Военный сценарий на Донбассе возможен, если Украине его навяжут, - Арестович

Конфликт на Донбассе может быть решен военным путем только в случае, если Украине навяжут такой сценарий.

Такое мнение в эфире Радіо Свобода высказал спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

Арестович указал на то, что военный сценарий на Донбассе будет представлять угрозу для сотен или тысяч мирных жителей.

"То есть убивать собственных граждан? Мы - не Россия. Мы не будем повторять Грозный здесь дважды, как они повторяли с тысячами жертв мирных жителей. Мы не можем себе этого позволить. Единственный вариант для военного решения проблемы - это когда нам навяжут. То есть Россия переходит к открытым боевым действиям, и мы туда отвечаем. Это конечно. Там много что может быть. Например, наше контрнаступление в ответ", - заявил он.

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Арестович добавил, что сценарий, по которому идет Украина, согласованный с ее партнерами и это - "политико-дипломатический путь при всей сложности его и даже частично, как кажется, призрачности, и прокачка сектора нацбезопасности и обороны, чтобы быть готовыми, если нам навяжут открытые боевые действия".

"Если мы сейчас пойдем в наступление, то мы сразу сталкиваемся с русскими войсками. Это начинаются тяжелые, кровавые бои, когда снаряды с обеих сторон полетят на головы мирных жителей. Это не то решение, которое на данном этапе является продуктивным, скажем так", - подытожил спикер ТКГ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

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На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.