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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Показания выжившего в авиакатастрофе Ан-26 курсанта Золочевского помогли следствию восстановить события, предшествовавшие трагедии, - ГБР

Показания выжившего в авиакатастрофе Ан-26 курсанта Золочевского помогли следствию восстановить события, предшествовавшие трагедии, - ГБР

Показания выжившего в крушении самолета курсанта помогли следствию установить события, предшествовавшие трагедии, в том числе и размещение экипажа, для упрощения процедуры идентификации тел погибших.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал руководитель управления ГСУ ГБР Ярослав Лешенко.

"Прежде всего мы должны учитывать психологическое состояние этого человека.. Безотлагательно с ним проведены необходимые следственные действия, установлены особенности и детали события, которое имело место. Выяснились вопросы размещения экипажа: кто где находился.... Его показания на данный момент важны больше в том, кто где сидел, чтобы мы хотя бы приблизительно ориентировались с целью идентификации тел погибших, а также для ускорения процедуры передачи тел родственникам", - отметил он.

Лешенко отметил, что показания выжившего курсанта имеют большое значение для следствия.

"Он у нас основной свидетель", - добавил руководитель управления.

Лешенко добавил, что показания этого человека позволили следствию установить события, которые предшествовали катастрофе.

"В настоящее время мы не можем разглашать их", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники смогут забрать тела погибших в авиакатастрофе под Чугуевом уже на этой неделе, - ГБР

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемония прощания с погибшими под Чугуевом курсантами может пройти через две-три недели, - Зеленский

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) ГБР (3038) Золочевский Вячеслав (8)


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Топ комментарии
+7
Это как в совецкое время. Если убежал из плена и вернулся в тыл то ты предатель родины. И дядя НКВДист мучает тебя допросами... мол как тебе это удалось...
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30.09.2020 11:47
+7
Не разглашают - еще не знают, кого назначить стрелочником.
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30.09.2020 12:05
+5
Сегодня видел его интервью по говноканалу Г+Г
"...Я сидел как раз возле переборки с пилотами. Все было нормально, потом ничего не помню. Очнулся на земле...."
Много данных, которые "помогли следствию восстановить события,"?!!!!
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30.09.2020 11:57
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Это как в совецкое время. Если убежал из плена и вернулся в тыл то ты предатель родины. И дядя НКВДист мучает тебя допросами... мол как тебе это удалось...
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30.09.2020 11:47 Ответить
От як зараз мучаються учасники, що готували цю диверсію.
Можливу.
Можливо.
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30.09.2020 11:54 Ответить
был рассказ - немцы наложили военнопленных возле села в ограду какую-то(сами в шоке были сколько дидов сдалось), так бабка побежала, посралась с немцами и забрала деда домой.
Потом и так распускали сотнями тыс. по домам под "честное слово". Большинство потом было не расстреляно, когда отступали немцы, а спокойно себе влилось в штрафбаты и штрафармии.
"жестокость" чо.(правда не с той стороны что визжат совки)
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30.09.2020 11:55 Ответить
НА ТЕМУ как удалось сбежать из немецкого (советского) концлагеря.. вы не удивляйтесь ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ Первый концлагерь был построен в Поволжье красными в 1921 году для пленных басмачей и контры... в 1934 году в Поволжье приехал сам Гимлер и с большой командой спецов которые осмотрели контрационный (контраст) или фильтрования.. все немцы дотошные срисовали и потом практически с небольшими изменениями построили у себя и на оккупированных территориях- побег удавался- если среди пленных были бывшие сотрудники ГУЛАГ, НКВД, СМЕРШ, бывшие узники советских аналогичных лагерей которые постепенно зная где и как прорехи и недоработки слабые места ...
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30.09.2020 12:18 Ответить
интрига...
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30.09.2020 11:47 Ответить
Сегодня видел его интервью по говноканалу Г+Г
"...Я сидел как раз возле переборки с пилотами. Все было нормально, потом ничего не помню. Очнулся на земле...."
Много данных, которые "помогли следствию восстановить события,"?!!!!
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30.09.2020 11:57 Ответить
та шо там понимать, сначало заглох один двигатель, за 2 км до полосы заглох второй, пилот не стал планировать на пахату, а повернул на асфальт,но зацепился за деревья, вопрос как могли отказать два двигателя если топливная система продублирована три раза? ответ простой-козлиная моча в баках.
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30.09.2020 12:09 Ответить
Так эти показания в корне все меняют.
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30.09.2020 12:14 Ответить
это нормальная реакция организма. шок стирает память и напрочь глушит боль. главное, что помнит кто где сидел до крушения.
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30.09.2020 12:24 Ответить
Как бы "тромб не оторвался".....

\\\\\\\в том числе и размещение экипажа, для упрощения процедуры идентификации тел погибших. Источник: https://censor.net/ru/n3221982\\\\\

Это как? Видать летчики ушли в хвост на "100 грамм", радист и бортмеханик резались в карты на пульте, а штурман храпел не пойми где? Или экипаж должен был занимать соответствующие места? Как понимать этого кто это высрал то? Тем более самолет разрушился вообще. Это какой трэш должен быть что "расследователи" не знают где и кто из экипажа должен быть? при посадке. при том шо темно. При том шо везешь курсантов.

\\\\\об этом рассказал руководитель управления ГСУ ГБР Ярослав Лешенко. Источник: https://censor.net/ru/n3221982\\\\\

Наверное парень 25 лет(по "блату"), вот и такое высрал. либо тупой. либо враг.
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30.09.2020 11:52 Ответить
Чувак, твій Яхве тебе за таке, покарає.
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30.09.2020 11:55 Ответить
До чого це?
І Яхве "мій", так само як і Мішка Гоммі - "твій", тобто комікси то добре, але Мішка/Мішкиним іменем не вбито нікого, а іменем Яхве/"ісусік" - мільйони....(много).....(очєнь). не кажучи про тих шо вбив сам Яхве - цілу плоску землю затопив
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30.09.2020 11:59 Ответить
Чувак не то,что в рубашке-в пальто родился
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30.09.2020 12:01 Ответить
Не разглашают - еще не знают, кого назначить стрелочником.
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30.09.2020 12:05 Ответить
Земля вздыбилась, и зацепила крыло.
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30.09.2020 12:17 Ответить
но левый двигатель и всех, кто за ним стоит, уже успели оправдать - он работал...
похоже, что "включение фар" помешало посадке
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30.09.2020 14:20 Ответить
а что ,пожар уже был до падения самолета , явно ПЗРК
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30.09.2020 12:16 Ответить
Может высоковольтную линию зацепили?
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30.09.2020 12:18 Ответить
там ее, скорее всего нет...а вот"включение фар" могло напрямую активировать всё, что подключено было к этому тумблеру
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30.09.2020 14:22 Ответить
Уверен, не помогли. Вы и дальше нам втюрите, что ....виноват диспетчер дядя Коля. А вот и основная причина...собственно, как и предполагалось.

«Такое гудение может быть лишь на последних мощностях самолета и на одном двигателе. Там их два, в полете он не горел. И я не уверен, что он зацепился за что-то крылом, он просто приземлился так на пузо», - говорит свидетель Тарасов.
Самолет упал возле трассы всего в нескольких десятках метров от его машины и почти сразу загорелся. Через какие-то доли секунды из пламени появился человек, который начал убегать от самолета. Рядом с горящим мужчиной собрались люди, они начали тушить его, это удалось только при помощи огнетушителя.
Поскольку самолет был не перегружен, а второй двигатель исправен. Вывод только один - чрезмерно увеличенная масса самолета во время посадки(кстати уже не в первый раз!)
И как результат, такое возможно, только если самолет находится в гравитационной струе(нитке) с изменяемым градиентом гравитации. Внимание! В нитке он находится умышленно!!! Это должно быть важно для понимания.
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30.09.2020 12:19 Ответить
А опросить руководителя полетов, диспетчера, прослушать запись переговоров вышки с бортом, не судьба?
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30.09.2020 12:33 Ответить
вангую ,если за дело взялось гбр то тогда жопа. никто никогда не узнает правду. найдут козла отпущения типа диспетчера и на том все заглохнет. правду о аварии самолета никто не расскажет. там реально много замазано "жирных" людишек. а у них есть сваты, кумы, кенты , браты и т.д, которые сидят высоко и глядят далеко. все " расследуют" так как надо."стрелочников" всегда найдут.
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30.09.2020 12:52 Ответить
ясен перец, тут за вагнеровцев прижимают , прижимают и никак не могут дожать, а там тем более. Даже если, к примеру, диверсанты с россии раскажут что они с леса зафигачили с "Иглы" по самолету, вот мол фотки , смотрите, то у нас скажут что фейк, надо видео полное и чем снимали тоже, на експертизу и они врут, патаму что не обнаружили их пограничники, а так не может быть , да они и промазали, когда стреляли, да их и нен наградили на россии, значит врут и троллят, а у нас ошибка пилотов
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30.09.2020 13:43 Ответить
 
 