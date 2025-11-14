РУС
Глава ГПСУ Дейнеко устроил для меня ГУЛАГ после показаний в НАБУ, - Касьянов

Касьянов заявил о давлении на него после расформирования подразделения

Майор ГПСУ и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил о давлении на него после показаний в НАБУ по делу Fire Point.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Глава ГПСУ господин Дейнеко устроил для меня личный ГУЛАГ с 3 октября. Напоминаю, что 2 октября я давал показания в НАБУ по делу Fire Point.

Теперь я не могу никуда поехать самостоятельно, даже в пределах гарнизона. За мной следят ВБ-шники и СБУ-шники. Живу я в переполненном доме с замечательными ребятами, но отдельно от других офицеров, и снимать жилье мне запрещено.

Такое отношение к боевому офицеру - это сплошной позор, и делается это по заказу господ Зеленского и Ермака как месть за раскрытие их коррупционных схем на оборонных заказах", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Касьянов сообщил, что против него открыли дело за "незаконное обогащение": "Им крайне важно закрыть мне рот"

По словам Касьянова, подразделение, которое он вместе с другими создавал с первых дней войны, распылили по всему фронту.

"Материально-техническую базу, в которую мы вложили сотни тысяч долларов и тысячи часов своего труда, – уничтожили. Уничтожили лаборатории, вычислительный центр, испытательный отдел.

В заброшенном ангаре гниют новые, уникальные самолеты deep strike, созданные по технологии "стелс", станция радиоэлектронной разведки, уникальная электрическая катапульта, аналогичных которой есть только две в мире.

Уничтожив подразделение, научно-технический центр, базы, они взялись за меня и мою семью", - подчеркнул офицер.

Читайте также: Касьянов об атаке дронов на Москву: Наше подразделение делало это значительно дешевле

Давление на военных

"Через две недели после ликвидации подразделения открыли уголовное дело, выбивают из военнослужащих расформированного подразделения "показания". Или подпишешь, или поедешь на ноль.

А в это время никто не летает на Москву. Несколько раз пытались, потратили десятки миллионов долларов, но не долетели. И дело не только в Москве. Москва – это символ путинского режима, это самая мощная система ПВО в мире, которую мы преодолевали. Наше подразделение выполнило множество других успешных операций. А теперь всего этого нет.

Самое смешное, что топ-коррупционеры, которые производят беспилотники, неспособные долететь до Москвы, но которые стоят минимум 58 тысяч долларов, отправили беспилотники Касьянова, которые стоят в десять раз меньше и которые могут долететь до центра Москвы, на ценовую экспертизу", - подытожил он.

Читайте: Людей из моего подразделения вызывают на многочасовые допросы. Хотят показаний против меня, - Касьянов

Что предшествовало?

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ произошло по приказу главы Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БПЛА ложью.

12 октября Касьянов заявил, что он является разоблачителем и ключевым свидетелем в деле Национального антикоррупционного бюро в отношении компании Fire Point. Именно это он назвал основной причиной ликвидации созданного им подразделения. Также военный попросил НАБУ о защите для себя и родных по программе для свидетелей.

Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич.

Позже стало известно, что Касьянов будет выполнять задания в одном из подразделений ГПСУ на востоке.

Читайте также: НАБУ расследует возможное завышение цен на БПЛА компанией Fire Point, - Касьянов

Касьянов заявил о давлении на него после расформирования подразделения
Касьянов заявил о давлении на него после расформирования подразделения

