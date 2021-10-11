Набсовет "Укрэксимбанка" уволил Мецгера

Наблюдательный Совет "Укрэксимбанка" уволил председателя правления Евгения Мецгера в связи с поданным им заявлением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.

"11 октября 2021г., во время проведения внеочередного заседания номинационного комитета наблюдательного совета Укрэксимбанка было получено заявление от Мецгера Евгения Владимировича от 11 октября 2021г. о расторжении срочного трудового договора по собственной инициативе", - говорится в сообщении.

Номинационный комитет рекомендовал набсовету прекратить полномочия Мецгера на основании ч.1 ст.39 Кодекса законов о труде Украины и соответствующего пункта трудового контракта с Мецгером. "Расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплаты выходного пособия", - отметили в банке.

Исполняющим обязанности главы правления Укрэксимбанка с 12 октября назначен Сергей Ермаков. Новый председатель правления должен быть выбран по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022г..

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Ранее глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сообщил, что написал заявление об увольнении с должности.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.