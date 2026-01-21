" Уряд запускає верифікацію енергетичного обладнання в Києві."

На засіданні уряду було вирішено спрямувати 2.56 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на закупівлю генераторів великої потужності для потреб громад.

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Хто отримає генератори?

Він пояснив, що насамперед обладнання отримають житлово-комунальні господарства прифронтових регіонів: Дніпропетровської, Чернігівської, Донецької, Сумської, Запорізької, Харківської та Одеської областей.

Верифікація обладнання

За словами Кулеби, окремо ухвалили рішення створити робочу групу з верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання - щоб бачити реальну картину по кожному району Києва і використовувати наявні ресурси максимально ефективно.

Що передувало?

Раніше Свириденко повідомила, що уряд спрямовує 2,56 млрд грн на генератори розподіленої генерації.

Атака РФ на Україну 20 січня 2026 року

Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.

Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.

За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.

5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.

Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.

Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

