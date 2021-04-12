Військовий сценарій на Донбасі можливий, якщо Україні його нав'яжуть, - Арестович

Конфлікт на Донбасі може бути вирішений військовим шляхом тільки в разі, якщо Україні нав'яжуть такий сценарій.

Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив спікер Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

Арестович вказав на те, що військовий сценарій на Донбасі становитиме загрозу для сотень або тисяч мирних жителів.

"Тобто вбивати власних громадян? Ми – не Росія. Ми не будемо повторювати Грозний тут двічі, як вони повторювали з тисячами жертв мирних мешканців. Ми не можемо собі цього дозволити. Єдиний варіант для військового вирішення проблеми – це коли нам нав’яжуть. Тобто Росія переходить до відкритих бойових дій, і ми туди відповідаємо. Це звісно. Там багато що може бути. Наприклад, наш контрнаступ у відповідь", – заявив він.

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Арестович додав, що сценарій, яким іде Україна, узгоджений із її партнерами і це – "політико-дипломатичний шлях при всій складності його і навіть частково, як здається, примарності, та прокачка сектору нацбезпеки і оборони, щоб бути готовими, якщо нам нав’яжуть відкриті бойові дії".

"Якщо ми зараз підемо у наступ, то ми відразу зіштовхуємося з російськими військами. Це починаються важкі, криваві бої, коли снаряди з обох боків полетять на голови мирних мешканців. Це не те рішення, яке на даному етапі є продуктивним, скажемо так", – підсумував спікер ТКГ.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

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На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.