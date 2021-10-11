Главу пресс-службы "Укрэксимбанка" Пикалова отправили под ночной домашний арест, - спикер прокуратуры Киева Максимец

Голосеевский районный суд города Киева избрал меру пресечения директору департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимиру Пикалову в виде ночного домашнего ареста.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром прокуратура внесла ходатайство (в Голосеевский райсуд Киева. - Ред.) об избрании меры пресечения всем трем работникам банка, которые фигурируют в производстве относительно препятствования работе журналистов из программы "Схемы". В настоящее время уже избрана мера пресечения одной должностному лицу, это лицо, которое отвечало за информационную политику (Пикалов. - Ред.). Ему суд избрал ночной домашний арест с 21:00 до 6:00", - сообщила она.

По ее словам, прокурор просит для представителя охраны банка меру пресечения в виде личного обязательства соответственно.

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Напомним, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

11 октября суд назначил Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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