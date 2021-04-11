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Россия не останется безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе, - Песков

Россия не останется безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается "двигаться к войне" с Украиной, но и "не останется безучастной к судьбам проживающих там русскоговорящих".

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщают росСМИ.

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - сказал Песков, подчеркнув, что "также никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США

Он отметил, что Россия якобы "никогда не была участницей конфликта на Донбассе, но не останется безучастной к судьбам проживающих там русскоговорящих".

"Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - заявил официальный представитель Кремля.

Также читайте: Россия отказалась объяснять в ОБСЕ причины масштабного наращивания войск на границе с Украиной

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

10 апреля Россия отказалась от участия в специальном заседании в ОБСЕ, на котором Украина и другие страны-участницы хотели получить от нее объяснения относительно военной активности армии РФ возле украинской границы.

Песков Дмитрий (1929) россия (96074)


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Топ комментарии
+110
Я русскоговорящий и посылаю тебя нах Песков!
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11.04.2021 14:30
+47
Россия не собирается "двигаться к войне" с Украиной, но и "не останется безучастной к судьбам проживающих там русскоговорящих", - Песков - Цензор.НЕТ 4295
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11.04.2021 14:33
+46
Мова має значення!
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11.04.2021 14:32
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Страница 4 из 4
Хотят ли русские войны?
Не спрашивай у тишины,
Не спрашивай у тех солдат,
В мемориалах, что лежат.Спроси у цинковых гробов,
В которых молодых сынов
С земель соседских привозили
Старухам, чтоб те слезы лили.Спроси у бравых тех ребят,
В Кремле которые сидят,
К погонам звезды пришивая,
Дубиной «мирною» махая.Спроси у Польши и Литвы:
Им о России снятся сны?
У пражской ты спроси весны:
Хотят ли русские войны?
Спроси у венгров, как когда-то
На танках русские солдаты,
По Будапешту рассекали,
Вугорцев к миру «приучали».Тебе ответит старый финн,
Проживший много - до седин,
Как «мирно» русские войска
Рвались сквозь зиму и снега.Спроси, что Украине братской,
Заверенной в любви славянской,
Из цепких рук большого брата,
Зачем защит искать у НАТО?
Спроси всех западных славян,
Как миру их учил Иван…
Миролюбив солдат Иван
Бомбил Кабул, Афганистан.
В их кишлаки и города
Не мир пришел - пришла беда.Спроси у вдов, детей Чечни,
Хотят ли русские войны?
Кто такой русский «миротворец»,
Тебе ответит всякий горец.Грузин, улыбчивый всегда,
Сквозь слезы просто промолчит.
От миролюбия соседа
Сейчас его земля горит.Хотят ли русские войны?
И от Китая до Литвы
Найдется ль хоть один сосед,
Который твердо скажет, - «НЕТ!»?
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://zapretno.info/peredelka-stihotvoreniya-hotyat-li-rus/
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11.04.2021 21:46 Ответить
ну, так заберите всех любителе "срускаго мира" в эрэфию - пусть осваивают дальневосточные гектары. какого вы в Украину лезете своими грязными шаловливыми ручонками
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11.04.2021 21:56 Ответить
Росія не залишиться байдужою до долі російськомовних на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2367
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11.04.2021 22:17 Ответить
"Передайте товарищу Путину...": Полковник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/blogs/peredaite-tovaryshchu-putynu-polkovnyk-heneralnoho-shtabu-zsu-povidomyv-shcho-litaky-nato-vzhe-otaborylys-na-viiskovomu-aerodromi-pid-kyievom-371729.html
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11.04.2021 22:30 Ответить
літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/all/2021-04-11.html неділя, 11 квітень 2021, 22:04

https://patrioty.org.ua/#twitter Twitter

Москва отримала ще один важливий сигнал і в ці напружені дні.Росія не залишиться байдужою до долі російськомовних на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2444
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11.04.2021 22:44 Ответить
Я никогда не был сторонником Януковича и никогда за него не голосовал. Но при Януковиче уже 25% жителей Донецка отдавали своих детей в первые украиноязычные классы. Путин конечно скрипел зубами, но не видел возможностей идти и "спасать русскоязычных". Теперь в Донецке нет ни одного ученика 1 класса обучающегося на украинском языке. Что помогло Хутину найти возможность идти "помогать русскоязычным" это отдельный вопрос.
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11.04.2021 22:44 Ответить
Сейчас разридаюсь, школ украинских в Донецке нет. Наверное я виноват, потому что синяки позвали к себе домой путлера. Кушайте не обляпайтесь. Ети волки всю жизнь смотрели и будут смотреть в сторону Тамбова.
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12.04.2021 10:05 Ответить
Росія не залишиться байдужою до долі російськомовних на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2233
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11.04.2021 22:48 Ответить
Росія не залишиться байдужою до долі російськомовних на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1913
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11.04.2021 22:55 Ответить
Хочуть затягнути у таке саме лайно як усіх рускагаварящіх на рассєі.
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11.04.2021 23:05 Ответить
Я извиняюсь, а эсперантоговорящих тоже будут "спасать"?
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11.04.2021 23:59 Ответить
Если русский язык так токсичен, что может привести к войне, может быть даже к третьей мировой, то может ну его на фиг? Говоримо українською!!
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12.04.2021 00:08 Ответить
********* веде до війни. Всіх хто любить Україну російскою фенею,любіть Україну у магадані ,на соловках або у воркуті ПТН-ПНХ.
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12.04.2021 00:36 Ответить
Намагаюсь нічого не говорити російською, щоб мене не прийшли орки захищати.
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12.04.2021 02:18 Ответить
Ужасно жалею, что оказался говорящим на языке этого подлого , вонючего, кацапского .народа.
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12.04.2021 02:57 Ответить
Я теж все своє життя говіркал кацапською,але ж декілька слів при бажанні можна вивчити,це не дуже складно.
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12.04.2021 06:11 Ответить
москалі, забирайте цих "особливих" рускагаваряшчіх собі в хату, якщо ви такі "небайдужі"! Хоча хто би слухав цього йоршика унітазного....
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12.04.2021 05:40 Ответить
у себя за русских переживайте.а здесь их и так по жизни не трогали.а то от ваших переживаний разруха большая.
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12.04.2021 05:55 Ответить
Не спілкуйтеся,не розмовляйте кацапською,не давайте кацапам зайвий привід хрюкати на Україну.
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12.04.2021 06:06 Ответить
Для мене вже давно хРюський цазіг є ворожим, як і сама педірашка
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12.04.2021 06:25 Ответить
А "рускоговорящих" на Брайтон-бич не думають захищати? Вже найвища пора.
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12.04.2021 07:02 Ответить
Особенно сейчас, они хотят быть небезучастными к судьбам рускоговорящих на дамбе северо-крымского канала.
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12.04.2021 07:04 Ответить
В Україні всі руськоговорящі відразу стануть україномовними після того, як пара-трійко ядерних бомб впаде на маскву. Їхнє пихате вєлічіє як вітром здує.
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12.04.2021 07:23 Ответить
Надо этот месседж немцам,болгарам,чехам,венграм,французам,американцам предложить для обсуждения. В их странах много русскоязычных ещё с начала 20века. Туда тоже могут прийти "позащищать" русскоязычных. Казахстану напомнить Северный Казахстан,например. Надо АКТИВНО напоминать,мы не уникальны,хоть и монострана( 67% украинцы) у нас соседняя страна заявляет о своей "защите" НАШИХ граждан. Это вмешательство в наши внутренние дела. Эта "сумасшедшая бензоколонка" завтра может захотеть защищать ,например,северный Казахстан( по словам Жириновского Казахстан исскусвенное образование). Послезавтра их элита может вспомнить про Варшавский договор. Венгры танки советские помните? Уже забыли? Чехи помните? Они уже НЕ помнят,и им не напоминают. "Наши гореполитики' не пользуются козырями,а стоят и оправдываются и пытаются "заглянуть в глаза" тем кто всегда в черных очках.
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12.04.2021 07:55 Ответить
...я украинский выучил бы только для того, чтобы начертать на кацапской могиле - Слава Богу, що лани широкополі, і Дніпро, і кручі, стали вам поперек гола, москалям вонючим...
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12.04.2021 07:58 Ответить
А скільки в Брукліні москалів! Може піськову туди техніку стягнути?
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12.04.2021 08:48 Ответить
с чего письков взял, что русскоговорящие поддерживают рашу?
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12.04.2021 09:05 Ответить
Пропоную усім хто розуміє московську мову заспокоїтися. Якщо сьогодні зникне московська мова в Україні, москалі завтра принесуть нам її як безкоштовний дарунок в обмін на те що у нас є. Їм все одно під яким приводом засунути далі в Україну своє рило. Почалося усе з того, що ми не вичавили їх остаточно за Дон кілька сторічч тому.
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12.04.2021 10:18 Ответить
Федя Бондарчук точно охарактеризовал в Даунхаусе путина - главный питерский дрочилово.
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12.04.2021 10:19 Ответить
Так собери всех желающих и забери их на расею, делов то!
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12.04.2021 10:30 Ответить
Проблем нет, рыжий клоун. Забирайте их к себе на Родину-уродину.....Их даже никто не собирается в Украине удерживать. Даже с оркестром проводят. Чартерный рейс за ними пришлите. Чтобы на всех любителей русского мира в Украине хватило разом. Чтобы ни одна шваль случайно в Украине не осталась. Все должны кучечкой , по счёту, посажены в российский рейс и...скатертью дорожка....в кацапию, в один конец. Слава Украине !!! Смерть ворогам !!!
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12.04.2021 10:31 Ответить
Може хтось вже писав, не читала всі коментарі. А як же рускоговорящіє, що проживають в країнах НАТО ?
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12.04.2021 10:44 Ответить
Пристрелив би цю паскуду....рюзькоговорящую.
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12.04.2021 11:03 Ответить
Рузький язык был принудительной обязаловкой в совке. И теперь рашисткая империя обсасывает эти камни в самом депрессивном и замученом бандитской партией регионов регионе. Ставка на нищий сброд, как и в 1917. Зарабатывающий человек сознательно не допустит такую разруху на своей территории проживания.
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12.04.2021 11:08 Ответить
ПНХ защитник хренов, попадешся при оказии повешу на первом столбу...Дебил этот песков или на луне живет.....Он сам под "удар" подставляет людей, гибридная война.....
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12.04.2021 11:09 Ответить
Для умных пропаганда на любом языке не токсична.
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12.04.2021 11:16 Ответить
Розмова двух одеситів в далекому 2014 році:
Послушайте Ізя,а почему ві вдруг загаварілі на українськом? Ві боітесь,что прідут біндеревци і начнут Вас убівать?
Ні Мойша,я боюся,що прийдуть руськіе і начнут мене спасать.
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12.04.2021 12:57 Ответить
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12.04.2021 13:56 Ответить
"...не останется безучастной к судьбам" - ну да, обязательно примут участие в угандонивании судьбы. Хотя ЛДНРвцы сами Рашистов пригласили (70-80%) пусть и отгоняют их
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12.04.2021 14:46 Ответить
ПОРА ОТЗЫВАТЬ ПОСЛА И ЗАКРЫВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ГРАНИЦУ С РОССИЕЙ !!! А РОССИЙСКО ГОВОРЯЩИХ В УКРАИНЕ БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ !)
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12.04.2021 15:12 Ответить
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