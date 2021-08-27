Главные новости 27 августа: Зеленский в Молдове, 13 медалей за день

Президент Владимир Зеленский находится с визитом в Молдове, в России разбился десятый за лето самолет, украинские паралимпийцы завоевали за день 13 медалей - главные новости 27 августа.

Украинский воин погиб на Донбассе

Обстрел с начала суток был всего один - враг открыл огонь по Новомихайловке. Но в результате этот обстрела погиб защитник Украины.

Зеленский в Молдове

Зеленский находится с визитом в Молдове. Добирались с приключениями: президентский самолет не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного тумана и сел в Одессе. Когда глава государства все же добрался до Кишинева, то принял там участие в торжествах в честь 30-летия независимости Молдовы. Предложил Молдове и Румынии усилить взаимодействие в Черном море и провел переговоры с коллегой - Майей Санду.

Минобороны не будет закупать бронированные авто "Козак-6"

Эту технику показали на параде, но оказалось, что закупать элитные бронированные кабриолеты не будут. В Минобороны говорят, мол, это была полностью идея предыдущего главнокомандующего Руслана Хомчака, а процедуру закупки не проводили. Кабриолет, который был на параде, вернули производителю.

В России разбился самолет. Десятый за лето

Бомбардировщик Су-24 рухнул под Пермью, пилоты успели катапультироваться. Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов подсчитал, что с начала лета в России разбились уже 10 самолетов и вертолетов.

Поклонскую сошлют в Кабо-Верде

Предательницу Украины собираются назначить послом РФ в государстве с населением 560 тыс. человек, расположенном на Островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане. Причина - экстравагантные заявления, из-за которых ее не хотят видеть в Госдуме следующего созыва.

Заболевших коронавирусом впервые за лето больше 2 тыс.

За сутки зафиксировали 2031 новых случаев заболевания, такого количества заболевших не было с начала лета. Главный санитарный врач Игорь Кузин говорит, что пандемия коронавируса может продлиться еще от 2 до 5 лет.

13 медалей за день

Именно такое количество наград украинские спортсмены завоевали за пятницу на Паралимпиаде. У Марьяны Шевчук (пауэрлифтинг) и Анны Стеценко (плавание) - золото, также удалось завоевать 7 серебряных и 4 бронзовых медали. Всего за три дня соревнований в копилке нашей сборной - 22 награды, в командном зачете мы на четвертом месте.