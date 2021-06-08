Головні новини 8 червня: скандали в ОП, нові плівки Медведчука
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ОП редагує повідомлення Білого дому, Джуліані вмовляє Зеленського почати розслідування проти Байдена, Медведчук веде з терористами переговори про постачання електрики і газу, - головні новини України і світу 8 червня.
Скандали в ОП
Офіс президента відредагував слова Байдена про членство України в НАТО. Українська сторона повідомила, що Байден у розмові із Зеленським заявив про важливість надання Україні ПДЧ в НАТО. Білий дім заперечує, що Байден висловив підтримку такого кроку. Після цього в ОП виправили повідомлення. Зеленський, коментуючи інцидент, заявив, що "Слова - не важливі, а важливі конкретні вчинки".
І це не єдиний пов'язаний з ОП і США скандал.
CNN опублікував запис телефонної розмови Єрмака, Джуліані і Волкера, що відбувся в червні 2019 року. Джуліані через Єрмака вмовляв Зеленського повідомити про розслідування втручання попереднього керівництва України в президентські вибори в США в 2016 році на стороні Клінтон. Єрмак погоджувався. В ОП вважають, що він "не перетнув кордон між звичайною дипломатією і тіньовою політикою".
Свіжі рейтинги
Згідно зі свіжим опитуванням КМІС, 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко. При цьому більше половини українців не підтримують висунення Зеленського на другий термін.
У рейтингу партій розклад сил такий: "СН" - 17,7%, "ЄС" - 15,4%, ОПЗЖ - 14,7%, "Батьківщина" - 13,9%, "Сила і честь" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,8%, Радикальна партія - 5%.
Нові "плівки Медведчука"
Журналісти "Бігус інфо" опублікували фінальну частину "плівок Медведчука" - прослуховування телефонних розмов кума Путіна з ватажками терористів "Л/ДНР" і чиновниками Кремля. Із записів випливає, що Медведчук домовлявся з РФ про постачання газу й електрики і навмисне затягував обмін полонених. НАБУ звернулося через публікацію плівок в СБУ з проханням передати їм ці записи.
Обшуки у прихильників Шарія
СБУ провела обшуки у прихильників проросійського пропагандиста Шарія - засновників громадської організації "Партія Шарія". У спецслужбі повідомляють, що обшуки проводили у тих, хто поширював агітаційні матеріали, спрямовані на зміну кордонів України і порушення конституційного ладу.
Арестович говорить про воду в Крим в обмін на поступки Кремля
"Воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах. Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити?" - сказав він. У МЗС після цього заявили, що позиція України залишається незмінною, і вода потече тільки в деокупований Крим.
Суд відмовився розглядати позов Філарета про ліквідацію УПЦ КП
Верховний Суд відмовив почесному патріархові Київському і всієї Русі-України Філарету в задоволенні його позову щодо скасування рішення синоду про самоліквідацію УПЦ КП. Суд визначив, що рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені в будь-якому світському суді, адже це було б порушенням норми про поділ Церкви і держави.
Росія просить, щоб УЄФА заборонила форму українських футболістів
Російський футбольний союз звернувся в УЄФА з заявою про те, що в формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою.
На День Незалежності буде парад з авіацією і салютом
Кабмін затвердив план заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України. У Києві будуть концерт, парад, проліт авіації й артилерійський салют. Також заплановані виставка озброєнь на Михайлівській площі, проходження катерів і проліт авіації на Дніпрі.
В Одесі відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і суден, а також проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.
Будь ласка, зачекайте...
Тепер вони ставлять в провину Порошенку, що ніби він "затягував визволення з полону кіборга "Рахмана".
Тільки цей десантник - живий, вдома, і спростовує версію "розслідувачів".
А от сержант Журавель, операцію по спасінню якого "взяв під особистий контроль" найвеличніший ЗЕголовнокомандувач, загинув на очах всього світу - через підлість зрадливого командування, яке потім ще відтопталося по ньому словами "он нє туда полєз".
Такі інформаційні спецоперації "нових ліц" давно носять ознаки злочину та не мають назви в людській мові !!
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одна с главных новостей! Это же "рузьге мир" во всей красе!
Сектанцы московитские,сатанисты в рясах ,всех сжечь на костре вместе с онуфрием и усея попами рпц в Украине!
Группа международных экспертов отклонила кандидатуру Андрея Костина (которую поддерживает Зеленский).
После этого президентская часть комиссии (7 человек, куратор - Татаров) срывают проведение заседаний комиссии.
А теперь интересно будет узнать из какого кабинета пейсал Бигус.
Еще и как-то записи "вовремя" оприлюднюются, как на заказ
То к выборам, то к отчетной конференции преза...
Это уже не писанина по велению сердца, это уже работа.
https://fama.agency/wp-content/uploads/2021/04/Zvit-Vybortsi-ta-yihni-lidery-2.pdf
Если даже представить себе, что Джозеф Байден забыл абсолютно позорный разговор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, его «заглядывания в глаза» Владимиру Путину, скандалы с Андреем Богданом, Андреем Ермаком, Игорем Коломойским, «вагнергейт» или невероятно далекие от дипломатии замечания в адрес стратегических партнеров, а также болезненное преследование политических оппонентов, одной истории с ложью на сайте о недавнем телефонном разговоре хватило бы, чтобы в клуб ответственных цивилизованных лидеров нынешнего президента Украины не включить никогда.
С другой стороны, в таком положении есть и свои плюсы: похоже, что репутации Владимира Зеленского уже ничего не угрожает.
«Зеленский, как гибрид туповатого infant terrible с бароном Мюнхгаузеном вряд ли сможет кого-то еще больше шокировать на Западе
Сегодня Офис президента оказался в центре сканадала после того, как неверно передал слова президента США Байдена о поддержке предоставления Украине ПДЦ по членству в НАТО. На самом деле таких слово во время телефонного разговора с Зеленским Байден не говорил, потому Банковой пришлось оперативно исправлять оплошность.
Мол дитя оно несмышленое. Ну обкакалось, хи-хи
Слишком дорого это дитя обходится Украине, чтоб хихикать.
Пусть евойные мамка с папкой с ним нянчаться, а не вся страна.
Нам настоящий през нужен, а не какое-то недоразумение.
У нас враг у ворот и наши хлопцы гибнут
Інакше як пояснити феномен високого рейтингу цього невдахи ?
Українці йому забагато дарують. Як дитині.
Специфіка сімейних відносин Дениса Бігуса, як виявилося, не тільки в одруженні на сестрі чинного офіцера ФСБ. Не менш цікавою виявилася діяльність його рідного брата Костянтина Бігуса. Він з 2011-го по 2013-й працював проектним менеджером в компанії UkrGazEcoService, а пізніше - в G.X. Satellite, зареєстрованої на Кіпрі. Тієї самої, яка 12 грудня 2012-го виграла скандальний тендер на поставку супутникових знімків Міністерству екології, вартістю 26,15 мільйона гривень (3 мільйони доларів за чинним тоді курсом).
Цікаво, що розслідування, яке розкриває подробиці розкрадання 3 мільйонів доларів з держбюджету, до якого причетний брат Бігуса, першими надрукували журналісти сайту "Наші гроші". Тоді Денис Бігус ще не просочився до антикорупційної програми.
Не виключено, що цим і іншим компроматом російські розвідники могли шантажувати Дениса Бігуса, схиляючи його до колаборації в інтересах Росії.
Но странно и двояко все это выглядит, когда тот же человек имеет родственников с российскими паспортами. И не дальних, а родного отца, умалчивая этот факт
"Отец Леси - Иванов Олег Николаевич. Судя по открытым данным, он занимается компьютерными технологиями, а конкретно, программированием. Проживает в Симферополе и имеет регистрацию частного предпринимателя.
"Согласно карточке (форма 1П), что есть в распоряжении редакции, Иванов побежал получать российское гражданство и паспорт РФ фактически сразу после «крымского» референдума (имел место 16 марта). А уже 17 апреля отец Леси подал заявление об отказе от украинского паспорта и замену его на российский.
Выяснив такую ранее скрытую информацию о «российско-родственных» связях, вспоминается тот факт, что и сам Денис Бигус (руководитель Леси) через родственников имеет отношение к РФ.
Здесь достаточно процитировать «Википедию»:
«Жена Дениса Бигуса Екатерина Игоревна Соболева. Ее дядя Олег Соболев - бывший контрразведчик ФСБ, ныне занимается большим бизнесом. А его сын Андрей Соболев - подполковник ФСБ России».
https://my.ua/news/cluster/2021-03-18-145027-ukrainskaia-zhurnalistka-rassledovatel-ivanova-skryla-ottsa-s-rossiiskim-pasportom-smi
Тепер вони ставлять в провину Порошенку, що ніби він "затягував визволення з полону кіборга "Рахмана".
Тільки цей десантник - живий, вдома, і спростовує версію "розслідувачів".
А от сержант Журавель, операцію по спасінню якого "взяв під особистий контроль" найвеличніший ЗЕголовнокомандувач, загинув на очах всього світу - через підлість зрадливого командування, яке потім ще відтопталося по ньому словами "он нє туда полєз".
Такі інформаційні спецоперації "нових ліц" давно носять ознаки злочину та не мають назви в людській мові!!
Медведчук МІГ домовлятися з РФ про поставки газу і електрики та затягувати обмін полонених. Плівки Медведчука-4
Так МОГЛА или возила?
Домовлявся или МІГ домовлятися?