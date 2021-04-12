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Новости Агрессия России против Украины Война
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Военный сценарий на Донбассе возможен, если Украине его навяжут, - Арестович

Военный сценарий на Донбассе возможен, если Украине его навяжут, - Арестович

Конфликт на Донбассе может быть решен военным путем только в случае, если Украине навяжут такой сценарий.

Такое мнение в эфире Радіо Свобода высказал спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

Арестович указал на то, что военный сценарий на Донбассе будет представлять угрозу для сотен или тысяч мирных жителей.

"То есть убивать собственных граждан? Мы - не Россия. Мы не будем повторять Грозный здесь дважды, как они повторяли с тысячами жертв мирных жителей. Мы не можем себе этого позволить. Единственный вариант для военного решения проблемы - это когда нам навяжут. То есть Россия переходит к открытым боевым действиям, и мы туда отвечаем. Это конечно. Там много что может быть. Например, наше контрнаступление в ответ", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников - украинцам: "Люди, не бойтесь, и не будет войны. Но наша армия сильна"

Арестович добавил, что сценарий, по которому идет Украина, согласованный с ее партнерами и это - "политико-дипломатический путь при всей сложности его и даже частично, как кажется, призрачности, и прокачка сектора нацбезопасности и обороны, чтобы быть готовыми, если нам навяжут открытые боевые действия".

"Если мы сейчас пойдем в наступление, то мы сразу сталкиваемся с русскими войсками. Это начинаются тяжелые, кровавые бои, когда снаряды с обеих сторон полетят на головы мирных жителей. Это не то решение, которое на данном этапе является продуктивным, скажем так", - подытожил спикер ТКГ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

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На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Автор: 

Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766) Арестович Алексей (335)


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Топ комментарии
+13
передайте этому дурыку
уже 7 лет как военный сценарий
этой шайке обдолбышей надо на диализ
они постоянно на марафете???
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12.04.2021 00:43
+6
я верю что войны не будет сказал олег и закурил,
стоял апрель, чужие дети играли чьей то головой..(с)
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12.04.2021 01:31
+3
"То есть убивать собственных граждан? Мы - не Россия. Мы не будем повторять Грозный здесь дважды, как они повторяли с тысячами жертв мирных жителей. Мы не можем себе этого позволить. То есть Россия переходит к открытым боевым действиям, и мы туда отвечаем. Это конечно. Там много что может быть. Например, наше контрнаступление в ответ", - заявил онЦ.

Оно в своём уме? Где там собственные граждане? При чём здесь Грозный?
"Единственный вариант для военного решения проблемы - это когда нам навяжут".
Это вообще бред, только реальные обстоятельства и события формируют реальность, пока это ещё не предопределено.

Какое было "аналитичное семь лет назад, такое и осталось.
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12.04.2021 01:09
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12.04.2021 00:36 Ответить
Они по секретной связи разговаривают.
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12.04.2021 00:46 Ответить
Это легенда такая - чтоб никто не догадался.
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12.04.2021 01:15 Ответить
во время войны за такое снимают с должности обоих..
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12.04.2021 01:20 Ответить
Оно эксперт ещё с 2014 года...
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12.04.2021 01:12 Ответить
100%
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12.04.2021 01:16 Ответить
передайте этому дурыку
уже 7 лет как военный сценарий
этой шайке обдолбышей надо на диализ
они постоянно на марафете???
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12.04.2021 00:43 Ответить
Сказал сбивчиво, но верно. Военный сценарий может навязать только русня. При этом погибнут тысячи, если не десятки тысяч.
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12.04.2021 00:54 Ответить
"То есть убивать собственных граждан? Мы - не Россия. Мы не будем повторять Грозный здесь дважды, как они повторяли с тысячами жертв мирных жителей. Мы не можем себе этого позволить. То есть Россия переходит к открытым боевым действиям, и мы туда отвечаем. Это конечно. Там много что может быть. Например, наше контрнаступление в ответ", - заявил онЦ.

Оно в своём уме? Где там собственные граждане? При чём здесь Грозный?
"Единственный вариант для военного решения проблемы - это когда нам навяжут".
Это вообще бред, только реальные обстоятельства и события формируют реальность, пока это ещё не предопределено.

Какое было "аналитичное семь лет назад, такое и осталось.
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12.04.2021 01:09 Ответить
З Грозним тут порівняння в принципі не коректне. Бо на відміну від Грозного, де справді живе інший енос - вайнахи (чеченці) на своїй власній землі, на Бімбасі окремого народу немає. Це українська земля, на якій зараз оселилися зайди, які в ті нили корінне українське населення і аолаборанти, які прислуговують цим зайдам.
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12.04.2021 07:21 Ответить
Как по мне все верно сказал и Грозный очень даже в тему. Может кто то не знает, что наРФия уничтожила 300 тысяч мирных жителей во время "освобождения Чечни от террористов".
Так вот такой вариант для Украины неприемлем, что и сказал Арестович. Февраль 2000 года Грозный.
Військовий сценарій на Донбасі можливий, якщо Україні його нав'яжуть, - Арестович - Цензор.НЕТ 1940
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12.04.2021 11:41 Ответить
А ви бачите різницю між вайнахами Грозного і 300 000 "храждан расєйскай *********"? До речі, якби почали стріляти, половина (більша) ломанулася б на расєю. Вайнахами втікати не було куди.
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12.04.2021 12:12 Ответить
В принципе правильно, но в контексте, который он наплёл - это как-то минимум некорректно. ИМХО.
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12.04.2021 12:34 Ответить
я верю что войны не будет сказал олег и закурил,
стоял апрель, чужие дети играли чьей то головой..(с)
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12.04.2021 01:31 Ответить
Ще тей ЫкЫксперд...
ІМХО , як завжди...
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12.04.2021 01:37 Ответить
Военный сценарий (т. е более масштабная агрессия против Украины) на Донбассе возможен, если Украине его навяжут (т. е. если враги проявит агрессию), - Арестович.
_Глубокая мысль...
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12.04.2021 02:04 Ответить
...и если это план Б? то это реинкарнация (белого братства) с 90-х годов. дорога в ад. спасибо нет(
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12.04.2021 02:29 Ответить
щось забагато гаварящіх жоп у бубочкі лізуть з кожного "утюга"з "совєтом"
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12.04.2021 06:21 Ответить
Военный сценарий на Донбассе возможен, если Украине его навяжут, - Арестович - Цензор.НЕТ 7150
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12.04.2021 06:47 Ответить
Предлагаю сценарий победы "от обороны". Люсю ставим в позу перед }{уйлом, пока }{уйло им сзади занимается, Юзик с Вирастюком обходят его спереди и бьют по голове. Сивохо при этом пускает слезоточивые газы , не давая }{уйлу опомниться.
Военный сценарий на Донбассе возможен, если Украине его навяжут, - Арестович - Цензор.НЕТ 5295
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12.04.2021 06:56 Ответить
Из Квартала-95 шо ле?
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12.04.2021 07:16 Ответить
Из Квартала-95 все на Банковой сидят или в ВР. Один лысый пока ещё остался с Ленкой.
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12.04.2021 14:06 Ответить
Ах, аака, жєнсчіна! Какая жєнсчіна! 😁
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12.04.2021 07:33 Ответить
Молодцы, наконец-то сообразили, что это прототип не армяно-азербайджанской войны, а грузино-российской... неужели Михо подсказал... все таки в одной команде
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12.04.2021 07:15 Ответить
нагадайте нашій зеленій жабі, що контрнаступ це вперед.
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12.04.2021 07:44 Ответить
это типа - как нам арестовича навязали.....
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12.04.2021 08:06 Ответить
Значить вже сім років як кремлівські фашисти )(уйла тимчасово але ж окупували Крим і Донбас. І протягом цих семи років вони кожен божий день вбивають українців як військових так і мирних. Вбивають і видно як заявляє цей "дрестович" по мирному сценарію. Вбивають і навіть не думають звільняти окуповані українські території. Так цей дрестович або сліпий або хворий на голову, а може бути навіть і гірше, він прихований ворог України.
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12.04.2021 08:12 Ответить
Бляха-муха! А этот сценарий нам не навязан? Это у нас репетиции идут драмкружка? Полный придурок... Круглый.
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12.04.2021 08:35 Ответить
 
 