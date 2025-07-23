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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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НАБУ и САП готовы присоединиться к подготовке законопроекта Зеленского, который устранит правовые риски, - заявление

НАБУ и САП поддержали инициативу Зеленского о новом законопроекте

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура приветствовали инициативу президента Украины Владимира Зеленского по подготовке нового законопроекта об обеспечении независимости антикоррупционных органов.

Об этом говорится в совместном заявлении НАБУ и САП, информирует Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП готовы присоединиться к обсуждению и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет соответствовать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для обеспечения справедливости в Украине", - отметили антикоррупционные институты.

Они поблагодарили "за конструктивный диалог и встречи, которые помогают наладить совместную работу".

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"Мы убеждены, что сохранение независимости детективов и прокуроров, а также обеспечение принципа неотвратимости наказания, что отражается законными приговорами суда, являются ключевыми условиями для эффективного расследования коррупционных преступлений и выполнения международных обязательств Украины", - добавили в НАБУ и САП.

НАБУ и САП сохраняют призыв к международным партнерам продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

"Мы продолжаем действовать исключительно в рамках закона, оставаясь открытыми к конструктивному диалогу", - резюмировали органы.

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Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

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НАБУ (4344) законопроект (3252) Зеленский Владимир (21299) САП (2182)


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Топ комментарии
+3
Замість того щоб вимагати скасування того 12414... Клоуни.
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23.07.2025 21:29 Ответить
+2
НАБУ і САП вітають Зелю - калейдоскоп подій
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23.07.2025 21:29 Ответить
+2
Конформизм в чистом виде
За вас люди в военное время вышли на улицы !!
А вы с тем, кто вас раком поставил
На народ харкнул
Писать закон вместе будете?
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23.07.2025 21:32 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=3O-KFQau-J8
протести наживо РС
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23.07.2025 21:26 Ответить
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23.07.2025 21:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BpJfYkbSH30&t=10s https://www.youtube.com/watch?v=BpJfYkbSH30&t=
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ ЗАДНЮ! ЗЛЯКАЛИСЯ міжнародників і протестів! "Канікули" в Раді ВІДМІНЯЮТЬСЯ

прямо зараз
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23.07.2025 21:31 Ответить
Набу сами начали это и теперь поняли что случилось и дают заднию, это уже не остановить
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23.07.2025 21:27 Ответить
Фсьо , "зрада" скінчилась - розходьтеся !
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23.07.2025 21:27 Ответить
Замість того щоб вимагати скасування того 12414... Клоуни.
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23.07.2025 21:29 Ответить
НАБУ і САП вітають Зелю - калейдоскоп подій
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23.07.2025 21:29 Ответить
Цар хороший?
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23.07.2025 21:32 Ответить
Звичайно
Бо інакше - де ж вони будуть харчевацца ..?
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23.07.2025 21:49 Ответить
Конформизм в чистом виде
За вас люди в военное время вышли на улицы !!
А вы с тем, кто вас раком поставил
На народ харкнул
Писать закон вместе будете?
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23.07.2025 21:32 Ответить
Зеленський розраховує загасити проблему шляхом забовтування. Зараз він ніби погодився, але не відмінити закон, а зробити якійсь інший. У цьому процессі почнуться безкінченні дискусії так бюрократичні перепони. Зараз ще Рада піде у відпустку. Протестуючі стомляться та розійдуться. У решті решт, приймуть президентський законопроект, який кардинально нічого нового не матиме. Не треба було погоджуатись на цей розводняк з новим законопроектом, тільки відміна і повернення до того, що було раніше.
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23.07.2025 21:34 Ответить
поздно пити Боржомі, кори нирки відмовили. Зеленський вирішив прокатити лохів ще раз НОВИМ законом. Головне, що проявилися силовики, які підконтрольні зеленському. Усі силовики по закону поза політикою, але Буданов, Малюк і інша гидота вскрилася. Самий розумний Мадьяр. А може я не бачив його заяв. Рівень узурпації вчора-сьогодні викрився.
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23.07.2025 21:50 Ответить
якби так було як ви кажите то Мадьяр запутив би дрона в правильному напрямку а так хлеще як і інші кого наблизили до Черчиля Чигиваровича.
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23.07.2025 22:11 Ответить
ви навіть не уявляєте хто такий Мадьяр і хто і як його протащили до посади командуючого. А так же ви гадки не маєте скільки справ по команді з ОП було закрито-заморожено починаючи з Бахмуту. Точніше іони десь лежать і чекають чогось. Но то таке. Вважайте що я вигадав.
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23.07.2025 22:34 Ответить
Залиште старий закон який одобрено Урсулою і не тужитесь бо все щоб ви не писали все вилами по воді.
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23.07.2025 22:05 Ответить
 
 