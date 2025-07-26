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Новости Протесты против закона о НАБУ и САП
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Акция против закона о НАБУ и САП продолжается пятый день в Киеве. ФОТОрепортаж

В субботу, 26 июля, в Киеве на площади возле театра им. Ивана Франко снова собрались митингующие, которые выступают против принятого парламентом и подписанного президентом закона, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Фото с акции публикуют "УП" и "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что вечером на площади возле театра им. Ивана Франко собрались около двух сотен участников акции.

протест

протест

протест

протест

протест

протест

протест

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Автор: 

НАБУ (4455) Киев (25918) протест (5890) САП (2234)


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Топ комментарии
+47
Так тримати!!!

Вогонь під дупою Зеленського не можна зменшувати.
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26.07.2025 21:36 Ответить
+31
Квартальний кодляк має надію що походять, набридне - та й забудуть.
Тим більше що вже насцяли в очі і вуха вумному наріду та партнерам.
Тепер йде процедура тягання осла за хвіст.
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26.07.2025 21:38 Ответить
+30
Самий справжній.
Бо це зараз у всіх Світових ЗМІ.

Репутація ЗЄлупи тупо тане на очах. І потрібно її довести до стану токсичності.
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26.07.2025 21:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так тримати!!!

Вогонь під дупою Зеленського не можна зменшувати.
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26.07.2025 21:36 Ответить
Самий справжній.
Бо це зараз у всіх Світових ЗМІ.

Репутація ЗЄлупи тупо тане на очах. І потрібно її довести до стану токсичності.
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26.07.2025 21:55 Ответить
...і тоді що? Допомогу свернуть, а чим воювати?
А вибори...як їх провести і де тот лідер і команда, яка прийде?
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27.07.2025 17:11 Ответить
Ну спитай у Зеленського нахріна він вирішив порушити домовленості з ЄС та МВФ, зірвати Євроітеграцію України і на що він сподівався.

Як на мене, то він зайвий між ЄС та Україною.
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27.07.2025 18:11 Ответить
А зменшують чув ; Єрмак нажуй" і не чув Зеля /туди/. А повинно бути навпаки бо виглядає що обслуга погана а Зеленський добрий навіть закон новий подав, який не буде проголосований.
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26.07.2025 22:45 Ответить
А тобі не спадало на думку, що від зміни завхоза легітимність влади не страждає, а зміна президента повинна проходити певним законним чином?
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26.07.2025 22:54 Ответить
Якщо ми зметемо Зє в смітник то це вже дійсно буде переворот. Нам пм потрібна легітимна передача влади. Тому зараз необхідно "капсулювати" придурка. Тобто поприбирати в будь який спосіб його призначенців які виконують його накази і які зобовязані йому особисто за можливість безарно грабувати країну. Тому вже ми і спустимось від театру Франко на Майдан, то для того щоб лінчувати Зєленского та де вішали нацистських окупантів та зрадників після звільнення Києва з під окупації. На цьому місці, до речі, ******** від влади зє вперше в історії встановив ханукію, чим плюнув в лице кожному українцю...
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27.07.2025 14:48 Ответить
У випадку узурпації влади народ має право на повстання. Право на повстання є формою опору гнобленню як наслідку узурпації влади. Опір гнобленню витікає з природніх прав людини. Коли уряд порушує права народу, повстання для народу і для кожної його частини є його священним правом і невідкладним обов'язком (Статті 33-35 Декларації прав людини і громадянина 24 червня 1793 року, яка була частиною Конституції Французької республіки).

Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року проголосила Загальну декларацію прав людини, у преамбулі якої зазначила: "... Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру: і беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення...."!!
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26.07.2025 22:54 Ответить
Під час війни повстання - саме те.

Знаю одну країну на півночі, якій ******* настав через повстання під час Першої Світової.
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26.07.2025 22:56 Ответить
Це ви, про Німеччину?? Веймарську республіку?!?!
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26.07.2025 23:05 Ответить
Це я про Роісю.
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26.07.2025 23:32 Ответить
німеччина від України на півночі? у школі погана у тебе була вчителька по географії.
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27.07.2025 12:55 Ответить
Я розумію до чого приведе повстання в країні що воює?А Банкова розуміє що її дії по узурпації влади і курс на диктатуру привиде до повстання?То будем ставити коня на перед возу?Виходить що протестувальники винуваті в дистабілізації а не Грінпоц який підписав цей закон?
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27.07.2025 09:57 Ответить
Ну привіт, кугут-коспіролог з загостенням антисимітизму.

Сьогодні два таких вже пробігали у бан.
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27.07.2025 18:14 Ответить
Квартальний кодляк має надію що походять, набридне - та й забудуть.
Тим більше що вже насцяли в очі і вуха вумному наріду та партнерам.
Тепер йде процедура тягання осла за хвіст.
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26.07.2025 21:38 Ответить
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26.07.2025 21:38 Ответить
"Більше вам не зіграю на піаніно "
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27.07.2025 09:51 Ответить
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26.07.2025 21:46 Ответить
та й дорожче, мабуть.

такий пес коштує сотню безродних безуглих
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26.07.2025 22:45 Ответить
...опа на: безугла призналась, що страждає на серьозний психич.розлад і... є нардепом
хвороба на голову - це як кажуть: не має ума - калека.
О то ж: кандидати в депутати всіх рівнів перед висуванням мають проходити строгий мед.контроль чи вживають наркоту, а також чи мають психич.хвороби, які пояснють зараз девіантну поведінку окремих...
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27.07.2025 10:11 Ответить
Українці таки стануть суверенами і обʼєднаються з Європою ,так знадобиться 40 років але україно фобна система буде зруйнована і люстрована, а постане нова демократична Україна з національним урядом..
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26.07.2025 21:47 Ответить
І зі студентів у 2013 сміялися
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26.07.2025 21:55 Ответить
Ну сміялися ті, хто потім стояв за горілку на Антимайдані і просив іжу у протестувальників Майдану. 😁
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26.07.2025 22:01 Ответить
Подяка й повага!!! ДІТОЧКИ, ВИ КРУТЕЗНЕ МАЙБУТНЄ СВОЄЇ КРАЇНИ !
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26.07.2025 22:02 Ответить
Узурпатор влади оярмував антикорупційні органи за 16 годин: породив "закон", провів у Раді й підписав. Знімати ярмо (залежність від злочинців у владі) - узурпатор не поспішає.
Тим часом справи проти злодіїв (де головний фігурант - Зеленський) руйнуються.
Дуже сумнівно - що узурпатор допустить зняття ярма з антикорупційних органів, бо це загрожує узурпатору ув'язненням.
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26.07.2025 22:02 Ответить
Тобі до віку не відмитися.Це по вашому по квартальські.Ви з Єрмаком по вуха обісралися.Для проформи -вигони його,якийсь відсоток рейтинга піднімеш.
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26.07.2025 22:20 Ответить
Ти на українському сайті москворота чіпуха,пиши українською,або зникни у тухесі зепідара
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26.07.2025 22:30 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/57010 Борислав Береза:
Ці ті громадяни України, які вже зрозуміли, що владу не треба любити чи ненавидіти. Що владу потрібно оцінювати по справах, які роблять життя громадян кращим чи гіршим, а державу сильнішою чи слабкішою.
Не треба робити з влади кумирів. Це доля слабких та малодушних. Владу необхідно підтримувати в тому, що йде на користь державі та суспільству і владу необхідно критикувати за неприпустимі, помилкові чи ганебні дії та рішення. Критика - це не образа, а вказівка на помилку, яку необхідно, як мінімум, не повторити і, як максимум, виправити. При цьому владу завжди необхідно контролювати, а влада має берегти свою репутацію. Інакше буде, як у Росії та Білорусі. Безконтрольність влади призводить до диктатури та узурпації. До речі, в Україні паростки цього вже є.
До влади треба ставитися як до сервісу та обслуговуючого елементу управління держави. Не схилятися перед нею, а ОЦІНЮВАТИ. По справах. Але чесно. І якщо дії влади гідні підтримки, то не соромно підтримати владу. Це цивілізовані відносини громадянина та влади у ********* західному суспільстві. Владу не варто виправдовувати тим, що у попередників було щось схоже, бо зміна влади відбувається саме тому, що громадяни не були задоволені діями влади. Хоча буває, що міняють владу по-приколу. Але це локальна історія.
Тому не треба завжди емоційно реагувати і вважати, що сила голоса вище за силу аргументів. Диявол починається з піни на губах ангела, який вступив у бій за святу праву справу. Раціональний підхід до оцінки дій влади, критичне мислення та вміння робити висновки - от більш дієвий механізм. Але раніше суспільству необхідно еволюціонувати та подорослішати. А на це потрібні час та бажання.
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26.07.2025 22:43 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/57042 Борислав Береза:
Є одне в мене питання, яке не відпускає мене вже декілька днів. А де всі ті підтримувачи Зеленського? Де ті, хто повинен був вийти за свого улюбленого шоумена і захистити його, продемонстувавши народну підтримку? Де ті, хто показавши своїм виходом, що атака Зеленського на антикорупційні органи та спроба захистити Міндіча від підозри у корупції з боку НАБУ та САП підтримується симпатиками влади?
Де всі ці бабки-сраки, аватарки з квіточками та мужні порожні сторінки, з яких йде підтримка дій влади у соцмережах? Ой, з'ясувалося, що боти є лише у віртуальній площині і їх навіть на якийсь умовний протест не зібрати? А що ж так? Так на це ж немалі гроші витрачалися ОПешкою всі роки повномасштабного вторгнення.
Навіть не допомогла одиночна підтримка окремих військових, які давно в піар-пулі Банкової і яких любить показувати у себе Мосейчук чи Єдиний телемарафон. І те, що з шоумена ліпили Рембо криворізького розливу не допомогло. Мдя...
Володимир Зеленський, здається вас потужно намахали, за ваші гроші. Чи не ваші? Але намахали. Як там було в старому анедоті? "А так дихав, так дихав". То це був не анекдот, а пророцтво?
Так де підтримка твого факапа, Вова? І це ще ти нових рейтингів не бачив...
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26.07.2025 22:49 Ответить
Де-де?!
Z-резидент всім їм після свого помпезного обрання та іннагурації чітко сказав: "... всі у мене підете воювати за Крим, й жінки, й чоловіки"! Журналістка запитала: "...як, й жінки теж"? Z-резидент їй відповів: "... так, й жінки теж"!
Тому, проголосовали, обрали й пішли помирати за свій вибір 2019 року.
Ось реальний історичний факт, ось результат вибору, який зробили моргинали в 2019 році, бо коли їм свідомі представники Української інтелегенції, професори, доценти, вчителі, лікарі, політологи, політики, в очі на всіх кутаках кричали,- зхаменіться, кого Ви обираєте, у відповідь було: "Ви нічого не розумієте. Він такий як ми, а ми - такі як він!"
Час показав зовсім інше. Він, його банда, і Ви всі - живете в різних реаліях і світах.
Вони стали надбогами, а Народ України перетворили на безправне бидло для убою на фронті. Чим більше завалять, тим менша ймовірність майдану, проте не склалось.
А тому, - справа януковича, пшонки, азірова,
лукаш живе й квітне рясним цвітом.
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27.07.2025 12:27 Ответить
У зеленського з стефанчуками, діарея від отриманого «результату» щодо нехтування ними, Українським Громадянським Суспільством!!
«Коли влада вживає надмірну силу, народ має право збройно боронитися‼️❤️🇺🇦💯✊👍👌✌️💪‼️❤️🇺🇦⚒⚔️❤️‼️🫡
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26.07.2025 22:51 Ответить
Молодці, зелених корумпованих зрадників треба саджвти
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26.07.2025 23:08 Ответить
геть зеленського
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26.07.2025 23:10 Ответить
https://www.facebook.com/share/p/1AyQbgPGME/ Валерій ПРОЗАПАС, майор 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ:

Наша молодь знову нагадала, що таке гідність, як би її не намагались розтоптати позітівно/кварталівським угаром.
Так що якщо у когось ще є сумнів за що воювати, то кращої мотивації не знайти - за майбутнє цих дітей.
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26.07.2025 23:15 Ответить
Перефразую гасло Помаранчевого Майдану:
- Зеленського за грати.
І грати - грати - грати...
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27.07.2025 01:28 Ответить
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27.07.2025 12:45 Ответить
Прокацапську зелено-синю банду геть!
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27.07.2025 09:13 Ответить
все все эти акции проплаченные порохом, кричат зелины троли из каждого утюга)))) а сбу, менты, прокуроры не хотят каждые 2 месяца проходить полиграф? как по зеленой задумке должны проходить набу и сап?
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27.07.2025 10:05 Ответить
ВР продемонструвала, що моде працювати в турборежимі.
Чи не на часі зараз в такому режимі прийняти дійсно нагайні закони про... інвалідів, тобто людей з ограниченими можливостями, які продовжують бути прокурорами, депами, держ.службовцями. Да, без руки або ноги може людина впоратись на ціх посадах, а от як з системними захворюваннями?! Нонсенс, абсурд.
Також про пенсії: або пенсія по інвалідності або на загальних підставах: не може бути набора пенсій і льгот + встановлення граничних сумм пенсій.
Під час воен.стану не можуть держ службовці і депи йти у відпуску.
А як думають форумчани?
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27.07.2025 10:42 Ответить
Зелену банду,на нари ! Бо офуїв від безкарності,москальський наркоман !
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27.07.2025 11:22 Ответить
Треба судити Зеленського за узурпацію влади. Диктатор без вибору. Д. Трамп 19 лютого.
Негайна відставка диктатора!
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27.07.2025 12:02 Ответить
Це вже далеко не акція протесту, а початок ІІІ-го майдану щодо повалення z-резидента з його ненавистним шоблом!
Z-рада зараз вичікує, коли можна буде прийняти законопроєкт, що не дозволить виїзджати за кордон громадянам України віком 18-24+ та їх обов'язкову мобілізацію, при чому як хлопців, так й дівчат!
На фото чітко видно, що точнісінько так як в 2014 році, на майдані стоять студенти.
Тому мабуть про відстрочки від мобілізації під час навчання доведеться теж забути!
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27.07.2025 12:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=spBz085wN-Y&t=11m00s
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27.07.2025 12:54 Ответить
🇺🇸 А зараз щоб ви максимально оцінили дно як ми залетіли по Штатам. Як використали в темну Конгрес США, щоб зібрати депутатів на голосування за ліквідацію НАБУ/ САП.

📲 Отже, я не маю звичок викладати скріни з чужих чатів. Але за достовірність повідомлення відповідаю. Це чат «Інформаційний канал СН».

⏱️ Повідомлення в цьому чаті 17 липня о 12:31 (через 40 хвилин після призначення Свириденко). Повідомлення просили скинути з ОП депутатам. Я не пишу відправника - тому що він то теж вірив що воно так буде)

«Шановні колеги, я вибачаюсь за погані новини, але у вівторок ми маємо зібратись на 2 години з 12-14:00 повною явкою. Нам потрібно по аналогії з угодой про копалини 300 голосів за постанову, яку наступного дня використає американський Конгресс.

Розумію, що у всіх плани, особливо це було у мене, але така в нас робота державницька.

Всі відрядження будуть скасовані, явка обов'язкова. Вибачте.»

💁‍♂️Далі там ще йде, що це проговорено з Президентом. І що до 19 серпня не буде засідання)))

В цьому чаті СН 233 учасники, тож підтвердити автентичність може кожен))

P.S. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️А потім вийшла нота протесту саме від самих конгресменів. І саме їх імʼям прикрилися, щоб зібрати депутатів на ліквідацію НАБУ та САП. Ви уявляєте який це зальот по США???!!! 🇺🇸
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27.07.2025 14:04 Ответить
Честь і слава Українській молоді, яку не розклали ні тотальне казнокрадство й мародерство влади, ані деградуюча дімотабачницька освіта (під протекцією Зеленського), ані розтлінна пропаганда Московського Мородору + сша + каенеру.
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27.07.2025 14:08 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13539 Петро Порошенко:
«Коректно чи некоректно публічно різко висловлюватися з приводу актуальної політичної влади?» - таке запитання поставили студенти під час мого виступу (організованому партією Європейська Солідарність молодіжного конкурсу по) моделі НАТО «Mission: Rebuilding Security».
Можливо, моя відповідь буде несподіваною: не треба засуджувати владу та не треба її атакувати.
А ви запитаєте - а що ж тоді треба робити?
Треба казати правду.
Що було б, якби ми в останній тиждень промовчали і проковтнули ситуацію з НАБУ? Вони просто сказали б: «Під час війни стуліть пельку. Не до вас». І продовжили б війною прикривати корупцію.
Коли кажуть, що це шкодить державі - ні. Бо коли ми мовчимо, воїн на фронті втрачає мотивацію. Тому що він каже: «Я тут не тільки за українську землю - я тут за майбутнє моїх дітей, які мають бути в країні, що є членом Євросоюзу». А ви в мене це забираєте.
І своїм голосом ви аж ніяк не послаблюєте Україну. Чому? Бо війну може перемогти тільки демократична країна.
Тому не мовчіть! Кажіть правду!
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27.07.2025 14:11 Ответить
https://www.facebook.com/share/p/17CjWdHpEw/?mibextid=wwXIfr Дмитро Олійник, комісований боєць ЗСУ:
Друзі, багато хто питає, що сталося.
🔥Сталося ось що: СБУ у місті Харкові вирішила «показати характер» і натиснути на мене, бо, на їхню думку, я занадто різко критикую владу.
Давайте об'єктивно. Я - ветеран війни з тяжким пораненням. Я долучився до акції протесту, аби підтримати нашу молодь у боротьбі проти антидержавного законопроєкту №12414.
І що я отримав у відповідь?
‼️Попередження, що в СІЗО багато місця. Повідомлення про те, що по мені ведеться певне НСРД. В чому суть справи - не знаю, але вже завтра вирушаю в Київ до Центрального управління СБУ, щоби розібратись.
‼️Сьогодні під час розмов із різними людьми мені підтвердили: мною займається СБУ за проханням народних депутатів від Харкова, які голосували за ганебний закон №12414. Поки це все, що можу сказати.
Цей допис я публікую, бо не хочу "ненароком" опинитися в статусі ворожого агента - тоді, коли мене фізично вже не буде. Три замахи в 2014 році дали про себе знати.
Після розмови зі співробітниками СБУ я надав вичерпну інформацію.
Попри всю цю «дичину», зараз я допомагаю побратиму, який після поранення збирає документи на МСЕК. Сьогодні планую закрити це питання й вирушаю до Києва.
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27.07.2025 14:31 Ответить
https://www.facebook.com/share/p/17CjWdHpEw/?mibextid=wwXIfr Дмитро Олійник, комісований боєць ЗСУ, в продовження:

Я не знаю, чия саме ініціатива на регіональному рівні Служби Безпеки України в Харкові полягала у тому, щоб погрожувати мені кримінальним переслідуванням через участь в акціях протесту проти ухвалення закону №12414. Але можу сказати одне: я готовий хоч завтра іти на передову разом з цими людьми.

Щоб уникнути подальших маніпуляцій, я, Олійник Дмитро Віталійович, ветеран війни, захисник України, який безпосередньо брав участь у надскладних боях на початку повномасштабного вторгнення та отримав важке поранення, офіційно заявляю:

У понеділок о 9:00 я зʼявлюся до СБУ у місті Київ для з'ясування обставин ситуації, що склалася навколо мене у місті Харкові.

Я готовий пройти будь-який поліграф - і не один раз - аби захистити своє ім'я та репутацію від брудних топтань. Не дозволю жодному «паркетному» діячеві зневажати мене й стверджувати, що я - потенційний «агент ворога».

Прошу всіх, хто знає мене особисто, поширити цей допис.

Ви знаєте: з 2014 року я обороняв Харків - так само віддано, як і під час повномасштабного вторгнення.

Солдат ЗСУ - Дмитро Олійник
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27.07.2025 14:35 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/u-kyievi-5-tyi-den-aktsii-protestu-proty-zakonu-shchodo-nabu-i-sap-koordynatory-orhanizuvaly-publichnu-dyskusiiu-dlia-vsikh-okhochykh-podrobytsi-356348.html 5-ий телеканал:
Вчора, окрім акції протесту, на площі Івана Франка відбулася й публічна дискусія. На ній говорять про базові питання: що таке НАБУ, САП та БЕБ. Координатори кажуть, більшість учасників знають відповідь на це питання. Втім у відповідь на закиди про "неосвічену проплачену молодь" організували просвітницьку зустріч. Модерує розмову юрист і політичний оглядач Олександр Нотевський. Запрошений експерт - журналіст Олег Новіков.
"Коли проголосують за його скасування ми будемо це ввжати це як першу перемогу громадськості, але ми налаштовані дивитися на глибше на всю антикорупційну систему і на всі реформи, які накопичилися", - повідомила координатора мирних зібрань Зінаїда Аверіна.

Також на акцію протесту прийгшла і нардепка Мар'яна Безугла. Як повідомляють https://t.me/channel5UA/132866 журналісти 5 каналу "її одразу вигнали з імпровізованої сцени з гаслом "Безугла чорт!"
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27.07.2025 15:28 Ответить
Прямо зараз Жулька у Портнікова, в його Політклубі на телеканалі Еспресо пояснює, чому вона хоче, щоб НАБУ і САП були підпорядковані владі, зокрема ЕрЗе
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27.07.2025 20:20 Ответить
Треба не просто після прийняття ВР нового закону свернуть акцію, а створити громадську експертну раду по аналізу існуючого законодавства і підготовку нових законів, пропозиції до внесення змін у вже існуючи, наприклад, про пенсії і ін.соц виплати і багато інших...щодо мобілізації воєн пенсіонерів та ін.льготників...
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27.07.2025 21:35 Ответить
 
 