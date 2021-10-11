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Наглядова рада "Укрексімбанку" звільнила Мецгера

Наглядова рада

Наглядова Рада "Укрексімбанку" звільнила голову правління Євгена Мецгера у зв'язку з поданою ним заявою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

"11 жовтня 2021р., під час проведення позачергового засідання номінаційного комітету наглядової ради Укрексімбанку було отримано заяву від Мецгера Євгена Володимировича від 11 жовтня 2021р. про розірвання строкового трудового договору за власною ініціативою", - сказано в повідомленні.

Номінаційний комітет рекомендував наглядовій раді припинити повноваження Мецгера на підставі ч.1 ст.39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту з Мецгером. "Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги", - зазначили в банку.

Читайте також: У справі про напад на журналістів в "Укрексімбанку" повідомили третю підозру

Виконуючим обов'язки голови правління Укрексімбанку з 12 жовтня призначено Сергія Єрмакова. Нового голову правління мають обрати за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022р.

Раніше глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер повідомив, що написав заяву про звільнення з посади.

Читайте також: Суд відправив Мецгера під нічний домашній арешт

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Читайте також: У справі про напад на журналістів в "Укрексімбанку" повідомили третю підозру

Автор: 

Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+32
Ну а что с тем Торговым Центром за 700+ млн, палевным кредитом на 60 млн и ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА?
"Мелочи не стоящие внимания"?
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11.10.2021 21:44
+27
А когда от этого сдыхаются.
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11.10.2021 21:50
+24
И тишина насчёт выдачи кредита жителю ДНР , и СБУ НЕ РАЗБИРАЕТСЯ С ОТКАТОМ
А
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11.10.2021 21:50
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Ждем назначение в Приват. Мецгер много знает.
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11.10.2021 21:43 Відповісти
Не. Сейчас развалят эти два дела и потом он за кордон на несколько лет поедет. Либо до закрытия дела по финансированию терроризма, а по этой статье предсказуемо дело не возбуждали.
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11.10.2021 21:54 Відповісти
Уволили по собственному желанию, и все!? А, как же нарушения с кредитом в 60млн.?
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11.10.2021 22:05 Відповісти
да никак.
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11.10.2021 22:12 Відповісти
Назначат министром финансов. Проверенные люди везде нужны
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11.10.2021 22:32 Відповісти
А там его жена в наблюдательном совете-конфликт интересов.
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11.10.2021 22:46 Відповісти
как быть на вершине финансового благополучия, и по дурости слететь с неё за пару дней.. мдаа..
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11.10.2021 21:43 Відповісти
гены гопника из кривого рога....
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11.10.2021 21:44 Відповісти
это даже хуже кастрации, наверное
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11.10.2021 21:47 Відповісти
Так буває лише у тому випадку, коли займає місце, яке тобі не під силу. Як кажуть москалі :"Нє по Сєнькє шапка". До речі, це стосується всіх зелених державо-законотворців. Закінчувати будуть приблизно як Мецгер. Можливо, більша частина це зробить одночасно. Розумієте, корова хоч і має чотири ноги, як і кінь, але під сідлом ходити не здатна. Мецгер на вершину попав випадково. Зате злетів закономірно.
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11.10.2021 21:50 Відповісти
в точку сказано!
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11.10.2021 22:16 Відповісти
Ну а что с тем Торговым Центром за 700+ млн, палевным кредитом на 60 млн и ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА?
"Мелочи не стоящие внимания"?
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11.10.2021 21:44 Відповісти
Плакали наши денежки.
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11.10.2021 21:46 Відповісти
царство небесное, для них уйти с такой должности смерти подобно
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11.10.2021 21:46 Відповісти
Хто може сказати, що у зв"язку з новим законом, ми можем говорити, що
мацхера єврей? Чи це табу?
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11.10.2021 21:47 Відповісти
Самаритянин, іудей, нащадок народів Палестини, свиня.
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11.10.2021 21:49 Відповісти
Где Мецгер, а где Палестина! Типичный маланец.
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11.10.2021 21:54 Відповісти
я не читав останнього закону про яйцевеликих
але там є прикол
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11.10.2021 21:54 Відповісти
В данном случае адэкватная реакция власти.А вот почему не сидят в тюрьме кто наворовал миллиарды это вопрос
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11.10.2021 21:47 Відповісти
Действительно, когда откроют дело против бени?
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11.10.2021 21:50 Відповісти
И Фирташа
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11.10.2021 21:56 Відповісти
И Нелоха с Бакановым, подельников бени.
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11.10.2021 21:58 Відповісти
Никада. ЗЕ! не самоубийца
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11.10.2021 22:33 Відповісти
Думают , что от этого сдыхаются, скандал и замнут..
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11.10.2021 21:48 Відповісти
А когда от этого сдыхаются.
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11.10.2021 21:50 Відповісти
Краще анонімно і навіка
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11.10.2021 21:57 Відповісти
Дам 20 000. Розумію, що в грн мало, але це останнє, я пенсіонер.
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11.10.2021 21:58 Відповісти
Прямо как на аукционе, кто больше.
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11.10.2021 22:02 Відповісти
И тишина насчёт выдачи кредита жителю ДНР , и СБУ НЕ РАЗБИРАЕТСЯ С ОТКАТОМ
А
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11.10.2021 21:50 Відповісти
На повышение идет
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11.10.2021 21:51 Відповісти
т.е. чел поллучит миллионы отходных, стаж, пенсию и все плюшки в принципе...!* ну что ж сказать, хорошо №наказали" .. ворон ворну глаз не клюет!
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11.10.2021 21:51 Відповісти
Исполняющим обязанности главы правления Укрэксимбанка с 12 октября назначен Сергей Ермаков.

*бать! Если не Ермак, то какой-то Ермаков..

УВОЛЬНЯТЬ МАЛО, гниды ЗЕленые!

Оно дало государственные деньги Украины на спонсирование терроризма.
Это статья. Суровая.
Эту тварь на конфискацию и пожизненное!

Нахэр вы нам тут свою зебильную пыль в глаза пускаете, "слуги урода"??
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11.10.2021 21:54 Відповісти
Мають ще ув'язнити.
Звільнення замало.
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11.10.2021 21:54 Відповісти
А многомиллиардные убытки кто возмещать будет? Один ворует миллиарды с ПриватБанка, другой миллиарды с Укрэксимбанка....что зеля, что его друзья...
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11.10.2021 21:55 Відповісти
Звільнився і це усе?! Там кримінальні статті- сидіть повинен!🤬
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11.10.2021 22:00 Відповісти
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11.10.2021 22:06 Відповісти
..а что, у СБУ вообще нет вопросов к Мяснику (Мецгеру), спонсору с зелёными пацанами терроризма, после того, как там появился оффшорист лэйтэнант Бакланов?...
то нафига нам такая Безопасность Украины за наш счёт?.. ведь есть большая вероятность, что дело зрадныков Ходаковских (Скифов) продолжится и в вольной Украине..
алё?! в СБУ, вообще, ещё остались патриоты Украины?! или только официанты по вызову и барыги?
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11.10.2021 22:02 Відповісти
На этом занавес...
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11.10.2021 22:03 Відповісти
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11.10.2021 22:04 Відповісти
Они воруют, а мы платим налоги, за счет которых они покрывают воровство и еще на зарплату Подолякам, Арестовичам, Татаровым, Лещенкам. Хватит. С меня они больше не получат ни копейки.
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11.10.2021 22:05 Відповісти
А звільнив ДО того, як він сам написав заяву, чи ПІСЛЯ???
От же ж дегенерати! Посадіть йогов таксі та пустіть по маршруту зеленого шифера! Ну "хоть паржом"!
Дибілєти, БЛД!
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11.10.2021 22:23 Відповісти
не переживайте зеленое г...о не тонет всплывет в другом теплом месте
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11.10.2021 23:07 Відповісти
Украина - не россия

Там если бы Греф (Сбербанк) или Костин (ВТБ) отмудохал журналиста, ему бы ещё и орден "За заслуги перед Отечеством" дали.
А тут даже при контр-революции ты из-за конфликта со СМИ (которые они, признаться, иногда умеют раздувать в кратном размере от реальной ситуации) становишься токсичным и вынужден свалить подальше от публичных должностей (даже если это временно для "успокоения общественного мнения").
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11.10.2021 23:27 Відповісти
Юдофобія в чистому вигляді. Прям холокост чесних банкірів!
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12.10.2021 00:07 Відповісти
Классно!)
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12.10.2021 01:05 Відповісти
Доброї ночі! Над Україною вже не сходе день,тут завжди ніч з моменту переселення до неї всієї цієї ДРГ під вивіскою квартального трактиру "Квартал-95". Дивно,що в трактирі повертаються часи десь 20 років минулого сторіччя,де після започаткованих державницьких досягнень(Україну визнало майже 30 країн), прийшло з окупацією російських військ Муравйова .... бидломаса голодних та кровожерливих північних людоїдів. І вони тут добряче за 80 років вкоренились і пригрілись,паралельно обсмоктуючі все,що їм не подобається або ненаситно пожираючи людей. От тепер і привели ці нащадки обсмоктантів землі української всю цю Неприродну Погань,яка і продовжує знущатись над цією нещасною країною і талановитим народом її. Поки ніч!
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12.10.2021 03:41 Відповісти
Пристрасті згаснуть, подія забудеться і знову його поставлять десь на керуючий посаді. Вся ця фінансова шобла-***** не буде брати людмну зі сторони. Кадри мігрують по посадах, але банда залишається одна.
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12.10.2021 08:23 Відповісти
Ну звільнили його і добре. А як бути з питанням, з якого все почалося? Як так підприємство, що працює на окупованій території, та платить податки окупантам, ртримало кредитв на 60 мільйонів вічно зелених доларів США?
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12.10.2021 08:27 Відповісти
Кримінальних справ на нього нема, від СБУ застережень не надходило.
Банк-не правоохоронний орган, підстав для відмови в кредиті не було.
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12.10.2021 08:32 Відповісти
Мецгер уже никто. Можно и за решётку.
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12.10.2021 08:30 Відповісти
так вот такого не может быть... промежуток должен быть...
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12.10.2021 08:35 Відповісти
А де справа за фінансування із бюджету України тероризму і війни?
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12.10.2021 08:40 Відповісти
Тоесть по факту "переселенцу" с данецка, без денег, имущества вот так запросто и просто выдали 60 млн баксов на покупку ТРЦ, который является предметом многих судов. А как же мониторинг?
В итоге денег НЕТ, недвижимости также. Это раз.
За нападение на журналистов уже статья. Это два.
Такие кредиты (мертвые) банк выдавал уже даже не сотый раз и каждый год банку надо "ще трохи грошей, бо щуряки не можуть нажнртись"
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12.10.2021 08:43 Відповісти
Странно .он же ж...ыд
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12.10.2021 09:08 Відповісти
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12.10.2021 09:48 Відповісти
А Мецгер - це бізнес-партнер чи шкільний товаріщ Порошенко, чи ні? А якщо ні, то чий? Невже Косоворотки? Чому мовчать нацсуки і їх "патріоти" зі швабоди? Десь під ковдрою мітингують? Чи в магазинах закінчилися ігрушки і немає чим кидатися по офісу? Чи вони такі патріоти?
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12.10.2021 10:12 Відповісти
Когда они уже все нажрутся эти Мецгеры, все равно ведь все в могилу не утянут
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12.10.2021 10:54 Відповісти
 
 