Головні новини 23 листопада: "Джавеліни" на Донбасі, "опоблоківець"-ексменеджер Ахметова в ОП
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Всі обговорюють, чи використовувала Україна проти окупантів "Джавеліни", колишній менеджер Ахметова та член "Опоблоку" Шурма йде працювати в ОП, США запроваджують санкції проти "Північного потоку", - головні новини 23 листопада.
"Джавеліни" на Донбасі: для навчань чи проти окупантів?
Все почалося з інтерв’ю очільника ГУР МО Буданова, який заявив, що ЗСУ застовували на Донбасі "Джавеліни". Слідом за ним інформацію підтвердив "слуга народу" Копитін - він навіть опублікував фотки їх застосування. А от у штабі ООС це заперечили. Крапку в дискусії поставив Генштаб: так, "Джавеліни" дійсно використовували, але не для відсічі ворогу, а в рамках навчань на полігоні "Широкий лан".
Пєсков твердить, що Росія не збирається нападати на Україну
"Американські та українські ЗМІ стверджують, що Росія готується до агресії проти України, до нападу, а ми стверджуємо, що Україна планує агресивні дії проти Донбасу, "ЛНР" та "ДНР", це нюанс, який потрібно правильно розуміти та правильно трактувати", - твердить прессекретар Путіна. А от секретар Радбезу РФ Патрушев каже таке: "В будь-який момент в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших місцях".
Тим часом вищі воєначальники США та Росії проводять перемовини "з питань безпеки", США розглядають можливість направити в Україну військових радників, а міністр оборони Резніков нагадує: наш резерв територіальної оборони становить 200 тис. людей.
Менеджер Ахметова Шурма став заступником Єрмака
Ростислав Шурма буде займатися в ОП програмами стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності. Він - колишній гендиректор заводу "Запоріжсталь", що належить Ахметову, та був головою Запорізької регіональної організаціх партії "Опозиційний блок". Батько Ростислава Шурми - ексдепутат від "Опоблоку" Ігор ШУрма, активний соратник Януковича.
США запроваджують санкції проти "Північного потоку"
Уряд США додав до переліку підсанкційних суб'єктів, пов’язаних із Nord Stream 2, одну організацію та судно, причетні до проєкту російського газопроводу. Кремль вважає ці санкції незаконними та неправильними, Лавров обіцяє "адекватно реагувати", "Нафтогаз" - вітає рішення.
Сьогодні ж президент США Байден наказав надати доступ до 50 мільйонів барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву, щоб знизити ціни для американців та забезпечити постачання нафти у світі.
МВФ виділяє Україні транш у 700 млн доларів
На рахунки України транш від МВФ потрапляє миттєво. Ці гроші витратять на підтримку фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19. При цьому Україна має виконати ряд умов - зокрема, призначити голову САП до грудня та підтримати населення в період підвищення світових цін на газ.
"Слуга народу" Куницький порушив ПДД дорогою на засідання про безпеку руху
Нардеп від "СН" на Porsche Panamera летів у Харкові на засідання виїзного комітету ВР, на якому рзглядали питання безпеки дорожнього руху. І - порушив рядність та вимоги дорожного знака.
Island’и вже в Одесі
До Одеси прибули два патрульні катери типу Island. Вони є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 млрд доларів, яку США надали Україні з 2014 року.
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Автор: anti-colorados За последние несколько дней российская пресса полным ходом публикует материалы об аномальном оттоке финансовых ресурсов из РФ. В первую очередь, это связывают с возможной агрессией против Украины уже не через «ихтамнетов», а в виде открытого вторжения силами ВС РФ.
лучше не скажешь
Так на должность зама главы Офиса президента Украины лоббисты российских интересов в нашей стране пытаются поставить агента влияния российских спецслужб, близкого к Виктору Медведчуку бывшего топ-менеджера компании Рината Ахметова «Метинвест»
Ростислава Шурму
Шурма-младший благодаря связам отца через Виктора Медведчука был трудоустроен на престижную должность в компании «Метинвест», принадлежащей Ринату Ахметову - генерального директора «Запорожстали». В политическом плане Ростислав Шурма был близок к «Оппозиционному блоку» Вадима Новинского и Вадима Рабиновича.
Теперь же власть готова пойти еще дальше и окружить президента Владимира Зеленского пророссийским Ростиславом Шурмой.
ЕСЛИ ЭТО НАЗНАЧЕНИЕ СОСТОИТСЯ, НА ФОНЕ ОЧЕРЕДНОГО СТЯГИВАНИЯ ВОЙСК РОССИИ К НАШИМ ГРАНИЦАМ,
В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РФ УДИВЯТСЯ, НАСКОЛЬКО ВСЕ БЫСТРО У НИХ ПОЛУЧИЛОСЬ.
https://versii.com/news/gosudarstvennaja-vlast-v-ukraine-vse-bolee-tesno-okruzhaet-sebja-agentami-vlijanija-rossijskoj-federacii/
ПАПАШКА РОСТИСЛАВА ШУРМИ - ДОСЬЕ
Игорь Шурма является одним из наиболее скандально известных украинских политиков. В 2009 году его вместе с тогдашним харьковским мэром Михаилом Добкином обвинили в систематическом нарушении прав человека. В частности их назвали вредителями общественной системы здравоохранения, поскольку по их инициативе в Харькове был закрыт крупный туберкулезный диспансер, в котором проходили лечение сотни людей, некоторые - с открытой формой туберкулеза. Более того, вслед за диспансером, они закрыли и хирургическое отделение для людей с тяжелой формой туберкулеза. Правозащитники и медики отметили, что своими действиями Шурма и Добкин справоцировали резкий рост заболеваемости туберкулезом в Харькове.
Игорю Шурме также вспоминают его дружбу и партнершу со скандальным львовским врачом Богданом Федаком, которого в 2000-е осудили за причастность к организации схеме по вывозу и продаже не менее 130 украинских детей за рубеж. Федак, выйдя из заключения сразу же получил выгодную работу у своего земляка Шурмы, но не во Львове, а в Харькове. Так, опозорившийся медик стал директором центра компьютерной косметологии и пластики ООО Видеограф, а затем директором ООО Медицинский центр.
На этом сотрудничество львовян в Харькове не ограничивается. Так, Шурма в 2010 году, получив все рычаги влияния в Харькове, делает Федока главным врачом областной клинической больницы - центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Согласно мнению местных инсайдеров, эти отношения имеют коррупционную основу и якобы основывались на совместном распиле харьковского бюджета, выделенного на здравоохранение. Более того, многие харьковчане намекали, что Шурма и Федак реализовывали на Харьковщине ранее опробованную во Львовской области схему по торговле детьми.
Именно на Федока и Шурму миллионы жителей Харькова указывали в качестве главных виновников ужасающей коррупции в местной медицине. Именно при них, местные медики не стеснялись открыто требовать взятки за услуги практически от всех пациентов, передавая часть мзды начальству, а те - областным властям.
В течении каденции народного депутата в Верховной Раде Украины восьмого созыва Игоря Шурму постоянно ловили на спорных голосованиях и открыто обвиняли в работе на того или иного представителя олигархических группировок, в частности, на Рината Ахметова. Он саботировал голосования за принятие государственного бюджета, запрет коммунистических символов и голосовал против законопроекта о мирном урегулировании в отдельных районах Донецкой и Луганской областях и освобождение Крыма.
Игоря Шурму обвиняли в лояльности Российской Федерации, поддержке сепаратизма и ограничении гражданских свобод.
Тогдашнего народного депутата также попрекали за покрывательство нелегальной добычи янтаря, призывах к уступкам террористам на Донбассе и симпатиях к коррупционерам, которые в свое время полностью контролировали Национальный медицинский университет имени ца.
Отметим, что Игорь Шурма публично отказался признавать так называемые ДНР и ЛНР террористическими организациями, заявив в одном из интервью, что везде есть плохие люди. Кроме того, будучи народным депутатом он отказывался признавать РФ страной-агрессором и оккупантом.
Также политик отрицает Голодомор украинского народа и публично отказывается чтить жертв геноцида.
Ранее Шурму обвиняли в причастности к организации и финансированию Системы военизированных игр молодежи, актив которой позже стал ядром ныне запрещенных в Украине организаций Оплот и Антимайдан.
Кроме того, Шурма вошел в число 59 народных депутатов парламента восьмого созыва, которые инициировали через Конституционный суд отмену закона о наказании за незаконное обогащение.