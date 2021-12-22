Главные новости 22 декабря: перемирие на Донбассе, скандал со "слугой" Галушко

В ТКГ договорились о праздничном перемирии на фронте, "слуга народа" Галушко обзывает полицейских "наркоманами и дебилами", прокуроры просят для виновных в сбитии рейса МН17 пожизненного заключения - главные новости Украины и мира 22 декабря.

Праздничное перемирие на Донбассе

Договоренность о нем достигнута в рамках работы Трехсторонней контактной группы. Их приветствуют и в Минобороны, и в ОБСЕ. Глава ОП Ермак называет их "шагом к деэскалации на востоке".

Тем временем у украинской границы, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, скопились 122 тыс. российских военных. Еще 143 тыс. находятся на расстоянии 400 км. А вербовщики собирают в России группы наемников для "командировок" на Донбасс, сообщают СМИ.

Женщины-военнообязанные

Вступил в силу приказ Минобороны, согласно которому стать на военный учет должны программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работницы, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтера, деловоды, рекламисты и представительницы многих других популярных профессий. Как именно будет проходить постановка на учет сотен тысяч женщин по всей Украине, в Минобороны пока не рассказали.

Россия готовится к переговорам со США

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия и США договорились провести три трека переговоров по так называемым "гарантиям безопасности". Первый раунд запланирован уже в начале следующего года.

Скандал со "слугой народа" Галушко

Эта история произошла год назад, но известно о ней стало только сегодня. "Слуга народа" Николай Галушко набросился с бранью на полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Экс-министр внутренних дел Аваков говорит, что это не единственный инцидент с Галушко. Его преемник Монастырский - что водителя тогда оштрафовали и лишили права водить автомобиль, а вот Галушко привлечь к ответственности невозможно.

За своего депутата уже принесла извинения партия "Слуга народа". Сам же Галушко извиняться не собирается. Более того, он вторично оскорбил патрульных, назвав их "дебилами" – уже сегодня в эфире одного из телеканалов.

Прокурор просит для виновных в сбитии МН17 пожизненного заключения

Как заявила прокурор Манон Риддербекс, катастрофа MH17 является одним из самых тяжких преступлений, ставшим результатом операции с участием фигурантов дела Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. "Факты настолько серьезные, а последствия настолько велики, что с точки зрения возмездия уместно только максимальное наказание", - подчеркнула она.

Львовский и Ровенский облсоветы просят переименовать Россию в Московию

"Мы обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины, а в отношении граждан РФ соответственно использовать "московиты"", - говорится в обращении депутатов Львовского облсовета, которые сегодня присоединились к своим ривненским коллегам.

Мэра Полтавы не смогли отправить в отставку, несмотря на слова о "братоубийственной войне"

Для отставки не хватило голосов. "За" высказались 23 из 24 участников голосования, один бюллетень был признан недействительным. А для решения об отставке потребовалось 29 голосов.