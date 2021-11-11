Двух нападающих на журналистов возобновили на должностях в "Укрэксимбанке"
Игорь Тельбизов снова работает директором департамента банковской безопасности, а Олег Осипов – начальником управления внутренней безопасности.
Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Факт возобновления двух сотрудников официально подтвердили в финучреждении.
Приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.
Ранее Игоря Тельбизова отстранили от занимаемой должности. Об отстранении Олега Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.
Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов. Их действия следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения") и 126 ("Умышленное совершение насильственных действий, причиненных нанесли телесные повреждения"). Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.
11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.
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працюють в ДиРі,
чи ще ні?
Як саме журналісти намагались заволодіти банківською таємницею? Може проривались до копютерів, крали документи? Чи запитали у тупого мецхера ЯК банк видає КРЕДИТ особі під дуже сумнівну заставу, по якій йдуть суди. Більше того особа платить податки в дирляндії. Це як і куди?
Зрители довольны
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4566961193341647&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVfelIWisU6-L09KuvuVmdK7RznKqIOb-Gneus1DDwP7IGZM3tit_yptuplcErspdlG43a38_L4uf9CS_hyReQXHKL1xt2tuwKlzT0l1CUmfrbvXm3SPTNySc1mg_L2DqM&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Давайте зелені, не зупиняйтесь.
До весни не будете мати і 5%.
Новина:
«Укрексімбанк» поновив на посадах двох нападників на журналістів «Схем»:
директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова.
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Скоро і Мецгер повернеться. Якщо не в ЕксісБанк що ще кудись прилаштують. Такі кадри бачу дуже цінні для влади Зеленського.
Юзік, Юрченко, Трухін, Мецгер, Тищенко, Третякова, Тищенко, Брагар - це ж кістяк команди мрії. Це ж «нові обиличчя» цивілізованої країни 21 столітті.