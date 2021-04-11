Россия не останется безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается "двигаться к войне" с Украиной, но и "не останется безучастной к судьбам проживающих там русскоговорящих".

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщают росСМИ.

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - сказал Песков, подчеркнув, что "также никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине".

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Он отметил, что Россия якобы "никогда не была участницей конфликта на Донбассе, но не останется безучастной к судьбам проживающих там русскоговорящих".

"Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - заявил официальный представитель Кремля.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

10 апреля Россия отказалась от участия в специальном заседании в ОБСЕ, на котором Украина и другие страны-участницы хотели получить от нее объяснения относительно военной активности армии РФ возле украинской границы.