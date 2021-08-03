УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11158 відвідувачів онлайн
Новини
3 657 4

Головні новини 3 серпня: НАБУ затримало Чауса, смерть білоруса Шишова

Головні новини 3 серпня: НАБУ затримало Чауса, смерть білоруса Шишова

Чауса затримало НАБУ, голову Білоруського Дому Шишова знайшли повішеним у Києві, Україна отримає $2,7 млрд від МВФ - головні новини дня.

НАБУ затримало Чауса

Згідно з повідомленням пресслужби Бюро, колишього суддю затримано в лікарні "Феофанія". Як він там опинився - НАБУ не уточнює. Найближчу ніч він проведе в ізоляторі тимчасового тримання, а завтра суд обере йому запобіжний захід - і заодно визначить, хто ж має розслідувати справи проти Чауса - НАБУ чи СБУ.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ, домогтися затримання Чауса НАБУ вдалося завдяки тому, що проти керівництва СБУ було відкрито дві кримінальні справи.

Голову Білоруського Дому Шишова знайшли повішеним у Києві

Тіло Шишова виявили в одному з парків неподалік від будинку, в якому він жив. Його соратники вважають, що Шишова вбили співробітники КДБ Білорусі. Вони кажуть, що за Шишовим велося стеження, і про це нібито повідомляли в українську поліцію (поліція каже, що не отримувала таких звернень). За даними Telegram-каналу NEXTA, Шишов допомагав виявляти працюючих у Києві співробітників КДБ Білорусі.

На тілі активіста знайшли кілька саден, "характерних для разового падіння". Розслідування тримає на контролі президент Зеленський.

Україна отримає $2,7 млрд від МВФ

Це не позика, а подарунок - кошти дістануться Україні безоплатно і безумовно. Витратити їх влада збирається на подолання наслідків коронакризи.

Проти Коломойського в Росії завели кримінальну справу

Росіяни підозрюють олігарха в розкраданні сировини у "Татнафти" на 10 млрд рублів. Крім Коломойського, підозрюваними також є Боголюбов, Ярославський і Овчаренко. Про це повідомляють російські ЗМІ, офіційно інформація поки не підтверджена.

Залужний заборонив політикам їздити в зону ООС

Заборона діятиме 10 днів і стосується візитів усіх посадових осіб. Головнокомандувач Збройних сил України пояснює його процесом прийому-передачі посади командувача ООС. Від візиту в зону проведення Операції вже довелося відмовитися голові Ради Дмитру Разумкову.

Тих, хто в'їхав без щеплень і тесту, відправлять на самоізоляцію

Нові правила почнуть діяти з 5 серпня. Іноземці повинні пред'явити документ про отримання повного курсу вакцинації або негативних результатів тесту на COVID-19. Якщо ні того, ні іншого немає - на самоізоляції доведеться провести 10 днів.

Автор: 

НАБУ (5061) Білорусь (7925) Коломойський Ігор (3122) МВФ (3068) Чаус Микола (327) операція Об’єднаних сил (6725) Залужний Валерій (723) COVID-19 (19765) Шишов Віталій (40)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главные новости 3 августа: НАБУ задержало Чауса, смерть беларуса Шишова - Цензор.НЕТ 7796
показати весь коментар
03.08.2021 22:07 Відповісти
НАБУ своего добилась , а СБУ пускай занимается КГБ белоруси которые чувствуют в Украине волю и делают что хотят .
показати весь коментар
03.08.2021 22:09 Відповісти
бо в нас немає президента. а є закомплексований рейтинговий наркєт
показати весь коментар
03.08.2021 22:42 Відповісти
Чаусдєль

Главные новости 3 августа: НАБУ задержало Чауса, смерть беларуса Шишова - Цензор.НЕТ 3005
показати весь коментар
03.08.2021 22:25 Відповісти
 
 