НАБУ и САП готовы присоединиться к подготовке законопроекта Зеленского, который устранит правовые риски, - заявление

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура приветствовали инициативу президента Украины Владимира Зеленского по подготовке нового законопроекта об обеспечении независимости антикоррупционных органов.

Об этом говорится в совместном заявлении НАБУ и САП, информирует Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП готовы присоединиться к обсуждению и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет соответствовать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для обеспечения справедливости в Украине", - отметили антикоррупционные институты.

Они поблагодарили "за конструктивный диалог и встречи, которые помогают наладить совместную работу".

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"Мы убеждены, что сохранение независимости детективов и прокуроров, а также обеспечение принципа неотвратимости наказания, что отражается законными приговорами суда, являются ключевыми условиями для эффективного расследования коррупционных преступлений и выполнения международных обязательств Украины", - добавили в НАБУ и САП.

НАБУ и САП сохраняют призыв к международным партнерам продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

"Мы продолжаем действовать исключительно в рамках закона, оставаясь открытыми к конструктивному диалогу", - резюмировали органы.

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Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

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