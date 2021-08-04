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Новини Правосуддя
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Судове засідання у справі Чауса відбудеться в закритому режимі

Судове засідання у справі Чауса відбудеться в закритому режимі

Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для екссудді Дніпровського суду Києва Миколи Чауса відбудеться в закритому судовому засіданні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне клопотання подав адвокат Чауса Ростислав Кравець.

Прокурор Василь Кричун не заперечував щодо задоволення клопотання.

Суддя Володимир Воронька ухвалив рішення про закрите судове засідання.

Також читайте: Про місцеперебування Чауса НАБУ дізналося з листа слідчого СБУ, - Ситник

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.

Також читайте: Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець

Автор: 

суд (11660) юстиція (732) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+15
Не хочуть, падли, щоб люди бодай краплинку правди взнали...
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04.08.2021 15:27
+11
какой эпический бред!!! Какая гостайна может быть при рассмотрении вопроса меры пресечения по делу о взятке?
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04.08.2021 15:34
+9
с чего это вдруг?!
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04.08.2021 15:30
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Не хочуть, падли, щоб люди бодай краплинку правди взнали...
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04.08.2021 15:27 Відповісти
с чего это вдруг?!
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04.08.2021 15:30 Відповісти
ваенная тайна видать
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04.08.2021 15:37 Відповісти
Так оьос@ться надо уметь . Особенно нундосящему пианисту
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04.08.2021 15:30 Відповісти
Шило в мешке не утаишь! Но,шоу продолжается...
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04.08.2021 15:31 Відповісти
Прокурор Василий Кричун не возражал относительно удовлетворения ходатайства.

ну все!
по окончании суда ЗЕленский наградит Чауса за проведенную операцию "банка с зеленью", направленную на разоблачение Пороха. медалью.... Герой Совецкого Союза
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04.08.2021 15:31 Відповісти
а по возвращении к власти Хунты...

вспомнить все и всем !!!!!!!!!!

.
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04.08.2021 15:32 Відповісти
Судове засідання у справі Чауса відбудеться в закритому режимі - Цензор.НЕТ 7204

...
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04.08.2021 15:32 Відповісти
так а что ав его деле гостайна??? Размер полученной им взятки или сколько пошло наверх...
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04.08.2021 15:32 Відповісти
размер суммы полученой зеленским
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04.08.2021 15:33 Відповісти
Та просто надо неуловимого Джо, простите, Чауса заставить дать показания что это Порох давал прямые указания брать взятки и относить ему в коробках из-под конфет фабрики "Рошен"
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04.08.2021 15:37 Відповісти
Да нет же, не в коробках! Просто фантики конфет Порох заставлял снимать и заворачивать чоколядки в сотки зеленые. Чаус ему носил, а Порох хавал это все, не разворачивая! Слушай сегодня Г+Г, там все подтвердят!
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04.08.2021 15:45 Відповісти
были не коробки, а банки с ЗЕ-ленью

"ду-май-те !"
В.А. ЗЕленский

совпадение по ЗЕ ?
не думаю
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04.08.2021 15:53 Відповісти
Зеледент другую зелень предпочитает, забористую. Ее Бунша в его офисе видел...
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04.08.2021 16:04 Відповісти
адвоеат мерзкая падаль мусорская, хотят чтобы никто не знал правды, адвокат работает на мусоров
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04.08.2021 15:33 Відповісти
какой эпический бред!!! Какая гостайна может быть при рассмотрении вопроса меры пресечения по делу о взятке?
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04.08.2021 15:34 Відповісти
Не удивлюсь если сейчас заявят что это все была операция и Чаус агент СБУ... хотя, скорее всего, заявят дичь намного интересней. В связи с отсутствием мозгов у электората, с фантазией пацаны не заморачиваются, а это сильно влияет на качество сюжета...
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04.08.2021 15:38 Відповісти
Просто боятся, что Чаус на камеры что-то ляпнет не по сценарию. Или вообще выдаст что-то типа "в зоопарке тиграм не докладывают мяса!" и вся постановка рухнет, толком не начавшись.
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04.08.2021 15:47 Відповісти
я б удивился,если б в открытом
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04.08.2021 15:38 Відповісти
ничо...белингкэт все расследует .а это будет похуже,чем рассмотрение дела в открытом режиме
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04.08.2021 15:41 Відповісти
Дай Бог. Но что-то разочаровывает Биллингкет с вагнеровцами. Такое впечатление, что нашли метод им рот закрывать.
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04.08.2021 16:29 Відповісти
зеленая мерзость не хочет, чтобы в очередной раз всплыло наружу вытирание зеленых копыт о законы Украины... в турборежиме монобыдлом...
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04.08.2021 15:41 Відповісти
Отдай бабосы!..лишенец
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04.08.2021 15:44 Відповісти
Бабосы давно уже потратили на кокс и шмар и далеко не Чаус, там даже на Гелик АМыГы не хватило. Единственное о чем жалеет Чаус так это что так мало взял и так много впечатлений получил...
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04.08.2021 15:48 Відповісти
куда подевал брильянты убиенной тобой тёщи?!!..покайся грешник! покайся!!
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04.08.2021 15:47 Відповісти
Пока ничего нового или неожиданного в этой чаусиаде не просматривается.) Николай Алексеевич полностью готов сотрудничать со следствием (см. властью). Подобное ходатайство адвоката этот факт полностью подтверждает. Иначе защита наоборот требовала бы максимальной гласности процесса. Следовательно Чаус таки будет давать показания на кого-то из предыдущей власти. И вот тут-то кроется главная интрига. На сколько высокопоставленным окажется этот кто-то. И на сколько радикальными по отношению к этому кому-то будут действия нынешней власти.)
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04.08.2021 15:51 Відповісти
Следовательно Чаус таки будет давать показания на кого-то из предыдущей власти.
Прямолинейно рассуждаете.
Тот кто писал сценарий, имеет талант. Одна единственная фоточка (в трусах, с дебильным выражением лица) меняет всё.
После этого Чаус может рассказывать всё что угодно. Что ГУР его похитило, в Виннице взаперти держали или Порошено подельник. Убедительность будет одинакова.
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04.08.2021 16:47 Відповісти
Сценаристам глупо было рассчитывать, что дело можно будет построить на одних лишь показаниях некоего Чауса. Этот Чаус может послужить лишь триггером, который запустит последовательность событий. Например, будучи засвеченными, могут начать говорить другие люди. Которые не фотографировались в трусах с дебильным лицом.)) Так же могут всплыть какие-то документы… и т.д. и т.п.
Одно очевидно, если охота ведётся на «крупную рыбу», дело не получится сшить белыми нитками. Вот скоро и узнаем на сколько убедительно написан сценарий. Ибо пока давать оценки явно преждевременно.
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04.08.2021 18:42 Відповісти
Чаус може дати покази лише на свого керівника (голову Дніпровського райсуду) або на своїх колег-суддів, в т.ч. членів ВККС/ВРП. Бо з вищим начальством він просто по роботі не пересікався. І поза роботою - також; якби пересікався - дотошні журналюги виклали би вже давним давно.
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04.08.2021 17:21 Відповісти
Странная логика.)) Если один человек владеет информацией о противозаконной деятельности другого человека, но тот не является его начальником или коллегой, значит его показания в расчёт не берутся?)))
У больших» людей, обделывающих большие дела, всегда есть в окружении люди поменьше. Просто потому, что решать всё вопросы самостоятельно, при большом размахе деятельности, физически не возможно. Но дёрнув за нижнее звено такой цепочки, можно выйти и на верхнее.
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04.08.2021 18:32 Відповісти
это будет Порошенко, разработал всю эту чаусиаду татаров под руководством ермака-Козыря!
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05.08.2021 05:28 Відповісти
Хех ..." А из зала мне кричат- давай подробности, ну прямо всё как есть"(С)
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04.08.2021 16:00 Відповісти
будет рассматриваться мера пресечения!!
В закрітом режиме!!
А вообще суд будет??
или єто какоето судилище??
через три года скажут что Чаус сбежал
или голову в лесу найдут..
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04.08.2021 16:07 Відповісти
Есть более вероятный сценарий. В скором времени могут быть открыты гораздо более громкие уголовные дела. Возможно беспрецедентные для новейшей истории Украины. На фоне которых дело самого Чауса отойдёт на второй план в информационном пространстве. А там уже целый ряд сценариев дальнейшей судьбы горе-судьи. Но то, что до конца своих дней он будет ходить и оглядываться скорее всего вне сомнений.
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04.08.2021 16:19 Відповісти
ще й адвокати подали прохання поміняти суддю. Суддя віддав це прохання на розгляд свого начальства.
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04.08.2021 17:15 Відповісти
Адвокату "настойчиво посоветовали" подать такое ходатайство. Мутки продолжаются. Зе-правосудие - самое честное и прозрачное правосудие!
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04.08.2021 17:18 Відповісти
Судове засідання у справі Чауса відбудеться в закритому режимі - Цензор.НЕТ 7417
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04.08.2021 18:17 Відповісти
Судове засідання у справі Чауса відбудеться в закритому режимі - Цензор.НЕТ 4382
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04.08.2021 19:15 Відповісти
адвокат просит о закрытом судебном режиме!!!!!!
Это же полный ******!
Небось татаров посоветовал!
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05.08.2021 05:21 Відповісти
 
 