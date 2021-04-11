Росія не залишиться байдужою до долі російськомовних на Донбасі, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається "рухатися до війни" з Україною, але і "не залишиться байдужою до долі російськомовних, які там проживають".
Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Звичайно, ніхто не збирається рухатися до війни, і ніхто взагалі не розглядає якусь можливість такої війни", - сказав Пєсков, підкресливши, що "також ніхто не розглядає можливість громадянської війни в Україні".
Він зазначив, що Росія нібито "ніколи не була учасницею конфлікту на Донбасі, але не залишиться байдужою до долі російськомовних, які там проживають".
"Росія ніколи не була учасницею цього конфлікту. Але Росія завжди казала, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни", - заявив офіційний представник Кремля.
Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
10 квітня Росія відмовилася від участі в спеціальному засіданні в ОБСЄ, на якому Україна та інші країни-учасниці хотіли отримати від неї пояснення щодо військової активності армії РФ біля українського кордону.
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Не спрашивай у тишины,
Не спрашивай у тех солдат,
В мемориалах, что лежат.Спроси у цинковых гробов,
В которых молодых сынов
С земель соседских привозили
Старухам, чтоб те слезы лили.Спроси у бравых тех ребят,
В Кремле которые сидят,
К погонам звезды пришивая,
Дубиной «мирною» махая.Спроси у Польши и Литвы:
Им о России снятся сны?
У пражской ты спроси весны:
Хотят ли русские войны?
Спроси у венгров, как когда-то
На танках русские солдаты,
По Будапешту рассекали,
Вугорцев к миру «приучали».Тебе ответит старый финн,
Проживший много - до седин,
Как «мирно» русские войска
Рвались сквозь зиму и снега.Спроси, что Украине братской,
Заверенной в любви славянской,
Из цепких рук большого брата,
Зачем защит искать у НАТО?
Спроси всех западных славян,
Как миру их учил Иван…
Миролюбив солдат Иван
Бомбил Кабул, Афганистан.
В их кишлаки и города
Не мир пришел - пришла беда.Спроси у вдов, детей Чечни,
Хотят ли русские войны?
Кто такой русский «миротворец»,
Тебе ответит всякий горец.Грузин, улыбчивый всегда,
Сквозь слезы просто промолчит.
От миролюбия соседа
Сейчас его земля горит.Хотят ли русские войны?
И от Китая до Литвы
Найдется ль хоть один сосед,
Который твердо скажет, - «НЕТ!»?
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https://patrioty.org.ua/all/2021-04-11.html неділя, 11 квітень 2021, 22:04
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Москва отримала ще один важливий сигнал і в ці напружені дні.
Послушайте Ізя,а почему ві вдруг загаварілі на українськом? Ві боітесь,что прідут біндеревци і начнут Вас убівать?
Ні Мойша,я боюся,що прийдуть руськіе і начнут мене спасать.