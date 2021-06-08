Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука

ОП редагує повідомлення Білого дому, Джуліані вмовляє Зеленського почати розслідування проти Байдена, Медведчук веде з терористами переговори про постачання електрики і газу, - головні новини України і світу 8 червня.

Скандали в ОП

Офіс президента відредагував слова Байдена про членство України в НАТО. Українська сторона повідомила, що Байден у розмові із Зеленським заявив про важливість надання Україні ПДЧ в НАТО. Білий дім заперечує, що Байден висловив підтримку такого кроку. Після цього в ОП виправили повідомлення. Зеленський, коментуючи інцидент, заявив, що "Слова - не важливі, а важливі конкретні вчинки".

І це не єдиний пов'язаний з ОП і США скандал.

CNN опублікував запис телефонної розмови Єрмака, Джуліані і Волкера, що відбувся в червні 2019 року. Джуліані через Єрмака вмовляв Зеленського повідомити про розслідування втручання попереднього керівництва України в президентські вибори в США в 2016 році на стороні Клінтон. Єрмак погоджувався. В ОП вважають, що він "не перетнув кордон між звичайною дипломатією і тіньовою політикою".

Свіжі рейтинги

Згідно зі свіжим опитуванням КМІС, 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко. При цьому більше половини українців не підтримують висунення Зеленського на другий термін.

У рейтингу партій розклад сил такий: "СН" - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%.

Нові "плівки Медведчука"

Журналісти "Бігус інфо" опублікували фінальну частину "плівок Медведчука" - прослуховування телефонних розмов кума Путіна з ватажками терористів "Л/ДНР" і чиновниками Кремля. Із записів випливає, що Медведчук домовлявся з РФ про постачання газу й електрики і навмисне затягував обмін полонених. НАБУ звернулося через публікацію плівок в СБУ з проханням передати їм ці записи.

Обшуки у прихильників Шарія

СБУ провела обшуки у прихильників проросійського пропагандиста Шарія - засновників громадської організації "Партія Шарія". У спецслужбі повідомляють, що обшуки проводили у тих, хто поширював агітаційні матеріали, спрямовані на зміну кордонів України і порушення конституційного ладу.

Арестович говорить про воду в Крим в обмін на поступки Кремля

"Воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах. Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити?" - сказав він. У МЗС після цього заявили, що позиція України залишається незмінною, і вода потече тільки в деокупований Крим.

Суд відмовився розглядати позов Філарета про ліквідацію УПЦ КП

Верховний Суд відмовив почесному патріархові Київському і всієї Русі-України Філарету в задоволенні його позову щодо скасування рішення синоду про самоліквідацію УПЦ КП. Суд визначив, що рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені в будь-якому світському суді, адже це було б порушенням норми про поділ Церкви і держави.

Росія просить, щоб УЄФА заборонила форму українських футболістів

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА з заявою про те, що в формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою.

На День Незалежності буде парад з авіацією і салютом

Кабмін затвердив план заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України. У Києві будуть концерт, парад, проліт авіації й артилерійський салют. Також заплановані виставка озброєнь на Михайлівській площі, проходження катерів і проліт авіації на Дніпрі.

В Одесі відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і суден, а також проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.