Головні новини 22 грудня: перемир’я на Донбасі, скандал зі "слугою" Галушком

У ТКГ домовилися про святкове перемир’я на фронті, "слуга народу" Галушко обзиває поліцейських "наркоманами і дебілами", прокурори просять для винних у збитті рейсу МН17 довічного ув’язнення - головні новини України та світу 22 грудня.

Святкове перемир’я на Донбасі

Домовленість про нього досягнуто в рамках роботи Тристоронньої контактної групи. Їх вітають і в Міноборони, і в ОБСЄ. Голова ОП Єрмак називає їх "кроком до деескалації на сході".

Тим часом біля українського кордону, за словами секретаря СНБО Олексія Данілова, скупчено 122 тис. російських військовиків. Ще 143 тис. перебувають на відстані 400 км. А вербувальники збирають в Росії групи найманців для "відряджень" на Донбас, повідомляють ЗМІ.

Жінки-військовозобов’язані

Набув чинності наказ Міноборони, згідно з яким стати на віськовий облік повинні програмістки, лікарки, юристки, журналістки, музикантки, соціальні працівниці, працівниці ресторанів та готелів, бухгалтерки, діловодки, рекламниці та представниція багатьох інших популярних професій. Як саме відбуватиметься постановка на облік сотень тисяч жінок по всій Україні, у Міноборони поки не розповіли.

Росія готується до переговорів зі США

За словами голови МЗС РФ Сергія Лаврова, Росія та США домовилися провести три треки переговорів щодо так званих "гарантій безпеки". Перший раунд запланований вже на початку наступного року.

Скандал зі "слугою народу" Галушком

Ця історія сталася рік тому, але відомо про неї стало лише сьогодні. "Слуга народу" Микола Галушко накинувся з лайкою на поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Ексміністр внутрішніх справ Аваков каже, що це не єдиний інцидент з Галушком. Його наступник Монастирський - що водія тоді оштрафували й позбавили права кермувати автомобілем, а от Галушка притягнути до відповідальності неможливо.

За свого депутата вже вибачилася партія "Слуга народу". Сам же Галушко вибачатися не поспішає. Більше того, він вдруге образив патрульних, назвавши їх "дебілами" - вже сьогодні в ефірі одного з телеканалів.

Прокурор просить для винних у збитті МН17 довічного ув’язнення

Як заявила прокурор Манон Ріддербекс, катастрофа MH17 є одним із найтяжчих злочинів, який став результатом операції з участю фігурантів справи Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. "Факти настільки серйозні, а наслідки настільки великі, що з погляду відплати доречне лише максимальне покарання", - наголосила вона.

Львівська та Рівненська облради просять перейменувати Росію на Московію

"Ми звертаємось до президента України та Верховної Ради України з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ на території України, а щодо громадян РФ відповідно вживати "московити"", - йдеться у зверненні депутатів Львівської облради, які сьогодні приєдналися до своїх рівненських колег.

Мера Полтави не змогли відправити у відставку попри слова про "братовбивчу війну"

Для відставки забракло голосів. "За" висловилися 23 із 24 учасників голосування, один бюлетень було визнано недійсним. А для рішення про відставку потрібно було 29 голосів.