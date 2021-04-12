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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Військовий сценарій на Донбасі можливий, якщо Україні його нав'яжуть, - Арестович

Військовий сценарій на Донбасі можливий, якщо Україні його нав'яжуть, - Арестович

Конфлікт на Донбасі може бути вирішений військовим шляхом тільки в разі, якщо Україні нав'яжуть такий сценарій.

Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив спікер Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

Арестович вказав на те, що військовий сценарій на Донбасі становитиме загрозу для сотень або тисяч мирних жителів.

"Тобто вбивати власних громадян? Ми – не Росія. Ми не будемо повторювати Грозний тут двічі, як вони повторювали з тисячами жертв мирних мешканців. Ми не можемо собі цього дозволити. Єдиний варіант для військового вирішення проблеми – це коли нам нав’яжуть. Тобто Росія переходить до відкритих бойових дій, і ми туди відповідаємо. Це звісно. Там багато що може бути. Наприклад, наш контрнаступ у відповідь", – заявив він.

Також читайте: Резніков - українцям: "Люди, не бійтеся, і не буде війни. Але наша армія сильна"

Арестович додав, що сценарій, яким іде Україна, узгоджений із її партнерами і це – "політико-дипломатичний шлях при всій складності його і навіть частково, як здається, примарності, та прокачка сектору нацбезпеки і оборони, щоб бути готовими, якщо нам нав’яжуть відкриті бойові дії".

"Якщо ми зараз підемо у наступ, то ми відразу зіштовхуємося з російськими військами. Це починаються важкі, криваві бої, коли снаряди з обох боків полетять на голови мирних мешканців. Це не те рішення, яке на даному етапі є продуктивним, скажемо так", – підсумував спікер ТКГ.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Також читайте: Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Автор: 

Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725) Арестович Олексій (382)


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Топ коментарі
+13
передайте этому дурыку
уже 7 лет как военный сценарий
этой шайке обдолбышей надо на диализ
они постоянно на марафете???
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12.04.2021 00:43
+6
я верю что войны не будет сказал олег и закурил,
стоял апрель, чужие дети играли чьей то головой..(с)
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12.04.2021 01:31
+3
"То есть убивать собственных граждан? Мы - не Россия. Мы не будем повторять Грозный здесь дважды, как они повторяли с тысячами жертв мирных жителей. Мы не можем себе этого позволить. То есть Россия переходит к открытым боевым действиям, и мы туда отвечаем. Это конечно. Там много что может быть. Например, наше контрнаступление в ответ", - заявил онЦ.

Оно в своём уме? Где там собственные граждане? При чём здесь Грозный?
"Единственный вариант для военного решения проблемы - это когда нам навяжут".
Это вообще бред, только реальные обстоятельства и события формируют реальность, пока это ещё не предопределено.

Какое было "аналитичное семь лет назад, такое и осталось.
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12.04.2021 01:09
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12.04.2021 00:36 Відповісти
Они по секретной связи разговаривают.
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12.04.2021 00:46 Відповісти
Это легенда такая - чтоб никто не догадался.
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12.04.2021 01:15 Відповісти
во время войны за такое снимают с должности обоих..
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12.04.2021 01:20 Відповісти
Оно эксперт ещё с 2014 года...
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12.04.2021 01:12 Відповісти
100%
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12.04.2021 01:16 Відповісти
передайте этому дурыку
уже 7 лет как военный сценарий
этой шайке обдолбышей надо на диализ
они постоянно на марафете???
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12.04.2021 00:43 Відповісти
Сказал сбивчиво, но верно. Военный сценарий может навязать только русня. При этом погибнут тысячи, если не десятки тысяч.
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12.04.2021 00:54 Відповісти
"То есть убивать собственных граждан? Мы - не Россия. Мы не будем повторять Грозный здесь дважды, как они повторяли с тысячами жертв мирных жителей. Мы не можем себе этого позволить. То есть Россия переходит к открытым боевым действиям, и мы туда отвечаем. Это конечно. Там много что может быть. Например, наше контрнаступление в ответ", - заявил онЦ.

Оно в своём уме? Где там собственные граждане? При чём здесь Грозный?
"Единственный вариант для военного решения проблемы - это когда нам навяжут".
Это вообще бред, только реальные обстоятельства и события формируют реальность, пока это ещё не предопределено.

Какое было "аналитичное семь лет назад, такое и осталось.
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12.04.2021 01:09 Відповісти
З Грозним тут порівняння в принципі не коректне. Бо на відміну від Грозного, де справді живе інший енос - вайнахи (чеченці) на своїй власній землі, на Бімбасі окремого народу немає. Це українська земля, на якій зараз оселилися зайди, які в ті нили корінне українське населення і аолаборанти, які прислуговують цим зайдам.
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12.04.2021 07:21 Відповісти
Как по мне все верно сказал и Грозный очень даже в тему. Может кто то не знает, что наРФия уничтожила 300 тысяч мирных жителей во время "освобождения Чечни от террористов".
Так вот такой вариант для Украины неприемлем, что и сказал Арестович. Февраль 2000 года Грозный.
Військовий сценарій на Донбасі можливий, якщо Україні його нав'яжуть, - Арестович - Цензор.НЕТ 1940
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12.04.2021 11:41 Відповісти
А ви бачите різницю між вайнахами Грозного і 300 000 "храждан расєйскай *********"? До речі, якби почали стріляти, половина (більша) ломанулася б на расєю. Вайнахами втікати не було куди.
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12.04.2021 12:12 Відповісти
В принципе правильно, но в контексте, который он наплёл - это как-то минимум некорректно. ИМХО.
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12.04.2021 12:34 Відповісти
я верю что войны не будет сказал олег и закурил,
стоял апрель, чужие дети играли чьей то головой..(с)
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12.04.2021 01:31 Відповісти
Ще тей ЫкЫксперд...
ІМХО , як завжди...
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12.04.2021 01:37 Відповісти
Военный сценарий (т. е более масштабная агрессия против Украины) на Донбассе возможен, если Украине его навяжут (т. е. если враги проявит агрессию), - Арестович.
_Глубокая мысль...
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12.04.2021 02:04 Відповісти
...и если это план Б? то это реинкарнация (белого братства) с 90-х годов. дорога в ад. спасибо нет(
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12.04.2021 02:29 Відповісти
щось забагато гаварящіх жоп у бубочкі лізуть з кожного "утюга"з "совєтом"
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12.04.2021 06:21 Відповісти
Военный сценарий на Донбассе возможен, если Украине его навяжут, - Арестович - Цензор.НЕТ 7150
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12.04.2021 06:47 Відповісти
Предлагаю сценарий победы "от обороны". Люсю ставим в позу перед }{уйлом, пока }{уйло им сзади занимается, Юзик с Вирастюком обходят его спереди и бьют по голове. Сивохо при этом пускает слезоточивые газы , не давая }{уйлу опомниться.
Военный сценарий на Донбассе возможен, если Украине его навяжут, - Арестович - Цензор.НЕТ 5295
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12.04.2021 06:56 Відповісти
Из Квартала-95 шо ле?
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12.04.2021 07:16 Відповісти
Из Квартала-95 все на Банковой сидят или в ВР. Один лысый пока ещё остался с Ленкой.
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12.04.2021 14:06 Відповісти
Ах, аака, жєнсчіна! Какая жєнсчіна! 😁
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12.04.2021 07:33 Відповісти
Молодцы, наконец-то сообразили, что это прототип не армяно-азербайджанской войны, а грузино-российской... неужели Михо подсказал... все таки в одной команде
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12.04.2021 07:15 Відповісти
нагадайте нашій зеленій жабі, що контрнаступ це вперед.
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12.04.2021 07:44 Відповісти
это типа - как нам арестовича навязали.....
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12.04.2021 08:06 Відповісти
Значить вже сім років як кремлівські фашисти )(уйла тимчасово але ж окупували Крим і Донбас. І протягом цих семи років вони кожен божий день вбивають українців як військових так і мирних. Вбивають і видно як заявляє цей "дрестович" по мирному сценарію. Вбивають і навіть не думають звільняти окуповані українські території. Так цей дрестович або сліпий або хворий на голову, а може бути навіть і гірше, він прихований ворог України.
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12.04.2021 08:12 Відповісти
Бляха-муха! А этот сценарий нам не навязан? Это у нас репетиции идут драмкружка? Полный придурок... Круглый.
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12.04.2021 08:35 Відповісти
 
 