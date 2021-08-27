Головні новини 27 серпня: Зеленський у Молдові, 13 медалей за день
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Президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Молдові, в Росії розбився десятий за літо літак, українські паралімпійці завоювали за день 13 медалей - головні новини 27 серпня.
Український воїн загинув на Донбасі
Обстріл від початку доби був лише один - ворог відкрив вогонь по Новомихайлівці. Але внаслідок цього обстрілу загинув захисник України.
Зеленський у Молдові
Зеленський перебуває з візитом у Молдові. Добиралися з пригодами: президентський літак не зміг приземлитися в Кишиневі через сильний туман і сів в Одесі. Коли глава держави все ж таки дістався до Кишинева, то взяв там участь в урочистостях на честь 30-річчя незалежності Молдови. Запропонував Молдові і Румунії посилити взаємодію в Чорному морі і провів переговори з колегою - Майєю Санду.
Міноборони не закуповуватиме броньовані авто "Козак-6"
Цю техніку показали на параді, але виявилося, що закуповувати елітні броньовані кабріолети не будуть. У Міноборони кажуть, мовляв, це була повністю ідея попереднього головнокомандувача Руслана Хомчака, а процедуру закупівлі не проводили. Кабріолет, який був на параді, повернули виробнику.
У Росії розбився літак. Десятий за літо
Бомбардувальник Су-24 впав під Перм'ю, пілоти встигли катапультуватися. Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов підрахував, що від початку літа в Росії розбилися вже 10 літаків і вертольотів.
Поклонську зашлють у Кабо-Верде
Зрадницю України збираються призначити послом РФ у державі з населенням 560 тис. осіб, розташованій на островах Зеленого Мису в Атлантичному океані. Причина - екстравагантні заяви, через які її не хочуть бачити в Держдумі наступного скликання.
Нових хворих на коронавірус вперше за літо більше 2 тис.
За добу зафіксували 2031 новий випадок захворювання, такої кількості захворілих не було від початку літа. Головний санітарний лікар Ігор Кузін каже, що пандемія коронавірусу може тривати ще від 2 до 5 років.
13 медалей за день
Саме таку кількість нагород українські спортсмени завоювали за п'ятницю на Паралімпіаді. У Мар'яни Шевчук (пауерліфтинг) та Анни Стеценко (плавання) - золото, також вдалося завоювати 7 срібних і 4 бронзові медалі. Всього за три дні змагань у скарбничці нашої збірної - 22 нагороди, в командному заліку ми на четвертому місці.
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Йожик в туманіЗеля в Молдові.
Показалось, что Зеленский и в Молдове успел раздать 13 медалей!