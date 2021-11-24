Главные новости 23 ноября: "Джавелины" на Донбассе, "оппоблоковец"-экс-менеджер Ахметова в ОП
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Все обсуждают, использовала ли Украина против оккупантов "Джавелины", бывший менеджер Ахметова и член "Оппоблока" Шурма идет работать в ОП, США вводят санкции против "Северного потока", - главные новости 23 ноября.
"Джавелины" на Донбассе: для учений или против оккупантов?
Все началось с интервью руководителя ГУР МО Буданова, заявившего, что ВСУ использовали на Донбассе "Джавелины". Следом за ним информацию подтвердил "слуга народа" Копытин - он даже опубликовал фотки их применения. А вот в штабе ООС на это возразили. Точку в дискуссии поставил Генштаб: да, "Джавелины" действительно использовали, но не для отпора врагу, а в рамках учений на полигоне "Широкий лан".
Песков утверждает, что Россия не собирается нападать на Украину
"Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, "ЛНР" и "ДНР", это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать", – утверждает пресс-секретарь Путина. А вот секретарь Совбеза РФ Патрушев говорит: "В любой момент в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать убежище в других местах".
Тем временем высшие военачальники США и России проводят переговоры "по безопасности", США рассматривают возможность направить в Украину военных советников, а министр обороны Резников напоминает: наш резерв территориальной обороны составляет 200 тыс. человек.
Менеджер Ахметова Шурма стал заместителем Ермака
Ростислав Шурма будет заниматься в ОП программами по стимулированию экономического развития и повышению энергоэффективности. Он - бывший гендиректор завода "Запорожсталь", принадлежащего Ахметову, и был председателем Запорожской региональной организации партии "Оппозиционный блок". Отец Ростислава Шурмы – экс-депутат от "Оппоблока" Игорь Шурма, активный соратник Януковича.
США вводят санкции против "Северного потока"
Правительство США добавило в список подсанкционных субъектов, связанных с Nord Stream 2, одну организацию и судно, причастные к проекту российского газопровода. Кремль считает эти санкции незаконными и неправильными, Лавров обещает "адекватно реагировать", "Нафтогаз" - приветствует решение.
Сегодня же президент США Байден приказал предоставить доступ к 50 миллионам баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и обеспечить поставки нефти в мире.
МВФ выделяет Украине транш в 700 млн долларов
На счета Украины транш от МВФ попадает мгновенно. Эти деньги потратят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. При этом Украина должна выполнить ряд условий – в частности, назначить главу САП до декабря и поддержать население в период повышения мировых цен на газ.
"Слуга народа" Куницкий нарушил ПДД по дороге на заседание о безопасности движения
Нардеп от "СН" на Porsche Panamera летел в Харькове на заседание выездного комитета ВР, на котором рассматривались вопросы безопасности дорожного движения. И – нарушил рядность и требования дорожного знака.
Island'ы уже в Одессе
В Одессу прибыли два патрульных катера типа Island. Они являются частью помощи по безопасности на более чем 2,5 млрд долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года.
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Автор: anti-colorados За последние несколько дней российская пресса полным ходом публикует материалы об аномальном оттоке финансовых ресурсов из РФ. В первую очередь, это связывают с возможной агрессией против Украины уже не через «ихтамнетов», а в виде открытого вторжения силами ВС РФ.
лучше не скажешь
Так на должность зама главы Офиса президента Украины лоббисты российских интересов в нашей стране пытаются поставить агента влияния российских спецслужб, близкого к Виктору Медведчуку бывшего топ-менеджера компании Рината Ахметова «Метинвест»
Ростислава Шурму
Шурма-младший благодаря связам отца через Виктора Медведчука был трудоустроен на престижную должность в компании «Метинвест», принадлежащей Ринату Ахметову - генерального директора «Запорожстали». В политическом плане Ростислав Шурма был близок к «Оппозиционному блоку» Вадима Новинского и Вадима Рабиновича.
Теперь же власть готова пойти еще дальше и окружить президента Владимира Зеленского пророссийским Ростиславом Шурмой.
ЕСЛИ ЭТО НАЗНАЧЕНИЕ СОСТОИТСЯ, НА ФОНЕ ОЧЕРЕДНОГО СТЯГИВАНИЯ ВОЙСК РОССИИ К НАШИМ ГРАНИЦАМ,
В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РФ УДИВЯТСЯ, НАСКОЛЬКО ВСЕ БЫСТРО У НИХ ПОЛУЧИЛОСЬ.
https://versii.com/news/gosudarstvennaja-vlast-v-ukraine-vse-bolee-tesno-okruzhaet-sebja-agentami-vlijanija-rossijskoj-federacii/
ПАПАШКА РОСТИСЛАВА ШУРМИ - ДОСЬЕ
Игорь Шурма является одним из наиболее скандально известных украинских политиков. В 2009 году его вместе с тогдашним харьковским мэром Михаилом Добкином обвинили в систематическом нарушении прав человека. В частности их назвали вредителями общественной системы здравоохранения, поскольку по их инициативе в Харькове был закрыт крупный туберкулезный диспансер, в котором проходили лечение сотни людей, некоторые - с открытой формой туберкулеза. Более того, вслед за диспансером, они закрыли и хирургическое отделение для людей с тяжелой формой туберкулеза. Правозащитники и медики отметили, что своими действиями Шурма и Добкин справоцировали резкий рост заболеваемости туберкулезом в Харькове.
Игорю Шурме также вспоминают его дружбу и партнершу со скандальным львовским врачом Богданом Федаком, которого в 2000-е осудили за причастность к организации схеме по вывозу и продаже не менее 130 украинских детей за рубеж. Федак, выйдя из заключения сразу же получил выгодную работу у своего земляка Шурмы, но не во Львове, а в Харькове. Так, опозорившийся медик стал директором центра компьютерной косметологии и пластики ООО Видеограф, а затем директором ООО Медицинский центр.
На этом сотрудничество львовян в Харькове не ограничивается. Так, Шурма в 2010 году, получив все рычаги влияния в Харькове, делает Федока главным врачом областной клинической больницы - центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Согласно мнению местных инсайдеров, эти отношения имеют коррупционную основу и якобы основывались на совместном распиле харьковского бюджета, выделенного на здравоохранение. Более того, многие харьковчане намекали, что Шурма и Федак реализовывали на Харьковщине ранее опробованную во Львовской области схему по торговле детьми.
Именно на Федока и Шурму миллионы жителей Харькова указывали в качестве главных виновников ужасающей коррупции в местной медицине. Именно при них, местные медики не стеснялись открыто требовать взятки за услуги практически от всех пациентов, передавая часть мзды начальству, а те - областным властям.
В течении каденции народного депутата в Верховной Раде Украины восьмого созыва Игоря Шурму постоянно ловили на спорных голосованиях и открыто обвиняли в работе на того или иного представителя олигархических группировок, в частности, на Рината Ахметова. Он саботировал голосования за принятие государственного бюджета, запрет коммунистических символов и голосовал против законопроекта о мирном урегулировании в отдельных районах Донецкой и Луганской областях и освобождение Крыма.
Игоря Шурму обвиняли в лояльности Российской Федерации, поддержке сепаратизма и ограничении гражданских свобод.
Тогдашнего народного депутата также попрекали за покрывательство нелегальной добычи янтаря, призывах к уступкам террористам на Донбассе и симпатиях к коррупционерам, которые в свое время полностью контролировали Национальный медицинский университет имени ца.
Отметим, что Игорь Шурма публично отказался признавать так называемые ДНР и ЛНР террористическими организациями, заявив в одном из интервью, что везде есть плохие люди. Кроме того, будучи народным депутатом он отказывался признавать РФ страной-агрессором и оккупантом.
Также политик отрицает Голодомор украинского народа и публично отказывается чтить жертв геноцида.
Ранее Шурму обвиняли в причастности к организации и финансированию Системы военизированных игр молодежи, актив которой позже стал ядром ныне запрещенных в Украине организаций Оплот и Антимайдан.
Кроме того, Шурма вошел в число 59 народных депутатов парламента восьмого созыва, которые инициировали через Конституционный суд отмену закона о наказании за незаконное обогащение.