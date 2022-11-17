Трюдо относительно падения ракеты в Польше: "Россия несет ответственность"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "Россия несет ответственность" за падение ракеты и гибель двух человек в Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CTV.

"Пока нет подтверждения того, что именно произошло, необходимо провести надлежащее расследование. Совершенно ясно одно… Россия несет ответственность за произошедшее", - сказал Трюдо.

"Я думаю, что сейчас правильно для всех спокойно выяснить, что именно произошло, собрать факты... Мы... четко дали понять, что вторжение Путина в Украину в конечном итоге виновато в этом насилии", - добавил он.

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Напомним, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией.

Позже МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

CNN стало известно, что украинские военные сообщили США и союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше. Пока неизвестно, эта ракета ПВО является той же ракетой, которая ударила по Польше, но эта информация стала основой для текущей оценки США.