить
Касьянову респект. Перший не злякався сказати правду про заробітки влади на дронах. Чекаєм розслідування від НАБУ.
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04.12.2025 22:45 Ответить
Який в сраку респект? У людини є навички застосування дронів.
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04.12.2025 23:19 Ответить
Розслідування по Касянову?
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05.12.2025 09:27 Ответить
Для наповнення конвертів зеленим депутатам Зєлєнскій готовий на все. Адже "бєз конвєрта" депутат не голосує, або голосує не так як Зєлєнскому хочеться. Вся оця "офісна структура Єрмака" займалася по суті лише однією справою - висмоктувала відкати для себе і наповнювала конверти "багуцкім". Істерика Багуцкой не про "вялічіє і незамінність Єрмака", а про наповнення її особистого конверта від Зєлєнского. Звідси якщо хтось заважав красти з бюджету багато для наповнення конвертів та офшорних рахунків того адміністрація президента і вся депутатська фракція готові розірвати на шмаття. Зрозуміло що "Фаєр Поінт" це "дурілка картонная". Цинізм починається вже з кольору (розовий) і назви "Фламінго" (дітя заката), а коли мова доходить до персонального складу цієї єврейської компанії з Кварталу 95, то крах проекту гарантовано. Жодного технічно фахівця нема. Ну от зовсім жодного... Це як для проведення операції на серце запросити двірника... Касянов на це вказував і його просто "стерли". Чомусь найбільше нападають на Касьянові ті хто сам голосував за Зєлєнского, бо їм вже якось не до сміху. Раджу таким не "гавкати", а виправляти помилки!
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05.12.2025 00:02 Ответить
йди ваюй, п1сятель..(
задрав ниттям)
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05.12.2025 01:29 Ответить
Так он воюет а ты что или кто ?Диванный воин?)
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05.12.2025 10:55 Ответить
"на самого Касьянова",юра себе прям оплотом укр державності возомним
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05.12.2025 04:58 Ответить
Fire Point хочь якось літали, на відмінут від "виробів" Касянова
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05.12.2025 22:06 Ответить
 
 