Защита Чауса обжалует решение ВАКС о домашнем аресте
Адвокат экс-судьи Николая Чауса Ростислав Кравец обжалует решение Высшего антикоррупционного суда о домашнем аресте его подзащитного.
Об этом Кравец сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Пообщался сегодня с Николаем Чаусом.
Решение ВАКСа об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будем обжаловать.
Пока изучаем полученные от досудебного следствия документы и далее будем принимать решение о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"
4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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Экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был обнаружен на Виннитчине.
В полицию позвонил [фамилия не раскрывается], житель села Мазуровка (Винницкая область) и сообщил, что обнаружил гражданина Николая Чауса, 1966 года рождения. Чаус находился на территории села в не используемом доме без верхней одежды, со следами инъекций на правой руке.
Информацию о местонахождении Чауса СБУ получило одновременно с МВД, от своего источника непосредственно на месте события, но технически опоздало на 15-20 минут. Прибыв на место спецподразделение СБУ оттеснило наряд МВД, не предъявив никаких документов, усадило Чауса в микроавтобус.
Местное начальство МВД пыталось связаться с руководством, но тщетно. Уже при въезде в Киев оперативную группу СБУ встретил спецназ НАБУ сопровождавший ее до Владимирской. На момент этого Чауса уже пересадили в машину, ушедшую другим маршрутом.
В свое время МВД по распоряжению Зеленского и личном участии Авакова, не смотря на возражения СБУ, незаконно арестовало и потом выдало РФ ключевого свидетеля по делу сбитого "Боинга" Цемаха. ( см. *1)
СБУ сделало из этого выводы и видимо не собирается так легко расставаться с козырной картой в своих руках. Маленькое представление с участием НАБУ ставит Зеленского и К перед непростой дилеммой - Чаус в руках СБУ, как гарант восстановления "status quo" после увольнения верхушки СБУ, или Чаус в руках Сытника, которому уже терять нечего.
Не зависимо от дальнейшего развития событий факт обнаружения на территории Украины Чауса Николая Алексеевича, бывшего судьи Днепровского райсуда Киева, похищенного на территории Молдовы подтвержден фактуально.
Подозрения об прямом участии официальных представителей Украины и ее специальных служб в похищении Чауса получили достаточно весомое подтверждение. Кроме того, участие в этом российских структур, о котором Великобритания сообщала Молдове, а мы - вам, выглядит еще более чем убедительно.
Безусловно, главной причиной по которой украинская власть пошла на "обнаружение" Чауса явилось предупреждение президента Молдовы Майи Санду на встрече с Зеленским в Грузии "Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
У Зеленского просто не нашлось достаточно надежного "ликвидатора" (или хватило ума?) и Чауса просто выбросили в винницкое село.
Самой большой загадкой всего этого безумия есть простой вопрос "Зачем Зеленский вообще полез в эту авантюру с похищением Чауса?" Мы долго пытались понять логику этого человека, но поняли лишь то, что логикой там и не пахнет.
Оказывается автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк, имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это, нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
Продолжение следует ....
*1 2019-09-07 Преступление есть. Наказание будет. https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_7.html
*2 2021-07-20 Послевкусие пустоты
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post_20.html