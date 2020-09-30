Показания выжившего в авиакатастрофе Ан-26 курсанта Золочевского помогли следствию восстановить события, предшествовавшие трагедии, - ГБР

Показания выжившего в крушении самолета курсанта помогли следствию установить события, предшествовавшие трагедии, в том числе и размещение экипажа, для упрощения процедуры идентификации тел погибших.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал руководитель управления ГСУ ГБР Ярослав Лешенко.

"Прежде всего мы должны учитывать психологическое состояние этого человека.. Безотлагательно с ним проведены необходимые следственные действия, установлены особенности и детали события, которое имело место. Выяснились вопросы размещения экипажа: кто где находился.... Его показания на данный момент важны больше в том, кто где сидел, чтобы мы хотя бы приблизительно ориентировались с целью идентификации тел погибших, а также для ускорения процедуры передачи тел родственникам", - отметил он.

Лешенко отметил, что показания выжившего курсанта имеют большое значение для следствия.

"Он у нас основной свидетель", - добавил руководитель управления.

Лешенко добавил, что показания этого человека позволили следствию установить события, которые предшествовали катастрофе.

"В настоящее время мы не можем разглашать их", - подчеркнул он.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.