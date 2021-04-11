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Росія не залишиться байдужою до долі російськомовних на Донбасі, - Пєсков

Росія не залишиться байдужою до долі російськомовних на Донбасі, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається "рухатися до війни" з Україною, але і "не залишиться байдужою до долі російськомовних, які там проживають".

Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Звичайно, ніхто не збирається рухатися до війни, і ніхто взагалі не розглядає якусь можливість такої війни", - сказав Пєсков, підкресливши, що "також ніхто не розглядає можливість громадянської війни в Україні".

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Він зазначив, що Росія нібито "ніколи не була учасницею конфлікту на Донбасі, але не залишиться байдужою до долі російськомовних, які там проживають".

"Росія ніколи не була учасницею цього конфлікту. Але Росія завжди казала, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни", - заявив офіційний представник Кремля.

Читайте також: Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

10 квітня Росія відмовилася від участі в спеціальному засіданні в ОБСЄ, на якому Україна та інші країни-учасниці хотіли отримати від неї пояснення щодо військової активності армії РФ біля українського кордону.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1684) росія (65908)


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Топ коментарі
+110
Я русскоговорящий и посылаю тебя нах Песков!
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11.04.2021 14:30
+47
Россия не собирается "двигаться к войне" с Украиной, но и "не останется безучастной к судьбам проживающих там русскоговорящих", - Песков - Цензор.НЕТ 4295
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11.04.2021 14:33
+46
Мова має значення!
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11.04.2021 14:32
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Сторінка 4 з 4
Хотят ли русские войны?
Не спрашивай у тишины,
Не спрашивай у тех солдат,
В мемориалах, что лежат.Спроси у цинковых гробов,
В которых молодых сынов
С земель соседских привозили
Старухам, чтоб те слезы лили.Спроси у бравых тех ребят,
В Кремле которые сидят,
К погонам звезды пришивая,
Дубиной «мирною» махая.Спроси у Польши и Литвы:
Им о России снятся сны?
У пражской ты спроси весны:
Хотят ли русские войны?
Спроси у венгров, как когда-то
На танках русские солдаты,
По Будапешту рассекали,
Вугорцев к миру «приучали».Тебе ответит старый финн,
Проживший много - до седин,
Как «мирно» русские войска
Рвались сквозь зиму и снега.Спроси, что Украине братской,
Заверенной в любви славянской,
Из цепких рук большого брата,
Зачем защит искать у НАТО?
Спроси всех западных славян,
Как миру их учил Иван…
Миролюбив солдат Иван
Бомбил Кабул, Афганистан.
В их кишлаки и города
Не мир пришел - пришла беда.Спроси у вдов, детей Чечни,
Хотят ли русские войны?
Кто такой русский «миротворец»,
Тебе ответит всякий горец.Грузин, улыбчивый всегда,
Сквозь слезы просто промолчит.
От миролюбия соседа
Сейчас его земля горит.Хотят ли русские войны?
И от Китая до Литвы
Найдется ль хоть один сосед,
Который твердо скажет, - «НЕТ!»?
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://zapretno.info/peredelka-stihotvoreniya-hotyat-li-rus/
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11.04.2021 21:46 Відповісти
ну, так заберите всех любителе "срускаго мира" в эрэфию - пусть осваивают дальневосточные гектары. какого вы в Украину лезете своими грязными шаловливыми ручонками
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11.04.2021 21:56 Відповісти
Росія не залишиться байдужою до долі російськомовних на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2367
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11.04.2021 22:17 Відповісти
"Передайте товарищу Путину...": Полковник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/blogs/peredaite-tovaryshchu-putynu-polkovnyk-heneralnoho-shtabu-zsu-povidomyv-shcho-litaky-nato-vzhe-otaborylys-na-viiskovomu-aerodromi-pid-kyievom-371729.html
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11.04.2021 22:30 Відповісти
літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/all/2021-04-11.html неділя, 11 квітень 2021, 22:04

https://patrioty.org.ua/#twitter Twitter

Москва отримала ще один важливий сигнал і в ці напружені дні.Росія не залишиться байдужою до долі російськомовних на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2444
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11.04.2021 22:44 Відповісти
Я никогда не был сторонником Януковича и никогда за него не голосовал. Но при Януковиче уже 25% жителей Донецка отдавали своих детей в первые украиноязычные классы. Путин конечно скрипел зубами, но не видел возможностей идти и "спасать русскоязычных". Теперь в Донецке нет ни одного ученика 1 класса обучающегося на украинском языке. Что помогло Хутину найти возможность идти "помогать русскоязычным" это отдельный вопрос.
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11.04.2021 22:44 Відповісти
Сейчас разридаюсь, школ украинских в Донецке нет. Наверное я виноват, потому что синяки позвали к себе домой путлера. Кушайте не обляпайтесь. Ети волки всю жизнь смотрели и будут смотреть в сторону Тамбова.
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12.04.2021 10:05 Відповісти
Росія не залишиться байдужою до долі російськомовних на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2233
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11.04.2021 22:48 Відповісти
Росія не залишиться байдужою до долі російськомовних на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1913
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11.04.2021 22:55 Відповісти
Хочуть затягнути у таке саме лайно як усіх рускагаварящіх на рассєі.
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11.04.2021 23:05 Відповісти
Я извиняюсь, а эсперантоговорящих тоже будут "спасать"?
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11.04.2021 23:59 Відповісти
Если русский язык так токсичен, что может привести к войне, может быть даже к третьей мировой, то может ну его на фиг? Говоримо українською!!
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12.04.2021 00:08 Відповісти
********* веде до війни. Всіх хто любить Україну російскою фенею,любіть Україну у магадані ,на соловках або у воркуті ПТН-ПНХ.
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12.04.2021 00:36 Відповісти
Намагаюсь нічого не говорити російською, щоб мене не прийшли орки захищати.
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12.04.2021 02:18 Відповісти
Ужасно жалею, что оказался говорящим на языке этого подлого , вонючего, кацапского .народа.
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12.04.2021 02:57 Відповісти
Я теж все своє життя говіркал кацапською,але ж декілька слів при бажанні можна вивчити,це не дуже складно.
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12.04.2021 06:11 Відповісти
москалі, забирайте цих "особливих" рускагаваряшчіх собі в хату, якщо ви такі "небайдужі"! Хоча хто би слухав цього йоршика унітазного....
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12.04.2021 05:40 Відповісти
у себя за русских переживайте.а здесь их и так по жизни не трогали.а то от ваших переживаний разруха большая.
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12.04.2021 05:55 Відповісти
Не спілкуйтеся,не розмовляйте кацапською,не давайте кацапам зайвий привід хрюкати на Україну.
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12.04.2021 06:06 Відповісти
Для мене вже давно хРюський цазіг є ворожим, як і сама педірашка
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12.04.2021 06:25 Відповісти
А "рускоговорящих" на Брайтон-бич не думають захищати? Вже найвища пора.
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12.04.2021 07:02 Відповісти
Особенно сейчас, они хотят быть небезучастными к судьбам рускоговорящих на дамбе северо-крымского канала.
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12.04.2021 07:04 Відповісти
В Україні всі руськоговорящі відразу стануть україномовними після того, як пара-трійко ядерних бомб впаде на маскву. Їхнє пихате вєлічіє як вітром здує.
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12.04.2021 07:23 Відповісти
Надо этот месседж немцам,болгарам,чехам,венграм,французам,американцам предложить для обсуждения. В их странах много русскоязычных ещё с начала 20века. Туда тоже могут прийти "позащищать" русскоязычных. Казахстану напомнить Северный Казахстан,например. Надо АКТИВНО напоминать,мы не уникальны,хоть и монострана( 67% украинцы) у нас соседняя страна заявляет о своей "защите" НАШИХ граждан. Это вмешательство в наши внутренние дела. Эта "сумасшедшая бензоколонка" завтра может захотеть защищать ,например,северный Казахстан( по словам Жириновского Казахстан исскусвенное образование). Послезавтра их элита может вспомнить про Варшавский договор. Венгры танки советские помните? Уже забыли? Чехи помните? Они уже НЕ помнят,и им не напоминают. "Наши гореполитики' не пользуются козырями,а стоят и оправдываются и пытаются "заглянуть в глаза" тем кто всегда в черных очках.
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12.04.2021 07:55 Відповісти
...я украинский выучил бы только для того, чтобы начертать на кацапской могиле - Слава Богу, що лани широкополі, і Дніпро, і кручі, стали вам поперек гола, москалям вонючим...
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12.04.2021 07:58 Відповісти
А скільки в Брукліні москалів! Може піськову туди техніку стягнути?
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12.04.2021 08:48 Відповісти
с чего письков взял, что русскоговорящие поддерживают рашу?
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12.04.2021 09:05 Відповісти
Пропоную усім хто розуміє московську мову заспокоїтися. Якщо сьогодні зникне московська мова в Україні, москалі завтра принесуть нам її як безкоштовний дарунок в обмін на те що у нас є. Їм все одно під яким приводом засунути далі в Україну своє рило. Почалося усе з того, що ми не вичавили їх остаточно за Дон кілька сторічч тому.
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12.04.2021 10:18 Відповісти
Федя Бондарчук точно охарактеризовал в Даунхаусе путина - главный питерский дрочилово.
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12.04.2021 10:19 Відповісти
Так собери всех желающих и забери их на расею, делов то!
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12.04.2021 10:30 Відповісти
Проблем нет, рыжий клоун. Забирайте их к себе на Родину-уродину.....Их даже никто не собирается в Украине удерживать. Даже с оркестром проводят. Чартерный рейс за ними пришлите. Чтобы на всех любителей русского мира в Украине хватило разом. Чтобы ни одна шваль случайно в Украине не осталась. Все должны кучечкой , по счёту, посажены в российский рейс и...скатертью дорожка....в кацапию, в один конец. Слава Украине !!! Смерть ворогам !!!
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12.04.2021 10:31 Відповісти
Може хтось вже писав, не читала всі коментарі. А як же рускоговорящіє, що проживають в країнах НАТО ?
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12.04.2021 10:44 Відповісти
Пристрелив би цю паскуду....рюзькоговорящую.
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12.04.2021 11:03 Відповісти
Рузький язык был принудительной обязаловкой в совке. И теперь рашисткая империя обсасывает эти камни в самом депрессивном и замученом бандитской партией регионов регионе. Ставка на нищий сброд, как и в 1917. Зарабатывающий человек сознательно не допустит такую разруху на своей территории проживания.
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12.04.2021 11:08 Відповісти
ПНХ защитник хренов, попадешся при оказии повешу на первом столбу...Дебил этот песков или на луне живет.....Он сам под "удар" подставляет людей, гибридная война.....
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12.04.2021 11:09 Відповісти
Для умных пропаганда на любом языке не токсична.
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12.04.2021 11:16 Відповісти
Розмова двух одеситів в далекому 2014 році:
Послушайте Ізя,а почему ві вдруг загаварілі на українськом? Ві боітесь,что прідут біндеревци і начнут Вас убівать?
Ні Мойша,я боюся,що прийдуть руськіе і начнут мене спасать.
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12.04.2021 12:57 Відповісти
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12.04.2021 13:56 Відповісти
"...не останется безучастной к судьбам" - ну да, обязательно примут участие в угандонивании судьбы. Хотя ЛДНРвцы сами Рашистов пригласили (70-80%) пусть и отгоняют их
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12.04.2021 14:46 Відповісти
ПОРА ОТЗЫВАТЬ ПОСЛА И ЗАКРЫВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ГРАНИЦУ С РОССИЕЙ !!! А РОССИЙСКО ГОВОРЯЩИХ В УКРАИНЕ БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ !)
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12.04.2021 15:12 Відповісти
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