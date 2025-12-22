Лещенко и Подоляка "переназначили" на должности в ОП, они продолжают работать

Советник Ермака Сергей Лещенко заявил, что вместе с Михаилом Подоляком продолжает работать в Офисе Президента. Их переназначили на другие должности.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Действительно, когда меняется руководство, то есть ушел глава Офиса, ушли его советники, сейчас нет главы Офиса. Я и Михаил Подоляк переназначены на должность советников Офиса Президента.

Это решение, которому уже не одна неделя", - пояснил он.

По словам Лещенко, в их функционале ничего не изменилось.

"Заместители главы Офиса ответственны за каждое направление, штатные должности, потому что и я, и Михаил Подоляк, мы внештатные советники, а заместители и вертикали под ними, которые работали, так и работают. Собственно говоря, особых изменений в работе Офиса не произошло", - подытожил он.

Ранее СМИ сообщили, что все помощники и советники Ермака уволены из Офиса Президента.

Увольнение Ермака

