Глава ГПСУ Дейнеко устроил для меня ГУЛАГ после показаний в НАБУ, - Касьянов
Майор ГПСУ и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил о давлении на него после показаний в НАБУ по делу Fire Point.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Глава ГПСУ господин Дейнеко устроил для меня личный ГУЛАГ с 3 октября. Напоминаю, что 2 октября я давал показания в НАБУ по делу Fire Point.
Теперь я не могу никуда поехать самостоятельно, даже в пределах гарнизона. За мной следят ВБ-шники и СБУ-шники. Живу я в переполненном доме с замечательными ребятами, но отдельно от других офицеров, и снимать жилье мне запрещено.
Такое отношение к боевому офицеру - это сплошной позор, и делается это по заказу господ Зеленского и Ермака как месть за раскрытие их коррупционных схем на оборонных заказах", - отметил он.
По словам Касьянова, подразделение, которое он вместе с другими создавал с первых дней войны, распылили по всему фронту.
"Материально-техническую базу, в которую мы вложили сотни тысяч долларов и тысячи часов своего труда, – уничтожили. Уничтожили лаборатории, вычислительный центр, испытательный отдел.
В заброшенном ангаре гниют новые, уникальные самолеты deep strike, созданные по технологии "стелс", станция радиоэлектронной разведки, уникальная электрическая катапульта, аналогичных которой есть только две в мире.
Уничтожив подразделение, научно-технический центр, базы, они взялись за меня и мою семью", - подчеркнул офицер.
Давление на военных
"Через две недели после ликвидации подразделения открыли уголовное дело, выбивают из военнослужащих расформированного подразделения "показания". Или подпишешь, или поедешь на ноль.
А в это время никто не летает на Москву. Несколько раз пытались, потратили десятки миллионов долларов, но не долетели. И дело не только в Москве. Москва – это символ путинского режима, это самая мощная система ПВО в мире, которую мы преодолевали. Наше подразделение выполнило множество других успешных операций. А теперь всего этого нет.
Самое смешное, что топ-коррупционеры, которые производят беспилотники, неспособные долететь до Москвы, но которые стоят минимум 58 тысяч долларов, отправили беспилотники Касьянова, которые стоят в десять раз меньше и которые могут долететь до центра Москвы, на ценовую экспертизу", - подытожил он.
Что предшествовало?
3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ произошло по приказу главы Офиса президента Андрея Ермака.
По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.
Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.
Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.
Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.
6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.
Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БПЛА ложью.
12 октября Касьянов заявил, что он является разоблачителем и ключевым свидетелем в деле Национального антикоррупционного бюро в отношении компании Fire Point. Именно это он назвал основной причиной ликвидации созданного им подразделения. Также военный попросил НАБУ о защите для себя и родных по программе для свидетелей.
Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич.
Позже стало известно, что Касьянов будет выполнять задания в одном из подразделений ГПСУ на востоке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але мені байдуже, чи Залужний, чи Кривоніс, але хтось один, щоб не поборювати один-одного. Нехай хоч жереб кидають.
Стаття в газеты "Дзеркало тижня"
"Наймасованішою - і найбільш пропіареною - вважається спільна повітряна безпілотна операція різних структур Сил оборони 11 березня 2025-го. Тоді, ймовірно, було запущено близько 400 БпЛА, з яких до московського регіону долетів 71 (фіксація противником), а до Москви - жоден. Як наслідок, було пошкоджено житловий будинок і складські приміщення в Підмосков'ї. Мінімальна вартість акції - 400х100 000 (вартість одного дрона) = 40 млн дол. Піару було багато, результативність - фактично нуль, підсумовує Касьянов.
Таке уже було в Україні, у мусорських та ДержПрикСлужби в 2014-16 роках!!
Коваль Михайло, може проконсультувати, отих істот з ДПСУ!!
Скоро, вони зовсім по іншому оцінять свої злочини проти України!!!
Перед сім'ями буде соромно та сусідами!!