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Главу пресс-службы "Укрэксимбанка" Пикалова отправили под ночной домашний арест, - спикер прокуратуры Киева Максимец

Главу пресс-службы

Голосеевский районный суд города Киева избрал меру пресечения директору департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимиру Пикалову в виде ночного домашнего ареста.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром прокуратура внесла ходатайство (в Голосеевский райсуд Киева. - Ред.) об избрании меры пресечения всем трем работникам банка, которые фигурируют в производстве относительно препятствования работе журналистов из программы "Схемы". В настоящее время уже избрана мера пресечения одной должностному лицу, это лицо, которое отвечало за информационную политику (Пикалов. - Ред.). Ему суд избрал ночной домашний арест с 21:00 до 6:00", - сообщила она.

По ее словам, прокурор просит для представителя охраны банка меру пресечения в виде личного обязательства соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отправил Мецгера под ночной домашний арест

Напомним, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

11 октября суд назначил Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Также читайте: Мецгеру сообщено о новом подозрении в деле о нападении на журналистов "Схем", - прокуратура

Автор: 

Киев (25571) суд (25110) Укрэксимбанк (123) домашний арест (188) Максимец Надежда (19)


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Топ комментарии
+3
развод для лохов...можна подумать ,что раньше он ночевал с бомжами в подвале и не хотел идти домой.
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11.10.2021 17:07
+3
Звери! Могли бы просто пальчиком погрозить: "ай-ай-ай".
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11.10.2021 17:09
+2
Имитация . Так ещё и орден гундосого дадут куму и беспредельщикам, свой отморозок, нужный
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11.10.2021 17:02
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А организатора этого треша?
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11.10.2021 17:01 Ответить
а в чем виноват пресс-секретарь? он давал указания винтить журналистов?
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11.10.2021 21:23 Ответить
Он начальник службы безопасности вообще-то. Но большая вина на его шефе.
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11.10.2021 21:27 Ответить
Имитация . Так ещё и орден гундосого дадут куму и беспредельщикам, свой отморозок, нужный
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11.10.2021 17:02 Ответить
развод для лохов...можна подумать ,что раньше он ночевал с бомжами в подвале и не хотел идти домой.
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11.10.2021 17:07 Ответить
Звери! Могли бы просто пальчиком погрозить: "ай-ай-ай".
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11.10.2021 17:09 Ответить
А какая мера пресечения должна быть за его нарушение?А в чем его подозревают? В разбойном нападении или в попытке изнасилования? Или на худой конец он напал на оператора и крутил ему руки? Если виновен в служебной халатности значит понесет наказание, но не делать же из него организатора тяжкого преступления.
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11.10.2021 17:17 Ответить
ст. 345 УК Украины. Изучай.
По факту там были "легкие телесные" (когда оператору руку заламывали), да еще и "организованная группа лиц", а это от 7 до 14 лет по этой статье. Но т.к. Мецгер - дружбан Зели, то, естественно, всего этого не было и "Рафик нэ у чем нэ виноват" ...
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11.10.2021 17:26 Ответить
Я о главе пресс службы, о котором идет речь в этой новости.В чем его подозревают и какая за это должна быть мера пресечения.
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11.10.2021 17:34 Ответить
Посмотри восстановленное видео.
Даже если он просто стоял, ничего не делал и просто поддакивал, то как соучастник "организованной группы" получает минималку, т.е. 7 лет.
Что бы не быть соучастником, он должен был сказать что совершается беззаконие и вызвать ментов. Тогда отпетлял бы.
Это из судебной практики по криминальной уголовке. Но т.к. журналистов-расследователей лютой ненавистью ненавидят депутаты, менты, судьи и прочая нечисть, то будет как всегда по подобным фактам "Рафик нэ у чем нэ виноват".
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11.10.2021 17:42 Ответить
Тоесть человек только ща то,что не заявил о уголовном преступлении, а именно препятствию деятельности журналистов, не отдаваший приказ и не применявший силу, должен на время следствия находится не под домашним арестом, а в сизо, вместе с условным Островским, который задавил ребенка( новость ниже) или с мудиком( новость ниже), укравшим миллиард? Я не знаю этого человека, но и всех собак вешать на него тоже не гоже. Он ничего заслуживающего сизо, не сделал в этой ситуации. А за служебную халатность пусть судят, но это Украина, человек отвечаюший за работу с прессой, по факту отвечает только перед бигбоссом, иначе работать не будешь.
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11.10.2021 17:54 Ответить
1. Не надо сравнивать с другими преступлениями. Мы обсуждаем конкретный случай и конкретную статью
2. Я не предлагаю "вешать на него всех собак". Для этого есть Мецгер.
3. Как человек возглавляющий пресс-службу крупнейшего банка, он назубок должен знать ст. 345 УКУ и в т.ч. разъяснять ее руководству. Если он этого не делал значит он классический назначенец жополиз "чегоизволите". Удобнененько? Тепленько? - Получите!
4. Должен ли он сидеть СИЗО? Дискуссионный вопрос. Я глубоко убежден, что все эти "ночные/дневные домашние аресты" - это фиговый листок правосудия. Другой вопрос: убийца - в СИЗО и вот такой приспособленец - в СИЗО. Возможно "не такое СИЗО", возможно ИВС ... но лишение свободы - однозначно! Иначе вся суть наказания нивелируется на старте, а это значит что это не для кого это не будет уроком и подобные преступления будут продолжаться.
5. С моей т.з. было бы справедливо, что бы он посидел месяцев 6 и получил бы "меньше меньшего", скажем 5 лет с отсрочкой на 3 года. И если такой случай будет не единичный, то возможно все эти "мне шеф приказал..." задумаются над тем, что Закон выше "шефа", а наказание неотвратимо. (Извиняюсь за пафос. Понимаю. что идеализирую, но ЗАЕ...БАЛО уже ....)
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12.10.2021 09:43 Ответить
минималка по этой статье далеко не 7 лет, нечего тут пургу гнать.
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11.10.2021 21:24 Ответить
Пикало, пикало, пикало аморе.
Пикалов уж не ты ли это?
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11.10.2021 17:33 Ответить
мудрого- хотят развести как котят...
всё крутится вокруг препятствования журналистской деятельности
тема сознательного финансирования террористической сознательной организации "дыра"-
сознательно замалчивается
как там в кэвээне - "всемыменгеры"
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11.10.2021 17:10 Ответить
Пародія на правосуддя. Або кривосуддя по-зеленськи...
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11.10.2021 17:21 Ответить
 
 