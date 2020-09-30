Показания выжившего в авиакатастрофе Ан-26 курсанта Золочевского помогли следствию восстановить события, предшествовавшие трагедии, - ГБР
Показания выжившего в крушении самолета курсанта помогли следствию установить события, предшествовавшие трагедии, в том числе и размещение экипажа, для упрощения процедуры идентификации тел погибших.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал руководитель управления ГСУ ГБР Ярослав Лешенко.
"Прежде всего мы должны учитывать психологическое состояние этого человека.. Безотлагательно с ним проведены необходимые следственные действия, установлены особенности и детали события, которое имело место. Выяснились вопросы размещения экипажа: кто где находился.... Его показания на данный момент важны больше в том, кто где сидел, чтобы мы хотя бы приблизительно ориентировались с целью идентификации тел погибших, а также для ускорения процедуры передачи тел родственникам", - отметил он.
Лешенко отметил, что показания выжившего курсанта имеют большое значение для следствия.
"Он у нас основной свидетель", - добавил руководитель управления.
Лешенко добавил, что показания этого человека позволили следствию установить события, которые предшествовали катастрофе.
"В настоящее время мы не можем разглашать их", - подчеркнул он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
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Можливу.
Можливо.
Потом и так распускали сотнями тыс. по домам под "честное слово". Большинство потом было не расстреляно, когда отступали немцы, а спокойно себе влилось в штрафбаты и штрафармии.
"жестокость" чо.(правда не с той стороны что визжат совки)
"...Я сидел как раз возле переборки с пилотами. Все было нормально, потом ничего не помню. Очнулся на земле...."
Много данных, которые "помогли следствию восстановить события,"?!!!!
\\\\\\\в том числе и размещение экипажа, для упрощения процедуры идентификации тел погибших. Источник: https://censor.net/ru/n3221982\\\\\
Это как? Видать летчики ушли в хвост на "100 грамм", радист и бортмеханик резались в карты на пульте, а штурман храпел не пойми где? Или экипаж должен был занимать соответствующие места? Как понимать этого кто это высрал то? Тем более самолет разрушился вообще. Это какой трэш должен быть что "расследователи" не знают где и кто из экипажа должен быть? при посадке. при том шо темно. При том шо везешь курсантов.
\\\\\об этом рассказал руководитель управления ГСУ ГБР Ярослав Лешенко. Источник: https://censor.net/ru/n3221982\\\\\
Наверное парень 25 лет(по "блату"), вот и такое высрал. либо тупой. либо враг.
І Яхве "мій", так само як і Мішка Гоммі - "твій", тобто комікси то добре, але Мішка/Мішкиним іменем не вбито нікого, а іменем Яхве/"ісусік" - мільйони....(много).....(очєнь). не кажучи про тих шо вбив сам Яхве - цілу плоску землю затопив
похоже, что "включение фар" помешало посадке
«Такое гудение может быть лишь на последних мощностях самолета и на одном двигателе. Там их два, в полете он не горел. И я не уверен, что он зацепился за что-то крылом, он просто приземлился так на пузо», - говорит свидетель Тарасов.
Самолет упал возле трассы всего в нескольких десятках метров от его машины и почти сразу загорелся. Через какие-то доли секунды из пламени появился человек, который начал убегать от самолета. Рядом с горящим мужчиной собрались люди, они начали тушить его, это удалось только при помощи огнетушителя.
Поскольку самолет был не перегружен, а второй двигатель исправен. Вывод только один - чрезмерно увеличенная масса самолета во время посадки(кстати уже не в первый раз!)
И как результат, такое возможно, только если самолет находится в гравитационной струе(нитке) с изменяемым градиентом гравитации. Внимание! В нитке он находится умышленно!!! Это должно быть важно для понимания.