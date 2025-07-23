НАБУ и САП готовы присоединиться к подготовке законопроекта Зеленского, который устранит правовые риски, - заявление
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура приветствовали инициативу президента Украины Владимира Зеленского по подготовке нового законопроекта об обеспечении независимости антикоррупционных органов.
Об этом говорится в совместном заявлении НАБУ и САП, информирует Цензор.НЕТ.
"НАБУ и САП готовы присоединиться к обсуждению и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет соответствовать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для обеспечения справедливости в Украине", - отметили антикоррупционные институты.
Они поблагодарили "за конструктивный диалог и встречи, которые помогают наладить совместную работу".
"Мы убеждены, что сохранение независимости детективов и прокуроров, а также обеспечение принципа неотвратимости наказания, что отражается законными приговорами суда, являются ключевыми условиями для эффективного расследования коррупционных преступлений и выполнения международных обязательств Украины", - добавили в НАБУ и САП.
НАБУ и САП сохраняют призыв к международным партнерам продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
"Мы продолжаем действовать исключительно в рамках закона, оставаясь открытыми к конструктивному диалогу", - резюмировали органы.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
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протести наживо РС
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ ЗАДНЮ! ЗЛЯКАЛИСЯ міжнародників і протестів! "Канікули" в Раді ВІДМІНЯЮТЬСЯ
прямо зараз
Бо інакше - де ж вони будуть харчевацца ..?
За вас люди в военное время вышли на улицы !!
А вы с тем, кто вас раком поставил
На народ харкнул
Писать закон вместе будете?