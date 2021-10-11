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Суд определил меру пресечения экс-руководителю охраны "Укрэксимбанка" Тельбизову - личное обязательство

Суд определил меру пресечения экс-руководителю охраны

Отстраненному от должности руководителя службы безопасности "Укрэксимбанка" Игорю Тельбизову, который применил физическую силу к оператору "Схем", чтобы отобрать у него флешку с видео, избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает корреспондент Радіо Свобода с заседания Голосеевского райсуда Киева, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке" сообщили третье подозрение

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

11 октября суд назначил Мецгеру и Пикалову меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Автор: 

Киев (25572) суд (25110) Укрэксимбанк (123)


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Ахахахаха, а что так можно было?
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11.10.2021 18:54 Ответить
Можна, якщо Ваві потрібно.
28.12.2019
"Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство."
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11.10.2021 19:14 Ответить
Под личное обязательство , а это что использовать свой богатый опыт, и расстреливать активистов протестующих уже против зелёной банды офшорников ..слуг кремля.
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12.10.2021 04:56 Ответить
Это из серии "отпустите его, он больше так не будет, *** буду"! Как-то так выглядит личное обязательство?
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11.10.2021 18:54 Ответить
это бинго зелюбы, реинкарнация рыгов произошла полностью. Спасибо вам
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11.10.2021 18:55 Ответить
Тельбизов? Иронец?
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11.10.2021 18:56 Ответить
ірокез...
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11.10.2021 20:29 Ответить
ИронГутанг.
(Иронцы, (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA осет. ирæттæ, ирон адæм; ед. ч. ирон) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 субэтнос https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B осетин )
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11.10.2021 20:58 Ответить
 
 