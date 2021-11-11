Двох нападників на журналістів поновили на посадах в "Укрексімбанку"

Ігор Тельбізов знову працює директором департаменту банківської безпеки, а Олег Осіпов - начальником управління внутрішньої безпеки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Факт поновлення двох співробітників офіційно підтвердили у фінустанові.

Наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

Раніше Ігоря Тельбізова відсторонили від займаної посади. Про відсторонення Олега Осіпова публічно не заявляли, але йому також вручили підозру, а згодом офіційне обвинувачення у кримінальній справі про напад на журналістів.

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Тельбізов та Осіпов є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів. Їхні дії слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища") та 126 ("Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень"). Досудове розслідування кримінального провадження вже завершене, справа скерована до суду, підготовче засідання призначене на 29 листопада 2021 року.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.