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Новини Протести проти закону про НАБУ і САП
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Акція проти закону щодо НАБУ і САП триває п’ятий день в Києві. ФОТОрепортаж

У суботу, 26 липня, у Києві на площі біля театру ім. Івана Франка знову зібралися мітингувальники, які виступають проти ухваленого парламентом та підписаного президентом закону, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Фото з акції публікують "УП" та "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що ввечері на площі біля театру ім. Івана Франка зібралися близько дві сотні учасників акції.

протест

протест

протест

протест

протест

протест

протест

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Автор: 

НАБУ (5340) Київ (19933) протест (2430) САП (2404)


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Топ коментарі
+42
Так тримати!!!

Вогонь під дупою Зеленського не можна зменшувати.
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26.07.2025 21:36 Відповісти
+29
Квартальний кодляк має надію що походять, набридне - та й забудуть.
Тим більше що вже насцяли в очі і вуха вумному наріду та партнерам.
Тепер йде процедура тягання осла за хвіст.
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26.07.2025 21:38 Відповісти
+26
Самий справжній.
Бо це зараз у всіх Світових ЗМІ.

Репутація ЗЄлупи тупо тане на очах. І потрібно її довести до стану токсичності.
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26.07.2025 21:55 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Так тримати!!!

Вогонь під дупою Зеленського не можна зменшувати.
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26.07.2025 21:36 Відповісти
Самий справжній.
Бо це зараз у всіх Світових ЗМІ.

Репутація ЗЄлупи тупо тане на очах. І потрібно її довести до стану токсичності.
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26.07.2025 21:55 Відповісти
...і тоді що? Допомогу свернуть, а чим воювати?
А вибори...як їх провести і де тот лідер і команда, яка прийде?
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27.07.2025 17:11 Відповісти
А зменшують чув ; Єрмак нажуй" і не чув Зеля /туди/. А повинно бути навпаки бо виглядає що обслуга погана а Зеленський добрий навіть закон новий подав, який не буде проголосований.
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26.07.2025 22:45 Відповісти
А тобі не спадало на думку, що від зміни завхоза легітимність влади не страждає, а зміна президента повинна проходити певним законним чином?
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26.07.2025 22:54 Відповісти
Якщо ми зметемо Зє в смітник то це вже дійсно буде переворот. Нам пм потрібна легітимна передача влади. Тому зараз необхідно "капсулювати" придурка. Тобто поприбирати в будь який спосіб його призначенців які виконують його накази і які зобовязані йому особисто за можливість безарно грабувати країну. Тому вже ми і спустимось від театру Франко на Майдан, то для того щоб лінчувати Зєленского та де вішали нацистських окупантів та зрадників після звільнення Києва з під окупації. На цьому місці, до речі, ******** від влади зє вперше в історії встановив ханукію, чим плюнув в лице кожному українцю...
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27.07.2025 14:48 Відповісти
У випадку узурпації влади народ має право на повстання. Право на повстання є формою опору гнобленню як наслідку узурпації влади. Опір гнобленню витікає з природніх прав людини. Коли уряд порушує права народу, повстання для народу і для кожної його частини є його священним правом і невідкладним обов'язком (Статті 33-35 Декларації прав людини і громадянина 24 червня 1793 року, яка була частиною Конституції Французької республіки).

Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року проголосила Загальну декларацію прав людини, у преамбулі якої зазначила: "... Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру: і беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення...."!!
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26.07.2025 22:54 Відповісти
Під час війни повстання - саме те.

Знаю одну країну на півночі, якій ******* настав через повстання під час Першої Світової.
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26.07.2025 22:56 Відповісти
Це ви, про Німеччину?? Веймарську республіку?!?!
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26.07.2025 23:05 Відповісти
Це я про Роісю.
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26.07.2025 23:32 Відповісти
німеччина від України на півночі? у школі погана у тебе була вчителька по географії.
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27.07.2025 12:55 Відповісти
Я розумію до чого приведе повстання в країні що воює?А Банкова розуміє що її дії по узурпації влади і курс на диктатуру привиде до повстання?То будем ставити коня на перед возу?Виходить що протестувальники винуваті в дистабілізації а не Грінпоц який підписав цей закон?
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27.07.2025 09:57 Відповісти
Протести повинні тривати доти , доки Вова ********* і д'Єрьмак не здриснуть додому- в Ізраїловку. Не зупинятись, другого шансу може не бути. Вова ********* + д'Єрьмак+ ВасяДвамагазина можуть влаштувати таку диктатуру, що мало не буде здаватися.
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27.07.2025 16:56 Відповісти
Президентом України повинен бути тільки українець. Цей пункт треба внести в Конституцію, саме це заповідали нам наші предки. Досить нелюдських експериментів з жидами на чолі України. Жид Андропов (Фінкельштейн ) розвалив СРСР. Україні теж цього треба?
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27.07.2025 17:04 Відповісти
Квартальний кодляк має надію що походять, набридне - та й забудуть.
Тим більше що вже насцяли в очі і вуха вумному наріду та партнерам.
Тепер йде процедура тягання осла за хвіст.
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26.07.2025 21:38 Відповісти
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26.07.2025 21:38 Відповісти
"Більше вам не зіграю на піаніно "
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27.07.2025 09:51 Відповісти
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26.07.2025 21:46 Відповісти
та й дорожче, мабуть.

такий пес коштує сотню безродних безуглих
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26.07.2025 22:45 Відповісти
...опа на: безугла призналась, що страждає на серьозний психич.розлад і... є нардепом
хвороба на голову - це як кажуть: не має ума - калека.
О то ж: кандидати в депутати всіх рівнів перед висуванням мають проходити строгий мед.контроль чи вживають наркоту, а також чи мають психич.хвороби, які пояснють зараз девіантну поведінку окремих...
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27.07.2025 10:11 Відповісти
Українці таки стануть суверенами і обʼєднаються з Європою ,так знадобиться 40 років але україно фобна система буде зруйнована і люстрована, а постане нова демократична Україна з національним урядом..
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26.07.2025 21:47 Відповісти
І зі студентів у 2013 сміялися
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26.07.2025 21:55 Відповісти
Ну сміялися ті, хто потім стояв за горілку на Антимайдані і просив іжу у протестувальників Майдану. 😁
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26.07.2025 22:01 Відповісти
Подяка й повага!!! ДІТОЧКИ, ВИ КРУТЕЗНЕ МАЙБУТНЄ СВОЄЇ КРАЇНИ !
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26.07.2025 22:02 Відповісти
Узурпатор влади оярмував антикорупційні органи за 16 годин: породив "закон", провів у Раді й підписав. Знімати ярмо (залежність від злочинців у владі) - узурпатор не поспішає.
Тим часом справи проти злодіїв (де головний фігурант - Зеленський) руйнуються.
Дуже сумнівно - що узурпатор допустить зняття ярма з антикорупційних органів, бо це загрожує узурпатору ув'язненням.
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26.07.2025 22:02 Відповісти
Тобі до віку не відмитися.Це по вашому по квартальські.Ви з Єрмаком по вуха обісралися.Для проформи -вигони його,якийсь відсоток рейтинга піднімеш.
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26.07.2025 22:20 Відповісти
Ти на українському сайті москворота чіпуха,пиши українською,або зникни у тухесі зепідара
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26.07.2025 22:30 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/57010 Борислав Береза:
Ці ті громадяни України, які вже зрозуміли, що владу не треба любити чи ненавидіти. Що владу потрібно оцінювати по справах, які роблять життя громадян кращим чи гіршим, а державу сильнішою чи слабкішою.
Не треба робити з влади кумирів. Це доля слабких та малодушних. Владу необхідно підтримувати в тому, що йде на користь державі та суспільству і владу необхідно критикувати за неприпустимі, помилкові чи ганебні дії та рішення. Критика - це не образа, а вказівка на помилку, яку необхідно, як мінімум, не повторити і, як максимум, виправити. При цьому владу завжди необхідно контролювати, а влада має берегти свою репутацію. Інакше буде, як у Росії та Білорусі. Безконтрольність влади призводить до диктатури та узурпації. До речі, в Україні паростки цього вже є.
До влади треба ставитися як до сервісу та обслуговуючого елементу управління держави. Не схилятися перед нею, а ОЦІНЮВАТИ. По справах. Але чесно. І якщо дії влади гідні підтримки, то не соромно підтримати владу. Це цивілізовані відносини громадянина та влади у ********* західному суспільстві. Владу не варто виправдовувати тим, що у попередників було щось схоже, бо зміна влади відбувається саме тому, що громадяни не були задоволені діями влади. Хоча буває, що міняють владу по-приколу. Але це локальна історія.
Тому не треба завжди емоційно реагувати і вважати, що сила голоса вище за силу аргументів. Диявол починається з піни на губах ангела, який вступив у бій за святу праву справу. Раціональний підхід до оцінки дій влади, критичне мислення та вміння робити висновки - от більш дієвий механізм. Але раніше суспільству необхідно еволюціонувати та подорослішати. А на це потрібні час та бажання.
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26.07.2025 22:43 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/57042 Борислав Береза:
Є одне в мене питання, яке не відпускає мене вже декілька днів. А де всі ті підтримувачи Зеленського? Де ті, хто повинен був вийти за свого улюбленого шоумена і захистити його, продемонстувавши народну підтримку? Де ті, хто показавши своїм виходом, що атака Зеленського на антикорупційні органи та спроба захистити Міндіча від підозри у корупції з боку НАБУ та САП підтримується симпатиками влади?
Де всі ці бабки-сраки, аватарки з квіточками та мужні порожні сторінки, з яких йде підтримка дій влади у соцмережах? Ой, з'ясувалося, що боти є лише у віртуальній площині і їх навіть на якийсь умовний протест не зібрати? А що ж так? Так на це ж немалі гроші витрачалися ОПешкою всі роки повномасштабного вторгнення.
Навіть не допомогла одиночна підтримка окремих військових, які давно в піар-пулі Банкової і яких любить показувати у себе Мосейчук чи Єдиний телемарафон. І те, що з шоумена ліпили Рембо криворізького розливу не допомогло. Мдя...
Володимир Зеленський, здається вас потужно намахали, за ваші гроші. Чи не ваші? Але намахали. Як там було в старому анедоті? "А так дихав, так дихав". То це був не анекдот, а пророцтво?
Так де підтримка твого факапа, Вова? І це ще ти нових рейтингів не бачив...
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26.07.2025 22:49 Відповісти
Де-де?!
Z-резидент всім їм після свого помпезного обрання та іннагурації чітко сказав: "... всі у мене підете воювати за Крим, й жінки, й чоловіки"! Журналістка запитала: "...як, й жінки теж"? Z-резидент їй відповів: "... так, й жінки теж"!
Тому, проголосовали, обрали й пішли помирати за свій вибір 2019 року.
Ось реальний історичний факт, ось результат вибору, який зробили моргинали в 2019 році, бо коли їм свідомі представники Української інтелегенції, професори, доценти, вчителі, лікарі, політологи, політики, в очі на всіх кутаках кричали,- зхаменіться, кого Ви обираєте, у відповідь було: "Ви нічого не розумієте. Він такий як ми, а ми - такі як він!"
Час показав зовсім інше. Він, його банда, і Ви всі - живете в різних реаліях і світах.
Вони стали надбогами, а Народ України перетворили на безправне бидло для убою на фронті. Чим більше завалять, тим менша ймовірність майдану, проте не склалось.
А тому, - справа януковича, пшонки, азірова,
лукаш живе й квітне рясним цвітом.
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27.07.2025 12:27 Відповісти
У зеленського з стефанчуками, діарея від отриманого «результату» щодо нехтування ними, Українським Громадянським Суспільством!!
«Коли влада вживає надмірну силу, народ має право збройно боронитися‼️❤️🇺🇦💯✊👍👌✌️💪‼️❤️🇺🇦⚒⚔️❤️‼️🫡
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26.07.2025 22:51 Відповісти
Молодці, зелених корумпованих зрадників треба саджвти
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26.07.2025 23:08 Відповісти
геть зеленського
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26.07.2025 23:10 Відповісти
https://www.facebook.com/share/p/1AyQbgPGME/ Валерій ПРОЗАПАС, майор 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ:

Наша молодь знову нагадала, що таке гідність, як би її не намагались розтоптати позітівно/кварталівським угаром.
Так що якщо у когось ще є сумнів за що воювати, то кращої мотивації не знайти - за майбутнє цих дітей.
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26.07.2025 23:15 Відповісти
Перефразую гасло Помаранчевого Майдану:
- Зеленського за грати.
І грати - грати - грати...
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27.07.2025 01:28 Відповісти
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27.07.2025 12:45 Відповісти
Прокацапську зелено-синю банду геть!
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27.07.2025 09:13 Відповісти
все все эти акции проплаченные порохом, кричат зелины троли из каждого утюга)))) а сбу, менты, прокуроры не хотят каждые 2 месяца проходить полиграф? как по зеленой задумке должны проходить набу и сап?
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27.07.2025 10:05 Відповісти
ВР продемонструвала, що моде працювати в турборежимі.
Чи не на часі зараз в такому режимі прийняти дійсно нагайні закони про... інвалідів, тобто людей з ограниченими можливостями, які продовжують бути прокурорами, депами, держ.службовцями. Да, без руки або ноги може людина впоратись на ціх посадах, а от як з системними захворюваннями?! Нонсенс, абсурд.
Також про пенсії: або пенсія по інвалідності або на загальних підставах: не може бути набора пенсій і льгот + встановлення граничних сумм пенсій.
Під час воен.стану не можуть держ службовці і депи йти у відпуску.
А як думають форумчани?
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27.07.2025 10:42 Відповісти
Зелену банду,на нари ! Бо офуїв від безкарності,москальський наркоман !
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27.07.2025 11:22 Відповісти
Треба судити Зеленського за узурпацію влади. Диктатор без вибору. Д. Трамп 19 лютого.
Негайна відставка диктатора!
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27.07.2025 12:02 Відповісти
Це вже далеко не акція протесту, а початок ІІІ-го майдану щодо повалення z-резидента з його ненавистним шоблом!
Z-рада зараз вичікує, коли можна буде прийняти законопроєкт, що не дозволить виїзджати за кордон громадянам України віком 18-24+ та їх обов'язкову мобілізацію, при чому як хлопців, так й дівчат!
На фото чітко видно, що точнісінько так як в 2014 році, на майдані стоять студенти.
Тому мабуть про відстрочки від мобілізації під час навчання доведеться теж забути!
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27.07.2025 12:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=spBz085wN-Y&t=11m00s
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27.07.2025 12:54 Відповісти
🇺🇸 А зараз щоб ви максимально оцінили дно як ми залетіли по Штатам. Як використали в темну Конгрес США, щоб зібрати депутатів на голосування за ліквідацію НАБУ/ САП.

📲 Отже, я не маю звичок викладати скріни з чужих чатів. Але за достовірність повідомлення відповідаю. Це чат «Інформаційний канал СН».

⏱️ Повідомлення в цьому чаті 17 липня о 12:31 (через 40 хвилин після призначення Свириденко). Повідомлення просили скинути з ОП депутатам. Я не пишу відправника - тому що він то теж вірив що воно так буде)

«Шановні колеги, я вибачаюсь за погані новини, але у вівторок ми маємо зібратись на 2 години з 12-14:00 повною явкою. Нам потрібно по аналогії з угодой про копалини 300 голосів за постанову, яку наступного дня використає американський Конгресс.

Розумію, що у всіх плани, особливо це було у мене, але така в нас робота державницька.

Всі відрядження будуть скасовані, явка обов'язкова. Вибачте.»

💁‍♂️Далі там ще йде, що це проговорено з Президентом. І що до 19 серпня не буде засідання)))

В цьому чаті СН 233 учасники, тож підтвердити автентичність може кожен))

P.S. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️А потім вийшла нота протесту саме від самих конгресменів. І саме їх імʼям прикрилися, щоб зібрати депутатів на ліквідацію НАБУ та САП. Ви уявляєте який це зальот по США???!!! 🇺🇸
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27.07.2025 14:04 Відповісти
Честь і слава Українській молоді, яку не розклали ні тотальне казнокрадство й мародерство влади, ані деградуюча дімотабачницька освіта (під протекцією Зеленського), ані розтлінна пропаганда Московського Мородору + сша + каенеру.
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27.07.2025 14:08 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13539 Петро Порошенко:
«Коректно чи некоректно публічно різко висловлюватися з приводу актуальної політичної влади?» - таке запитання поставили студенти під час мого виступу (організованому партією Європейська Солідарність молодіжного конкурсу по) моделі НАТО «Mission: Rebuilding Security».
Можливо, моя відповідь буде несподіваною: не треба засуджувати владу та не треба її атакувати.
А ви запитаєте - а що ж тоді треба робити?
Треба казати правду.
Що було б, якби ми в останній тиждень промовчали і проковтнули ситуацію з НАБУ? Вони просто сказали б: «Під час війни стуліть пельку. Не до вас». І продовжили б війною прикривати корупцію.
Коли кажуть, що це шкодить державі - ні. Бо коли ми мовчимо, воїн на фронті втрачає мотивацію. Тому що він каже: «Я тут не тільки за українську землю - я тут за майбутнє моїх дітей, які мають бути в країні, що є членом Євросоюзу». А ви в мене це забираєте.
І своїм голосом ви аж ніяк не послаблюєте Україну. Чому? Бо війну може перемогти тільки демократична країна.
Тому не мовчіть! Кажіть правду!
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27.07.2025 14:11 Відповісти
https://www.facebook.com/share/p/17CjWdHpEw/?mibextid=wwXIfr Дмитро Олійник, комісований боєць ЗСУ:
Друзі, багато хто питає, що сталося.
🔥Сталося ось що: СБУ у місті Харкові вирішила «показати характер» і натиснути на мене, бо, на їхню думку, я занадто різко критикую владу.
Давайте об'єктивно. Я - ветеран війни з тяжким пораненням. Я долучився до акції протесту, аби підтримати нашу молодь у боротьбі проти антидержавного законопроєкту №12414.
І що я отримав у відповідь?
‼️Попередження, що в СІЗО багато місця. Повідомлення про те, що по мені ведеться певне НСРД. В чому суть справи - не знаю, але вже завтра вирушаю в Київ до Центрального управління СБУ, щоби розібратись.
‼️Сьогодні під час розмов із різними людьми мені підтвердили: мною займається СБУ за проханням народних депутатів від Харкова, які голосували за ганебний закон №12414. Поки це все, що можу сказати.
Цей допис я публікую, бо не хочу "ненароком" опинитися в статусі ворожого агента - тоді, коли мене фізично вже не буде. Три замахи в 2014 році дали про себе знати.
Після розмови зі співробітниками СБУ я надав вичерпну інформацію.
Попри всю цю «дичину», зараз я допомагаю побратиму, який після поранення збирає документи на МСЕК. Сьогодні планую закрити це питання й вирушаю до Києва.
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27.07.2025 14:31 Відповісти
https://www.facebook.com/share/p/17CjWdHpEw/?mibextid=wwXIfr Дмитро Олійник, комісований боєць ЗСУ, в продовження:

Я не знаю, чия саме ініціатива на регіональному рівні Служби Безпеки України в Харкові полягала у тому, щоб погрожувати мені кримінальним переслідуванням через участь в акціях протесту проти ухвалення закону №12414. Але можу сказати одне: я готовий хоч завтра іти на передову разом з цими людьми.

Щоб уникнути подальших маніпуляцій, я, Олійник Дмитро Віталійович, ветеран війни, захисник України, який безпосередньо брав участь у надскладних боях на початку повномасштабного вторгнення та отримав важке поранення, офіційно заявляю:

У понеділок о 9:00 я зʼявлюся до СБУ у місті Київ для з'ясування обставин ситуації, що склалася навколо мене у місті Харкові.

Я готовий пройти будь-який поліграф - і не один раз - аби захистити своє ім'я та репутацію від брудних топтань. Не дозволю жодному «паркетному» діячеві зневажати мене й стверджувати, що я - потенційний «агент ворога».

Прошу всіх, хто знає мене особисто, поширити цей допис.

Ви знаєте: з 2014 року я обороняв Харків - так само віддано, як і під час повномасштабного вторгнення.

Солдат ЗСУ - Дмитро Олійник
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27.07.2025 14:35 Відповісти
https://www.5.ua/suspilstvo/u-kyievi-5-tyi-den-aktsii-protestu-proty-zakonu-shchodo-nabu-i-sap-koordynatory-orhanizuvaly-publichnu-dyskusiiu-dlia-vsikh-okhochykh-podrobytsi-356348.html 5-ий телеканал:
Вчора, окрім акції протесту, на площі Івана Франка відбулася й публічна дискусія. На ній говорять про базові питання: що таке НАБУ, САП та БЕБ. Координатори кажуть, більшість учасників знають відповідь на це питання. Втім у відповідь на закиди про "неосвічену проплачену молодь" організували просвітницьку зустріч. Модерує розмову юрист і політичний оглядач Олександр Нотевський. Запрошений експерт - журналіст Олег Новіков.
"Коли проголосують за його скасування ми будемо це ввжати це як першу перемогу громадськості, але ми налаштовані дивитися на глибше на всю антикорупційну систему і на всі реформи, які накопичилися", - повідомила координатора мирних зібрань Зінаїда Аверіна.

Також на акцію протесту прийгшла і нардепка Мар'яна Безугла. Як повідомляють https://t.me/channel5UA/132866 журналісти 5 каналу "її одразу вигнали з імпровізованої сцени з гаслом "Безугла чорт!"
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27.07.2025 15:28 Відповісти
 
 