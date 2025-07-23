НАБУ та САП готові долучитися до підготовки законопроєкту Зеленського, який усуне правові ризики, - заява

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура привітали ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо підготовки нового законопроєкту про забезпечення незалежності антикорупційних органів.

Про це йдеться у спільній заяві НАБУ і САП, інформує Цензор.НЕТ.

"НАБУ і САП готові долучитися до обговорення та підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики, відповідатиме стандартам верховенства права та забезпечить більший потенціал для гарантування справедливості в Україні", - наголосили антикорупційні інституції.

Вони подякували "за конструктивний діалог та зустрічі, які допомагають налагодити спільну роботу".

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"Ми переконані, що збереження незалежності детективів і прокурорів, а також забезпечення принципу невідворотності покарання, що відображається законними вироками суду, є ключовими умовами для ефективного розслідування корупційних злочинів та виконання міжнародних зобовʼязань України", - додали в НАБУ і САП.

НАБУ і САП зберігають заклик до міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

"Ми продовжуємо діяти виключно в межах закону, залишаючись відкритими до конструктивного діалогу", - резюмували органи.

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Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

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