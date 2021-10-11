Голову пресслужби "Укрексімбанку" Пікалова відправили під нічний домашній арешт, - спікер прокуратури Києва Максимець
Голосіївський районний суд міста Києва вже обрав запобіжний захід директору департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимиру Пікалову у вигляді нічного домашнього арешту.
Про це у коментарі Укринформу повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку прокуратура внесла клопотання (у Голосіївсьий райсуд Києва – ред.) про обрання запобіжних заходів усім трьом працівникам банку, які фігурують у провадженні щодо перешкоджання роботі журналістів з програми "Схеми". На цей час вже обрано запобіжний захід одній службовій особі, це особа, що відповідала за інформаційну політику (Пікалов – ред.). Їй суд обрав нічний домашній арешт з 21:00 до 6:00", – поінформувала вона.
За її словами, прокурор просить для представника охорони банку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.
11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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По факту там были "легкие телесные" (когда оператору руку заламывали), да еще и "организованная группа лиц", а это от 7 до 14 лет по этой статье. Но т.к. Мецгер - дружбан Зели, то, естественно, всего этого не было и "Рафик нэ у чем нэ виноват" ...
Даже если он просто стоял, ничего не делал и просто поддакивал, то как соучастник "организованной группы" получает минималку, т.е. 7 лет.
Что бы не быть соучастником, он должен был сказать что совершается беззаконие и вызвать ментов. Тогда отпетлял бы.
Это из судебной практики по криминальной уголовке. Но т.к. журналистов-расследователей лютой ненавистью ненавидят депутаты, менты, судьи и прочая нечисть, то будет как всегда по подобным фактам "Рафик нэ у чем нэ виноват".
2. Я не предлагаю "вешать на него всех собак". Для этого есть Мецгер.
3. Как человек возглавляющий пресс-службу крупнейшего банка, он назубок должен знать ст. 345 УКУ и в т.ч. разъяснять ее руководству. Если он этого не делал значит он классический назначенец жополиз "чегоизволите". Удобнененько? Тепленько? - Получите!
4. Должен ли он сидеть СИЗО? Дискуссионный вопрос. Я глубоко убежден, что все эти "ночные/дневные домашние аресты" - это фиговый листок правосудия. Другой вопрос: убийца - в СИЗО и вот такой приспособленец - в СИЗО. Возможно "не такое СИЗО", возможно ИВС ... но лишение свободы - однозначно! Иначе вся суть наказания нивелируется на старте, а это значит что это не для кого это не будет уроком и подобные преступления будут продолжаться.
5. С моей т.з. было бы справедливо, что бы он посидел месяцев 6 и получил бы "меньше меньшего", скажем 5 лет с отсрочкой на 3 года. И если такой случай будет не единичный, то возможно все эти "мне шеф приказал..." задумаются над тем, что Закон выше "шефа", а наказание неотвратимо. (Извиняюсь за пафос. Понимаю. что идеализирую, но ЗАЕ...БАЛО уже ....)
Пикалов уж не ты ли это?
всё крутится вокруг препятствования журналистской деятельности
тема сознательного финансирования террористической сознательной организации "дыра"-
сознательно замалчивается
как там в кэвээне - "всемыменгеры"