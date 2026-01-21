РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14485 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
2 671 14

Правительство запускает верификацию энергетического оборудования в Киеве

генераторы для Киева

На заседании правительства было решено направить 2,56 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на закупку генераторов большой мощности для нужд громад.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто получит генераторы?

Он пояснил, что в первую очередь оборудование получат жилищно-коммунальные хозяйства прифронтовых регионов: Днепропетровской, Черниговской, Донецкой, Сумской, Запорожской, Харьковской и Одесской областей.

Читайте также: Почти 60% Киева без электричества, 4 тыс. домов до сих пор без тепла, - Зеленский

Верификация оборудования

По словам Кулебы, отдельно приняли решение создать рабочую группу по верификации когенерационных установок, генераторов и другого оборудования - чтобы видеть реальную картину по каждому району Киева и использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно.

Что предшествовало?

Ранее Свириденко сообщила, что правительство направляет 2,56 млрд грн на генераторы распределенной генерации.

Читайте также: Из-за атаки РФ обесточена водопроводная инфраструктура Киева: где нет воды?

Атака РФ на Украину 20 января 2026 года 

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
  • В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
  • Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве пока невозможно отменить экстренные отключения света, - Шмыгаль

Автор: 

Киев (26241) энергетика (3424) Кулеба Алексей (180) генератор (99)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Правильно! Семе "верифікацію"!
Щоб було потужно
показать весь комментарий
21.01.2026 14:05 Ответить
+5
Полірнути "реконсіляцією" і "фіналізувати" за допомогою "аудиту"
показать весь комментарий
21.01.2026 14:21 Ответить
+4
показать весь комментарий
21.01.2026 14:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно! Семе "верифікацію"!
Щоб було потужно
показать весь комментарий
21.01.2026 14:05 Ответить
Угу..А потім ще запустити процес валідації того ж обладнання.Таким чином можна з'ясувати-з якою швидкістю йде розкрадання.Просто щоб виборці зеленого лайна пореготали.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:14 Ответить
Полірнути "реконсіляцією" і "фіналізувати" за допомогою "аудиту"
показать весь комментарий
21.01.2026 14:21 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 14:38 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 14:45 Ответить
" Уряд запускає верифікацію енергетичного обладнання в Києві."
Верифіка́ція (пізньолат. verificatia - підтвердження; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. verus - істинний, facio - роблю) - доказ того, що твердження є істинним.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:16 Ответить
Шапітолій, сер...
Їм аби більше чудернацьких слів!!
Адженда, кейси, бакси, кокси
показать весь комментарий
21.01.2026 15:17 Ответить
Німеччина відправляє до Києва ще дві міні-ТЕЦ, - Кличко
То хто ж краще готувався: Кличко чи Зеленський?
https://www.youtube.com/watch?v=zvBrAceaHns
показать весь комментарий
21.01.2026 14:19 Ответить
звіт ЕС про розподілену генерацію електроенергії в Україні- зазначається: «Україна повинна переглянути свої закони, а також будь-які наявні винятки воєнного стану, і внести необхідні зміни, щоб забезпечити оцінку всіх будівельних або реконструкційних проектів відповідно до директив ЄС щодо СЕО та ОВД».
показать весь комментарий
21.01.2026 15:35 Ответить
Хочуть здати рашистам координати енергообєктів в Києві, які ті ще розбомбили...
показать весь комментарий
21.01.2026 14:20 Ответить
навіть не уявляю ступінь мародерства!!!
тепер розумію, коли казали, що міндіч, то копійки!!!!

але, до чого тут ахметовський холуй шмигаль, та особисто гундоса криворагульска зе!гнида, що гавкає на віталю та ненавидить киян!
показать весь комментарий
21.01.2026 14:21 Ответить
Шістки, у Ріната дозвіл отримали? Рештки Трипільської верифікувати будете, чи *** з нею?
показать весь комментарий
21.01.2026 14:28 Ответить
Уродцы,одуплились
показать весь комментарий
21.01.2026 16:21 Ответить
ще з пару років тому пропонував тут на цензорі виділити кожній родині за бажанням пільгово чи безкоштовно енергетичний набор виживальника (мій такий, ще з сонячними батареями київського Квазару народився ще мабуть при йаниках)..
цього Оце викинутого унікуди бабла вистачило би на 25600000 домогосподарств України, якщо кожному виділити по 10000грн на придбання альтернативного електрообладнання для мінімальних енергопотреб.. перевірено на собі ще з 2014го року.. зараз усі дебільні, наївно-жлобські "73%" плачуться.. - вже й не кажу "я ж попереджав"..
а про розосередження електрогенерації навіть імова не йде - у кацапів ніяких ракет-шахедів не вистачило би..
наголосували лайна?! - жеріть..
показать весь комментарий
21.01.2026 16:34 Ответить
 
 