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Трюдо относительно падения ракеты в Польше: "Россия несет ответственность"

трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "Россия несет ответственность" за падение ракеты и гибель двух человек в Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CTV.

"Пока нет подтверждения того, что именно произошло, необходимо провести надлежащее расследование. Совершенно ясно одно… Россия несет ответственность за произошедшее", - сказал Трюдо.

"Я думаю, что сейчас правильно для всех спокойно выяснить, что именно произошло, собрать факты... Мы... четко дали понять, что вторжение Путина в Украину в конечном итоге виновато в этом насилии", - добавил он.

Читайте: Трагедии в Польше не произошло бы, если бы Россия не вторглась в Украину, - США на Совбезе ООН

Напомним, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией.

Позже МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

CNN стало известно, что украинские военные сообщили США и союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше. Пока неизвестно, эта ракета ПВО является той же ракетой, которая ударила по Польше, но эта информация стала основой для текущей оценки США.

Польша (8498) ракеты (3600) Трюдо Джастин (298)


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А я вже думав що це Ілон Маск !
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17.11.2022 06:25 Ответить
Щось це Трюдо - тупить...
Все НАТО вже давно розібралося, не бачачи навіть обломків ракети, хто винен, а він ще сумнівається....
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17.11.2022 06:30 Ответить
То яку ж відповідальність кацапстан понесе в кінці-то кінців? Стурбованностями завалять по саму башку?
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17.11.2022 06:32 Ответить
Саме так, просто ще не вирішили яка буде ступінь стурбованості
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17.11.2022 08:30 Ответить
Все было так: рашистские мудни случайно бахнули по Польше, после этого жидко обосрались, что им теперь пиз#ц.
НАТО жидко обосралось, что придется делать ответку, и в срочном порядке начало составлять план как этого недопустить. Так как нато было уверены, что это случайность, думать долго не пришлось ; скажем что это украинские пво, но в этом виновата раша. Убили 2 зайца.
На удивление наши не прогнулись, и хотят доказать правду, но в том ли мы положении, чтобы идти против нато?
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17.11.2022 06:36 Ответить
Кацапы переделали С-300 чтобы они била по наземным на 200км
Вместо 40
Вот решили наверное испытать с Белораши

"Точность" никакая оказалась

То есть ракета действительно от С-300
Но российская

Поляки так и сказали сразу
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17.11.2022 06:56 Ответить
Занадто дорого,обходиться Україні, підтерання обісраних дуп нато....
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17.11.2022 07:03 Ответить
Твердження про то, що ракета укрППО чисте фуфло. При жорстоких боях на Півночі, за Київ, Чернігів, Суми ні одна ракета випадково не впала на Бульборусію.(хоча варто було). В даному випадку ракета орків попала в Польшу або як провокація, або через криворукість й дурість від бодуна орків.
А Заходу простіше заявити, що то ракета ЗСУ й "вопрос" закритий. Путлер білий і пухнастий
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17.11.2022 09:10 Ответить
від таких заяв кацапи просто в захваті ! нічого вони ще спробують , безкарність провокує на повторення.
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17.11.2022 10:07 Ответить
 
 