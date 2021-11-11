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Двух нападающих на журналистов возобновили на должностях в "Укрэксимбанке"

Двух нападающих на журналистов возобновили на должностях в

Игорь Тельбизов снова работает директором департамента банковской безопасности, а Олег Осипов – начальником управления внутренней безопасности.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Факт возобновления двух сотрудников официально подтвердили в финучреждении.

Приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.

Ранее Игоря Тельбизова отстранили от занимаемой должности. Об отстранении Олега Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Седлецкая о передаче в суд дела о нападении в "Укрэксимбанке" без видео: Адвокат спрашивал у следователя чуть ли не каждый день, но от нас скрыли эту информацию

Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов. Их действия следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения") и 126 ("Умышленное совершение насильственных действий, причиненных нанесли телесные повреждения"). Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.

Автор: 

банки (1935) журналистика (3289) нападение (2208) свобода слова (1169) Укрэксимбанк (123)


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Топ комментарии
+28
Все как и с Трухинымю Друзей Бубочки трогать низ-з-зя.

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11.11.2021 16:40
+18
За вимушений прогул кошти повернули. Піпл схавав, про оффшори забули, можно повертати братків назад. Журналісти, вам насцяли в очі.
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11.11.2021 16:41
+12
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11.11.2021 16:51
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11.11.2021 16:51 Ответить
А це вже на пожизнєне тягне
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11.11.2021 16:54 Ответить
Не будут же они корешей обижать
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11.11.2021 16:38 Ответить
журанлістів?
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11.11.2021 16:38 Ответить
Мабуть майбутні президент,та міністр фінансів...
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11.11.2021 16:39 Ответить
Все как и с Трухинымю Друзей Бубочки трогать низ-з-зя.

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11.11.2021 16:40 Ответить
Там просто незрозуміло чи було у його автівці кермо.
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11.11.2021 17:15 Ответить
порох прыйдэ , вси тварюкы зэлэни будуть сыдиты
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11.11.2021 17:59 Ответить
Теперь надо бы и моральный ущерб за вынужденный прогул.
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11.11.2021 16:40 Ответить
За вимушений прогул кошти повернули. Піпл схавав, про оффшори забули, можно повертати братків назад. Журналісти, вам насцяли в очі.
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11.11.2021 16:41 Ответить
я б сказав насрали..
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11.11.2021 16:48 Ответить
І те і інше-повний фарш))))
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11.11.2021 16:49 Ответить
А потім зробили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%8D буккаке .
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11.11.2021 16:56 Ответить
А столбов на Крещатике мнооого...
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11.11.2021 16:46 Ответить
а 80 млн. зелених де?
працюють в ДиРі,
чи ще ні?
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11.11.2021 16:47 Ответить
зе бред
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11.11.2021 16:47 Ответить
І чогось я не здивований,до цього все йшло. Незабаром всі злочинці повернуться на свої посади. ЗЕмафія,ЗЕбіли,ЗЕшмаркля,ЗЕураааааа
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11.11.2021 16:48 Ответить
Може петицію про звільнення ЧАБАНІВ, які не здатні відрізнити ПЕРЕРВАНУ розмову від нападу на журналістів організуємо?
Як саме журналісти намагались заволодіти банківською таємницею? Може проривались до копютерів, крали документи? Чи запитали у тупого мецхера ЯК банк видає КРЕДИТ особі під дуже сумнівну заставу, по якій йдуть суди. Більше того особа платить податки в дирляндії. Це як і куди?
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11.11.2021 16:51 Ответить
Мецхер - тупой зиц-председатель , сам он принимать такие решения по кредитам не мог . Ему яйца надо крутить по чьему указанию он выдавал бабло...
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11.11.2021 16:56 Ответить
Це точно козні зеленському від Порошенка.
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11.11.2021 16:58 Ответить
А почему сами журналисты молчат - шо получили по "палке колбасятины" и заткнулись...
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11.11.2021 16:59 Ответить
Це в ніякі ворота НЕ лізе. Як цю билоту поновили? ХТО ці особі хто проводив розслідування? Вони в очі тра..я? Там чітко видно, що на журналістів НАПАЛИ, забрали КАМЕРУ, втручались в роботу журналістів (намагались стерти відео). Це як? Така мразота НЕ повинна працювати в жодному банку.
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11.11.2021 16:59 Ответить
при тому шо це не комерційний банк , а державний...
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11.11.2021 17:01 Ответить
звичайно, що тільки державний. Ні один адекватний комерційний банк не видав би кредит під таку сумнівну заставу. І може так статись, що ні застави не буде (суд), ні грошей. Чи так вже було і не раз в державних банках. Цікаво який відкат? 5-10% ?
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11.11.2021 17:17 Ответить
У поліцаїв і прокурворів уже роками напрацьована методика як притягати до криміналу не нападників, а жертв нападу.
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11.11.2021 17:21 Ответить
Нормально, Григорий! Отлично, Константин!
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11.11.2021 17:08 Ответить
Концерт окончен, занавес …
Зрители довольны
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11.11.2021 17:16 Ответить
Если не сажают нападающих, сажают тех, на кого напали. Журналюгам приготовиться…
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11.11.2021 17:17 Ответить
Порошенко-прекрати в конце концов беспредельничать.
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11.11.2021 17:23 Ответить
Ну так артист у власти, вернее, пародист. Ну вот и получается пародия на власть.
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11.11.2021 17:24 Ответить
Зеля медленно но верно разваливает государство.
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11.11.2021 17:28 Ответить
А когда наградят?
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11.11.2021 17:38 Ответить
😂
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11.11.2021 17:40 Ответить
..... "После проведения справедливой всесторонней проверки - факты не подтвердились..... Журналисты избили сами себя, апаратура была ими пропита..... а чтобы перенести с себя ответственность - пьяницы журналисты обвинили честных сотрудников -девственников нашего банка и с помощью Фотошопа подделали видео....."
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11.11.2021 18:27 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVfelIWisU6-L09KuvuVmdK7RznKqIOb-Gneus1DDwP7IGZM3tit_yptuplcErspdlG43a38_L4uf9CS_hyReQXHKL1xt2tuwKlzT0l1CUmfrbvXm3SPTNySc1mg_L2DqM&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4566961193341647&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVfelIWisU6-L09KuvuVmdK7RznKqIOb-Gneus1DDwP7IGZM3tit_yptuplcErspdlG43a38_L4uf9CS_hyReQXHKL1xt2tuwKlzT0l1CUmfrbvXm3SPTNySc1mg_L2DqM&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Давайте зелені, не зупиняйтесь.
До весни не будете мати і 5%.

Новина:
«Укрексімбанк» поновив на посадах двох нападників на журналістів «Схем»:
директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова.

***
Скоро і Мецгер повернеться. Якщо не в ЕксісБанк що ще кудись прилаштують. Такі кадри бачу дуже цінні для влади Зеленського.

Юзік, Юрченко, Трухін, Мецгер, Тищенко, Третякова, Тищенко, Брагар - це ж кістяк команди мрії. Це ж «нові обиличчя» цивілізованої країни 21 столітті.
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11.11.2021 18:44 Ответить
Если так пойдет и дальше, приличные люди будут молча выходить из помещения, где находится господин Президент. За ними будут выходить остальные. От греха подальше.
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11.11.2021 21:28 Ответить
 
 