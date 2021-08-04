Судебное заседание по делу Чауса пройдет в закрытом режиме
Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для экс-судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса пройдет в закрытом судебном заседании.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее ходатайство подал адвокат Чауса Ростислав Кравец.
Прокурор Василий Кричун не возражал относительно удовлетворения ходатайства.
Судья Владимир Воронька принял решение о закрытом судебном заседании.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".
4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.
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ну все!
по окончании суда ЗЕленский наградит Чауса за проведенную операцию "банка с зеленью", направленную на разоблачение Пороха. медалью.... Герой Совецкого Союза
вспомнить все и всем !!!!!!!!!!
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"ду-май-те !"
В.А. ЗЕленский
совпадение по ЗЕ ?
не думаю
Прямолинейно рассуждаете.
Тот кто писал сценарий, имеет талант. Одна единственная фоточка (в трусах, с дебильным выражением лица) меняет всё.
После этого Чаус может рассказывать всё что угодно. Что ГУР его похитило, в Виннице взаперти держали или Порошено подельник. Убедительность будет одинакова.
Одно очевидно, если охота ведётся на «крупную рыбу», дело не получится сшить белыми нитками. Вот скоро и узнаем на сколько убедительно написан сценарий. Ибо пока давать оценки явно преждевременно.
У больших» людей, обделывающих большие дела, всегда есть в окружении люди поменьше. Просто потому, что решать всё вопросы самостоятельно, при большом размахе деятельности, физически не возможно. Но дёрнув за нижнее звено такой цепочки, можно выйти и на верхнее.
В закрітом режиме!!
А вообще суд будет??
или єто какоето судилище??
через три года скажут что Чаус сбежал
или голову в лесу найдут..
Это же полный ******!
Небось татаров посоветовал!