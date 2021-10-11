Суд визначив запобіжний захід екскерівнику охорони "Укрексімбанку" Тельбізову - особисте зобов'язання
Відстороненому з посади керівника служби безпеки "Укрексімбанку" Ігору Тельбізову, який застосував фізичну силу до оператора "Схем", щоб відібрати у нього флешку з відео, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із засідання Голосіївського райсуду Києва, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.
11 жовтня суд призначив Мецгеру і Пікалову запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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28.12.2019
"Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство."
(Иронцы, (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA осет. ирæттæ, ирон адæм; ед. ч. ирон) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 субэтнос https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B осетин )