Головні новини 27 серпня: Зеленський у Молдові, 13 медалей за день

Президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Молдові, в Росії розбився десятий за літо літак, українські паралімпійці завоювали за день 13 медалей - головні новини 27 серпня.

Український воїн загинув на Донбасі

Обстріл від початку доби був лише один - ворог відкрив вогонь по Новомихайлівці. Але внаслідок цього обстрілу загинув захисник України.

Зеленський у Молдові

Зеленський перебуває з візитом у Молдові. Добиралися з пригодами: президентський літак не зміг приземлитися в Кишиневі через сильний туман і сів в Одесі. Коли глава держави все ж таки дістався до Кишинева, то взяв там участь в урочистостях на честь 30-річчя незалежності Молдови. Запропонував Молдові і Румунії посилити взаємодію в Чорному морі і провів переговори з колегою - Майєю Санду.

Міноборони не закуповуватиме броньовані авто "Козак-6"

Цю техніку показали на параді, але виявилося, що закуповувати елітні броньовані кабріолети не будуть. У Міноборони кажуть, мовляв, це була повністю ідея попереднього головнокомандувача Руслана Хомчака, а процедуру закупівлі не проводили. Кабріолет, який був на параді, повернули виробнику.

У Росії розбився літак. Десятий за літо

Бомбардувальник Су-24 впав під Перм'ю, пілоти встигли катапультуватися. Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов підрахував, що від початку літа в Росії розбилися вже 10 літаків і вертольотів.

Поклонську зашлють у Кабо-Верде

Зрадницю України збираються призначити послом РФ у державі з населенням 560 тис. осіб, розташованій на островах Зеленого Мису в Атлантичному океані. Причина - екстравагантні заяви, через які її не хочуть бачити в Держдумі наступного скликання.

Нових хворих на коронавірус вперше за літо більше 2 тис.

За добу зафіксували 2031 новий випадок захворювання, такої кількості захворілих не було від початку літа. Головний санітарний лікар Ігор Кузін каже, що пандемія коронавірусу може тривати ще від 2 до 5 років.

13 медалей за день

Саме таку кількість нагород українські спортсмени завоювали за п'ятницю на Паралімпіаді. У Мар'яни Шевчук (пауерліфтинг) та Анни Стеценко (плавання) - золото, також вдалося завоювати 7 срібних і 4 бронзові медалі. Всього за три дні змагань у скарбничці нашої збірної - 22 нагороди, в командному заліку ми на четвертому місці.