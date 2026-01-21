Правительство запускает верификацию энергетического оборудования в Киеве

На заседании правительства было решено направить 2,56 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на закупку генераторов большой мощности для нужд громад.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Кто получит генераторы?

Он пояснил, что в первую очередь оборудование получат жилищно-коммунальные хозяйства прифронтовых регионов: Днепропетровской, Черниговской, Донецкой, Сумской, Запорожской, Харьковской и Одесской областей.

Читайте также: Почти 60% Киева без электричества, 4 тыс. домов до сих пор без тепла, - Зеленский

Верификация оборудования

По словам Кулебы, отдельно приняли решение создать рабочую группу по верификации когенерационных установок, генераторов и другого оборудования - чтобы видеть реальную картину по каждому району Киева и использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно.

Что предшествовало?

Ранее Свириденко сообщила, что правительство направляет 2,56 млрд грн на генераторы распределенной генерации.

Читайте также: Из-за атаки РФ обесточена водопроводная инфраструктура Киева: где нет воды?

Атака РФ на Украину 20 января 2026 года

Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.

По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.

5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.

В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве пока невозможно отменить экстренные отключения света, - Шмыгаль