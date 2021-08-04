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Новости Правосудие
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Судебное заседание по делу Чауса пройдет в закрытом режиме

Судебное заседание по делу Чауса пройдет в закрытом режиме

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для экс-судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса пройдет в закрытом судебном заседании.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее ходатайство подал адвокат Чауса Ростислав Кравец.

Прокурор Василий Кричун не возражал относительно удовлетворения ходатайства.

Судья Владимир Воронька принял решение о закрытом судебном заседании.

Читайте: О местонахождении Чауса НАБУ узнало из письма следователя СБУ, - Сытник

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские спецслужбы применяли к Чаусу пытки: 50 дней он был прикован к кровати, около месяца ему не давали мыться, - адвокат Кравец

Автор: 

суд (25081) юстиция (758) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+15
Не хочуть, падли, щоб люди бодай краплинку правди взнали...
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04.08.2021 15:27
+11
какой эпический бред!!! Какая гостайна может быть при рассмотрении вопроса меры пресечения по делу о взятке?
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04.08.2021 15:34
+9
с чего это вдруг?!
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04.08.2021 15:30
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Не хочуть, падли, щоб люди бодай краплинку правди взнали...
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04.08.2021 15:27 Ответить
с чего это вдруг?!
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04.08.2021 15:30 Ответить
ваенная тайна видать
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04.08.2021 15:37 Ответить
Так оьос@ться надо уметь . Особенно нундосящему пианисту
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04.08.2021 15:30 Ответить
Шило в мешке не утаишь! Но,шоу продолжается...
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04.08.2021 15:31 Ответить
Прокурор Василий Кричун не возражал относительно удовлетворения ходатайства.

ну все!
по окончании суда ЗЕленский наградит Чауса за проведенную операцию "банка с зеленью", направленную на разоблачение Пороха. медалью.... Герой Совецкого Союза
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04.08.2021 15:31 Ответить
а по возвращении к власти Хунты...

вспомнить все и всем !!!!!!!!!!

.
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04.08.2021 15:32 Ответить
Судове засідання у справі Чауса відбудеться в закритому режимі - Цензор.НЕТ 7204

...
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04.08.2021 15:32 Ответить
так а что ав его деле гостайна??? Размер полученной им взятки или сколько пошло наверх...
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04.08.2021 15:32 Ответить
размер суммы полученой зеленским
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04.08.2021 15:33 Ответить
Та просто надо неуловимого Джо, простите, Чауса заставить дать показания что это Порох давал прямые указания брать взятки и относить ему в коробках из-под конфет фабрики "Рошен"
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04.08.2021 15:37 Ответить
Да нет же, не в коробках! Просто фантики конфет Порох заставлял снимать и заворачивать чоколядки в сотки зеленые. Чаус ему носил, а Порох хавал это все, не разворачивая! Слушай сегодня Г+Г, там все подтвердят!
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04.08.2021 15:45 Ответить
были не коробки, а банки с ЗЕ-ленью

"ду-май-те !"
В.А. ЗЕленский

совпадение по ЗЕ ?
не думаю
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04.08.2021 15:53 Ответить
Зеледент другую зелень предпочитает, забористую. Ее Бунша в его офисе видел...
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04.08.2021 16:04 Ответить
адвоеат мерзкая падаль мусорская, хотят чтобы никто не знал правды, адвокат работает на мусоров
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04.08.2021 15:33 Ответить
какой эпический бред!!! Какая гостайна может быть при рассмотрении вопроса меры пресечения по делу о взятке?
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04.08.2021 15:34 Ответить
Не удивлюсь если сейчас заявят что это все была операция и Чаус агент СБУ... хотя, скорее всего, заявят дичь намного интересней. В связи с отсутствием мозгов у электората, с фантазией пацаны не заморачиваются, а это сильно влияет на качество сюжета...
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04.08.2021 15:38 Ответить
Просто боятся, что Чаус на камеры что-то ляпнет не по сценарию. Или вообще выдаст что-то типа "в зоопарке тиграм не докладывают мяса!" и вся постановка рухнет, толком не начавшись.
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04.08.2021 15:47 Ответить
я б удивился,если б в открытом
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04.08.2021 15:38 Ответить
ничо...белингкэт все расследует .а это будет похуже,чем рассмотрение дела в открытом режиме
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04.08.2021 15:41 Ответить
Дай Бог. Но что-то разочаровывает Биллингкет с вагнеровцами. Такое впечатление, что нашли метод им рот закрывать.
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04.08.2021 16:29 Ответить
зеленая мерзость не хочет, чтобы в очередной раз всплыло наружу вытирание зеленых копыт о законы Украины... в турборежиме монобыдлом...
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04.08.2021 15:41 Ответить
Отдай бабосы!..лишенец
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04.08.2021 15:44 Ответить
Бабосы давно уже потратили на кокс и шмар и далеко не Чаус, там даже на Гелик АМыГы не хватило. Единственное о чем жалеет Чаус так это что так мало взял и так много впечатлений получил...
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04.08.2021 15:48 Ответить
куда подевал брильянты убиенной тобой тёщи?!!..покайся грешник! покайся!!
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04.08.2021 15:47 Ответить
Пока ничего нового или неожиданного в этой чаусиаде не просматривается.) Николай Алексеевич полностью готов сотрудничать со следствием (см. властью). Подобное ходатайство адвоката этот факт полностью подтверждает. Иначе защита наоборот требовала бы максимальной гласности процесса. Следовательно Чаус таки будет давать показания на кого-то из предыдущей власти. И вот тут-то кроется главная интрига. На сколько высокопоставленным окажется этот кто-то. И на сколько радикальными по отношению к этому кому-то будут действия нынешней власти.)
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04.08.2021 15:51 Ответить
Следовательно Чаус таки будет давать показания на кого-то из предыдущей власти.
Прямолинейно рассуждаете.
Тот кто писал сценарий, имеет талант. Одна единственная фоточка (в трусах, с дебильным выражением лица) меняет всё.
После этого Чаус может рассказывать всё что угодно. Что ГУР его похитило, в Виннице взаперти держали или Порошено подельник. Убедительность будет одинакова.
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04.08.2021 16:47 Ответить
Сценаристам глупо было рассчитывать, что дело можно будет построить на одних лишь показаниях некоего Чауса. Этот Чаус может послужить лишь триггером, который запустит последовательность событий. Например, будучи засвеченными, могут начать говорить другие люди. Которые не фотографировались в трусах с дебильным лицом.)) Так же могут всплыть какие-то документы… и т.д. и т.п.
Одно очевидно, если охота ведётся на «крупную рыбу», дело не получится сшить белыми нитками. Вот скоро и узнаем на сколько убедительно написан сценарий. Ибо пока давать оценки явно преждевременно.
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04.08.2021 18:42 Ответить
Чаус може дати покази лише на свого керівника (голову Дніпровського райсуду) або на своїх колег-суддів, в т.ч. членів ВККС/ВРП. Бо з вищим начальством він просто по роботі не пересікався. І поза роботою - також; якби пересікався - дотошні журналюги виклали би вже давним давно.
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04.08.2021 17:21 Ответить
Странная логика.)) Если один человек владеет информацией о противозаконной деятельности другого человека, но тот не является его начальником или коллегой, значит его показания в расчёт не берутся?)))
У больших» людей, обделывающих большие дела, всегда есть в окружении люди поменьше. Просто потому, что решать всё вопросы самостоятельно, при большом размахе деятельности, физически не возможно. Но дёрнув за нижнее звено такой цепочки, можно выйти и на верхнее.
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04.08.2021 18:32 Ответить
это будет Порошенко, разработал всю эту чаусиаду татаров под руководством ермака-Козыря!
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05.08.2021 05:28 Ответить
Хех ..." А из зала мне кричат- давай подробности, ну прямо всё как есть"(С)
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04.08.2021 16:00 Ответить
будет рассматриваться мера пресечения!!
В закрітом режиме!!
А вообще суд будет??
или єто какоето судилище??
через три года скажут что Чаус сбежал
или голову в лесу найдут..
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04.08.2021 16:07 Ответить
Есть более вероятный сценарий. В скором времени могут быть открыты гораздо более громкие уголовные дела. Возможно беспрецедентные для новейшей истории Украины. На фоне которых дело самого Чауса отойдёт на второй план в информационном пространстве. А там уже целый ряд сценариев дальнейшей судьбы горе-судьи. Но то, что до конца своих дней он будет ходить и оглядываться скорее всего вне сомнений.
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04.08.2021 16:19 Ответить
ще й адвокати подали прохання поміняти суддю. Суддя віддав це прохання на розгляд свого начальства.
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04.08.2021 17:15 Ответить
Адвокату "настойчиво посоветовали" подать такое ходатайство. Мутки продолжаются. Зе-правосудие - самое честное и прозрачное правосудие!
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04.08.2021 17:18 Ответить
Судове засідання у справі Чауса відбудеться в закритому режимі - Цензор.НЕТ 7417
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04.08.2021 18:17 Ответить
Судове засідання у справі Чауса відбудеться в закритому режимі - Цензор.НЕТ 4382
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04.08.2021 19:15 Ответить
адвокат просит о закрытом судебном режиме!!!!!!
Это же полный ******!
Небось татаров посоветовал!
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05.08.2021 05:21 Ответить
 
 