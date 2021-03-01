Зеленский сегодня фактически отмазал Татарова, - Шабунин

Вместе с Зеленским за это трэш отвечает Ирина Венедиктова, которая незаконно забрала дело у НАБУ.

Об этом глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Знаете, как Зеленский отреагировал на субботние протесты? Сегодня фактически отмазал своего Татарова. По делу последнего остался один день на следствие: шлюхи в мантиях не продлили сроки. Напомню, что любимец Зеленского помог украсть 80 000 000 грн на жилье для нацгвардейцев. Стерненко, Антоненко и другие в тюрьме, а Татаров сидит в офисе Зеленского под столом Ермака. Какие же они в ОП нравственные ничтожества. Вместе с Зеленским за это трэш отвечает его Ирина Венедиктова, которая незаконно забрала дело у НАБУ. Ну значит маловаты были протесты. Ок, принято", - заявил Шабунин.

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Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.