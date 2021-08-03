Главные новости 3 августа: НАБУ задержало Чауса, смерть белоруса Шишова

Чаус задержан НАБУ, главу Белорусского Дома Шишова нашли повешенным в Киеве, Украина получит $2,7 млрд от МВФ — главные новости дня.

НАБУ задержало Чауса

Согласно сообщению пресс-службы Бюро, бывший судья задержан в больнице "Феофания". Как он там оказался — НАБУ не уточняет. Ближайшую ночь он проведет в изоляторе временного содержания, а завтра суд изберет ему меру пресечения — и заодно определит, кто же должен расследовать дела против Чауса — НАБУ или СБУ.

По данным главреда Цензор.НЕТ, добиться задержания Чауса НАБУ удалось благодаря тому, что против руководства СБУ было открыто два уголовных дела.

Главу Белоруского Дома Шишова нашли повешенным в Киеве

Тело Шишова обнаружили в одном из парковнеподалеку от дома, в котором он жил. Его соратники считают, что Шишова убили сотрудники КГБ Беларуси. Они говорят, что за Шишовым велась слежка, и об этом якобы сообщали в украинскую полицию (полиция говорит, что не получала таких обращений). По данным Telegram-канала NEXTA, Шишов помогал выявлять работающих в Киеве сотрудников КГБ Беларуси.

На теле активиста нашли несколько ссадин, "характерных для разового падения". Расследование держит на контроле президент Зеленский.

Украина получит $2,7 млрд от МВФ

Это не займ, а подарок — средства достанутся Украине безвозмездно и безусловно. Потратить их власти собираются на преодоление последствий коронакризиса.

Против Коломойского в России завели уголовное дело

Россияне подозревают олигарха в хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд рублей. Помимо Коломойского, подозреваемыми также являются Боголюбов, Ярославский и Овчаренко. Об этом сообщают российские СМИ, официально информация пока не подтверждена.

Залужный запретил политикам ездить в зону ООС

Запрет будет действовать 10 дней и касается визитов всех должностных лиц. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины объясняет его процессом приема-передачи должности командующего ООС. От визита в зону проведения Операции уже пришлось отказаться председателю Рады Дмитрию Разумкову.

Въехавших без прививок и теста отправят на самоизоляцию

Новые правила начнут действовать с 5 августа. Иностранцы должны предъявить документ о получении полного курса вакцинации или отрицательных результат теста на COVID-19. Если ни того, ни другого нет — на самоизоляции придется провести 10 дней.