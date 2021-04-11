Росія не залишиться байдужою до долі російськомовних на Донбасі, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається "рухатися до війни" з Україною, але і "не залишиться байдужою до долі російськомовних, які там проживають".

Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Звичайно, ніхто не збирається рухатися до війни, і ніхто взагалі не розглядає якусь можливість такої війни", - сказав Пєсков, підкресливши, що "також ніхто не розглядає можливість громадянської війни в Україні".

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Він зазначив, що Росія нібито "ніколи не була учасницею конфлікту на Донбасі, але не залишиться байдужою до долі російськомовних, які там проживають".

"Росія ніколи не була учасницею цього конфлікту. Але Росія завжди казала, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни", - заявив офіційний представник Кремля.

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Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

10 квітня Росія відмовилася від участі в спеціальному засіданні в ОБСЄ, на якому Україна та інші країни-учасниці хотіли отримати від неї пояснення щодо військової активності армії РФ біля українського кордону.