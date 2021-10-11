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Суд визначив запобіжний захід екскерівнику охорони "Укрексімбанку" Тельбізову - особисте зобов'язання

Суд визначив запобіжний захід екскерівнику охорони

Відстороненому з посади керівника служби безпеки "Укрексімбанку" Ігору Тельбізову, який застосував фізичну силу до оператора "Схем", щоб відібрати у нього флешку з відео, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із засідання Голосіївського райсуду Києва, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру і Пікалову запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Читайте також: У справі про напад на журналістів в "Укрексімбанку" повідомили третю підозру

Автор: 

Київ (19525) суд (11698) Укрексімбанк (478)


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Ахахахаха, а что так можно было?
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11.10.2021 18:54 Відповісти
Можна, якщо Ваві потрібно.
28.12.2019
"Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство."
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11.10.2021 19:14 Відповісти
Под личное обязательство , а это что использовать свой богатый опыт, и расстреливать активистов протестующих уже против зелёной банды офшорников ..слуг кремля.
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12.10.2021 04:56 Відповісти
Это из серии "отпустите его, он больше так не будет, *** буду"! Как-то так выглядит личное обязательство?
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11.10.2021 18:54 Відповісти
это бинго зелюбы, реинкарнация рыгов произошла полностью. Спасибо вам
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11.10.2021 18:55 Відповісти
Тельбизов? Иронец?
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11.10.2021 18:56 Відповісти
ірокез...
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11.10.2021 20:29 Відповісти
ИронГутанг.
(Иронцы, (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA осет. ирæттæ, ирон адæм; ед. ч. ирон) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 субэтнос https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B осетин )
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11.10.2021 20:58 Відповісти
 
 