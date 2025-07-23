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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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НАБУ та САП готові долучитися до підготовки законопроєкту Зеленського, який усуне правові ризики, - заява

НАБУ і САП підтримали ініціативу Зеленського про новий законопроєкт

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура привітали ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо підготовки нового законопроєкту про забезпечення незалежності антикорупційних органів.

Про це йдеться у спільній заяві НАБУ і САП, інформує Цензор.НЕТ.

"НАБУ і САП готові долучитися до обговорення та підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики, відповідатиме стандартам верховенства права та забезпечить більший потенціал для гарантування справедливості в Україні", - наголосили антикорупційні інституції.

Вони подякували "за конструктивний діалог та зустрічі, які допомагають налагодити спільну роботу".

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"Ми переконані, що збереження незалежності детективів і прокурорів, а також забезпечення принципу невідворотності покарання, що відображається законними вироками суду, є ключовими умовами для ефективного розслідування корупційних злочинів та виконання міжнародних зобовʼязань України", - додали в НАБУ і САП.

НАБУ і САП зберігають заклик до міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

"Ми продовжуємо діяти виключно в межах закону, залишаючись відкритими до конструктивного діалогу", - резюмували органи.

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Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

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Автор: 

НАБУ (5217) законопроєкт (3664) Зеленський Володимир (24834) САП (2339)


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Топ коментарі
+4
Замість того щоб вимагати скасування того 12414... Клоуни.
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23.07.2025 21:29 Відповісти
+2
НАБУ і САП вітають Зелю - калейдоскоп подій
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23.07.2025 21:29 Відповісти
+2
Конформизм в чистом виде
За вас люди в военное время вышли на улицы !!
А вы с тем, кто вас раком поставил
На народ харкнул
Писать закон вместе будете?
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23.07.2025 21:32 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=3O-KFQau-J8
протести наживо РС
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23.07.2025 21:26 Відповісти
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23.07.2025 21:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BpJfYkbSH30&t=10s https://www.youtube.com/watch?v=BpJfYkbSH30&t=
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ ЗАДНЮ! ЗЛЯКАЛИСЯ міжнародників і протестів! "Канікули" в Раді ВІДМІНЯЮТЬСЯ

прямо зараз
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23.07.2025 21:31 Відповісти
Набу сами начали это и теперь поняли что случилось и дают заднию, это уже не остановить
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23.07.2025 21:27 Відповісти
Фсьо , "зрада" скінчилась - розходьтеся !
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23.07.2025 21:27 Відповісти
Замість того щоб вимагати скасування того 12414... Клоуни.
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23.07.2025 21:29 Відповісти
НАБУ і САП вітають Зелю - калейдоскоп подій
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23.07.2025 21:29 Відповісти
Цар хороший?
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23.07.2025 21:32 Відповісти
Звичайно
Бо інакше - де ж вони будуть харчевацца ..?
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23.07.2025 21:49 Відповісти
Конформизм в чистом виде
За вас люди в военное время вышли на улицы !!
А вы с тем, кто вас раком поставил
На народ харкнул
Писать закон вместе будете?
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23.07.2025 21:32 Відповісти
Зеленський розраховує загасити проблему шляхом забовтування. Зараз він ніби погодився, але не відмінити закон, а зробити якійсь інший. У цьому процессі почнуться безкінченні дискусії так бюрократичні перепони. Зараз ще Рада піде у відпустку. Протестуючі стомляться та розійдуться. У решті решт, приймуть президентський законопроект, який кардинально нічого нового не матиме. Не треба було погоджуатись на цей розводняк з новим законопроектом, тільки відміна і повернення до того, що було раніше.
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23.07.2025 21:34 Відповісти
поздно пити Боржомі, кори нирки відмовили. Зеленський вирішив прокатити лохів ще раз НОВИМ законом. Головне, що проявилися силовики, які підконтрольні зеленському. Усі силовики по закону поза політикою, але Буданов, Малюк і інша гидота вскрилася. Самий розумний Мадьяр. А може я не бачив його заяв. Рівень узурпації вчора-сьогодні викрився.
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23.07.2025 21:50 Відповісти
якби так було як ви кажите то Мадьяр запутив би дрона в правильному напрямку а так хлеще як і інші кого наблизили до Черчиля Чигиваровича.
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23.07.2025 22:11 Відповісти
ви навіть не уявляєте хто такий Мадьяр і хто і як його протащили до посади командуючого. А так же ви гадки не маєте скільки справ по команді з ОП було закрито-заморожено починаючи з Бахмуту. Точніше іони десь лежать і чекають чогось. Но то таке. Вважайте що я вигадав.
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23.07.2025 22:34 Відповісти
Залиште старий закон який одобрено Урсулою і не тужитесь бо все щоб ви не писали все вилами по воді.
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23.07.2025 22:05 Відповісти
 
 