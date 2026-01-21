Правительство запускает верификацию энергетического оборудования в Киеве
На заседании правительства было решено направить 2,56 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на закупку генераторов большой мощности для нужд громад.
Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Кто получит генераторы?
Он пояснил, что в первую очередь оборудование получат жилищно-коммунальные хозяйства прифронтовых регионов: Днепропетровской, Черниговской, Донецкой, Сумской, Запорожской, Харьковской и Одесской областей.
Верификация оборудования
По словам Кулебы, отдельно приняли решение создать рабочую группу по верификации когенерационных установок, генераторов и другого оборудования - чтобы видеть реальную картину по каждому району Киева и использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно.
Что предшествовало?
Ранее Свириденко сообщила, что правительство направляет 2,56 млрд грн на генераторы распределенной генерации.
Атака РФ на Украину 20 января 2026 года
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
Верифіка́ція (пізньолат. verificatia - підтвердження; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. verus - істинний, facio - роблю) - доказ того, що твердження є істинним.
Їм аби більше чудернацьких слів!!
Адженда, кейси, бакси, кокси
То хто ж краще готувався: Кличко чи Зеленський?
тепер розумію, коли казали, що міндіч, то копійки!!!!
але, до чого тут ахметовський холуй шмигаль, та особисто гундоса криворагульска зе!гнида, що гавкає на віталю та ненавидить киян!
цього Оце викинутого унікуди бабла вистачило би на 25600000 домогосподарств України, якщо кожному виділити по 10000грн на придбання альтернативного електрообладнання для мінімальних енергопотреб.. перевірено на собі ще з 2014го року.. зараз усі дебільні, наївно-жлобські "73%" плачуться.. - вже й не кажу "я ж попереджав"..
а про розосередження електрогенерації навіть імова не йде - у кацапів ніяких ракет-шахедів не вистачило би..
наголосували лайна?! - жеріть..