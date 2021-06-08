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Новини Політика України
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Байден (2328) День Незалежності (607) Зеленський (17470) Крим (12757) Медведчук (1324) парад (353) рейтинг (696) США (14502) Філарет (274) футбол (1303) Трамп (3133) вода (910) Волкер Курт (588) Шарій Анатолій (215) Джуліані (120) Єрмак Андрій (1230) Офіс Президента (1753) Арестович Олексій (372)

Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука

ОП редагує повідомлення Білого дому, Джуліані вмовляє Зеленського почати розслідування проти Байдена, Медведчук веде з терористами переговори про постачання електрики і газу, - головні новини України і світу 8 червня.

Скандали в ОП

Офіс президента відредагував слова Байдена про членство України в НАТО. Українська сторона повідомила, що Байден у розмові із Зеленським заявив про важливість надання Україні ПДЧ в НАТО. Білий дім заперечує, що Байден висловив підтримку такого кроку. Після цього в ОП виправили повідомлення. Зеленський, коментуючи інцидент, заявив, що "Слова - не важливі, а важливі конкретні вчинки".

І це не єдиний пов'язаний з ОП і США скандал.

CNN опублікував запис телефонної розмови Єрмака, Джуліані і Волкера, що відбувся в червні 2019 року. Джуліані через Єрмака вмовляв Зеленського повідомити про розслідування втручання попереднього керівництва України в президентські вибори в США в 2016 році на стороні Клінтон. Єрмак погоджувався. В ОП вважають, що він "не перетнув кордон між звичайною дипломатією і тіньовою політикою".

Свіжі рейтинги

Згідно зі свіжим опитуванням КМІС, 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко. При цьому більше половини українців не підтримують висунення Зеленського на другий термін.

У рейтингу партій розклад сил такий: "СН" - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%.

Нові "плівки Медведчука"

Журналісти "Бігус інфо" опублікували фінальну частину "плівок Медведчука" - прослуховування телефонних розмов кума Путіна з ватажками терористів "Л/ДНР" і чиновниками Кремля. Із записів випливає, що Медведчук домовлявся з РФ про постачання газу й електрики і навмисне затягував обмін полонених. НАБУ звернулося через публікацію плівок в СБУ з проханням передати їм ці записи.

Обшуки у прихильників Шарія

СБУ провела обшуки у прихильників проросійського пропагандиста Шарія - засновників громадської організації "Партія Шарія". У спецслужбі повідомляють, що обшуки проводили у тих, хто поширював агітаційні матеріали, спрямовані на зміну кордонів України і порушення конституційного ладу.

Арестович говорить про воду в Крим в обмін на поступки Кремля

"Воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах. Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити?" - сказав він. У МЗС після цього заявили, що позиція України залишається незмінною, і вода потече тільки в деокупований Крим.

Суд відмовився розглядати позов Філарета про ліквідацію УПЦ КП

Верховний Суд відмовив почесному патріархові Київському і всієї Русі-України Філарету в задоволенні його позову щодо скасування рішення синоду про самоліквідацію УПЦ КП. Суд визначив, що рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені в будь-якому світському суді, адже це було б порушенням норми про поділ Церкви і держави.

Росія просить, щоб УЄФА заборонила форму українських футболістів

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА з заявою про те, що в формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою.

На День Незалежності буде парад з авіацією і салютом

Кабмін затвердив план заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України. У Києві будуть концерт, парад, проліт авіації й артилерійський салют. Також заплановані виставка озброєнь на Михайлівській площі, проходження катерів і проліт авіації на Дніпрі.

В Одесі відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і суден, а також проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.
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Топ коментарі
+13
Ага, где-то так

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 7768
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08.06.2021 22:39
+12
Ни дня без новой брехни от ФСБ

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 4640
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08.06.2021 22:12
+7
Ну и ФСБэшная Люся от Бигуса не отстает

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 2716
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08.06.2021 22:28
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Ни дня без новой брехни от ФСБ

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 4640
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08.06.2021 22:12 Відповісти
Ложь,звиздёж и провакация-все як в школі КГБ-ФСБ вчили !!!))))
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08.06.2021 22:25 Відповісти
Ага. И тут проклятый "барыга" подсуетился.

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 8262
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08.06.2021 22:37 Відповісти
Силен Петро - везде успевает
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08.06.2021 22:43 Відповісти
Скрізь встигає невгамовний !!!)))
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08.06.2021 23:06 Відповісти
Вазелиновый, скользкий и пронырливый...
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08.06.2021 23:34 Відповісти
"волки, волки" - кричал мальчик... чем закончилось думаю все знают...
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09.06.2021 01:58 Відповісти
поправка, для тугодумов, мальчик гундосый... Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука - Цензор.НЕТ 772
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09.06.2021 02:01 Відповісти
она и сейчас так себя ведет, как двоешница-семиклассница, пргуливает "контрольную".
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09.06.2021 00:11 Відповісти
Ну известная ж патрийотка *****. Как посмели???
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08.06.2021 22:45 Відповісти
Юпитеру больше не наливать...
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08.06.2021 22:58 Відповісти
Нова брехня Бігуса вже спростована самим ветераном АТО "Рахманом"
Тепер вони ставлять в провину Порошенку, що ніби він "затягував визволення з полону кіборга "Рахмана".
Тільки цей десантник - живий, вдома, і спростовує версію "розслідувачів".
А от сержант Журавель, операцію по спасінню якого "взяв під особистий контроль" найвеличніший ЗЕголовнокомандувач, загинув на очах всього світу - через підлість зрадливого командування, яке потім ще відтопталося по ньому словами "он нє туда полєз".
Такі інформаційні спецоперації "нових ліц" давно носять ознаки злочину та не мають назви в людській мові !!
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08.06.2021 23:49 Відповісти
А чому прокремлівська Ю. Тимошенко під час початку російської агресії злочинно наполегливо наполягала, щоб в Україні відмовилися від фундаментального рішення по обороні Української держави. У 2014 році вона різко виступила проти введення військового стану в Україні. Цим по суті фактично підтримала кремлівських фашистів маніяка )(уйла в їх злочинній окупації Криму а потім і Донбасу. У 2014 році Тимошенко перебуваючи засіданні РНБО несамовито верещала: ніякого військового стану, ніякої активізації, ніякого підвищення боєздатності наших сил і ніякого виведення військ з казарм для відсічі російським окупантам. Так чим тоді ця проросійська зозуля Юля відрізняється від втікача в паРашу продажного кремлівського холуя на побігеньках у фашиста )(уйла ЗЭКА i московського посіпаки януковича? А її, яка стала антиукраїнською проросійською "Батьківщина" від лютих ворогів України і українського народу перефарбованих з ригоАналів кремлівських яничарів "жопозиційного блоку" За життя сепаратистів - терористів .... і "слуг народа" тільки не Українського а кацапського, продажного кремлівського капітулянта скомороха ЗЕбіла..? А майже нічим!
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09.06.2021 09:20 Відповісти
Куміро-творець, приватний сайт сивопейсого гИтьмана, де правильними вважають реєстрових дуполизів з шоколадними сертифікатами.
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08.06.2021 22:56 Відповісти
Ага, и еще на своей базе диверсантов готовят дипломированных

Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука - Цензор.НЕТ 6959
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08.06.2021 22:58 Відповісти
36 лет - и не поумнел
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09.06.2021 00:09 Відповісти
В Луцке попался пидо#ас-сектант рпц в женской одежде. Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 1675
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одна с главных новостей! Это же "рузьге мир" во всей красе! Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 1675
Сектанцы московитские,сатанисты в рясах ,всех сжечь на костре вместе с онуфрием и усея попами рпц в Украине! Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 4761
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08.06.2021 22:20 Відповісти
Нах..,за порєбрік кремлівських гнид !!!!)))
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08.06.2021 22:22 Відповісти
А що робити,лишається лише видавати бажане за дійсне !!! Звіздьож,це сенс зелених політиканів !!!)))
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08.06.2021 22:21 Відповісти
Брехун - это как-то ласково сказано, тут какие-то другие определения напрашиваются
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08.06.2021 22:22 Відповісти
Конкурс на главу специализированной антикоррупционной прокуратуры (CАП).
Группа международных экспертов отклонила кандидатуру Андрея Костина (которую поддерживает Зеленский).
После этого президентская часть комиссии (7 человек, куратор - Татаров) срывают проведение заседаний комиссии.
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08.06.2021 22:24 Відповісти
Ну и ФСБэшная Люся от Бигуса не отстает

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 2716
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08.06.2021 22:28 Відповісти
Помните Колю Мельниченка? И где он сейчас? Тот из-под дивана писал, из кабинета Кучмы.
А теперь интересно будет узнать из какого кабинета пейсал Бигус.
Еще и как-то записи "вовремя" оприлюднюются, как на заказ
То к выборам, то к отчетной конференции преза...
Это уже не писанина по велению сердца, это уже работа.
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08.06.2021 22:31 Відповісти
він тоєво..Фройлян розинську порає... Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука - Цензор.НЕТ 3335 На мальдівах
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08.06.2021 23:13 Відповісти
Забыли про сервера возле кабинета порошенко, которые срочно исчезли после выборов? И куда они подевались, ну просто чудо и охрана прбла.?
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08.06.2021 23:37 Відповісти
Кстати, шо там с Чаусом, уже довели его до состояния "признательных показаний"?
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08.06.2021 22:35 Відповісти
Ага, где-то так

Главные новости 8 июня: скандалы в ОП, новые пленки Медведчука - Цензор.НЕТ 7768
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08.06.2021 22:39 Відповісти
Застарілі дані.
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08.06.2021 22:42 Відповісти
Достаточно свежее. Апрель 2021
https://fama.agency/wp-content/uploads/2021/04/Zvit-Vybortsi-ta-yihni-lidery-2.pdf
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08.06.2021 22:49 Відповісти
27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко, - опрос КМИС.
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08.06.2021 22:46 Відповісти
Еще бы центра Розумкова привел. Как там Пальчевский, уже президент? А его "Перемога" в большинстве в Раде?
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08.06.2021 22:50 Відповісти
А чому я повинен вірити твоїм даним?
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08.06.2021 22:56 Відповісти
А я тебя и не заставляю. Личное дело. Только КМИС, Розумков и Рейтинг выводили в меры родимого Пальчевского. А его Перемога и ОПЗЖ у них были безоговорочными лидерами. Ну и?
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08.06.2021 23:03 Відповісти
Все что бесплатно, все пропаганда. Тот кто оплатил опрос знает точные цифры. Но это не для плебеев. Плебс должен только верить и жрать с руки хозяина( канхфету Тузик)
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08.06.2021 23:40 Відповісти
Так жри зеленое говно, оно же вкусное,страх!!!!
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09.06.2021 13:27 Відповісти
и Жульке "Рейтинг" рисовал 30% перед выборами, а получила жалких 13%, и то думаю натянули.
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09.06.2021 00:15 Відповісти
Думаю що більше.
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08.06.2021 22:40 Відповісти
Похоже, что репутации Зеленского уже ничего не угрожает
Если даже представить себе, что Джозеф Байден забыл абсолютно позорный разговор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, его «заглядывания в глаза» Владимиру Путину, скандалы с Андреем Богданом, Андреем Ермаком, Игорем Коломойским, «вагнергейт» или невероятно далекие от дипломатии замечания в адрес стратегических партнеров, а также болезненное преследование политических оппонентов, одной истории с ложью на сайте о недавнем телефонном разговоре хватило бы, чтобы в клуб ответственных цивилизованных лидеров нынешнего президента Украины не включить никогда.
С другой стороны, в таком положении есть и свои плюсы: похоже, что репутации Владимира Зеленского уже ничего не угрожает.
«Зеленский, как гибрид туповатого infant terrible с бароном Мюнхгаузеном вряд ли сможет кого-то еще больше шокировать на Западе
Сегодня Офис президента оказался в центре сканадала после того, как неверно передал слова президента США Байдена о поддержке предоставления Украине ПДЦ по членству в НАТО. На самом деле таких слово во время телефонного разговора с Зеленским Байден не говорил, потому Банковой пришлось оперативно исправлять оплошность.
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08.06.2021 22:51 Відповісти
Зеля професійний медійщик і знає як подобатись публіці. Він грає роль малої дитини. Щось там лепече якусь несуразицю і дорослі з цього сміються. Робить якісь ляпи, або обісралось і дитині дорослі це пробачають.
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08.06.2021 23:01 Відповісти
Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука - Цензор.НЕТ 7693
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08.06.2021 23:05 Відповісти
Но как-то дорого обходится всей страной обслуживать недоросля
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08.06.2021 23:16 Відповісти
Хитро так вы Зюзеньку зализываете.
Мол дитя оно несмышленое. Ну обкакалось, хи-хи
Слишком дорого это дитя обходится Украине, чтоб хихикать.
Пусть евойные мамка с папкой с ним нянчаться, а не вся страна.
Нам настоящий през нужен, а не какое-то недоразумение.
У нас враг у ворот и наши хлопцы гибнут
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08.06.2021 23:26 Відповісти
Клоун он, а не медийщик. Двух слов без бумажки связать не может
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08.06.2021 23:32 Відповісти
Я теж такої думки.
Інакше як пояснити феномен високого рейтингу цього невдахи ?
Українці йому забагато дарують. Як дитині.
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09.06.2021 12:12 Відповісти
Если верить провластным статистам, то Порошенко отнюдь не в конце списка, а на втором месте после найвеличнишого
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08.06.2021 22:41 Відповісти
смотрю на "дела" зе! и его #ОПы и вспоминаю:
Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука - Цензор.НЕТ 9743
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08.06.2021 22:54 Відповісти
Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука - Цензор.НЕТ 5975

Специфіка сімейних відносин Дениса Бігуса, як виявилося, не тільки в одруженні на сестрі чинного офіцера ФСБ. Не менш цікавою виявилася діяльність його рідного брата Костянтина Бігуса. Він з 2011-го по 2013-й працював проектним менеджером в компанії UkrGazEcoService, а пізніше - в G.X. Satellite, зареєстрованої на Кіпрі. Тієї самої, яка 12 грудня 2012-го виграла скандальний тендер на поставку супутникових знімків Міністерству екології, вартістю 26,15 мільйона гривень (3 мільйони доларів за чинним тоді курсом).
Цікаво, що розслідування, яке розкриває подробиці розкрадання 3 мільйонів доларів з держбюджету, до якого причетний брат Бігуса, першими надрукували журналісти сайту "Наші гроші". Тоді Денис Бігус ще не просочився до антикорупційної програми.
Не виключено, що цим і іншим компроматом російські розвідники могли шантажувати Дениса Бігуса, схиляючи його до колаборації в інтересах Росії.
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08.06.2021 23:05 Відповісти
Журналистка проекта ДЕНИСА БИГУСА Леся Иванова, как выяснилось, имеет крымские корни. И ничего здесь страшного или удивительного, конечно, нет. А особенно, если человек после крымских событий едва ли не в каждом своем сюжете называет Россию агрессором, беспощадно критикуя тех, кто посещает Крым.
Но странно и двояко все это выглядит, когда тот же человек имеет родственников с российскими паспортами. И не дальних, а родного отца, умалчивая этот факт
"Отец Леси - Иванов Олег Николаевич. Судя по открытым данным, он занимается компьютерными технологиями, а конкретно, программированием. Проживает в Симферополе и имеет регистрацию частного предпринимателя.
"Согласно карточке (форма 1П), что есть в распоряжении редакции, Иванов побежал получать российское гражданство и паспорт РФ фактически сразу после «крымского» референдума (имел место 16 марта). А уже 17 апреля отец Леси подал заявление об отказе от украинского паспорта и замену его на российский.
Выяснив такую ​​ранее скрытую информацию о «российско-родственных» связях, вспоминается тот факт, что и сам Денис Бигус (руководитель Леси) через родственников имеет отношение к РФ.
Здесь достаточно процитировать «Википедию»:
«Жена Дениса Бигуса Екатерина Игоревна Соболева. Ее дядя Олег Соболев - бывший контрразведчик ФСБ, ныне занимается большим бизнесом. А его сын Андрей Соболев - подполковник ФСБ России».


https://my.ua/news/cluster/2021-03-18-145027-ukrainskaia-zhurnalistka-rassledovatel-ivanova-skryla-ottsa-s-rossiiskim-pasportom-smi
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08.06.2021 23:28 Відповісти
Здесь также стоит вспомнить и еще одну подобную "борцуху" -- Наталью Седлецкую. Которая отметилась странным посещением Москвы уже после агрессии Раши и родная сестра которой является управляющей сети отелей "Премьер" в Украине - рашенского филиала ФСБ от такого себе Бабакова.
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08.06.2021 23:36 Відповісти
продалась вся Западная Украина ФСБ.
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09.06.2021 00:21 Відповісти
теперь понятно, почему Седлецкую не тронули, а наложили судом штраф на водителя! который возил журналистов "Схем", когда они следили за посадовцами.
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09.06.2021 00:27 Відповісти
Вот там на фотке вверху в кружочке Андрей Соболев, брат жены Бигуса
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08.06.2021 23:30 Відповісти
Нова брехня Бігуса вже спростована самим ветераном АТО "Рахманом"
Тепер вони ставлять в провину Порошенку, що ніби він "затягував визволення з полону кіборга "Рахмана".
Тільки цей десантник - живий, вдома, і спростовує версію "розслідувачів".
А от сержант Журавель, операцію по спасінню якого "взяв під особистий контроль" найвеличніший ЗЕголовнокомандувач, загинув на очах всього світу - через підлість зрадливого командування, яке потім ще відтопталося по ньому словами "он нє туда полєз".
Такі інформаційні спецоперації "нових ліц" давно носять ознаки злочину та не мають назви в людській мові!!
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08.06.2021 23:49 Відповісти
СБУ під контролем Медведчука МОГЛА возити кеш окупантам. Плівки Медведчука-3

Медведчук МІГ домовлятися з РФ про поставки газу і електрики та затягувати обмін полонених. Плівки Медведчука-4

Так МОГЛА или возила?
Домовлявся или МІГ домовлятися?
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08.06.2021 23:51 Відповісти
ЗЕ-команда в черговий раз ЗАБРЕХАЛАСЬ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ
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09.06.2021 12:29 Відповісти
 
 