Суд визначив запобіжний захід екскерівнику охорони "Укрексімбанку" Тельбізову - особисте зобов'язання

Відстороненому з посади керівника служби безпеки "Укрексімбанку" Ігору Тельбізову, який застосував фізичну силу до оператора "Схем", щоб відібрати у нього флешку з відео, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із засідання Голосіївського райсуду Києва, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру і Пікалову запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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