Акция против закона о НАБУ и САП продолжается пятый день в Киеве. ФОТОрепортаж
В субботу, 26 июля, в Киеве на площади возле театра им. Ивана Франко снова собрались митингующие, которые выступают против принятого парламентом и подписанного президентом закона, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Фото с акции публикуют "УП" и "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что вечером на площади возле театра им. Ивана Франко собрались около двух сотен участников акции.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вогонь під дупою Зеленського не можна зменшувати.
Бо це зараз у всіх Світових ЗМІ.
Репутація ЗЄлупи тупо тане на очах. І потрібно її довести до стану токсичності.
А вибори...як їх провести і де тот лідер і команда, яка прийде?
Як на мене, то він зайвий між ЄС та Україною.
Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року проголосила Загальну декларацію прав людини, у преамбулі якої зазначила: "... Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру: і беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення...."!!
Знаю одну країну на півночі, якій ******* настав через повстання під час Першої Світової.
Сьогодні два таких вже пробігали у бан.
Тим більше що вже насцяли в очі і вуха вумному наріду та партнерам.
Тепер йде процедура тягання осла за хвіст.
такий пес коштує сотню безродних безуглих
хвороба на голову - це як кажуть: не має ума - калека.
О то ж: кандидати в депутати всіх рівнів перед висуванням мають проходити строгий мед.контроль чи вживають наркоту, а також чи мають психич.хвороби, які пояснють зараз девіантну поведінку окремих...
Тим часом справи проти злодіїв (де головний фігурант - Зеленський) руйнуються.
Дуже сумнівно - що узурпатор допустить зняття ярма з антикорупційних органів, бо це загрожує узурпатору ув'язненням.
Ці ті громадяни України, які вже зрозуміли, що владу не треба любити чи ненавидіти. Що владу потрібно оцінювати по справах, які роблять життя громадян кращим чи гіршим, а державу сильнішою чи слабкішою.
Не треба робити з влади кумирів. Це доля слабких та малодушних. Владу необхідно підтримувати в тому, що йде на користь державі та суспільству і владу необхідно критикувати за неприпустимі, помилкові чи ганебні дії та рішення. Критика - це не образа, а вказівка на помилку, яку необхідно, як мінімум, не повторити і, як максимум, виправити. При цьому владу завжди необхідно контролювати, а влада має берегти свою репутацію. Інакше буде, як у Росії та Білорусі. Безконтрольність влади призводить до диктатури та узурпації. До речі, в Україні паростки цього вже є.
До влади треба ставитися як до сервісу та обслуговуючого елементу управління держави. Не схилятися перед нею, а ОЦІНЮВАТИ. По справах. Але чесно. І якщо дії влади гідні підтримки, то не соромно підтримати владу. Це цивілізовані відносини громадянина та влади у ********* західному суспільстві. Владу не варто виправдовувати тим, що у попередників було щось схоже, бо зміна влади відбувається саме тому, що громадяни не були задоволені діями влади. Хоча буває, що міняють владу по-приколу. Але це локальна історія.
Тому не треба завжди емоційно реагувати і вважати, що сила голоса вище за силу аргументів. Диявол починається з піни на губах ангела, який вступив у бій за святу праву справу. Раціональний підхід до оцінки дій влади, критичне мислення та вміння робити висновки - от більш дієвий механізм. Але раніше суспільству необхідно еволюціонувати та подорослішати. А на це потрібні час та бажання.
Є одне в мене питання, яке не відпускає мене вже декілька днів. А де всі ті підтримувачи Зеленського? Де ті, хто повинен був вийти за свого улюбленого шоумена і захистити його, продемонстувавши народну підтримку? Де ті, хто показавши своїм виходом, що атака Зеленського на антикорупційні органи та спроба захистити Міндіча від підозри у корупції з боку НАБУ та САП підтримується симпатиками влади?
Де всі ці бабки-сраки, аватарки з квіточками та мужні порожні сторінки, з яких йде підтримка дій влади у соцмережах? Ой, з'ясувалося, що боти є лише у віртуальній площині і їх навіть на якийсь умовний протест не зібрати? А що ж так? Так на це ж немалі гроші витрачалися ОПешкою всі роки повномасштабного вторгнення.
Навіть не допомогла одиночна підтримка окремих військових, які давно в піар-пулі Банкової і яких любить показувати у себе Мосейчук чи Єдиний телемарафон. І те, що з шоумена ліпили Рембо криворізького розливу не допомогло. Мдя...
Володимир Зеленський, здається вас потужно намахали, за ваші гроші. Чи не ваші? Але намахали. Як там було в старому анедоті? "А так дихав, так дихав". То це був не анекдот, а пророцтво?
Так де підтримка твого факапа, Вова? І це ще ти нових рейтингів не бачив...
Z-резидент всім їм після свого помпезного обрання та іннагурації чітко сказав: "... всі у мене підете воювати за Крим, й жінки, й чоловіки"! Журналістка запитала: "...як, й жінки теж"? Z-резидент їй відповів: "... так, й жінки теж"!
Тому, проголосовали, обрали й пішли помирати за свій вибір 2019 року.
Ось реальний історичний факт, ось результат вибору, який зробили моргинали в 2019 році, бо коли їм свідомі представники Української інтелегенції, професори, доценти, вчителі, лікарі, політологи, політики, в очі на всіх кутаках кричали,- зхаменіться, кого Ви обираєте, у відповідь було: "Ви нічого не розумієте. Він такий як ми, а ми - такі як він!"
Час показав зовсім інше. Він, його банда, і Ви всі - живете в різних реаліях і світах.
Вони стали надбогами, а Народ України перетворили на безправне бидло для убою на фронті. Чим більше завалять, тим менша ймовірність майдану, проте не склалось.
А тому, - справа януковича, пшонки, азірова,
лукаш живе й квітне рясним цвітом.
«Коли влада вживає надмірну силу, народ має право збройно боронитися‼️❤️🇺🇦💯✊👍👌✌️💪‼️❤️🇺🇦⚒⚔️❤️‼️🫡
Наша молодь знову нагадала, що таке гідність, як би її не намагались розтоптати позітівно/кварталівським угаром.
Так що якщо у когось ще є сумнів за що воювати, то кращої мотивації не знайти - за майбутнє цих дітей.
- Зеленського за грати.
І грати - грати - грати...
Чи не на часі зараз в такому режимі прийняти дійсно нагайні закони про... інвалідів, тобто людей з ограниченими можливостями, які продовжують бути прокурорами, депами, держ.службовцями. Да, без руки або ноги може людина впоратись на ціх посадах, а от як з системними захворюваннями?! Нонсенс, абсурд.
Також про пенсії: або пенсія по інвалідності або на загальних підставах: не може бути набора пенсій і льгот + встановлення граничних сумм пенсій.
Під час воен.стану не можуть держ службовці і депи йти у відпуску.
А як думають форумчани?
Негайна відставка диктатора!
Z-рада зараз вичікує, коли можна буде прийняти законопроєкт, що не дозволить виїзджати за кордон громадянам України віком 18-24+ та їх обов'язкову мобілізацію, при чому як хлопців, так й дівчат!
На фото чітко видно, що точнісінько так як в 2014 році, на майдані стоять студенти.
Тому мабуть про відстрочки від мобілізації під час навчання доведеться теж забути!
📲 Отже, я не маю звичок викладати скріни з чужих чатів. Але за достовірність повідомлення відповідаю. Це чат «Інформаційний канал СН».
⏱️ Повідомлення в цьому чаті 17 липня о 12:31 (через 40 хвилин після призначення Свириденко). Повідомлення просили скинути з ОП депутатам. Я не пишу відправника - тому що він то теж вірив що воно так буде)
«Шановні колеги, я вибачаюсь за погані новини, але у вівторок ми маємо зібратись на 2 години з 12-14:00 повною явкою. Нам потрібно по аналогії з угодой про копалини 300 голосів за постанову, яку наступного дня використає американський Конгресс.
Розумію, що у всіх плани, особливо це було у мене, але така в нас робота державницька.
Всі відрядження будуть скасовані, явка обов'язкова. Вибачте.»
💁♂️Далі там ще йде, що це проговорено з Президентом. І що до 19 серпня не буде засідання)))
В цьому чаті СН 233 учасники, тож підтвердити автентичність може кожен))
P.S. 🤦♂️🤦♂️🤦♂️А потім вийшла нота протесту саме від самих конгресменів. І саме їх імʼям прикрилися, щоб зібрати депутатів на ліквідацію НАБУ та САП. Ви уявляєте який це зальот по США???!!! 🇺🇸
«Коректно чи некоректно публічно різко висловлюватися з приводу актуальної політичної влади?» - таке запитання поставили студенти під час мого виступу (організованому партією Європейська Солідарність молодіжного конкурсу по) моделі НАТО «Mission: Rebuilding Security».
Можливо, моя відповідь буде несподіваною: не треба засуджувати владу та не треба її атакувати.
А ви запитаєте - а що ж тоді треба робити?
Треба казати правду.
Що було б, якби ми в останній тиждень промовчали і проковтнули ситуацію з НАБУ? Вони просто сказали б: «Під час війни стуліть пельку. Не до вас». І продовжили б війною прикривати корупцію.
Коли кажуть, що це шкодить державі - ні. Бо коли ми мовчимо, воїн на фронті втрачає мотивацію. Тому що він каже: «Я тут не тільки за українську землю - я тут за майбутнє моїх дітей, які мають бути в країні, що є членом Євросоюзу». А ви в мене це забираєте.
І своїм голосом ви аж ніяк не послаблюєте Україну. Чому? Бо війну може перемогти тільки демократична країна.
Тому не мовчіть! Кажіть правду!
Друзі, багато хто питає, що сталося.
🔥Сталося ось що: СБУ у місті Харкові вирішила «показати характер» і натиснути на мене, бо, на їхню думку, я занадто різко критикую владу.
Давайте об'єктивно. Я - ветеран війни з тяжким пораненням. Я долучився до акції протесту, аби підтримати нашу молодь у боротьбі проти антидержавного законопроєкту №12414.
І що я отримав у відповідь?
‼️Попередження, що в СІЗО багато місця. Повідомлення про те, що по мені ведеться певне НСРД. В чому суть справи - не знаю, але вже завтра вирушаю в Київ до Центрального управління СБУ, щоби розібратись.
‼️Сьогодні під час розмов із різними людьми мені підтвердили: мною займається СБУ за проханням народних депутатів від Харкова, які голосували за ганебний закон №12414. Поки це все, що можу сказати.
Цей допис я публікую, бо не хочу "ненароком" опинитися в статусі ворожого агента - тоді, коли мене фізично вже не буде. Три замахи в 2014 році дали про себе знати.
Після розмови зі співробітниками СБУ я надав вичерпну інформацію.
Попри всю цю «дичину», зараз я допомагаю побратиму, який після поранення збирає документи на МСЕК. Сьогодні планую закрити це питання й вирушаю до Києва.
Я не знаю, чия саме ініціатива на регіональному рівні Служби Безпеки України в Харкові полягала у тому, щоб погрожувати мені кримінальним переслідуванням через участь в акціях протесту проти ухвалення закону №12414. Але можу сказати одне: я готовий хоч завтра іти на передову разом з цими людьми.
Щоб уникнути подальших маніпуляцій, я, Олійник Дмитро Віталійович, ветеран війни, захисник України, який безпосередньо брав участь у надскладних боях на початку повномасштабного вторгнення та отримав важке поранення, офіційно заявляю:
У понеділок о 9:00 я зʼявлюся до СБУ у місті Київ для з'ясування обставин ситуації, що склалася навколо мене у місті Харкові.
Я готовий пройти будь-який поліграф - і не один раз - аби захистити своє ім'я та репутацію від брудних топтань. Не дозволю жодному «паркетному» діячеві зневажати мене й стверджувати, що я - потенційний «агент ворога».
Прошу всіх, хто знає мене особисто, поширити цей допис.
Ви знаєте: з 2014 року я обороняв Харків - так само віддано, як і під час повномасштабного вторгнення.
Солдат ЗСУ - Дмитро Олійник
Вчора, окрім акції протесту, на площі Івана Франка відбулася й публічна дискусія. На ній говорять про базові питання: що таке НАБУ, САП та БЕБ. Координатори кажуть, більшість учасників знають відповідь на це питання. Втім у відповідь на закиди про "неосвічену проплачену молодь" організували просвітницьку зустріч. Модерує розмову юрист і політичний оглядач Олександр Нотевський. Запрошений експерт - журналіст Олег Новіков.
"Коли проголосують за його скасування ми будемо це ввжати це як першу перемогу громадськості, але ми налаштовані дивитися на глибше на всю антикорупційну систему і на всі реформи, які накопичилися", - повідомила координатора мирних зібрань Зінаїда Аверіна.
Також на акцію протесту прийгшла і нардепка Мар'яна Безугла. Як повідомляють https://t.me/channel5UA/132866 журналісти 5 каналу "її одразу вигнали з імпровізованої сцени з гаслом "Безугла чорт!"