Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін

Разом із Зеленським за цей треш відповідає Ірина Венедіктова, яка незаконно забрала справу у НАБУ.

Про це глава правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Знаєте, як Зеленський відреагував на суботні протести? Сьогодні фактично відмазав свого Татарова. У справі останнього залишився один день на слідство: шльондри в мантіях не продовжили строки". Нагадаю, що улюбленець Зеленського допоміг вкрасти 80 000 000 грн на житлі для нацгвардійців. Стерненко, Антоненко та інші в тюрмі, а Татаров сидить в офісі Зеленського під столом Єрмака. Які ж вони в ОП моральні нікчеми. Разом із Зеленським за цей треш відповідає його Ірина Венедіктова, яка незаконно забрала справу в НАБУ. Ну, значить замаленькі були протести. Ок, прийнято", - заявив Шабунін.

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Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

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