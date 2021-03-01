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Новини Політика України Справа заступника глави ОП Татарова
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Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін

Разом із Зеленським за цей треш відповідає Ірина Венедіктова, яка незаконно забрала справу у НАБУ.

Про це глава правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Знаєте, як Зеленський відреагував на суботні протести? Сьогодні фактично відмазав свого Татарова. У справі останнього залишився один день на слідство: шльондри в мантіях не продовжили строки". Нагадаю, що улюбленець Зеленського допоміг вкрасти 80 000 000 грн на житлі для нацгвардійців. Стерненко, Антоненко та інші в тюрмі, а Татаров сидить в офісі Зеленського під столом Єрмака. Які ж вони в ОП моральні нікчеми. Разом із Зеленським за цей треш відповідає його Ірина Венедіктова, яка незаконно забрала справу в НАБУ. Ну, значить замаленькі були протести. Ок, прийнято", - заявив Шабунін.

Також читайте: Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу

Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін 01

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такого бєспрєдєлу і порушення законів, як Зеленський, Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+58
Шабунин, тема вины в этом Порошенко не полностью отображена
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01.03.2021 15:35
+45
Татаров допомагає Зелі барижити грошики.
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01.03.2021 15:35
+44
И вот, в сентябре девятнадцатого, после полугода такой жизни и охраны такого вот уровня, я выезжаю по делам.
Самолет в десять вечера. Прилетаю. Ложусь спать.
Жена и дочка по охраной, за забором, КПП, с автоматчиками, с альфачами. Все норм.
В семь утра старая смена забирает дочь, везет в школу, потом меняется, в десять утра в Конча-Заспу прибывает новая смена.
И вот в десять утра мне звонит жена.
Приехала новая смена, стучит в дверь: «Ольга, вы только не волнуйтесь», а у самих глаза квадратные. Жена, естественно, за валидол.
Дочка? Муж?
Нет-нет, с ними все в порядке, просто с вас снимают охрану. Мы вас больше не можем охранять. Это нам сообщили вот сейчас, по дороге сюда. Такого не было никогда. Мы не знаем, что произошло. Извините, что так вышло. Сами в шоке.
А сами - реально в шоке.
Дочь в школе. Как её везти обратно - непонятно. Никаких пропусков у нас нет. Нас завозили и вывозили только в машине с номерами прикрытия. Если Ольга выйдет за КПП - её обратно уже не пустят.
Ну, эта проблема разрешилась быстро. Через полчаса пришел комендант и попросил покинуть помещение. Охрана с вас снята, значит, предоставлять вам помещение мы больше не имеем права.
Жена в полном шоке. Звонит следователю. Тот в таком же полном шоке. «Успокаивает» её - я считаю, что охрану не только нельзя снимать, а даже наоборот, после выборов опасность лишь усилилась.
Я за тридевять земель, дочь одна в городе, наша машина в третьем охраняемом месте, нам её не разрешили привезти на территорию, собирайте чемоданы и выезжайте. Как, куда, на чем - это ваши проблемы.
Нет, я не спорю, если вы пересмотрели концепцию, и решили, то охрана объекту больше не нужна - я ж не спорю. Вам виднее. Вы специалисты. Вам решать. Я, наоборот, только рад был бы вернуться к нормальной жизни в нормальных условиях. Но полгода до этого каждый раз к нам приходили и говорили - да, с приходом Баканова происходит пересмотр охраняемых объектов, да, сегодня в очередной раз обсуждали вас, нет, не волнуйтесь, по вам принято твердое решение оставить охрану. И так несколько месяцев.
И тут, как только я оказался за пределами страны, в течение ночи (!) принимается полностью противоположное решение - моя семья не являются больше охраняемыми лицами, и они обязаны покинуть охраняемую территорию.
То есть, это было не рациональное решение. Это было исключительно личностное решение. Давление ли, мелкая такая пакость за мои постики - не знаю, мне не интересно.
Да, шутки до этого «Аркадий, мы сами не знаем, куда мы вас сегодня повезем - на эфир на АТР, или в Харьковскую область на границу на обмен в багажнике» до этого были, и они в какой-то момент уже стали надоедать. Но шутки шутками, а…
В общем, жена включила режим «скандал он», сказала, что я сейчас соберу пресс-конференцию и полетят клочки по закоулочкам, и ей таки выписали какой-то там двухнедельный пропуск и разрешили остаться еще дней на десять. Но ни охраны, ни передвижения, ни пропуска на машину, ничего. Как ездить, как жить, черт знает. До города оттуда можно добраться только на «Богдане», а они все набиты битком и даже не останавливаются, в магазин теперь вообще только на такси, в школу хрен его знает как.
И вот такое мелкое клевание мозгов продолжалось неделю. Я уже сейчас не помню всех деталей, но клевки на этом не закончились.
В итоге я купил билет на обратный рейс, приехал, забрал семью, и мы уехали нахрен.
Перед вылетом альфачи, отводя глаза, попросили меня подписать добровольный отказ от охраны - я подписал.
Два раза мне намекать не надо. Я все понимаю сразу.
Когда государственные институты начинают разваливаться и превращаться в какой-то мелокомстительный балаган, «Квартал 95» , ты писал про меня каку, теперь не писай в мой горшок - я это чувствую. Чуйка на такие дела у меня теперь очень хорошо развита.
В аэропорту провожавшая меня смена - до границы меня все-таки довели - сказала следующее: «Правильно делаете, Аркадий. СБУ сейчас парализовано. Пришла новая метла, старые кадры метут, а тех, кого не зачистили, перестали работать. Почему? Потмоу что, чтобы вырастить оперативника, нужно пять-семь лет. Пока он обрастет информаторами, пока приживется на земле, установит связи… А теперь они не знают, за какой шаг их уберут со службы. Поэтому они теперь просто перестали делать что-то вообще».
Выселение командира разведывательного управления министерства обороны (!) с охраняемой территории и лишение его всей охраны - то есть просто превращение носителя наиважнейших государственных секретов в мишень - какие бы он там будки КПП не перестраивал, «Вагнергейт» и заказ полковником СБУ полковнику СБУ генерала СБУ убеждают меня, что это была не гипербола.
Оперативник, который вел мой кейс, кстати, снят с места и переведен куда-то в такие глухие дребеня, где только волки воют.
Вот такие пироги.
Аркадий Бабченко
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01.03.2021 15:39
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США должны заинтересоваться этим делом. Иначе зелёную шло@бень не угомонить.
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01.03.2021 15:59 Відповісти
Паренек, пора на выход. Зеленый попугайчик разошелся, старый Джо не звонит.
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01.03.2021 16:00 Відповісти
очень мне интересно, чем же он вам властьимущие так дорог этот самый татаров? это ж надо так упорно за него впрягаться.... интересная картина маслом.....ну когда то узнаем. всеравно все тайное становится явным....
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01.03.2021 16:01 Відповісти
Совершенно бескорыстно!
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01.03.2021 16:02 Відповісти
Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7156
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01.03.2021 16:04 Відповісти
Абсолютно правильный вывод в конце статьи. Другого пути нет. Лишенный мозгов понимает только силу.
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01.03.2021 16:06 Відповісти
как неожиданно то....
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01.03.2021 16:08 Відповісти
на зелю чекає далеко нечарівний пенділь від Святого Байдена

#стерненкуволю
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01.03.2021 16:09 Відповісти
Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3632 Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2556
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01.03.2021 16:17 Відповісти
НЕ інакше, - у Татарова є компра на Зелю . По другому не виходить
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01.03.2021 16:20 Відповісти
Так ведь если обидеть Татарова, он на корпоратив квартал не пригласит потом и отзывы плохие напишет..
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01.03.2021 18:03 Відповісти
А какая разница есть или нет .Украине от этого не легче ,» спасибо « коллаборантами недалёким посадившим на трон -ИУДУ 🤢🤬👹🤡😈МАРТЫШКУ ***** ПУТЛЕРАСТОВИЧА
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01.03.2021 19:32 Відповісти
Татарова в Украине "зе" может и отмазал,но тем самым на самого себья в мире ,особенно в США и в ЕС ох и дерьма лишний раз насазал.да и в глазах украинского народа тоже...
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01.03.2021 16:20 Відповісти
Шо там у нас 9-го марта ? А-а-а... День народження Кобзаря ! Ну, то до зустрічи, буратіно.
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01.03.2021 17:30 Відповісти
Ох и хорошо платят украинцы за дебильную галку в бюллетене!
Видели, по-чем, к примеру, подсолнечное масло? Толи еще будет!
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01.03.2021 17:33 Відповісти
Чомусь на г+г з приходом на Банкову криворогульського непорозуміння перестали освітлювати вартість борщового набору,споживчого кошика.Не актуально?
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01.03.2021 18:50 Відповісти
Мне и ответить нечего - я его лет 10 не смотрю, с появлением относительно быстрого интернета.
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01.03.2021 18:57 Відповісти
Я його теж не дивлюся з часів появи в наших краях 3g інтернета.Але на роботі більшість співробітників чомусь вважають ТСН найкращим новинним ресурсом.На мої пропозиції поцікавитися новинами в інтернеті дивуються,навіщо напружувати мізки,коли можна ввечері в блаженному "бєздєліі" з пляшкою пива чи чашкою кави в руках "созєрцать" телеящик.
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01.03.2021 19:12 Відповісти
3г - это на экранчике смартфона, не с моим зрением, а вот ПК с экраном дюймов 40 - самое то, и иногда с пеффком , самое главное, чего не понимают коллеги - возможность ВЫБОРА тех же, даже ТВ передач, но БЕЗ РЕКЛАМЫ. Правда почему-то передачи г+г туда не попадают, все больше 4-й и Сотник...
Еще характерный случай - до интернета - перед выборами 2004 года просто из настроек ящика удалил "интер", бо "вони брешуть", не люблю, когда срут в мозги.
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01.03.2021 20:31 Відповісти
ТАТАРОВ на должности заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины в 2011-2014 годах вел уголовные производства против Татьяны Черновол, активистов Автомайдана и других общественных деятелей.

АДВОКАТ ЭКС-ПЕРВОГО ЗАМГЛАВЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА
АНДРЕЯ ПОРТНОВА

В ноябре 2016 года БЫЛ АДВОКАТОМ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ ВАДИМА НОВИНСКОГО, когда против него было открыто уголовное дело о попытке захватить власть в УПЦ МП.


В 2014-2017 ГОДАХ ВОЗГЛАВЛЯЛ ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРБУДА, одновременно занимаясь адвокатской деятельностью.
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01.03.2021 17:56 Відповісти
З таким послужним списком у істоти є два шляхи:або в озу мертвечука,або радником до Зеленського.
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01.03.2021 18:52 Відповісти
Шабунін молодець!
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01.03.2021 17:59 Відповісти
Шабунін намагається відтерти заїди зеленого гівна зі свого рота.
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01.03.2021 18:53 Відповісти
Он его не отмазал, они сошлись где то по середине. Принцип сойтись по середине свойственен лицемерам и двуличным особям. В купе с чутьем на выгоду, делает его весьма прагматичным управленцем. Для него наши враги, это друзья с которыми нет необходимости конфликтовать, и этот прогиб ему будет стоить весьма дорого. Хотя не ему, а нам. Как всегда.
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01.03.2021 18:05 Відповісти
ТАТАРОВ

В мае 2019 в качестве адвоката Олеси Кузнецовой, жены погибшего Ивана Кузнецова, который в мае 2018 году вместе с сообщником напал на украинского активиста СЕРГЕЯ СТЕРНЕНКА,
ТРЕБОВАЛ ОТ СЛЕДОВАТЕЛЯ СБУ ОБЪЯВИТЬ СЕРГЕЮ СТЕРНЕНКО ПОДОЗРЕНИЕ В УМЫШЛЕННОМ УБИЙСТВЕ И ЗАКОНЧЕННОМ ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО ДВУХ ЧЕЛОВЕК.

5 августа 2020 ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ ТАТАРОВА НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ АНДРЕЯ ЕРМАКА.

В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА Татаров отвечает за правоохранительные органы, преимущественно, ГБР и ОФИС ГЕНПРОКУРОРА.
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01.03.2021 18:05 Відповісти
Если с согласия преза около него находится такие мрази как Портнов и Татаров, то до лампочки мне все, что он сейчас делает .Рядом с ним антиукраинские гниды, которым нормальные люди руки не подадут.
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01.03.2021 18:11 Відповісти
В РАЗГАР ЕВРОМАЙДАНА ТАТАРОВ ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ ОТ ЯНУКОВИЧА ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАХАРЧЕНКО - "СХЕМЫ"
https://gordonua.com/tags/oleg-tatarov.html
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01.03.2021 18:15 Відповісти
ТАТАРОВ ПРИГРОЗИЛ ЕРМАКУ, ЧТО СОЛЬЕТ НЮАНСЫ ПО ДЕЛУ ВАГНЕРОВЦЕВ - РОМАНЕНКО
3 января, 2021

gordonua.com/tags/oleg-tatarov.html
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01.03.2021 18:19 Відповісти
Якій піп(ЗЕ) така сама і парафія. І ця хитрожопа гнида,намагається переконати адміністрацію США, що він великий реформатор судебної системи.
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01.03.2021 19:49 Відповісти
Протесты маловаты... зато немало ваты ! Вербальный формат протестов нравится всем диктаторам. Как говАривал герой Стругацких "Поговорили ? Всё ! Разойдись!"
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01.03.2021 20:06 Відповісти
зеленский сегодня отмазал, потому что, ты мудазвон, ему в 2019 подмазал.
Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7098
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01.03.2021 20:34 Відповісти
Такого гнидюшника як зараз в ОП, ненька ще тончо не бачила. Криють головного ватана санкціями, при тому, що в самому логві купа зрадників, які роблять вигляд, що ні чого не сталося. Та по тихому зливають все під грифом секретно чі ні в па рашку, топлять в судах всіх без розбору. А головний зе в "акує" від цього, його ***** не на шутку, він в трансі.
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01.03.2021 21:05 Відповісти
Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8433
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01.03.2021 21:12 Відповісти
Причому "приниження" з однією "н" навіть краще - одразу видно, шо принижує й мову. Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3389
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02.03.2021 17:04 Відповісти
татаровим і єрмакам не місце на державній слубі.......це мав би розуміти і президент
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01.03.2021 23:16 Відповісти
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