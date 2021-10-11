Наглядова рада "Укрексімбанку" звільнила Мецгера

Наглядова Рада "Укрексімбанку" звільнила голову правління Євгена Мецгера у зв'язку з поданою ним заявою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

"11 жовтня 2021р., під час проведення позачергового засідання номінаційного комітету наглядової ради Укрексімбанку було отримано заяву від Мецгера Євгена Володимировича від 11 жовтня 2021р. про розірвання строкового трудового договору за власною ініціативою", - сказано в повідомленні.

Номінаційний комітет рекомендував наглядовій раді припинити повноваження Мецгера на підставі ч.1 ст.39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту з Мецгером. "Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги", - зазначили в банку.

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Виконуючим обов'язки голови правління Укрексімбанку з 12 жовтня призначено Сергія Єрмакова. Нового голову правління мають обрати за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022р.

Раніше глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер повідомив, що написав заяву про звільнення з посади.

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Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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