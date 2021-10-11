Набсовет "Укрэксимбанка" уволил Мецгера
Наблюдательный Совет "Укрэксимбанка" уволил председателя правления Евгения Мецгера в связи с поданным им заявлением.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.
"11 октября 2021г., во время проведения внеочередного заседания номинационного комитета наблюдательного совета Укрэксимбанка было получено заявление от Мецгера Евгения Владимировича от 11 октября 2021г. о расторжении срочного трудового договора по собственной инициативе", - говорится в сообщении.
Номинационный комитет рекомендовал набсовету прекратить полномочия Мецгера на основании ч.1 ст.39 Кодекса законов о труде Украины и соответствующего пункта трудового контракта с Мецгером. "Расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплаты выходного пособия", - отметили в банке.
Исполняющим обязанности главы правления Укрэксимбанка с 12 октября назначен Сергей Ермаков. Новый председатель правления должен быть выбран по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022г..
Ранее глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сообщил, что написал заявление об увольнении с должности.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.
11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.
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"Мелочи не стоящие внимания"?
мацхера єврей? Чи це табу?
але там є прикол
А
*бать! Если не Ермак, то какой-то Ермаков..
УВОЛЬНЯТЬ МАЛО, гниды ЗЕленые!
Оно дало государственные деньги Украины на спонсирование терроризма.
Это статья. Суровая.
Эту тварь на конфискацию и пожизненное!
Нахэр вы нам тут свою зебильную пыль в глаза пускаете, "слуги урода"??
Звільнення замало.
то нафига нам такая Безопасность Украины за наш счёт?.. ведь есть большая вероятность, что дело зрадныков Ходаковских (Скифов) продолжится и в вольной Украине..
алё?! в СБУ, вообще, ещё остались патриоты Украины?! или только официанты по вызову и барыги?
От же ж дегенерати! Посадіть йогов таксі та пустіть по маршруту зеленого шифера! Ну "хоть паржом"!
Дибілєти, БЛД!
Там если бы Греф (Сбербанк) или Костин (ВТБ) отмудохал журналиста, ему бы ещё и орден "За заслуги перед Отечеством" дали.
А тут даже при контр-революции ты из-за конфликта со СМИ (которые они, признаться, иногда умеют раздувать в кратном размере от реальной ситуации) становишься токсичным и вынужден свалить подальше от публичных должностей (даже если это временно для "успокоения общественного мнения").
Банк-не правоохоронний орган, підстав для відмови в кредиті не було.
В итоге денег НЕТ, недвижимости также. Это раз.
За нападение на журналистов уже статья. Это два.
Такие кредиты (мертвые) банк выдавал уже даже не сотый раз и каждый год банку надо "ще трохи грошей, бо щуряки не можуть нажнртись"