Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука

ОП редактирует сообщение Белого дома, Джулиани уговаривает Зеленского начать расследование против Байдена, Медведчук ведет с террористами переговоры о поставках электричества и газа, - главные новости Украины и мира 8 июня.

Скандалы в ОП

Офис Президента отредактировал слова Байдена о членстве Украины в НАТО. Украинская сторона сообщила, что Байден в разговоре с Зеленским заявил о важности предоставления Украине ПДЧ в НАТО. Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку такому шагу. После этого в ОП исправили сообщение. Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что "Слова – не важны, а важны конкретные поступки".

И это не единственный связанный с ОП и США скандал.

CNN опубликовал запись телефонного разговора Ермака, Джулиани и Волкера, состоявшегося в июне 2019 года. Джулиани через Ермака уговаривал Зеленского сообщить о расследовании вмешательства предыдущего руководства Украины в президентские выборы в США в 2016 году на стороне Клинтон. Ермак соглашался. В ОП считают, что он " не пересек границу между обычной дипломатией и теневой политикой".

Свежие рейтинги

Согласно свежему опросу КМИС, 27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко. При этом более половины украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок.

В рейтинге партий расклад сил таков: "СН" - 17,7%, "ЕС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батькивщина" - 13,9%, "Сила и честь" - 8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,8%, Радикальная партия - 5%.

Новые "пленки Медведчука"

Журналисты "Бигус инфо" опубликовали финальную часть "пленок Медведчука" - прослушки телефонных разговоров кума Путина с главарями террористов "Л/ДНР" и чиновниками Кремля. Из записей следует, что Медведчук договаривался с РФ о поставках газа и электричества и нарочно затягивал обмен пленных. НАБУ обратилось из-за публикации пленок в СБУ с просьбой передать им эти записи.

Обыски у сторонников Шария

СБУ провела обыски у сторонников пророссийского пропагандиста Шария - основателей общественной организации "Партия Шария". В спецслужбе сообщают, что обыски проводили у тех, кто распространял агитматериалы, направленные на изменение границ Украины и нарушение конституционного порядка.

Арестович говорит о воде в Крым в обмен на уступки Кремля

"Воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить?" - сказал он. В МИД после этого заявили, что позиция Украины остается неизменной, и вода потечет только в деоккупированный Крым.

Суд отказался рассматривать иск Филарета о ликвидации УПЦ КП

Верховный Суд отказал почетному патриарху Киевскому и всея Руси-Украины Филарету в удовлетворении его иска относительно отмены решения синода о самоликвидации УПЦ КП. Суд определил, что решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в любом светском суде, ведь это было бы нарушением нормы о разделении Церкви и государства.

Россия просит, чтобы УЕФА запретила форму украинских футболистов

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики.

На День Независимости будет парад с авиацией и салютом

Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины. В Киеве будут концерт, парад, пролет авиации и артиллерийский салют. Также запланированы выставка вооружений на Михайловской площади, прохождение катеров и пролет авиации на Днепре.

В Одессе состоится торжественное прохождение боевых кораблей и судов, а также пройдет пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.