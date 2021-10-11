РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8179 посетителей онлайн
Новости
12 863 58

Набсовет "Укрэксимбанка" уволил Мецгера

Набсовет

Наблюдательный Совет "Укрэксимбанка" уволил председателя правления Евгения Мецгера в связи с поданным им заявлением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.

"11 октября 2021г., во время проведения внеочередного заседания номинационного комитета наблюдательного совета Укрэксимбанка было получено заявление от Мецгера Евгения Владимировича от 11 октября 2021г. о расторжении срочного трудового договора по собственной инициативе", - говорится в сообщении.

Номинационный комитет рекомендовал набсовету прекратить полномочия Мецгера на основании ч.1 ст.39 Кодекса законов о труде Украины и соответствующего пункта трудового контракта с Мецгером. "Расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплаты выходного пособия", - отметили в банке.

Исполняющим обязанности главы правления Укрэксимбанка с 12 октября назначен Сергей Ермаков. Новый председатель правления должен быть выбран по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022г..

Также читайте: Суд отправил Мецгера под ночной домашний арест

Ранее глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сообщил, что написал заявление об увольнении с должности.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.

Автор: 

Укрэксимбанк (123) Мецгер Евгений (70)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
Ну а что с тем Торговым Центром за 700+ млн, палевным кредитом на 60 млн и ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА?
"Мелочи не стоящие внимания"?
показать весь комментарий
11.10.2021 21:44
+27
А когда от этого сдыхаются.
показать весь комментарий
11.10.2021 21:50
+24
И тишина насчёт выдачи кредита жителю ДНР , и СБУ НЕ РАЗБИРАЕТСЯ С ОТКАТОМ
А
показать весь комментарий
11.10.2021 21:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ждем назначение в Приват. Мецгер много знает.
показать весь комментарий
11.10.2021 21:43 Ответить
Не. Сейчас развалят эти два дела и потом он за кордон на несколько лет поедет. Либо до закрытия дела по финансированию терроризма, а по этой статье предсказуемо дело не возбуждали.
показать весь комментарий
11.10.2021 21:54 Ответить
Уволили по собственному желанию, и все!? А, как же нарушения с кредитом в 60млн.?
показать весь комментарий
11.10.2021 22:05 Ответить
да никак.
показать весь комментарий
11.10.2021 22:12 Ответить
Назначат министром финансов. Проверенные люди везде нужны
показать весь комментарий
11.10.2021 22:32 Ответить
А там его жена в наблюдательном совете-конфликт интересов.
показать весь комментарий
11.10.2021 22:46 Ответить
как быть на вершине финансового благополучия, и по дурости слететь с неё за пару дней.. мдаа..
показать весь комментарий
11.10.2021 21:43 Ответить
гены гопника из кривого рога....
показать весь комментарий
11.10.2021 21:44 Ответить
это даже хуже кастрации, наверное
показать весь комментарий
11.10.2021 21:47 Ответить
Так буває лише у тому випадку, коли займає місце, яке тобі не під силу. Як кажуть москалі :"Нє по Сєнькє шапка". До речі, це стосується всіх зелених державо-законотворців. Закінчувати будуть приблизно як Мецгер. Можливо, більша частина це зробить одночасно. Розумієте, корова хоч і має чотири ноги, як і кінь, але під сідлом ходити не здатна. Мецгер на вершину попав випадково. Зате злетів закономірно.
показать весь комментарий
11.10.2021 21:50 Ответить
в точку сказано!
показать весь комментарий
11.10.2021 22:16 Ответить
Ну а что с тем Торговым Центром за 700+ млн, палевным кредитом на 60 млн и ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА?
"Мелочи не стоящие внимания"?
показать весь комментарий
11.10.2021 21:44 Ответить
Плакали наши денежки.
показать весь комментарий
11.10.2021 21:46 Ответить
царство небесное, для них уйти с такой должности смерти подобно
показать весь комментарий
11.10.2021 21:46 Ответить
Хто може сказати, що у зв"язку з новим законом, ми можем говорити, що
мацхера єврей? Чи це табу?
показать весь комментарий
11.10.2021 21:47 Ответить
Самаритянин, іудей, нащадок народів Палестини, свиня.
показать весь комментарий
11.10.2021 21:49 Ответить
Где Мецгер, а где Палестина! Типичный маланец.
показать весь комментарий
11.10.2021 21:54 Ответить
я не читав останнього закону про яйцевеликих
але там є прикол
показать весь комментарий
11.10.2021 21:54 Ответить
В данном случае адэкватная реакция власти.А вот почему не сидят в тюрьме кто наворовал миллиарды это вопрос
показать весь комментарий
11.10.2021 21:47 Ответить
Действительно, когда откроют дело против бени?
показать весь комментарий
11.10.2021 21:50 Ответить
И Фирташа
показать весь комментарий
11.10.2021 21:56 Ответить
И Нелоха с Бакановым, подельников бени.
показать весь комментарий
11.10.2021 21:58 Ответить
Никада. ЗЕ! не самоубийца
показать весь комментарий
11.10.2021 22:33 Ответить
Думают , что от этого сдыхаются, скандал и замнут..
показать весь комментарий
11.10.2021 21:48 Ответить
А когда от этого сдыхаются.
показать весь комментарий
11.10.2021 21:50 Ответить
Краще анонімно і навіка
показать весь комментарий
11.10.2021 21:57 Ответить
Дам 20 000. Розумію, що в грн мало, але це останнє, я пенсіонер.
показать весь комментарий
11.10.2021 21:58 Ответить
Прямо как на аукционе, кто больше.
показать весь комментарий
11.10.2021 22:02 Ответить
И тишина насчёт выдачи кредита жителю ДНР , и СБУ НЕ РАЗБИРАЕТСЯ С ОТКАТОМ
А
показать весь комментарий
11.10.2021 21:50 Ответить
На повышение идет
показать весь комментарий
11.10.2021 21:51 Ответить
т.е. чел поллучит миллионы отходных, стаж, пенсию и все плюшки в принципе...!* ну что ж сказать, хорошо №наказали" .. ворон ворну глаз не клюет!
показать весь комментарий
11.10.2021 21:51 Ответить
Исполняющим обязанности главы правления Укрэксимбанка с 12 октября назначен Сергей Ермаков.

*бать! Если не Ермак, то какой-то Ермаков..

УВОЛЬНЯТЬ МАЛО, гниды ЗЕленые!

Оно дало государственные деньги Украины на спонсирование терроризма.
Это статья. Суровая.
Эту тварь на конфискацию и пожизненное!

Нахэр вы нам тут свою зебильную пыль в глаза пускаете, "слуги урода"??
показать весь комментарий
11.10.2021 21:54 Ответить
Мають ще ув'язнити.
Звільнення замало.
показать весь комментарий
11.10.2021 21:54 Ответить
А многомиллиардные убытки кто возмещать будет? Один ворует миллиарды с ПриватБанка, другой миллиарды с Укрэксимбанка....что зеля, что его друзья...
показать весь комментарий
11.10.2021 21:55 Ответить
Звільнився і це усе?! Там кримінальні статті- сидіть повинен!🤬
показать весь комментарий
11.10.2021 22:00 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2021 22:06 Ответить
..а что, у СБУ вообще нет вопросов к Мяснику (Мецгеру), спонсору с зелёными пацанами терроризма, после того, как там появился оффшорист лэйтэнант Бакланов?...
то нафига нам такая Безопасность Украины за наш счёт?.. ведь есть большая вероятность, что дело зрадныков Ходаковских (Скифов) продолжится и в вольной Украине..
алё?! в СБУ, вообще, ещё остались патриоты Украины?! или только официанты по вызову и барыги?
показать весь комментарий
11.10.2021 22:02 Ответить
На этом занавес...
показать весь комментарий
11.10.2021 22:03 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2021 22:04 Ответить
Они воруют, а мы платим налоги, за счет которых они покрывают воровство и еще на зарплату Подолякам, Арестовичам, Татаровым, Лещенкам. Хватит. С меня они больше не получат ни копейки.
показать весь комментарий
11.10.2021 22:05 Ответить
А звільнив ДО того, як він сам написав заяву, чи ПІСЛЯ???
От же ж дегенерати! Посадіть йогов таксі та пустіть по маршруту зеленого шифера! Ну "хоть паржом"!
Дибілєти, БЛД!
показать весь комментарий
11.10.2021 22:23 Ответить
не переживайте зеленое г...о не тонет всплывет в другом теплом месте
показать весь комментарий
11.10.2021 23:07 Ответить
Украина - не россия

Там если бы Греф (Сбербанк) или Костин (ВТБ) отмудохал журналиста, ему бы ещё и орден "За заслуги перед Отечеством" дали.
А тут даже при контр-революции ты из-за конфликта со СМИ (которые они, признаться, иногда умеют раздувать в кратном размере от реальной ситуации) становишься токсичным и вынужден свалить подальше от публичных должностей (даже если это временно для "успокоения общественного мнения").
показать весь комментарий
11.10.2021 23:27 Ответить
Юдофобія в чистому вигляді. Прям холокост чесних банкірів!
показать весь комментарий
12.10.2021 00:07 Ответить
Классно!)
показать весь комментарий
12.10.2021 01:05 Ответить
Доброї ночі! Над Україною вже не сходе день,тут завжди ніч з моменту переселення до неї всієї цієї ДРГ під вивіскою квартального трактиру "Квартал-95". Дивно,що в трактирі повертаються часи десь 20 років минулого сторіччя,де після започаткованих державницьких досягнень(Україну визнало майже 30 країн), прийшло з окупацією російських військ Муравйова .... бидломаса голодних та кровожерливих північних людоїдів. І вони тут добряче за 80 років вкоренились і пригрілись,паралельно обсмоктуючі все,що їм не подобається або ненаситно пожираючи людей. От тепер і привели ці нащадки обсмоктантів землі української всю цю Неприродну Погань,яка і продовжує знущатись над цією нещасною країною і талановитим народом її. Поки ніч!
показать весь комментарий
12.10.2021 03:41 Ответить
Пристрасті згаснуть, подія забудеться і знову його поставлять десь на керуючий посаді. Вся ця фінансова шобла-***** не буде брати людмну зі сторони. Кадри мігрують по посадах, але банда залишається одна.
показать весь комментарий
12.10.2021 08:23 Ответить
Ну звільнили його і добре. А як бути з питанням, з якого все почалося? Як так підприємство, що працює на окупованій території, та платить податки окупантам, ртримало кредитв на 60 мільйонів вічно зелених доларів США?
показать весь комментарий
12.10.2021 08:27 Ответить
Кримінальних справ на нього нема, від СБУ застережень не надходило.
Банк-не правоохоронний орган, підстав для відмови в кредиті не було.
показать весь комментарий
12.10.2021 08:32 Ответить
Мецгер уже никто. Можно и за решётку.
показать весь комментарий
12.10.2021 08:30 Ответить
так вот такого не может быть... промежуток должен быть...
показать весь комментарий
12.10.2021 08:35 Ответить
А де справа за фінансування із бюджету України тероризму і війни?
показать весь комментарий
12.10.2021 08:40 Ответить
Тоесть по факту "переселенцу" с данецка, без денег, имущества вот так запросто и просто выдали 60 млн баксов на покупку ТРЦ, который является предметом многих судов. А как же мониторинг?
В итоге денег НЕТ, недвижимости также. Это раз.
За нападение на журналистов уже статья. Это два.
Такие кредиты (мертвые) банк выдавал уже даже не сотый раз и каждый год банку надо "ще трохи грошей, бо щуряки не можуть нажнртись"
показать весь комментарий
12.10.2021 08:43 Ответить
Странно .он же ж...ыд
показать весь комментарий
12.10.2021 09:08 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2021 09:48 Ответить
А Мецгер - це бізнес-партнер чи шкільний товаріщ Порошенко, чи ні? А якщо ні, то чий? Невже Косоворотки? Чому мовчать нацсуки і їх "патріоти" зі швабоди? Десь під ковдрою мітингують? Чи в магазинах закінчилися ігрушки і немає чим кидатися по офісу? Чи вони такі патріоти?
показать весь комментарий
12.10.2021 10:12 Ответить
Когда они уже все нажрутся эти Мецгеры, все равно ведь все в могилу не утянут
показать весь комментарий
12.10.2021 10:54 Ответить
 
 