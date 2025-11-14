Голова ДПСУ Дейнеко влаштував для мене ГУЛАГ після свідчень в НАБУ, - Касьянов

Майор ДПСУ та фахівець із аеророзвідки Юрій Касьянов заявив про тиск на нього після свідчень в НАБУ щодо Fire Point.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова ДПСУ пан Дейнеко влаштував для мене особистий ГУЛАГ з 3 жовтня. Нагадую, що 2 жовтня я свідчив в НАБУ у справі Fire Point.

Тепер я не можу нікуди поїхати самостійно, навіть в межах гарнізону. За мною слідкують ВБ-шники і СБУ-шники. Мешкаю я в переповненої оселі з чудовими хлопцями, але окремо від інших офіцерів, і знімати житло мені заборонено.

Таке ставлення до бойового офіцера - це суцільна ганьба, і робиться це на замовлення панів Зеленського і Єрмака як помста за розкриття їх корупційних схем на оборонних замовленнях", - зазначив він.

За словами Касьянова, підрозділ, який він разом з іншими створювали з перших днів війни, розпорошили по всьому фронту.

"Матеріально-технічну базу, в яку ми вклали сотні тисяч доларів і тисячі годин своєї праці, – знищили. Знищили лабораторії, обчислювальний центр, випробувальний відділ.

У занедбаному ангарі гниють нові, унікальні літаки deep strike, створені за технологією "стелс", станція радіоелектронної розвідки, унікальна електрична катапульта, аналогічних якій є тільки дві в світі.

Знищивши підрозділ, науково-технічний центр, бази, вони взялися за мене і мою сім'ю", - наголосив офіцер.

Тиск на військових

"Через два тижні після ліквідації підрозділу відкрили кримінальну справу, вибивають з військовослужбовців розформованого підрозділу "свідчення". Або підпишеш, або поїдеш на нуль.

А в цей час ніхто не літає на москву. Кілька разів намагалися, витратили десятки мільйонів доларів, але не долетіли. І справа не тільки ж в москві. Москва – це символ путінського режиму, це найпотужніша система ППО в світі, яку ми долали. Наш підрозділ виконав безліч інших, успішних операцій. А тепер всього цього немає.

Найсмішніше, що топ-корупціонери, які виробляють безпілотники, нездатні долетіти до москви, але які коштують мінімум 58 тисяч доларів, відправили безпілотники Касьянова, які коштують в десять разів менше і які можуть долетіти до центру москви, на цінову експертизу", - підсумував він.

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

12 жовтня Касьянов заявив, що він є викривачем та ключовим свідком у справі Національного антикорупційного бюро щодо компанії Fire Point. Саме це він назвав основною причиною ліквідації створеного ним підрозділу. Також військовий попросив НАБУ про захист для себе та рідних за програмою для свідків.

Раніше ЗМІ заявили, що співвласником компанії Fire Point є Тимур Міндіч.

Пізніше стало відомо, що Касьянов виконуватиме завдання в одному з підрозділів ДПСУ на сході.

