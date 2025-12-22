РУС
Новости Увольнение Ермака
Лещенко и Подоляка "переназначили" на должности в ОП, они продолжают работать

Увольнение в ОП: Лещенко говорит, что с Подоляком продолжает работать

Советник Ермака Сергей Лещенко заявил, что вместе с Михаилом Подоляком продолжает работать в Офисе Президента. Их переназначили на другие должности.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Действительно, когда меняется руководство, то есть ушел глава Офиса, ушли его советники, сейчас нет главы Офиса. Я и Михаил Подоляк переназначены на должность советников Офиса Президента

Это решение, которому уже не одна неделя", - пояснил он.

По словам Лещенко, в их функционале ничего не изменилось. 

"Заместители главы Офиса ответственны за каждое направление, штатные должности, потому что и я, и Михаил Подоляк, мы внештатные советники, а заместители и вертикали под ними, которые работали, так и работают. Собственно говоря, особых изменений в работе Офиса не произошло", - подытожил он.

Ранее СМИ сообщили, что все помощники и советники Ермака уволены из Офиса Президента.

Увольнение Ермака

Автор: 

Лещенко Сергей (704) Офис Президента (1880)
Топ комментарии
+17
Особливу "цінність" представляю неголена тваринка-пристосуванка СерЛещ.
22.12.2025 12:11 Ответить
+16
Таке лайно не тоне....
22.12.2025 12:10 Ответить
+15
Власне кажучи, особливих змін в роботі Офісу не відбулося

Єрмак як "рулив" всім, так і продовжує... Змінилось лише місце зустрічей.
22.12.2025 12:11 Ответить
"Цінні" кадри, киздець!
22.12.2025 12:10 Ответить
Особливу "цінність" представляю неголена тваринка-пристосуванка СерЛещ.
22.12.2025 12:11 Ответить
Єрмак був нікчемним і тому його звільнення ніяк не відобразилось на ситуації.
22.12.2025 12:15 Ответить
Єрмак регулярно спілкується із Зеленським у Конча-Заспі, - ЗМІ
22.12.2025 12:20 Ответить
Рафік біль не вінуватій? Невінуватець чістой вади да?
22.12.2025 12:23 Ответить
Рафік був нікчемний
22.12.2025 12:30 Ответить
Носате падло нюхом чує де вигодніше.
22.12.2025 12:57 Ответить
Тут не скільки цінність кадрів вражає, а як коломойські смердючки обдурили всіх нас цим «перепризначенням».
22.12.2025 12:17 Ответить
Сумно коли президент став лялькою в руках шарлатанів і підступної наволочі, яким до сраки іміндж не тільки президента, а і України вцілому.
Не уявляю чим треба думати, аби не бадати звільнитись з цупкихлап цих бридот і отримати волю.
Іноді починаєш думати, що в нас є якийсь список файлів на кшталт епштейна, який всіх в ньому зарисаних пов'язав намертво.
22.12.2025 12:39 Ответить
ЗЄля не став лялькою шахраїв, він давно був частиною команди шахраїв. Україна - «порноактриса», ********* палички, Пу..ін не окупував Донбас, а просто пересуває кордони, ми будєм шатать ету власть і т.п. Перекотиполе і безродько не може боротися і поважати Українуі українців.
22.12.2025 12:44 Ответить
Святі люди, незамінні сраколизи !
22.12.2025 12:10 Ответить
Таке лайно не тоне....
22.12.2025 12:10 Ответить
Але ж смердить нестерпно!
22.12.2025 12:20 Ответить
Супер ценные кадры. Куда же без них? Таких титановых языков-лизунов хрен еще найдешь
22.12.2025 12:11 Ответить
Власне кажучи, особливих змін в роботі Офісу не відбулося

Єрмак як "рулив" всім, так і продовжує... Змінилось лише місце зустрічей.
22.12.2025 12:11 Ответить
У лещенка що, плоскостопість головного мозку, що він заброньований?!
22.12.2025 12:15 Ответить
Шах і мат вам українчики, Сєргєя і Мішу нє атдам!
22.12.2025 12:15 Ответить
Гімно воно таке, в ополонці крутиться, але не тоне...
22.12.2025 12:15 Ответить
"Патріотична"сімейка.
Усю ніч з 15 на 16 травня 2021 року поліцейські Києва розганяли дискотеку на 3 тисячі учасників, яку для своєї дружини організував член наглядової ради «Укрзалізниці», відомий російський блогер Сергій Лещенко.

Те, з яким презирством Лещенко ставиться до України та її населення, вкотре засвідчила поїздка його дружини Анастасії Топольської до Москви, де 9 травня 2021 року ця, з дозволу сказати, музикантша була ведучою секс-вечоринки в клубі Mutabor. Напевно, для будь-якої іншої публічної особа поїздка в Москву на заробітки стала б «остаточним прощавай» в кар'єрі на українських теренах, але тільки не для Лещенка, члена наглядової ради «Укрзалізниці» вже 11 травня в етері «4 каналу» пояснив здивованим платникам податків, що, по-перше, виступи його дружини в Росії - це його сімейні справи, які нікого не стосуються. А, по-друге, участь Топольської в секс-вечоринках - це така пропаганда України та її досягнень на міжнародній арені.
22.12.2025 12:15 Ответить
А по ***** мішалкою! - ОПа шо безрозмірна і бабла там нємєряно? - нах від кормушки!
22.12.2025 12:17 Ответить
гівно не тоне
22.12.2025 12:18 Ответить
знову перестановка ліжок в борделі...
22.12.2025 12:20 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/roszmi-zayavili-pro-smert-u-rosiji-brata-mihayla-podolyaka-yakiy-pracyuvav-u-gru-novini-ukrajini-50432933.html РосЗМІ заявили про смерть у Росії брата Михайла Подоляка, який працював у ГРУ МО РФ .
22.12.2025 12:22 Ответить
Дай Боже братам як умога швидче зустриться.
22.12.2025 12:26 Ответить
ZE звістно хитродупе створіння, але він настільки тупий від вланій жадібність шо не розуміє шо СерЛещь ПЕРШИМ здаст його при першому шухері. Ця паскудна скнара-пристосуванець буде прислуживати будь кому, рашистам зараз, нацистав у минулому часі тощо.
22.12.2025 12:22 Ответить
Ще одне підтвердження того, що ОП є збіговиськом покидьків, які руйнували, руйнують і продовжать руйнувати нашу країну!
22.12.2025 12:23 Ответить
Візників та шльондр не чіпають.
22.12.2025 12:26 Ответить
Лєщенко-людина-лайно,рідну мати за гроші на органи продасть.
22.12.2025 12:27 Ответить
Михайлику Подоляку дісталася тяжка доля розгрібати "бардак", який дістався "проФФесору" від папєрєніков", а нині "розгрібає" "тяжкі наслідки" тоже від "папєрєдніков". Суперспец!
22.12.2025 12:31 Ответить
Напевно самі "пухнасті"...)
22.12.2025 12:31 Ответить
Красавчики,их нужно беречь от фронта,это элита,а не какие-то селяне и работяги.
22.12.2025 12:33 Ответить
Дядько на вулиці то клятий " ухилянт" - його в окопи, на нуль, конфіскувати все майно, ну як ******* "патріоти", а оці радники то уважаємиє люді, ми іх патом смєтьом, може бути, як не впадло буде з дивану злазити 😸😸😸😸😸
22.12.2025 12:33 Ответить
До перепризначення дєрмака -3,2,1.....
22.12.2025 12:35 Ответить
💯 свинособакі зеля ТИ упороте ЧМО
22.12.2025 12:47 Ответить
В діжці з перекисшими огірками, годі шукати свіжих огірків. Одні й ті само рила при владі нам будуть транслювати до тих пір, поки не викинемо весь вміст діжки на помийку.
Але виникає питання, як це щробити?
22.12.2025 12:47 Ответить
 
 