Главные новости 23 ноября: "Джавелины" на Донбассе, "оппоблоковец"-экс-менеджер Ахметова в ОП

Все обсуждают, использовала ли Украина против оккупантов "Джавелины", бывший менеджер Ахметова и член "Оппоблока" Шурма идет работать в ОП, США вводят санкции против "Северного потока", - главные новости 23 ноября.

"Джавелины" на Донбассе: для учений или против оккупантов?

Все началось с интервью руководителя ГУР МО Буданова, заявившего, что ВСУ использовали на Донбассе "Джавелины". Следом за ним информацию подтвердил "слуга народа" Копытин - он даже опубликовал фотки их применения. А вот в штабе ООС на это возразили. Точку в дискуссии поставил Генштаб: да, "Джавелины" действительно использовали, но не для отпора врагу, а в рамках учений на полигоне "Широкий лан".

Песков утверждает, что Россия не собирается нападать на Украину

"Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, "ЛНР" и "ДНР", это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать", – утверждает пресс-секретарь Путина. А вот секретарь Совбеза РФ Патрушев говорит: "В любой момент в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать убежище в других местах".

Тем временем высшие военачальники США и России проводят переговоры "по безопасности", США рассматривают возможность направить в Украину военных советников, а министр обороны Резников напоминает: наш резерв территориальной обороны составляет 200 тыс. человек.

Менеджер Ахметова Шурма стал заместителем Ермака

Ростислав Шурма будет заниматься в ОП программами по стимулированию экономического развития и повышению энергоэффективности. Он - бывший гендиректор завода "Запорожсталь", принадлежащего Ахметову, и был председателем Запорожской региональной организации партии "Оппозиционный блок". Отец Ростислава Шурмы – экс-депутат от "Оппоблока" Игорь Шурма, активный соратник Януковича.

США вводят санкции против "Северного потока"

Правительство США добавило в список подсанкционных субъектов, связанных с Nord Stream 2, одну организацию и судно, причастные к проекту российского газопровода. Кремль считает эти санкции незаконными и неправильными, Лавров обещает "адекватно реагировать", "Нафтогаз" - приветствует решение.

Сегодня же президент США Байден приказал предоставить доступ к 50 миллионам баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и обеспечить поставки нефти в мире.

МВФ выделяет Украине транш в 700 млн долларов

На счета Украины транш от МВФ попадает мгновенно. Эти деньги потратят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. При этом Украина должна выполнить ряд условий – в частности, назначить главу САП до декабря и поддержать население в период повышения мировых цен на газ.

"Слуга народа" Куницкий нарушил ПДД по дороге на заседание о безопасности движения

Нардеп от "СН" на Porsche Panamera летел в Харькове на заседание выездного комитета ВР, на котором рассматривались вопросы безопасности дорожного движения. И – нарушил рядность и требования дорожного знака.

Island'ы уже в Одессе

В Одессу прибыли два патрульных катера типа Island. Они являются частью помощи по безопасности на более чем 2,5 млрд долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года.