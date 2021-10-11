Голову пресслужби "Укрексімбанку" Пікалова відправили під нічний домашній арешт, - спікер прокуратури Києва Максимець

Голосіївський районний суд міста Києва вже обрав запобіжний захід директору департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимиру Пікалову у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це у коментарі Укринформу повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку прокуратура внесла клопотання (у Голосіївсьий райсуд Києва – ред.) про обрання запобіжних заходів усім трьом працівникам банку, які фігурують у провадженні щодо перешкоджання роботі журналістів з програми "Схеми". На цей час вже обрано запобіжний захід одній службовій особі, це особа, що відповідала за інформаційну політику (Пікалов – ред.). Їй суд обрав нічний домашній арешт з 21:00 до 6:00", – поінформувала вона.

За її словами, прокурор просить для представника охорони банку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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