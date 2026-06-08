Ринок праці в "Дії": Перші дві послуги працевлаштування онлайн запустили в тестовому режимі

Дерегуляція

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством цифрової трансформації запустило закритий запис на бета-тестування перших інструментів нової цифрової екосистеми ринку праці "Обрій".

Як зазначається, розробку та інтеграцію системи оцінюють у $5-10 млн на поточний і наступний роки, передає Інтерфакс-Україна.

"Одним із ключових інструментів нової політики зайнятості стане "Обрій" – нова цифрова система ринку праці, яка об'єднає людей, роботодавців, освітні можливості та держсервіси в одному середовищі. Головна мета – допомогти людям знайти роботу, бізнесу – знайти потрібних працівників", – розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час презентації платформи 8 червня.

Фінансування проєкту

За словами Соболева, фінансування проєкту наразі здійснюється за рахунок бюджетних коштів та міжнародних донорів, а в майбутньому система може залучати оплату від бізнесу за надання аналітичних даних та співпрацю.

Залучені $5-10 млн спрямують на цифрову розробку, інтеграцію різних держреєстрів, профілювання та підключення бізнесу.

Запуск сервісів

На етапі бета-тестування в "Дії" запускаються перші два сервіси:

гранти на професійне навчання (перенавчання та підтвердження кваліфікації) обсягом до 15 тис. грн,

можливість дистанційного припинення трудових відносин для осіб, які формально залишаються працевлаштованими на тимчасово окупованих територіях.

Запуск послуг для всіх громадян на платформі "Дія" заплановано на липень 2026 року.

У вересні поточного року на платформі з'явиться модуль цифрового працевлаштування та агрегатор вакансій, орієнтований, зокрема, на малі регіони, містечка та села, де публікація оголошень на приватних платформах є економічно невигідною для бізнесу.

До кінця року планується впровадження системи розумного підбору вакансій (AI-matching) на основі штучного інтелекту та великих даних (Big Data).

Повноцінний старт "Обрію" як цілісної екосистеми з інтеграцією Держслужби зайнятості та Держпраці заплановано на 2027 рік.

"Обрій" буде інтегрувати інформацію й від вже існуючих порталів вакансій.

Наприкінці березня 2026 року Соболев повідомляв, що Кабінет Міністрів України працює над цифровізацією ринку праці та планує запустити цифрову екосистему ринку праці "Обрій" навесні 2026 року.

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Очікування від проєкту

Як оцінюють у Мінекономіки, запуск цифрових інструментів дозволить додатково залучити до ринку праці 100 тис. людей уже цього року.

Загалом урядова стратегія зайнятості до 2030 року передбачає повернення до економічної активності 4,5 млн осіб, що є необхідним у разі швидкого зростання економіки на рівні під 7% на рік.

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Ринок праці в Україні

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України прибрав зайві функції Державної служби з питань праці, які дублювали роботу інших органів або давно втратили сенс.

До того Кабінет Міністрів України ухвалив нові правила для підтримки працевлаштування людей із інвалідністю.

На початку травня повідомлялося, що на підконтрольній Україні території проживають близько 31 млн людей, із яких працюють приблизно 13 млн, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 млн.

Також нагадаємо, що українці можуть офіційно поєднувати кілька робіт, працюючи за сумісництвом. Такий формат працевлаштування має окремі правила щодо робочого часу, оформлення, оплати та соціальних гарантій.

У січні Кабінет Міністрів схвалив Стратегію зайнятості населення України на період до 2030 року, а також операційний план заходів з реалізації Стратегії у 2026-2028 роках.

Проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року передбачав залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення.

Окрім того, Кабінет Міністрів України на засіданні 7 січня ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має дати старт реформі ринку праці.

До того стало відомо, що в 2025 році низка професій на українському ринку праці показує помітне зменшення кількості вакансій порівняно з 2021 роком.

Перед тим повідомлялося, що в Україні розпочалося масштабне дослідження ринку праці 2025-2026 років.

Також стало відомо, що Державна служба зайнятості запустила новий інструмент для пошуку роботи на основі штучного інтелекту. Такий цифровий помічник має спростити процес пошуку вакансій.

Пізніше Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці" в розділі "Статистика", де щомісяця будуть оновлюватися показники ринку зайнятості та роботи служби.

Послуги в "Дії"

Як повідомлялося, станом на кінець травня 2026 року застосунком "Дія" в 2026 році користуються понад 24 млн українців, а порталом "Дія" – майже 7 млн.

14 травня в застосунку "Дія" запустили персонального ШІ-агента, який допоможе швидше знаходити й отримувати державні послуги просто в чаті.

Раніше в травні стало відомо, що в "Дії" з'явилася можливість оформити "е-Картку" платника податків – як для себе, так і для дитини. Відтак, фізичний паперовий документ більше не потрібен, а електронна картка матиме таку саму юридичну силу, як і паперова.

Перед тим повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації готує до запуску послугу, яка дозволить сплачувати нараховані податки у застосунку "Дія".