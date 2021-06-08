Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука
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ОП редактирует сообщение Белого дома, Джулиани уговаривает Зеленского начать расследование против Байдена, Медведчук ведет с террористами переговоры о поставках электричества и газа, - главные новости Украины и мира 8 июня.
Скандалы в ОП
Офис Президента отредактировал слова Байдена о членстве Украины в НАТО. Украинская сторона сообщила, что Байден в разговоре с Зеленским заявил о важности предоставления Украине ПДЧ в НАТО. Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку такому шагу. После этого в ОП исправили сообщение. Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что "Слова – не важны, а важны конкретные поступки".
И это не единственный связанный с ОП и США скандал.
CNN опубликовал запись телефонного разговора Ермака, Джулиани и Волкера, состоявшегося в июне 2019 года. Джулиани через Ермака уговаривал Зеленского сообщить о расследовании вмешательства предыдущего руководства Украины в президентские выборы в США в 2016 году на стороне Клинтон. Ермак соглашался. В ОП считают, что он " не пересек границу между обычной дипломатией и теневой политикой".
Свежие рейтинги
Согласно свежему опросу КМИС, 27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко. При этом более половины украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок.
В рейтинге партий расклад сил таков: "СН" - 17,7%, "ЕС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батькивщина" - 13,9%, "Сила и честь" - 8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,8%, Радикальная партия - 5%.
Новые "пленки Медведчука"
Журналисты "Бигус инфо" опубликовали финальную часть "пленок Медведчука" - прослушки телефонных разговоров кума Путина с главарями террористов "Л/ДНР" и чиновниками Кремля. Из записей следует, что Медведчук договаривался с РФ о поставках газа и электричества и нарочно затягивал обмен пленных. НАБУ обратилось из-за публикации пленок в СБУ с просьбой передать им эти записи.
Обыски у сторонников Шария
СБУ провела обыски у сторонников пророссийского пропагандиста Шария - основателей общественной организации "Партия Шария". В спецслужбе сообщают, что обыски проводили у тех, кто распространял агитматериалы, направленные на изменение границ Украины и нарушение конституционного порядка.
Арестович говорит о воде в Крым в обмен на уступки Кремля
"Воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить?" - сказал он. В МИД после этого заявили, что позиция Украины остается неизменной, и вода потечет только в деоккупированный Крым.
Суд отказался рассматривать иск Филарета о ликвидации УПЦ КП
Верховный Суд отказал почетному патриарху Киевскому и всея Руси-Украины Филарету в удовлетворении его иска относительно отмены решения синода о самоликвидации УПЦ КП. Суд определил, что решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в любом светском суде, ведь это было бы нарушением нормы о разделении Церкви и государства.
Россия просит, чтобы УЕФА запретила форму украинских футболистов
Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики.
На День Независимости будет парад с авиацией и салютом
Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины. В Киеве будут концерт, парад, пролет авиации и артиллерийский салют. Также запланированы выставка вооружений на Михайловской площади, прохождение катеров и пролет авиации на Днепре.
В Одессе состоится торжественное прохождение боевых кораблей и судов, а также пройдет пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.
Пожалуйста, подождите...
Тепер вони ставлять в провину Порошенку, що ніби він "затягував визволення з полону кіборга "Рахмана".
Тільки цей десантник - живий, вдома, і спростовує версію "розслідувачів".
А от сержант Журавель, операцію по спасінню якого "взяв під особистий контроль" найвеличніший ЗЕголовнокомандувач, загинув на очах всього світу - через підлість зрадливого командування, яке потім ще відтопталося по ньому словами "он нє туда полєз".
Такі інформаційні спецоперації "нових ліц" давно носять ознаки злочину та не мають назви в людській мові !!
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одна с главных новостей! Это же "рузьге мир" во всей красе!
Сектанцы московитские,сатанисты в рясах ,всех сжечь на костре вместе с онуфрием и усея попами рпц в Украине!
Группа международных экспертов отклонила кандидатуру Андрея Костина (которую поддерживает Зеленский).
После этого президентская часть комиссии (7 человек, куратор - Татаров) срывают проведение заседаний комиссии.
А теперь интересно будет узнать из какого кабинета пейсал Бигус.
Еще и как-то записи "вовремя" оприлюднюются, как на заказ
То к выборам, то к отчетной конференции преза...
Это уже не писанина по велению сердца, это уже работа.
https://fama.agency/wp-content/uploads/2021/04/Zvit-Vybortsi-ta-yihni-lidery-2.pdf
Если даже представить себе, что Джозеф Байден забыл абсолютно позорный разговор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, его «заглядывания в глаза» Владимиру Путину, скандалы с Андреем Богданом, Андреем Ермаком, Игорем Коломойским, «вагнергейт» или невероятно далекие от дипломатии замечания в адрес стратегических партнеров, а также болезненное преследование политических оппонентов, одной истории с ложью на сайте о недавнем телефонном разговоре хватило бы, чтобы в клуб ответственных цивилизованных лидеров нынешнего президента Украины не включить никогда.
С другой стороны, в таком положении есть и свои плюсы: похоже, что репутации Владимира Зеленского уже ничего не угрожает.
«Зеленский, как гибрид туповатого infant terrible с бароном Мюнхгаузеном вряд ли сможет кого-то еще больше шокировать на Западе
Сегодня Офис президента оказался в центре сканадала после того, как неверно передал слова президента США Байдена о поддержке предоставления Украине ПДЦ по членству в НАТО. На самом деле таких слово во время телефонного разговора с Зеленским Байден не говорил, потому Банковой пришлось оперативно исправлять оплошность.
Мол дитя оно несмышленое. Ну обкакалось, хи-хи
Слишком дорого это дитя обходится Украине, чтоб хихикать.
Пусть евойные мамка с папкой с ним нянчаться, а не вся страна.
Нам настоящий през нужен, а не какое-то недоразумение.
У нас враг у ворот и наши хлопцы гибнут
Інакше як пояснити феномен високого рейтингу цього невдахи ?
Українці йому забагато дарують. Як дитині.
Специфіка сімейних відносин Дениса Бігуса, як виявилося, не тільки в одруженні на сестрі чинного офіцера ФСБ. Не менш цікавою виявилася діяльність його рідного брата Костянтина Бігуса. Він з 2011-го по 2013-й працював проектним менеджером в компанії UkrGazEcoService, а пізніше - в G.X. Satellite, зареєстрованої на Кіпрі. Тієї самої, яка 12 грудня 2012-го виграла скандальний тендер на поставку супутникових знімків Міністерству екології, вартістю 26,15 мільйона гривень (3 мільйони доларів за чинним тоді курсом).
Цікаво, що розслідування, яке розкриває подробиці розкрадання 3 мільйонів доларів з держбюджету, до якого причетний брат Бігуса, першими надрукували журналісти сайту "Наші гроші". Тоді Денис Бігус ще не просочився до антикорупційної програми.
Не виключено, що цим і іншим компроматом російські розвідники могли шантажувати Дениса Бігуса, схиляючи його до колаборації в інтересах Росії.
Но странно и двояко все это выглядит, когда тот же человек имеет родственников с российскими паспортами. И не дальних, а родного отца, умалчивая этот факт
"Отец Леси - Иванов Олег Николаевич. Судя по открытым данным, он занимается компьютерными технологиями, а конкретно, программированием. Проживает в Симферополе и имеет регистрацию частного предпринимателя.
"Согласно карточке (форма 1П), что есть в распоряжении редакции, Иванов побежал получать российское гражданство и паспорт РФ фактически сразу после «крымского» референдума (имел место 16 марта). А уже 17 апреля отец Леси подал заявление об отказе от украинского паспорта и замену его на российский.
Выяснив такую ранее скрытую информацию о «российско-родственных» связях, вспоминается тот факт, что и сам Денис Бигус (руководитель Леси) через родственников имеет отношение к РФ.
Здесь достаточно процитировать «Википедию»:
«Жена Дениса Бигуса Екатерина Игоревна Соболева. Ее дядя Олег Соболев - бывший контрразведчик ФСБ, ныне занимается большим бизнесом. А его сын Андрей Соболев - подполковник ФСБ России».
https://my.ua/news/cluster/2021-03-18-145027-ukrainskaia-zhurnalistka-rassledovatel-ivanova-skryla-ottsa-s-rossiiskim-pasportom-smi
Тепер вони ставлять в провину Порошенку, що ніби він "затягував визволення з полону кіборга "Рахмана".
Тільки цей десантник - живий, вдома, і спростовує версію "розслідувачів".
А от сержант Журавель, операцію по спасінню якого "взяв під особистий контроль" найвеличніший ЗЕголовнокомандувач, загинув на очах всього світу - через підлість зрадливого командування, яке потім ще відтопталося по ньому словами "он нє туда полєз".
Такі інформаційні спецоперації "нових ліц" давно носять ознаки злочину та не мають назви в людській мові!!
Медведчук МІГ домовлятися з РФ про поставки газу і електрики та затягувати обмін полонених. Плівки Медведчука-4
Так МОГЛА или возила?
Домовлявся или МІГ домовлятися?