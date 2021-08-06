Захист Чауса оскаржить рішення ВАКС про домашній арешт
Адвокат екссудді Миколи Чауса Ростислав Кравець оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду про домашній арешт його підзахисного.
Про це Кравець повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Поспілкувався сьогодні з Миколою Чаусом.
Рішення ВАКС про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту будемо оскаржувати.
Поки вивчаємо отримані від досудового слідства документи і далі ухвалюватимемо рішення про подальші дії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".
4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был обнаружен на Виннитчине.
В полицию позвонил [фамилия не раскрывается], житель села Мазуровка (Винницкая область) и сообщил, что обнаружил гражданина Николая Чауса, 1966 года рождения. Чаус находился на территории села в не используемом доме без верхней одежды, со следами инъекций на правой руке.
Информацию о местонахождении Чауса СБУ получило одновременно с МВД, от своего источника непосредственно на месте события, но технически опоздало на 15-20 минут. Прибыв на место спецподразделение СБУ оттеснило наряд МВД, не предъявив никаких документов, усадило Чауса в микроавтобус.
Местное начальство МВД пыталось связаться с руководством, но тщетно. Уже при въезде в Киев оперативную группу СБУ встретил спецназ НАБУ сопровождавший ее до Владимирской. На момент этого Чауса уже пересадили в машину, ушедшую другим маршрутом.
В свое время МВД по распоряжению Зеленского и личном участии Авакова, не смотря на возражения СБУ, незаконно арестовало и потом выдало РФ ключевого свидетеля по делу сбитого "Боинга" Цемаха. ( см. *1)
СБУ сделало из этого выводы и видимо не собирается так легко расставаться с козырной картой в своих руках. Маленькое представление с участием НАБУ ставит Зеленского и К перед непростой дилеммой - Чаус в руках СБУ, как гарант восстановления "status quo" после увольнения верхушки СБУ, или Чаус в руках Сытника, которому уже терять нечего.
Не зависимо от дальнейшего развития событий факт обнаружения на территории Украины Чауса Николая Алексеевича, бывшего судьи Днепровского райсуда Киева, похищенного на территории Молдовы подтвержден фактуально.
Подозрения об прямом участии официальных представителей Украины и ее специальных служб в похищении Чауса получили достаточно весомое подтверждение. Кроме того, участие в этом российских структур, о котором Великобритания сообщала Молдове, а мы - вам, выглядит еще более чем убедительно.
Безусловно, главной причиной по которой украинская власть пошла на "обнаружение" Чауса явилось предупреждение президента Молдовы Майи Санду на встрече с Зеленским в Грузии "Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
У Зеленского просто не нашлось достаточно надежного "ликвидатора" (или хватило ума?) и Чауса просто выбросили в винницкое село.
Самой большой загадкой всего этого безумия есть простой вопрос "Зачем Зеленский вообще полез в эту авантюру с похищением Чауса?" Мы долго пытались понять логику этого человека, но поняли лишь то, что логикой там и не пахнет.
Оказывается автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк, имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это, нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
Продолжение следует ....
*1 2019-09-07 Преступление есть. Наказание будет. https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_7.html
*2 2021-07-20 Послевкусие пустоты
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post_20.html