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Новости Политика Украины
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Байден (2386) День Независимости (1019) Зеленский (16567) Крым (26018) Медведчук (1755) парад (624) рейтинг (1617) США (23212) Филарет (517) футбол (3544) Трамп (3351) вода (880) Волкер Курт (611) Шарий Анатолий (220) Джулиани (121) Ермак Андрей (1187) Офис Президента (1695) Арестович Алексей (327)

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука

ОП редактирует сообщение Белого дома, Джулиани уговаривает Зеленского начать расследование против Байдена, Медведчук ведет с террористами переговоры о поставках электричества и газа, - главные новости Украины и мира 8 июня.

Скандалы в ОП

Офис Президента отредактировал слова Байдена о членстве Украины в НАТО. Украинская сторона сообщила, что Байден в разговоре с Зеленским заявил о важности предоставления Украине ПДЧ в НАТО. Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку такому шагу. После этого в ОП исправили сообщение. Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что "Слова – не важны, а важны конкретные поступки".

И это не единственный связанный с ОП и США скандал.

CNN опубликовал запись телефонного разговора Ермака, Джулиани и Волкера, состоявшегося в июне 2019 года. Джулиани через Ермака уговаривал Зеленского сообщить о расследовании вмешательства предыдущего руководства Украины в президентские выборы в США в 2016 году на стороне Клинтон. Ермак соглашался. В ОП считают, что он " не пересек границу между обычной дипломатией и теневой политикой".

Свежие рейтинги

Согласно свежему опросу КМИС, 27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко. При этом более половины украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок.

В рейтинге партий расклад сил таков: "СН" - 17,7%, "ЕС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батькивщина" - 13,9%, "Сила и честь" - 8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,8%, Радикальная партия - 5%.

Новые "пленки Медведчука"

Журналисты "Бигус инфо" опубликовали финальную часть "пленок Медведчука" - прослушки телефонных разговоров кума Путина с главарями террористов "Л/ДНР" и чиновниками Кремля. Из записей следует, что Медведчук договаривался с РФ о поставках газа и электричества и нарочно затягивал обмен пленных. НАБУ обратилось из-за публикации пленок в СБУ с просьбой передать им эти записи.

Обыски у сторонников Шария

СБУ провела обыски у сторонников пророссийского пропагандиста Шария - основателей общественной организации "Партия Шария". В спецслужбе сообщают, что обыски проводили у тех, кто распространял агитматериалы, направленные на изменение границ Украины и нарушение конституционного порядка.

Арестович говорит о воде в Крым в обмен на уступки Кремля

"Воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить?" - сказал он. В МИД после этого заявили, что позиция Украины остается неизменной, и вода потечет только в деоккупированный Крым.

Суд отказался рассматривать иск Филарета о ликвидации УПЦ КП

Верховный Суд отказал почетному патриарху Киевскому и всея Руси-Украины Филарету в удовлетворении его иска относительно отмены решения синода о самоликвидации УПЦ КП. Суд определил, что решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в любом светском суде, ведь это было бы нарушением нормы о разделении Церкви и государства.

Россия просит, чтобы УЕФА запретила форму украинских футболистов

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики.

На День Независимости будет парад с авиацией и салютом

Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины. В Киеве будут концерт, парад, пролет авиации и артиллерийский салют. Также запланированы выставка вооружений на Михайловской площади, прохождение катеров и пролет авиации на Днепре.

В Одессе состоится торжественное прохождение боевых кораблей и судов, а также пройдет пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Ага, где-то так

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 7768
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08.06.2021 22:39
+12
Ни дня без новой брехни от ФСБ

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 4640
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08.06.2021 22:12
+7
Ну и ФСБэшная Люся от Бигуса не отстает

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 2716
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08.06.2021 22:28
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Ни дня без новой брехни от ФСБ

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 4640
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08.06.2021 22:12 Ответить
Ложь,звиздёж и провакация-все як в школі КГБ-ФСБ вчили !!!))))
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08.06.2021 22:25 Ответить
Ага. И тут проклятый "барыга" подсуетился.

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 8262
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08.06.2021 22:37 Ответить
Силен Петро - везде успевает
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08.06.2021 22:43 Ответить
Скрізь встигає невгамовний !!!)))
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08.06.2021 23:06 Ответить
Вазелиновый, скользкий и пронырливый...
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08.06.2021 23:34 Ответить
"волки, волки" - кричал мальчик... чем закончилось думаю все знают...
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09.06.2021 01:58 Ответить
поправка, для тугодумов, мальчик гундосый... Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука - Цензор.НЕТ 772
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09.06.2021 02:01 Ответить
она и сейчас так себя ведет, как двоешница-семиклассница, пргуливает "контрольную".
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09.06.2021 00:11 Ответить
Ну известная ж патрийотка *****. Как посмели???
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08.06.2021 22:45 Ответить
Юпитеру больше не наливать...
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08.06.2021 22:58 Ответить
Нова брехня Бігуса вже спростована самим ветераном АТО "Рахманом"
Тепер вони ставлять в провину Порошенку, що ніби він "затягував визволення з полону кіборга "Рахмана".
Тільки цей десантник - живий, вдома, і спростовує версію "розслідувачів".
А от сержант Журавель, операцію по спасінню якого "взяв під особистий контроль" найвеличніший ЗЕголовнокомандувач, загинув на очах всього світу - через підлість зрадливого командування, яке потім ще відтопталося по ньому словами "он нє туда полєз".
Такі інформаційні спецоперації "нових ліц" давно носять ознаки злочину та не мають назви в людській мові !!
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08.06.2021 23:49 Ответить
А чому прокремлівська Ю. Тимошенко під час початку російської агресії злочинно наполегливо наполягала, щоб в Україні відмовилися від фундаментального рішення по обороні Української держави. У 2014 році вона різко виступила проти введення військового стану в Україні. Цим по суті фактично підтримала кремлівських фашистів маніяка )(уйла в їх злочинній окупації Криму а потім і Донбасу. У 2014 році Тимошенко перебуваючи засіданні РНБО несамовито верещала: ніякого військового стану, ніякої активізації, ніякого підвищення боєздатності наших сил і ніякого виведення військ з казарм для відсічі російським окупантам. Так чим тоді ця проросійська зозуля Юля відрізняється від втікача в паРашу продажного кремлівського холуя на побігеньках у фашиста )(уйла ЗЭКА i московського посіпаки януковича? А її, яка стала антиукраїнською проросійською "Батьківщина" від лютих ворогів України і українського народу перефарбованих з ригоАналів кремлівських яничарів "жопозиційного блоку" За життя сепаратистів - терористів .... і "слуг народа" тільки не Українського а кацапського, продажного кремлівського капітулянта скомороха ЗЕбіла..? А майже нічим!
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09.06.2021 09:20 Ответить
Куміро-творець, приватний сайт сивопейсого гИтьмана, де правильними вважають реєстрових дуполизів з шоколадними сертифікатами.
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08.06.2021 22:56 Ответить
Ага, и еще на своей базе диверсантов готовят дипломированных

Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука - Цензор.НЕТ 6959
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08.06.2021 22:58 Ответить
36 лет - и не поумнел
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09.06.2021 00:09 Ответить
В Луцке попался пидо#ас-сектант рпц в женской одежде. Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 1675
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одна с главных новостей! Это же "рузьге мир" во всей красе! Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 1675
Сектанцы московитские,сатанисты в рясах ,всех сжечь на костре вместе с онуфрием и усея попами рпц в Украине! Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 4761
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08.06.2021 22:20 Ответить
Нах..,за порєбрік кремлівських гнид !!!!)))
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08.06.2021 22:22 Ответить
А що робити,лишається лише видавати бажане за дійсне !!! Звіздьож,це сенс зелених політиканів !!!)))
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08.06.2021 22:21 Ответить
Брехун - это как-то ласково сказано, тут какие-то другие определения напрашиваются
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08.06.2021 22:22 Ответить
Конкурс на главу специализированной антикоррупционной прокуратуры (CАП).
Группа международных экспертов отклонила кандидатуру Андрея Костина (которую поддерживает Зеленский).
После этого президентская часть комиссии (7 человек, куратор - Татаров) срывают проведение заседаний комиссии.
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08.06.2021 22:24 Ответить
Ну и ФСБэшная Люся от Бигуса не отстает

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 2716
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08.06.2021 22:28 Ответить
Помните Колю Мельниченка? И где он сейчас? Тот из-под дивана писал, из кабинета Кучмы.
А теперь интересно будет узнать из какого кабинета пейсал Бигус.
Еще и как-то записи "вовремя" оприлюднюются, как на заказ
То к выборам, то к отчетной конференции преза...
Это уже не писанина по велению сердца, это уже работа.
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08.06.2021 22:31 Ответить
він тоєво..Фройлян розинську порає... Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука - Цензор.НЕТ 3335 На мальдівах
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08.06.2021 23:13 Ответить
Забыли про сервера возле кабинета порошенко, которые срочно исчезли после выборов? И куда они подевались, ну просто чудо и охрана прбла.?
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08.06.2021 23:37 Ответить
Кстати, шо там с Чаусом, уже довели его до состояния "признательных показаний"?
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08.06.2021 22:35 Ответить
Ага, где-то так

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 7768
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08.06.2021 22:39 Ответить
Застарілі дані.
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08.06.2021 22:42 Ответить
Достаточно свежее. Апрель 2021
https://fama.agency/wp-content/uploads/2021/04/Zvit-Vybortsi-ta-yihni-lidery-2.pdf
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08.06.2021 22:49 Ответить
27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко, - опрос КМИС.
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08.06.2021 22:46 Ответить
Еще бы центра Розумкова привел. Как там Пальчевский, уже президент? А его "Перемога" в большинстве в Раде?
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08.06.2021 22:50 Ответить
А чому я повинен вірити твоїм даним?
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08.06.2021 22:56 Ответить
А я тебя и не заставляю. Личное дело. Только КМИС, Розумков и Рейтинг выводили в меры родимого Пальчевского. А его Перемога и ОПЗЖ у них были безоговорочными лидерами. Ну и?
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08.06.2021 23:03 Ответить
Все что бесплатно, все пропаганда. Тот кто оплатил опрос знает точные цифры. Но это не для плебеев. Плебс должен только верить и жрать с руки хозяина( канхфету Тузик)
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08.06.2021 23:40 Ответить
Так жри зеленое говно, оно же вкусное,страх!!!!
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09.06.2021 13:27 Ответить
и Жульке "Рейтинг" рисовал 30% перед выборами, а получила жалких 13%, и то думаю натянули.
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09.06.2021 00:15 Ответить
Думаю що більше.
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08.06.2021 22:40 Ответить
Похоже, что репутации Зеленского уже ничего не угрожает
Если даже представить себе, что Джозеф Байден забыл абсолютно позорный разговор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, его «заглядывания в глаза» Владимиру Путину, скандалы с Андреем Богданом, Андреем Ермаком, Игорем Коломойским, «вагнергейт» или невероятно далекие от дипломатии замечания в адрес стратегических партнеров, а также болезненное преследование политических оппонентов, одной истории с ложью на сайте о недавнем телефонном разговоре хватило бы, чтобы в клуб ответственных цивилизованных лидеров нынешнего президента Украины не включить никогда.
С другой стороны, в таком положении есть и свои плюсы: похоже, что репутации Владимира Зеленского уже ничего не угрожает.
«Зеленский, как гибрид туповатого infant terrible с бароном Мюнхгаузеном вряд ли сможет кого-то еще больше шокировать на Западе
Сегодня Офис президента оказался в центре сканадала после того, как неверно передал слова президента США Байдена о поддержке предоставления Украине ПДЦ по членству в НАТО. На самом деле таких слово во время телефонного разговора с Зеленским Байден не говорил, потому Банковой пришлось оперативно исправлять оплошность.
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08.06.2021 22:51 Ответить
Зеля професійний медійщик і знає як подобатись публіці. Він грає роль малої дитини. Щось там лепече якусь несуразицю і дорослі з цього сміються. Робить якісь ляпи, або обісралось і дитині дорослі це пробачають.
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08.06.2021 23:01 Ответить
Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука - Цензор.НЕТ 7693
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08.06.2021 23:05 Ответить
Но как-то дорого обходится всей страной обслуживать недоросля
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08.06.2021 23:16 Ответить
Хитро так вы Зюзеньку зализываете.
Мол дитя оно несмышленое. Ну обкакалось, хи-хи
Слишком дорого это дитя обходится Украине, чтоб хихикать.
Пусть евойные мамка с папкой с ним нянчаться, а не вся страна.
Нам настоящий през нужен, а не какое-то недоразумение.
У нас враг у ворот и наши хлопцы гибнут
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08.06.2021 23:26 Ответить
Клоун он, а не медийщик. Двух слов без бумажки связать не может
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08.06.2021 23:32 Ответить
Я теж такої думки.
Інакше як пояснити феномен високого рейтингу цього невдахи ?
Українці йому забагато дарують. Як дитині.
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09.06.2021 12:12 Ответить
Если верить провластным статистам, то Порошенко отнюдь не в конце списка, а на втором месте после найвеличнишого
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08.06.2021 22:41 Ответить
смотрю на "дела" зе! и его #ОПы и вспоминаю:
Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука - Цензор.НЕТ 9743
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08.06.2021 22:54 Ответить
Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука - Цензор.НЕТ 5975

Специфіка сімейних відносин Дениса Бігуса, як виявилося, не тільки в одруженні на сестрі чинного офіцера ФСБ. Не менш цікавою виявилася діяльність його рідного брата Костянтина Бігуса. Він з 2011-го по 2013-й працював проектним менеджером в компанії UkrGazEcoService, а пізніше - в G.X. Satellite, зареєстрованої на Кіпрі. Тієї самої, яка 12 грудня 2012-го виграла скандальний тендер на поставку супутникових знімків Міністерству екології, вартістю 26,15 мільйона гривень (3 мільйони доларів за чинним тоді курсом).
Цікаво, що розслідування, яке розкриває подробиці розкрадання 3 мільйонів доларів з держбюджету, до якого причетний брат Бігуса, першими надрукували журналісти сайту "Наші гроші". Тоді Денис Бігус ще не просочився до антикорупційної програми.
Не виключено, що цим і іншим компроматом російські розвідники могли шантажувати Дениса Бігуса, схиляючи його до колаборації в інтересах Росії.
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08.06.2021 23:05 Ответить
Журналистка проекта ДЕНИСА БИГУСА Леся Иванова, как выяснилось, имеет крымские корни. И ничего здесь страшного или удивительного, конечно, нет. А особенно, если человек после крымских событий едва ли не в каждом своем сюжете называет Россию агрессором, беспощадно критикуя тех, кто посещает Крым.
Но странно и двояко все это выглядит, когда тот же человек имеет родственников с российскими паспортами. И не дальних, а родного отца, умалчивая этот факт
"Отец Леси - Иванов Олег Николаевич. Судя по открытым данным, он занимается компьютерными технологиями, а конкретно, программированием. Проживает в Симферополе и имеет регистрацию частного предпринимателя.
"Согласно карточке (форма 1П), что есть в распоряжении редакции, Иванов побежал получать российское гражданство и паспорт РФ фактически сразу после «крымского» референдума (имел место 16 марта). А уже 17 апреля отец Леси подал заявление об отказе от украинского паспорта и замену его на российский.
Выяснив такую ​​ранее скрытую информацию о «российско-родственных» связях, вспоминается тот факт, что и сам Денис Бигус (руководитель Леси) через родственников имеет отношение к РФ.
Здесь достаточно процитировать «Википедию»:
«Жена Дениса Бигуса Екатерина Игоревна Соболева. Ее дядя Олег Соболев - бывший контрразведчик ФСБ, ныне занимается большим бизнесом. А его сын Андрей Соболев - подполковник ФСБ России».


https://my.ua/news/cluster/2021-03-18-145027-ukrainskaia-zhurnalistka-rassledovatel-ivanova-skryla-ottsa-s-rossiiskim-pasportom-smi
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08.06.2021 23:28 Ответить
Здесь также стоит вспомнить и еще одну подобную "борцуху" -- Наталью Седлецкую. Которая отметилась странным посещением Москвы уже после агрессии Раши и родная сестра которой является управляющей сети отелей "Премьер" в Украине - рашенского филиала ФСБ от такого себе Бабакова.
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08.06.2021 23:36 Ответить
продалась вся Западная Украина ФСБ.
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09.06.2021 00:21 Ответить
теперь понятно, почему Седлецкую не тронули, а наложили судом штраф на водителя! который возил журналистов "Схем", когда они следили за посадовцами.
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09.06.2021 00:27 Ответить
Вот там на фотке вверху в кружочке Андрей Соболев, брат жены Бигуса
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08.06.2021 23:30 Ответить
Нова брехня Бігуса вже спростована самим ветераном АТО "Рахманом"
Тепер вони ставлять в провину Порошенку, що ніби він "затягував визволення з полону кіборга "Рахмана".
Тільки цей десантник - живий, вдома, і спростовує версію "розслідувачів".
А от сержант Журавель, операцію по спасінню якого "взяв під особистий контроль" найвеличніший ЗЕголовнокомандувач, загинув на очах всього світу - через підлість зрадливого командування, яке потім ще відтопталося по ньому словами "он нє туда полєз".
Такі інформаційні спецоперації "нових ліц" давно носять ознаки злочину та не мають назви в людській мові!!
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08.06.2021 23:49 Ответить
СБУ під контролем Медведчука МОГЛА возити кеш окупантам. Плівки Медведчука-3

Медведчук МІГ домовлятися з РФ про поставки газу і електрики та затягувати обмін полонених. Плівки Медведчука-4

Так МОГЛА или возила?
Домовлявся или МІГ домовлятися?
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08.06.2021 23:51 Ответить
ЗЕ-команда в черговий раз ЗАБРЕХАЛАСЬ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ
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09.06.2021 12:29 Ответить
 
 