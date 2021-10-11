Наглядова рада "Укрексімбанку" звільнила Мецгера
Наглядова Рада "Укрексімбанку" звільнила голову правління Євгена Мецгера у зв'язку з поданою ним заявою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.
"11 жовтня 2021р., під час проведення позачергового засідання номінаційного комітету наглядової ради Укрексімбанку було отримано заяву від Мецгера Євгена Володимировича від 11 жовтня 2021р. про розірвання строкового трудового договору за власною ініціативою", - сказано в повідомленні.
Номінаційний комітет рекомендував наглядовій раді припинити повноваження Мецгера на підставі ч.1 ст.39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту з Мецгером. "Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги", - зазначили в банку.
Виконуючим обов'язки голови правління Укрексімбанку з 12 жовтня призначено Сергія Єрмакова. Нового голову правління мають обрати за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022р.
Раніше глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер повідомив, що написав заяву про звільнення з посади.
Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.
11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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"Мелочи не стоящие внимания"?
мацхера єврей? Чи це табу?
але там є прикол
А
*бать! Если не Ермак, то какой-то Ермаков..
УВОЛЬНЯТЬ МАЛО, гниды ЗЕленые!
Оно дало государственные деньги Украины на спонсирование терроризма.
Это статья. Суровая.
Эту тварь на конфискацию и пожизненное!
Нахэр вы нам тут свою зебильную пыль в глаза пускаете, "слуги урода"??
Звільнення замало.
то нафига нам такая Безопасность Украины за наш счёт?.. ведь есть большая вероятность, что дело зрадныков Ходаковских (Скифов) продолжится и в вольной Украине..
алё?! в СБУ, вообще, ещё остались патриоты Украины?! или только официанты по вызову и барыги?
От же ж дегенерати! Посадіть йогов таксі та пустіть по маршруту зеленого шифера! Ну "хоть паржом"!
Дибілєти, БЛД!
Там если бы Греф (Сбербанк) или Костин (ВТБ) отмудохал журналиста, ему бы ещё и орден "За заслуги перед Отечеством" дали.
А тут даже при контр-революции ты из-за конфликта со СМИ (которые они, признаться, иногда умеют раздувать в кратном размере от реальной ситуации) становишься токсичным и вынужден свалить подальше от публичных должностей (даже если это временно для "успокоения общественного мнения").
Банк-не правоохоронний орган, підстав для відмови в кредиті не було.
В итоге денег НЕТ, недвижимости также. Это раз.
За нападение на журналистов уже статья. Это два.
Такие кредиты (мертвые) банк выдавал уже даже не сотый раз и каждый год банку надо "ще трохи грошей, бо щуряки не можуть нажнртись"