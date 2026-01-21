Уряд запускає верифікацію енергетичного обладнання в Києві
На засіданні уряду було вирішено спрямувати 2.56 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на закупівлю генераторів великої потужності для потреб громад.
Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Хто отримає генератори?
Він пояснив, що насамперед обладнання отримають житлово-комунальні господарства прифронтових регіонів: Дніпропетровської, Чернігівської, Донецької, Сумської, Запорізької, Харківської та Одеської областей.
Верифікація обладнання
За словами Кулеби, окремо ухвалили рішення створити робочу групу з верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання - щоб бачити реальну картину по кожному району Києва і використовувати наявні ресурси максимально ефективно.
Що передувало?
Раніше Свириденко повідомила, що уряд спрямовує 2,56 млрд грн на генератори розподіленої генерації.
Атака РФ на Україну 20 січня 2026 року
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Верифіка́ція (пізньолат. verificatia - підтвердження; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. verus - істинний, facio - роблю) - доказ того, що твердження є істинним.
цього Оце викинутого унікуди бабла вистачило би на 25600000 домогосподарств України, якщо кожному виділити по 10000грн на придбання альтернативного електрообладнання для мінімальних енергопотреб.. перевірено на собі ще з 2014го року.. зараз усі дебільні, наївно-жлобські "73%" плачуться.. - вже й не кажу "я ж попереджав"..
