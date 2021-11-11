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Новини
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Двох нападників на журналістів поновили на посадах в "Укрексімбанку"

Двох нападників на журналістів поновили на посадах в

Ігор Тельбізов знову працює директором департаменту банківської безпеки, а Олег Осіпов - начальником управління внутрішньої безпеки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Факт поновлення двох співробітників офіційно підтвердили у фінустанові.

Наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

Раніше Ігоря Тельбізова відсторонили від займаної посади. Про відсторонення Олега Осіпова публічно не заявляли, але йому також вручили підозру, а згодом офіційне обвинувачення у кримінальній справі про напад на журналістів.

Читайте: Напад на журналістів в "Укрексімбанку": справа пішла до суду без відеозаписів, - адвокат "Схем"

Тельбізов та Осіпов є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів. Їхні дії слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища") та 126 ("Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень"). Досудове розслідування кримінального провадження вже завершене, справа скерована до суду, підготовче засідання призначене на 29 листопада 2021 року.

Також читайте: Седлецька про передачу до суду справи про напад в "Укрексімбанку" без відео: Адвокат запитував у слідчого мало не щодня, але від нас приховали цю інформацію

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Автор: 

банки (7714) журналістика (1754) напад (1118) свобода слова (390) Укрексімбанк (478)


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Топ коментарі
+28
Все как и с Трухинымю Друзей Бубочки трогать низ-з-зя.

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11.11.2021 16:40
+18
За вимушений прогул кошти повернули. Піпл схавав, про оффшори забули, можно повертати братків назад. Журналісти, вам насцяли в очі.
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11.11.2021 16:41
+12
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11.11.2021 16:51
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11.11.2021 16:51 Відповісти
А це вже на пожизнєне тягне
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11.11.2021 16:54 Відповісти
Не будут же они корешей обижать
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11.11.2021 16:38 Відповісти
журанлістів?
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11.11.2021 16:38 Відповісти
Мабуть майбутні президент,та міністр фінансів...
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11.11.2021 16:39 Відповісти
Все как и с Трухинымю Друзей Бубочки трогать низ-з-зя.

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11.11.2021 16:40 Відповісти
Там просто незрозуміло чи було у його автівці кермо.
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11.11.2021 17:15 Відповісти
порох прыйдэ , вси тварюкы зэлэни будуть сыдиты
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11.11.2021 17:59 Відповісти
Теперь надо бы и моральный ущерб за вынужденный прогул.
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11.11.2021 16:40 Відповісти
За вимушений прогул кошти повернули. Піпл схавав, про оффшори забули, можно повертати братків назад. Журналісти, вам насцяли в очі.
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11.11.2021 16:41 Відповісти
я б сказав насрали..
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11.11.2021 16:48 Відповісти
І те і інше-повний фарш))))
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11.11.2021 16:49 Відповісти
А потім зробили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%8D буккаке .
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11.11.2021 16:56 Відповісти
А столбов на Крещатике мнооого...
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11.11.2021 16:46 Відповісти
а 80 млн. зелених де?
працюють в ДиРі,
чи ще ні?
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11.11.2021 16:47 Відповісти
зе бред
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11.11.2021 16:47 Відповісти
І чогось я не здивований,до цього все йшло. Незабаром всі злочинці повернуться на свої посади. ЗЕмафія,ЗЕбіли,ЗЕшмаркля,ЗЕураааааа
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11.11.2021 16:48 Відповісти
Може петицію про звільнення ЧАБАНІВ, які не здатні відрізнити ПЕРЕРВАНУ розмову від нападу на журналістів організуємо?
Як саме журналісти намагались заволодіти банківською таємницею? Може проривались до копютерів, крали документи? Чи запитали у тупого мецхера ЯК банк видає КРЕДИТ особі під дуже сумнівну заставу, по якій йдуть суди. Більше того особа платить податки в дирляндії. Це як і куди?
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11.11.2021 16:51 Відповісти
Мецхер - тупой зиц-председатель , сам он принимать такие решения по кредитам не мог . Ему яйца надо крутить по чьему указанию он выдавал бабло...
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11.11.2021 16:56 Відповісти
Це точно козні зеленському від Порошенка.
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11.11.2021 16:58 Відповісти
А почему сами журналисты молчат - шо получили по "палке колбасятины" и заткнулись...
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11.11.2021 16:59 Відповісти
Це в ніякі ворота НЕ лізе. Як цю билоту поновили? ХТО ці особі хто проводив розслідування? Вони в очі тра..я? Там чітко видно, що на журналістів НАПАЛИ, забрали КАМЕРУ, втручались в роботу журналістів (намагались стерти відео). Це як? Така мразота НЕ повинна працювати в жодному банку.
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11.11.2021 16:59 Відповісти
при тому шо це не комерційний банк , а державний...
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11.11.2021 17:01 Відповісти
звичайно, що тільки державний. Ні один адекватний комерційний банк не видав би кредит під таку сумнівну заставу. І може так статись, що ні застави не буде (суд), ні грошей. Чи так вже було і не раз в державних банках. Цікаво який відкат? 5-10% ?
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11.11.2021 17:17 Відповісти
У поліцаїв і прокурворів уже роками напрацьована методика як притягати до криміналу не нападників, а жертв нападу.
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11.11.2021 17:21 Відповісти
Нормально, Григорий! Отлично, Константин!
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11.11.2021 17:08 Відповісти
Концерт окончен, занавес …
Зрители довольны
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11.11.2021 17:16 Відповісти
Если не сажают нападающих, сажают тех, на кого напали. Журналюгам приготовиться…
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11.11.2021 17:17 Відповісти
Порошенко-прекрати в конце концов беспредельничать.
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11.11.2021 17:23 Відповісти
Ну так артист у власти, вернее, пародист. Ну вот и получается пародия на власть.
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11.11.2021 17:24 Відповісти
Зеля медленно но верно разваливает государство.
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11.11.2021 17:28 Відповісти
А когда наградят?
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11.11.2021 17:38 Відповісти
😂
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11.11.2021 17:40 Відповісти
..... "После проведения справедливой всесторонней проверки - факты не подтвердились..... Журналисты избили сами себя, апаратура была ими пропита..... а чтобы перенести с себя ответственность - пьяницы журналисты обвинили честных сотрудников -девственников нашего банка и с помощью Фотошопа подделали видео....."
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11.11.2021 18:27 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVfelIWisU6-L09KuvuVmdK7RznKqIOb-Gneus1DDwP7IGZM3tit_yptuplcErspdlG43a38_L4uf9CS_hyReQXHKL1xt2tuwKlzT0l1CUmfrbvXm3SPTNySc1mg_L2DqM&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4566961193341647&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVfelIWisU6-L09KuvuVmdK7RznKqIOb-Gneus1DDwP7IGZM3tit_yptuplcErspdlG43a38_L4uf9CS_hyReQXHKL1xt2tuwKlzT0l1CUmfrbvXm3SPTNySc1mg_L2DqM&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Давайте зелені, не зупиняйтесь.
До весни не будете мати і 5%.

Новина:
«Укрексімбанк» поновив на посадах двох нападників на журналістів «Схем»:
директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова.

***
Скоро і Мецгер повернеться. Якщо не в ЕксісБанк що ще кудись прилаштують. Такі кадри бачу дуже цінні для влади Зеленського.

Юзік, Юрченко, Трухін, Мецгер, Тищенко, Третякова, Тищенко, Брагар - це ж кістяк команди мрії. Це ж «нові обиличчя» цивілізованої країни 21 столітті.
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11.11.2021 18:44 Відповісти
Если так пойдет и дальше, приличные люди будут молча выходить из помещения, где находится господин Президент. За ними будут выходить остальные. От греха подальше.
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11.11.2021 21:28 Відповісти
 
 