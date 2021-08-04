Судове засідання у справі Чауса відбудеться в закритому режимі
Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для екссудді Дніпровського суду Києва Миколи Чауса відбудеться в закритому судовому засіданні.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне клопотання подав адвокат Чауса Ростислав Кравець.
Прокурор Василь Кричун не заперечував щодо задоволення клопотання.
Суддя Володимир Воронька ухвалив рішення про закрите судове засідання.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".
4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.
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ну все!
по окончании суда ЗЕленский наградит Чауса за проведенную операцию "банка с зеленью", направленную на разоблачение Пороха. медалью.... Герой Совецкого Союза
вспомнить все и всем !!!!!!!!!!
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...
"ду-май-те !"
В.А. ЗЕленский
совпадение по ЗЕ ?
не думаю
Прямолинейно рассуждаете.
Тот кто писал сценарий, имеет талант. Одна единственная фоточка (в трусах, с дебильным выражением лица) меняет всё.
После этого Чаус может рассказывать всё что угодно. Что ГУР его похитило, в Виннице взаперти держали или Порошено подельник. Убедительность будет одинакова.
Одно очевидно, если охота ведётся на «крупную рыбу», дело не получится сшить белыми нитками. Вот скоро и узнаем на сколько убедительно написан сценарий. Ибо пока давать оценки явно преждевременно.
У больших» людей, обделывающих большие дела, всегда есть в окружении люди поменьше. Просто потому, что решать всё вопросы самостоятельно, при большом размахе деятельности, физически не возможно. Но дёрнув за нижнее звено такой цепочки, можно выйти и на верхнее.
В закрітом режиме!!
А вообще суд будет??
или єто какоето судилище??
через три года скажут что Чаус сбежал
или голову в лесу найдут..
Это же полный ******!
Небось татаров посоветовал!