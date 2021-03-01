Зеленський сьогодні фактично відмазав Татарова, - Шабунін
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Разом із Зеленським за цей треш відповідає Ірина Венедіктова, яка незаконно забрала справу у НАБУ.
Про це глава правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Знаєте, як Зеленський відреагував на суботні протести? Сьогодні фактично відмазав свого Татарова. У справі останнього залишився один день на слідство: шльондри в мантіях не продовжили строки". Нагадаю, що улюбленець Зеленського допоміг вкрасти 80 000 000 грн на житлі для нацгвардійців. Стерненко, Антоненко та інші в тюрмі, а Татаров сидить в офісі Зеленського під столом Єрмака. Які ж вони в ОП моральні нікчеми. Разом із Зеленським за цей треш відповідає його Ірина Венедіктова, яка незаконно забрала справу в НАБУ. Ну, значить замаленькі були протести. Ок, прийнято", - заявив Шабунін.
Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.
30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
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#стерненкуволю
Видели, по-чем, к примеру, подсолнечное масло? Толи еще будет!
Еще характерный случай - до интернета - перед выборами 2004 года просто из настроек ящика удалил "интер", бо "вони брешуть", не люблю, когда срут в мозги.
АДВОКАТ ЭКС-ПЕРВОГО ЗАМГЛАВЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА
АНДРЕЯ ПОРТНОВА
В ноябре 2016 года БЫЛ АДВОКАТОМ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ ВАДИМА НОВИНСКОГО, когда против него было открыто уголовное дело о попытке захватить власть в УПЦ МП.
В 2014-2017 ГОДАХ ВОЗГЛАВЛЯЛ ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРБУДА, одновременно занимаясь адвокатской деятельностью.
В мае 2019 в качестве адвоката Олеси Кузнецовой, жены погибшего Ивана Кузнецова, который в мае 2018 году вместе с сообщником напал на украинского активиста СЕРГЕЯ СТЕРНЕНКА,
ТРЕБОВАЛ ОТ СЛЕДОВАТЕЛЯ СБУ ОБЪЯВИТЬ СЕРГЕЮ СТЕРНЕНКО ПОДОЗРЕНИЕ В УМЫШЛЕННОМ УБИЙСТВЕ И ЗАКОНЧЕННОМ ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО ДВУХ ЧЕЛОВЕК.
5 августа 2020 ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ ТАТАРОВА НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ АНДРЕЯ ЕРМАКА.
В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА Татаров отвечает за правоохранительные органы, преимущественно, ГБР и ОФИС ГЕНПРОКУРОРА.
https://gordonua.com/tags/oleg-tatarov.html
3 января, 2021
gordonua.com/tags/oleg-tatarov.html