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Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
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Зеленский (16563) Шабунин (466) Офис Президента (1694) Татаров Олег (350)

Зеленский сегодня фактически отмазал Татарова, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский сегодня фактически отмазал Татарова, - Шабунин

Вместе с Зеленским за это трэш отвечает Ирина Венедиктова, которая незаконно забрала дело у НАБУ.

Об этом глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Знаете, как Зеленский отреагировал на субботние протесты? Сегодня фактически отмазал своего Татарова. По делу последнего остался один день на следствие: шлюхи в мантиях не продлили сроки. Напомню, что любимец Зеленского помог украсть 80 000 000 грн на жилье для нацгвардейцев. Стерненко, Антоненко и другие в тюрьме, а Татаров сидит в офисе Зеленского под столом Ермака. Какие же они в ОП нравственные ничтожества. Вместе с Зеленским за это трэш отвечает его Ирина Венедиктова, которая незаконно забрала дело у НАБУ. Ну значит маловаты были протесты. Ок, принято", - заявил Шабунин.

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Зеленский сегодня фактически отмазал Татарова, - Шабунин 01

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.
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Топ комментарии
+58
Шабунин, тема вины в этом Порошенко не полностью отображена
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01.03.2021 15:35
+45
Татаров допомагає Зелі барижити грошики.
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01.03.2021 15:35
+44
И вот, в сентябре девятнадцатого, после полугода такой жизни и охраны такого вот уровня, я выезжаю по делам.
Самолет в десять вечера. Прилетаю. Ложусь спать.
Жена и дочка по охраной, за забором, КПП, с автоматчиками, с альфачами. Все норм.
В семь утра старая смена забирает дочь, везет в школу, потом меняется, в десять утра в Конча-Заспу прибывает новая смена.
И вот в десять утра мне звонит жена.
Приехала новая смена, стучит в дверь: «Ольга, вы только не волнуйтесь», а у самих глаза квадратные. Жена, естественно, за валидол.
Дочка? Муж?
Нет-нет, с ними все в порядке, просто с вас снимают охрану. Мы вас больше не можем охранять. Это нам сообщили вот сейчас, по дороге сюда. Такого не было никогда. Мы не знаем, что произошло. Извините, что так вышло. Сами в шоке.
А сами - реально в шоке.
Дочь в школе. Как её везти обратно - непонятно. Никаких пропусков у нас нет. Нас завозили и вывозили только в машине с номерами прикрытия. Если Ольга выйдет за КПП - её обратно уже не пустят.
Ну, эта проблема разрешилась быстро. Через полчаса пришел комендант и попросил покинуть помещение. Охрана с вас снята, значит, предоставлять вам помещение мы больше не имеем права.
Жена в полном шоке. Звонит следователю. Тот в таком же полном шоке. «Успокаивает» её - я считаю, что охрану не только нельзя снимать, а даже наоборот, после выборов опасность лишь усилилась.
Я за тридевять земель, дочь одна в городе, наша машина в третьем охраняемом месте, нам её не разрешили привезти на территорию, собирайте чемоданы и выезжайте. Как, куда, на чем - это ваши проблемы.
Нет, я не спорю, если вы пересмотрели концепцию, и решили, то охрана объекту больше не нужна - я ж не спорю. Вам виднее. Вы специалисты. Вам решать. Я, наоборот, только рад был бы вернуться к нормальной жизни в нормальных условиях. Но полгода до этого каждый раз к нам приходили и говорили - да, с приходом Баканова происходит пересмотр охраняемых объектов, да, сегодня в очередной раз обсуждали вас, нет, не волнуйтесь, по вам принято твердое решение оставить охрану. И так несколько месяцев.
И тут, как только я оказался за пределами страны, в течение ночи (!) принимается полностью противоположное решение - моя семья не являются больше охраняемыми лицами, и они обязаны покинуть охраняемую территорию.
То есть, это было не рациональное решение. Это было исключительно личностное решение. Давление ли, мелкая такая пакость за мои постики - не знаю, мне не интересно.
Да, шутки до этого «Аркадий, мы сами не знаем, куда мы вас сегодня повезем - на эфир на АТР, или в Харьковскую область на границу на обмен в багажнике» до этого были, и они в какой-то момент уже стали надоедать. Но шутки шутками, а…
В общем, жена включила режим «скандал он», сказала, что я сейчас соберу пресс-конференцию и полетят клочки по закоулочкам, и ей таки выписали какой-то там двухнедельный пропуск и разрешили остаться еще дней на десять. Но ни охраны, ни передвижения, ни пропуска на машину, ничего. Как ездить, как жить, черт знает. До города оттуда можно добраться только на «Богдане», а они все набиты битком и даже не останавливаются, в магазин теперь вообще только на такси, в школу хрен его знает как.
И вот такое мелкое клевание мозгов продолжалось неделю. Я уже сейчас не помню всех деталей, но клевки на этом не закончились.
В итоге я купил билет на обратный рейс, приехал, забрал семью, и мы уехали нахрен.
Перед вылетом альфачи, отводя глаза, попросили меня подписать добровольный отказ от охраны - я подписал.
Два раза мне намекать не надо. Я все понимаю сразу.
Когда государственные институты начинают разваливаться и превращаться в какой-то мелокомстительный балаган, «Квартал 95» , ты писал про меня каку, теперь не писай в мой горшок - я это чувствую. Чуйка на такие дела у меня теперь очень хорошо развита.
В аэропорту провожавшая меня смена - до границы меня все-таки довели - сказала следующее: «Правильно делаете, Аркадий. СБУ сейчас парализовано. Пришла новая метла, старые кадры метут, а тех, кого не зачистили, перестали работать. Почему? Потмоу что, чтобы вырастить оперативника, нужно пять-семь лет. Пока он обрастет информаторами, пока приживется на земле, установит связи… А теперь они не знают, за какой шаг их уберут со службы. Поэтому они теперь просто перестали делать что-то вообще».
Выселение командира разведывательного управления министерства обороны (!) с охраняемой территории и лишение его всей охраны - то есть просто превращение носителя наиважнейших государственных секретов в мишень - какие бы он там будки КПП не перестраивал, «Вагнергейт» и заказ полковником СБУ полковнику СБУ генерала СБУ убеждают меня, что это была не гипербола.
Оперативник, который вел мой кейс, кстати, снят с места и переведен куда-то в такие глухие дребеня, где только волки воют.
Вот такие пироги.
Аркадий Бабченко
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01.03.2021 15:39
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США должны заинтересоваться этим делом. Иначе зелёную шло@бень не угомонить.
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01.03.2021 15:59 Ответить
Паренек, пора на выход. Зеленый попугайчик разошелся, старый Джо не звонит.
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01.03.2021 16:00 Ответить
очень мне интересно, чем же он вам властьимущие так дорог этот самый татаров? это ж надо так упорно за него впрягаться.... интересная картина маслом.....ну когда то узнаем. всеравно все тайное становится явным....
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01.03.2021 16:01 Ответить
Совершенно бескорыстно!
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01.03.2021 16:02 Ответить
Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7156
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01.03.2021 16:04 Ответить
Абсолютно правильный вывод в конце статьи. Другого пути нет. Лишенный мозгов понимает только силу.
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01.03.2021 16:06 Ответить
как неожиданно то....
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01.03.2021 16:08 Ответить
на зелю чекає далеко нечарівний пенділь від Святого Байдена

#стерненкуволю
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01.03.2021 16:09 Ответить
Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3632 Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2556
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01.03.2021 16:17 Ответить
НЕ інакше, - у Татарова є компра на Зелю . По другому не виходить
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01.03.2021 16:20 Ответить
Так ведь если обидеть Татарова, он на корпоратив квартал не пригласит потом и отзывы плохие напишет..
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01.03.2021 18:03 Ответить
А какая разница есть или нет .Украине от этого не легче ,» спасибо « коллаборантами недалёким посадившим на трон -ИУДУ 🤢🤬👹🤡😈МАРТЫШКУ ***** ПУТЛЕРАСТОВИЧА
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01.03.2021 19:32 Ответить
Татарова в Украине "зе" может и отмазал,но тем самым на самого себья в мире ,особенно в США и в ЕС ох и дерьма лишний раз насазал.да и в глазах украинского народа тоже...
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01.03.2021 16:20 Ответить
Шо там у нас 9-го марта ? А-а-а... День народження Кобзаря ! Ну, то до зустрічи, буратіно.
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01.03.2021 17:30 Ответить
Ох и хорошо платят украинцы за дебильную галку в бюллетене!
Видели, по-чем, к примеру, подсолнечное масло? Толи еще будет!
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01.03.2021 17:33 Ответить
Чомусь на г+г з приходом на Банкову криворогульського непорозуміння перестали освітлювати вартість борщового набору,споживчого кошика.Не актуально?
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01.03.2021 18:50 Ответить
Мне и ответить нечего - я его лет 10 не смотрю, с появлением относительно быстрого интернета.
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01.03.2021 18:57 Ответить
Я його теж не дивлюся з часів появи в наших краях 3g інтернета.Але на роботі більшість співробітників чомусь вважають ТСН найкращим новинним ресурсом.На мої пропозиції поцікавитися новинами в інтернеті дивуються,навіщо напружувати мізки,коли можна ввечері в блаженному "бєздєліі" з пляшкою пива чи чашкою кави в руках "созєрцать" телеящик.
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01.03.2021 19:12 Ответить
3г - это на экранчике смартфона, не с моим зрением, а вот ПК с экраном дюймов 40 - самое то, и иногда с пеффком , самое главное, чего не понимают коллеги - возможность ВЫБОРА тех же, даже ТВ передач, но БЕЗ РЕКЛАМЫ. Правда почему-то передачи г+г туда не попадают, все больше 4-й и Сотник...
Еще характерный случай - до интернета - перед выборами 2004 года просто из настроек ящика удалил "интер", бо "вони брешуть", не люблю, когда срут в мозги.
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01.03.2021 20:31 Ответить
ТАТАРОВ на должности заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины в 2011-2014 годах вел уголовные производства против Татьяны Черновол, активистов Автомайдана и других общественных деятелей.

АДВОКАТ ЭКС-ПЕРВОГО ЗАМГЛАВЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА
АНДРЕЯ ПОРТНОВА

В ноябре 2016 года БЫЛ АДВОКАТОМ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ ВАДИМА НОВИНСКОГО, когда против него было открыто уголовное дело о попытке захватить власть в УПЦ МП.


В 2014-2017 ГОДАХ ВОЗГЛАВЛЯЛ ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРБУДА, одновременно занимаясь адвокатской деятельностью.
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01.03.2021 17:56 Ответить
З таким послужним списком у істоти є два шляхи:або в озу мертвечука,або радником до Зеленського.
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01.03.2021 18:52 Ответить
Шабунін молодець!
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01.03.2021 17:59 Ответить
Шабунін намагається відтерти заїди зеленого гівна зі свого рота.
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01.03.2021 18:53 Ответить
Он его не отмазал, они сошлись где то по середине. Принцип сойтись по середине свойственен лицемерам и двуличным особям. В купе с чутьем на выгоду, делает его весьма прагматичным управленцем. Для него наши враги, это друзья с которыми нет необходимости конфликтовать, и этот прогиб ему будет стоить весьма дорого. Хотя не ему, а нам. Как всегда.
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01.03.2021 18:05 Ответить
ТАТАРОВ

В мае 2019 в качестве адвоката Олеси Кузнецовой, жены погибшего Ивана Кузнецова, который в мае 2018 году вместе с сообщником напал на украинского активиста СЕРГЕЯ СТЕРНЕНКА,
ТРЕБОВАЛ ОТ СЛЕДОВАТЕЛЯ СБУ ОБЪЯВИТЬ СЕРГЕЮ СТЕРНЕНКО ПОДОЗРЕНИЕ В УМЫШЛЕННОМ УБИЙСТВЕ И ЗАКОНЧЕННОМ ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО ДВУХ ЧЕЛОВЕК.

5 августа 2020 ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ ТАТАРОВА НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ АНДРЕЯ ЕРМАКА.

В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА Татаров отвечает за правоохранительные органы, преимущественно, ГБР и ОФИС ГЕНПРОКУРОРА.
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01.03.2021 18:05 Ответить
Если с согласия преза около него находится такие мрази как Портнов и Татаров, то до лампочки мне все, что он сейчас делает .Рядом с ним антиукраинские гниды, которым нормальные люди руки не подадут.
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01.03.2021 18:11 Ответить
В РАЗГАР ЕВРОМАЙДАНА ТАТАРОВ ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ ОТ ЯНУКОВИЧА ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАХАРЧЕНКО - "СХЕМЫ"
https://gordonua.com/tags/oleg-tatarov.html
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01.03.2021 18:15 Ответить
ТАТАРОВ ПРИГРОЗИЛ ЕРМАКУ, ЧТО СОЛЬЕТ НЮАНСЫ ПО ДЕЛУ ВАГНЕРОВЦЕВ - РОМАНЕНКО
3 января, 2021

gordonua.com/tags/oleg-tatarov.html
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01.03.2021 18:19 Ответить
Якій піп(ЗЕ) така сама і парафія. І ця хитрожопа гнида,намагається переконати адміністрацію США, що він великий реформатор судебної системи.
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01.03.2021 19:49 Ответить
Протесты маловаты... зато немало ваты ! Вербальный формат протестов нравится всем диктаторам. Как говАривал герой Стругацких "Поговорили ? Всё ! Разойдись!"
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01.03.2021 20:06 Ответить
зеленский сегодня отмазал, потому что, ты мудазвон, ему в 2019 подмазал.
Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7098
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01.03.2021 20:34 Ответить
Такого гнидюшника як зараз в ОП, ненька ще тончо не бачила. Криють головного ватана санкціями, при тому, що в самому логві купа зрадників, які роблять вигляд, що ні чого не сталося. Та по тихому зливають все під грифом секретно чі ні в па рашку, топлять в судах всіх без розбору. А головний зе в "акує" від цього, його ***** не на шутку, він в трансі.
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01.03.2021 21:05 Ответить
Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8433
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01.03.2021 21:12 Ответить
Причому "приниження" з однією "н" навіть краще - одразу видно, шо принижує й мову. Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3389
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02.03.2021 17:04 Ответить
татаровим і єрмакам не місце на державній слубі.......це мав би розуміти і президент
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01.03.2021 23:16 Ответить
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