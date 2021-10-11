Главу пресс-службы "Укрэксимбанка" Пикалова отправили под ночной домашний арест, - спикер прокуратуры Киева Максимец
Голосеевский районный суд города Киева избрал меру пресечения директору департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимиру Пикалову в виде ночного домашнего ареста.
Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром прокуратура внесла ходатайство (в Голосеевский райсуд Киева. - Ред.) об избрании меры пресечения всем трем работникам банка, которые фигурируют в производстве относительно препятствования работе журналистов из программы "Схемы". В настоящее время уже избрана мера пресечения одной должностному лицу, это лицо, которое отвечало за информационную политику (Пикалов. - Ред.). Ему суд избрал ночной домашний арест с 21:00 до 6:00", - сообщила она.
По ее словам, прокурор просит для представителя охраны банка меру пресечения в виде личного обязательства соответственно.
Напомним, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.
11 октября суд назначил Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
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По факту там были "легкие телесные" (когда оператору руку заламывали), да еще и "организованная группа лиц", а это от 7 до 14 лет по этой статье. Но т.к. Мецгер - дружбан Зели, то, естественно, всего этого не было и "Рафик нэ у чем нэ виноват" ...
Даже если он просто стоял, ничего не делал и просто поддакивал, то как соучастник "организованной группы" получает минималку, т.е. 7 лет.
Что бы не быть соучастником, он должен был сказать что совершается беззаконие и вызвать ментов. Тогда отпетлял бы.
Это из судебной практики по криминальной уголовке. Но т.к. журналистов-расследователей лютой ненавистью ненавидят депутаты, менты, судьи и прочая нечисть, то будет как всегда по подобным фактам "Рафик нэ у чем нэ виноват".
2. Я не предлагаю "вешать на него всех собак". Для этого есть Мецгер.
3. Как человек возглавляющий пресс-службу крупнейшего банка, он назубок должен знать ст. 345 УКУ и в т.ч. разъяснять ее руководству. Если он этого не делал значит он классический назначенец жополиз "чегоизволите". Удобнененько? Тепленько? - Получите!
4. Должен ли он сидеть СИЗО? Дискуссионный вопрос. Я глубоко убежден, что все эти "ночные/дневные домашние аресты" - это фиговый листок правосудия. Другой вопрос: убийца - в СИЗО и вот такой приспособленец - в СИЗО. Возможно "не такое СИЗО", возможно ИВС ... но лишение свободы - однозначно! Иначе вся суть наказания нивелируется на старте, а это значит что это не для кого это не будет уроком и подобные преступления будут продолжаться.
5. С моей т.з. было бы справедливо, что бы он посидел месяцев 6 и получил бы "меньше меньшего", скажем 5 лет с отсрочкой на 3 года. И если такой случай будет не единичный, то возможно все эти "мне шеф приказал..." задумаются над тем, что Закон выше "шефа", а наказание неотвратимо. (Извиняюсь за пафос. Понимаю. что идеализирую, но ЗАЕ...БАЛО уже ....)
Пикалов уж не ты ли это?
всё крутится вокруг препятствования журналистской деятельности
тема сознательного финансирования террористической сознательной организации "дыра"-
сознательно замалчивается
как там в кэвээне - "всемыменгеры"