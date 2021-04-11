Россия не останется безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается "двигаться к войне" с Украиной, но и "не останется безучастной к судьбам проживающих там русскоговорящих".
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщают росСМИ.
"Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - сказал Песков, подчеркнув, что "также никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине".
Он отметил, что Россия якобы "никогда не была участницей конфликта на Донбассе, но не останется безучастной к судьбам проживающих там русскоговорящих".
"Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - заявил официальный представитель Кремля.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
10 апреля Россия отказалась от участия в специальном заседании в ОБСЕ, на котором Украина и другие страны-участницы хотели получить от нее объяснения относительно военной активности армии РФ возле украинской границы.
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Не спрашивай у тишины,
Не спрашивай у тех солдат,
В мемориалах, что лежат.Спроси у цинковых гробов,
В которых молодых сынов
С земель соседских привозили
Старухам, чтоб те слезы лили.Спроси у бравых тех ребят,
В Кремле которые сидят,
К погонам звезды пришивая,
Дубиной «мирною» махая.Спроси у Польши и Литвы:
Им о России снятся сны?
У пражской ты спроси весны:
Хотят ли русские войны?
Спроси у венгров, как когда-то
На танках русские солдаты,
По Будапешту рассекали,
Вугорцев к миру «приучали».Тебе ответит старый финн,
Проживший много - до седин,
Как «мирно» русские войска
Рвались сквозь зиму и снега.Спроси, что Украине братской,
Заверенной в любви славянской,
Из цепких рук большого брата,
Зачем защит искать у НАТО?
Спроси всех западных славян,
Как миру их учил Иван…
Миролюбив солдат Иван
Бомбил Кабул, Афганистан.
В их кишлаки и города
Не мир пришел - пришла беда.Спроси у вдов, детей Чечни,
Хотят ли русские войны?
Кто такой русский «миротворец»,
Тебе ответит всякий горец.Грузин, улыбчивый всегда,
Сквозь слезы просто промолчит.
От миролюбия соседа
Сейчас его земля горит.Хотят ли русские войны?
И от Китая до Литвы
Найдется ль хоть один сосед,
Который твердо скажет, - «НЕТ!»?
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https://patrioty.org.ua/all/2021-04-11.html неділя, 11 квітень 2021, 22:04
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Москва отримала ще один важливий сигнал і в ці напружені дні.
Послушайте Ізя,а почему ві вдруг загаварілі на українськом? Ві боітесь,что прідут біндеревци і начнут Вас убівать?
Ні Мойша,я боюся,що прийдуть руськіе і начнут мене спасать.