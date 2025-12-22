Лещенко и Подоляка "переназначили" на должности в ОП, они продолжают работать
Советник Ермака Сергей Лещенко заявил, что вместе с Михаилом Подоляком продолжает работать в Офисе Президента. Их переназначили на другие должности.
Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Действительно, когда меняется руководство, то есть ушел глава Офиса, ушли его советники, сейчас нет главы Офиса. Я и Михаил Подоляк переназначены на должность советников Офиса Президента.
Это решение, которому уже не одна неделя", - пояснил он.
По словам Лещенко, в их функционале ничего не изменилось.
"Заместители главы Офиса ответственны за каждое направление, штатные должности, потому что и я, и Михаил Подоляк, мы внештатные советники, а заместители и вертикали под ними, которые работали, так и работают. Собственно говоря, особых изменений в работе Офиса не произошло", - подытожил он.
Ранее СМИ сообщили, что все помощники и советники Ермака уволены из Офиса Президента.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Не уявляю чим треба думати, аби не бадати звільнитись з цупкихлап цих бридот і отримати волю.
Іноді починаєш думати, що в нас є якийсь список файлів на кшталт епштейна, який всіх в ньому зарисаних пов'язав намертво.
Єрмак як "рулив" всім, так і продовжує... Змінилось лише місце зустрічей.
Усю ніч з 15 на 16 травня 2021 року поліцейські Києва розганяли дискотеку на 3 тисячі учасників, яку для своєї дружини організував член наглядової ради «Укрзалізниці», відомий російський блогер Сергій Лещенко.
Те, з яким презирством Лещенко ставиться до України та її населення, вкотре засвідчила поїздка його дружини Анастасії Топольської до Москви, де 9 травня 2021 року ця, з дозволу сказати, музикантша була ведучою секс-вечоринки в клубі Mutabor. Напевно, для будь-якої іншої публічної особа поїздка в Москву на заробітки стала б «остаточним прощавай» в кар'єрі на українських теренах, але тільки не для Лещенка, члена наглядової ради «Укрзалізниці» вже 11 травня в етері «4 каналу» пояснив здивованим платникам податків, що, по-перше, виступи його дружини в Росії - це його сімейні справи, які нікого не стосуються. А, по-друге, участь Топольської в секс-вечоринках - це така пропаганда України та її досягнень на міжнародній арені.
Але виникає питання, як це щробити?