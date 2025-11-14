Голова ДПСУ Дейнеко влаштував для мене ГУЛАГ після свідчень в НАБУ, - Касьянов

Касьянов заявив про тиск на нього після розформування підрозділу

Майор ДПСУ та фахівець із аеророзвідки Юрій Касьянов заявив про тиск на нього після свідчень в НАБУ щодо Fire Point.

"Голова ДПСУ пан Дейнеко влаштував для мене особистий ГУЛАГ з 3 жовтня. Нагадую, що 2 жовтня я свідчив в НАБУ у справі Fire Point.

Тепер я не можу нікуди поїхати самостійно, навіть в межах гарнізону. За мною слідкують ВБ-шники і СБУ-шники. Мешкаю я в переповненої оселі з чудовими хлопцями, але окремо від інших офіцерів, і знімати житло мені заборонено.

Таке ставлення до бойового офіцера - це суцільна ганьба, і робиться це на замовлення панів Зеленського і Єрмака як помста за розкриття їх корупційних схем на оборонних замовленнях", - зазначив він.

За словами Касьянова, підрозділ, який він разом з іншими створювали з перших днів війни, розпорошили по всьому фронту.

"Матеріально-технічну базу, в яку ми вклали сотні тисяч доларів і тисячі годин своєї праці, – знищили. Знищили лабораторії, обчислювальний центр, випробувальний відділ.

У занедбаному ангарі гниють нові, унікальні літаки deep strike, створені за технологією "стелс", станція радіоелектронної розвідки, унікальна електрична катапульта, аналогічних якій є тільки дві в світі.

Знищивши підрозділ, науково-технічний центр, бази, вони взялися за мене і мою сім'ю", - наголосив офіцер.

Тиск на військових

"Через два тижні після ліквідації підрозділу відкрили кримінальну справу, вибивають з військовослужбовців розформованого підрозділу "свідчення". Або підпишеш, або поїдеш на нуль.

А в цей час ніхто не літає на москву. Кілька разів намагалися, витратили десятки мільйонів доларів, але не долетіли. І справа не тільки ж в москві. Москва – це символ путінського режиму, це найпотужніша система ППО в світі, яку ми долали. Наш підрозділ виконав безліч інших, успішних операцій. А тепер всього цього немає.

Найсмішніше, що топ-корупціонери, які виробляють безпілотники, нездатні долетіти до москви, але які коштують мінімум 58 тисяч доларів, відправили безпілотники Касьянова, які коштують в десять разів менше і які можуть долетіти до центру москви, на цінову експертизу", - підсумував він.

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

12 жовтня Касьянов заявив, що він є викривачем та ключовим свідком у справі Національного антикорупційного бюро щодо компанії Fire Point. Саме це він назвав основною причиною ліквідації створеного ним підрозділу. Також військовий попросив НАБУ про захист для себе та рідних за програмою для свідків.

Раніше ЗМІ заявили, що співвласником компанії Fire Point є Тимур Міндіч.

Пізніше стало відомо, що Касьянов виконуватиме завдання в одному з підрозділів ДПСУ на сході.

Касьянов єдиний хто бомбив москву. За це зермаки його пресують.
14.11.2025 15:19 Відповісти
Юрій ви --нудний .
14.11.2025 15:32 Відповісти
Помолись на портрети Єрмака, і Зеленского, і скажи "головне аби не Порошенко!"
14.11.2025 15:25 Відповісти
Касьянов єдиний хто бомбив москву. За це зермаки його пресують.
Його пресують, бо на Єрмака посмів гавкнути. Не допомогло, що потім і слізно пробачався, і визнав помилку. Уявив себе хероєм, як при Порошенку.
Без фізичних знищень нічого українці з поганню зробити не зможуть, нажаль(((
Залужний
Тобто ухилянт? Він офіцер і виконує наказ верховного головнокомандувача. Треба було свого безпосереднього керівника нафіг послати? Це перше. Подруге тоді всіх послів треба вважати ухилянтами.

Але мені байдуже, чи Залужний, чи Кривоніс, але хтось один, щоб не поборювати один-одного. Нехай хоч жереб кидають.
Коли пан Валерій був на передку, то йому на мобільний подзвонили з ОП по якійсь дріб'язковій справі. Через декілька хвилин по ставці прилетів Іскандер. Залужний отримав поранення в голову і якийсь час лікувавсь. Зєля використав це, як привід для відставки. Який він ухилянт?
Звідки знаєш? Сам Заслужений розповів з Лондону?
За словами генерала-майора Сергія Кривоноса, Залужний отримав поранення після телефонного дзвінка від чиновника Офісу президента. Після завершення розмови по командному пункту, де перебував Залужний, влучив російський снаряд. Лише завдяки міцності приміщення, яке витримало основний удар, йому вдалося уникнути загибелі.
не прикидуйся дурником. не личить
Білецький
Помолись на портрети Єрмака, і Зеленского, і скажи "головне аби не Порошенко!"
Може треба прізвище на Міндіч змінити...та громадянство...??
Ну спробуй.
Поки ДПСУ має право для себе щось закуповувати - вони можуть мити 10-15 %
Він постійно підкреслює, що є офіцером. Ну так якщо для тебе це так важливо, то згадай про своб офіцерську гідність і починай діяти. Усіма доступними тобі засобами. Чому весь протест зводиться лише до дописів в інтернеті?
Юрій ви --нудний .
А ви доженіть його і скажіть це йому три рази.
Ваню, нам з ним не по дорозі .
Звичайне кремлівське замовлення на Касьянова. Бо його дрони над Москвою не збиваються. Тут навіть до бабульки не ходи
Яке кремлівське ?! Йой Ваню...і що у тебе в голові ?
Юра, у тебе що, ручки нема, чи з паперлм погпно? Може па'ять ніяка вже? Біжи у НАБУ і пиши все, що знаєш - кому, коли, скільки, за що. Тільки перед тим погодь з прокурором САП програму захисту свідків.
Тут треба порадитись з Рабіновичем.
ГУЛАГ. Дивні в цього охфіцера порівняння. Очевидно воно не знайоме, що це за абревіатура, якщо порівнює її зі збройними силами.
Нехай Юрій наведе приклади схожості його теперешнього становища з гулагом.
РОЗПІАРЕНИЙ НАЛІТ УКРАЇНСЬКИХ ДРОНІВ НА МОСКВУ У БЕРЕЗНІ ВИЯВИВСЯ ПРОВАЛЬНИМ. ЧОМУ? - ЮРІЙ КАСЬЯНОВ.

Стаття в газеты "Дзеркало тижня"

"Наймасованішою - і найбільш пропіареною - вважається спільна повітряна безпілотна операція різних структур Сил оборони 11 березня 2025-го. Тоді, ймовірно, було запущено близько 400 БпЛА, з яких до московського регіону долетів 71 (фіксація противником), а до Москви - жоден. Як наслідок, було пошкоджено житловий будинок і складські приміщення в Підмосков'ї. Мінімальна вартість акції - 400х100 000 (вартість одного дрона) = 40 млн дол. Піару було багато, результативність - фактично нуль, підсумовує Касьянов.
А скільки єрмаки з цих липових БПЛА собі на кишеню поклали?
Таваріщ Зєлєнскій, праізошла чудовіщная ашібка)
Типова поведінка отого Дейнеко, нагадив по команді дивної істоти з опу і заховався, тільки ж оточення у нього знає, як ним виконувалися злочинні накази і що за це йому та виконавцям буде!!
Таке уже було в Україні, у мусорських та ДержПрикСлужби в 2014-16 роках!!
Коваль Михайло, може проконсультувати, отих істот з ДПСУ!!
Скоро, вони зовсім по іншому оцінять свої злочини проти України!!!
Перед сім'ями буде соромно та сусідами!!
О! В юрасіка касьянова манія величі вже піднялася до "бойового офіцера"... Вітаю, юрію, з новим рівнем. Він цілком гідні постійної уваги ВБ/СБУ-шників. Бо, очевидно, можете ще й покусати тих "гідних хлопців", з якими вам наказано жити в располазі.

Нагадаю, що касьянова не допустили до безпосереднього спілкування з порохом, бо юрасик так кидався, так піною з рота в 2018-2019 році бризкав на всіх в нападах патологічної любові до хєрограя, що реально боялися, що кусатись почне.
#цетобінепорошенко
конкурент Мадяра
Унилий у своєму репертуарі.
Ця,корисний ідіот,Касянов, привів до влади агентів фсб, на чолі із Зеленьським, розкрададав бюджет України на виробництві дронів. А тепер ця Касянов у білому пальто скиглить, що " Влад Ссаніч" не оцінив його підлабузництва?
Касянов- ти, негідник, прініс своєю агітацією страшні випробування в Україну. Ти повинен заплатити за загибель скількох партіотично налаштованих людей. Повинен, Касянов. Господь тобі суд'я
