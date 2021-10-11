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Голову пресслужби "Укрексімбанку" Пікалова відправили під нічний домашній арешт, - спікер прокуратури Києва Максимець

Голову пресслужби

Голосіївський районний суд міста Києва вже обрав запобіжний захід директору департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимиру Пікалову у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це у коментарі Укринформу повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець,  передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку прокуратура внесла клопотання (у Голосіївсьий райсуд Києва – ред.) про обрання запобіжних заходів усім трьом працівникам банку, які фігурують у провадженні щодо перешкоджання роботі журналістів з програми "Схеми". На цей час вже обрано запобіжний захід одній службовій особі, це особа, що відповідала за інформаційну політику (Пікалов – ред.). Їй суд обрав нічний домашній арешт з 21:00 до 6:00", – поінформувала вона.

За її словами, прокурор просить для представника охорони банку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд визначив запобіжний захід екс-керівнику охорони "Укрексімбанку" Тельбізову - особисте зобов'язання

Автор: 

Київ (19525) суд (11698) Укрексімбанк (478) домашній арешт (197) Максимець Надія (19)


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Топ коментарі
+3
развод для лохов...можна подумать ,что раньше он ночевал с бомжами в подвале и не хотел идти домой.
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11.10.2021 17:07
+3
Звери! Могли бы просто пальчиком погрозить: "ай-ай-ай".
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11.10.2021 17:09
+2
Имитация . Так ещё и орден гундосого дадут куму и беспредельщикам, свой отморозок, нужный
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11.10.2021 17:02
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А организатора этого треша?
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11.10.2021 17:01 Відповісти
а в чем виноват пресс-секретарь? он давал указания винтить журналистов?
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11.10.2021 21:23 Відповісти
Он начальник службы безопасности вообще-то. Но большая вина на его шефе.
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11.10.2021 21:27 Відповісти
Имитация . Так ещё и орден гундосого дадут куму и беспредельщикам, свой отморозок, нужный
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11.10.2021 17:02 Відповісти
развод для лохов...можна подумать ,что раньше он ночевал с бомжами в подвале и не хотел идти домой.
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11.10.2021 17:07 Відповісти
Звери! Могли бы просто пальчиком погрозить: "ай-ай-ай".
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11.10.2021 17:09 Відповісти
А какая мера пресечения должна быть за его нарушение?А в чем его подозревают? В разбойном нападении или в попытке изнасилования? Или на худой конец он напал на оператора и крутил ему руки? Если виновен в служебной халатности значит понесет наказание, но не делать же из него организатора тяжкого преступления.
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11.10.2021 17:17 Відповісти
ст. 345 УК Украины. Изучай.
По факту там были "легкие телесные" (когда оператору руку заламывали), да еще и "организованная группа лиц", а это от 7 до 14 лет по этой статье. Но т.к. Мецгер - дружбан Зели, то, естественно, всего этого не было и "Рафик нэ у чем нэ виноват" ...
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11.10.2021 17:26 Відповісти
Я о главе пресс службы, о котором идет речь в этой новости.В чем его подозревают и какая за это должна быть мера пресечения.
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11.10.2021 17:34 Відповісти
Посмотри восстановленное видео.
Даже если он просто стоял, ничего не делал и просто поддакивал, то как соучастник "организованной группы" получает минималку, т.е. 7 лет.
Что бы не быть соучастником, он должен был сказать что совершается беззаконие и вызвать ментов. Тогда отпетлял бы.
Это из судебной практики по криминальной уголовке. Но т.к. журналистов-расследователей лютой ненавистью ненавидят депутаты, менты, судьи и прочая нечисть, то будет как всегда по подобным фактам "Рафик нэ у чем нэ виноват".
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11.10.2021 17:42 Відповісти
Тоесть человек только ща то,что не заявил о уголовном преступлении, а именно препятствию деятельности журналистов, не отдаваший приказ и не применявший силу, должен на время следствия находится не под домашним арестом, а в сизо, вместе с условным Островским, который задавил ребенка( новость ниже) или с мудиком( новость ниже), укравшим миллиард? Я не знаю этого человека, но и всех собак вешать на него тоже не гоже. Он ничего заслуживающего сизо, не сделал в этой ситуации. А за служебную халатность пусть судят, но это Украина, человек отвечаюший за работу с прессой, по факту отвечает только перед бигбоссом, иначе работать не будешь.
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11.10.2021 17:54 Відповісти
1. Не надо сравнивать с другими преступлениями. Мы обсуждаем конкретный случай и конкретную статью
2. Я не предлагаю "вешать на него всех собак". Для этого есть Мецгер.
3. Как человек возглавляющий пресс-службу крупнейшего банка, он назубок должен знать ст. 345 УКУ и в т.ч. разъяснять ее руководству. Если он этого не делал значит он классический назначенец жополиз "чегоизволите". Удобнененько? Тепленько? - Получите!
4. Должен ли он сидеть СИЗО? Дискуссионный вопрос. Я глубоко убежден, что все эти "ночные/дневные домашние аресты" - это фиговый листок правосудия. Другой вопрос: убийца - в СИЗО и вот такой приспособленец - в СИЗО. Возможно "не такое СИЗО", возможно ИВС ... но лишение свободы - однозначно! Иначе вся суть наказания нивелируется на старте, а это значит что это не для кого это не будет уроком и подобные преступления будут продолжаться.
5. С моей т.з. было бы справедливо, что бы он посидел месяцев 6 и получил бы "меньше меньшего", скажем 5 лет с отсрочкой на 3 года. И если такой случай будет не единичный, то возможно все эти "мне шеф приказал..." задумаются над тем, что Закон выше "шефа", а наказание неотвратимо. (Извиняюсь за пафос. Понимаю. что идеализирую, но ЗАЕ...БАЛО уже ....)
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12.10.2021 09:43 Відповісти
минималка по этой статье далеко не 7 лет, нечего тут пургу гнать.
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11.10.2021 21:24 Відповісти
Пикало, пикало, пикало аморе.
Пикалов уж не ты ли это?
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11.10.2021 17:33 Відповісти
мудрого- хотят развести как котят...
всё крутится вокруг препятствования журналистской деятельности
тема сознательного финансирования террористической сознательной организации "дыра"-
сознательно замалчивается
как там в кэвээне - "всемыменгеры"
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11.10.2021 17:10 Відповісти
Пародія на правосуддя. Або кривосуддя по-зеленськи...
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11.10.2021 17:21 Відповісти
 
 