Уряд запускає верифікацію енергетичного обладнання в Києві

На засіданні уряду було вирішено спрямувати 2.56 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на закупівлю генераторів великої потужності для потреб громад.

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Хто отримає генератори?

Він пояснив, що насамперед обладнання отримають житлово-комунальні господарства прифронтових регіонів: Дніпропетровської, Чернігівської, Донецької, Сумської, Запорізької, Харківської та Одеської областей.

Верифікація обладнання

За словами Кулеби, окремо ухвалили рішення створити робочу групу з верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання - щоб бачити реальну картину по кожному району Києва і використовувати наявні ресурси максимально ефективно.

Що передувало?

Раніше Свириденко повідомила, що уряд спрямовує 2,56 млрд грн на генератори розподіленої генерації.

Атака РФ на Україну 20 січня 2026 року 

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

Топ коментарі
Правильно! Семе "верифікацію"!
Щоб було потужно
21.01.2026 14:05 Відповісти
Полірнути "реконсіляцією" і "фіналізувати" за допомогою "аудиту"
21.01.2026 14:21 Відповісти
21.01.2026 14:45 Відповісти
Угу..А потім ще запустити процес валідації того ж обладнання.Таким чином можна з'ясувати-з якою швидкістю йде розкрадання.Просто щоб виборці зеленого лайна пореготали.
21.01.2026 14:14 Відповісти
21.01.2026 14:38 Відповісти
21.01.2026 14:45 Відповісти
" Уряд запускає верифікацію енергетичного обладнання в Києві."
Верифіка́ція (пізньолат. verificatia - підтвердження; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. verus - істинний, facio - роблю) - доказ того, що твердження є істинним.
21.01.2026 14:16 Відповісти
Шапітолій, сер...
Їм аби більше чудернацьких слів!!
Адженда, кейси, бакси, кокси
21.01.2026 15:17 Відповісти
Німеччина відправляє до Києва ще дві міні-ТЕЦ, - Кличко
То хто ж краще готувався: Кличко чи Зеленський?
https://www.youtube.com/watch?v=zvBrAceaHns
21.01.2026 14:19 Відповісти
звіт ЕС про розподілену генерацію електроенергії в Україні- зазначається: «Україна повинна переглянути свої закони, а також будь-які наявні винятки воєнного стану, і внести необхідні зміни, щоб забезпечити оцінку всіх будівельних або реконструкційних проектів відповідно до директив ЄС щодо СЕО та ОВД».
21.01.2026 15:35 Відповісти
Хочуть здати рашистам координати енергообєктів в Києві, які ті ще розбомбили...
21.01.2026 14:20 Відповісти
навіть не уявляю ступінь мародерства!!!
тепер розумію, коли казали, що міндіч, то копійки!!!!

але, до чого тут ахметовський холуй шмигаль, та особисто гундоса криворагульска зе!гнида, що гавкає на віталю та ненавидить киян!
21.01.2026 14:21 Відповісти
Шістки, у Ріната дозвіл отримали? Рештки Трипільської верифікувати будете, чи *** з нею?
21.01.2026 14:28 Відповісти
Уродцы,одуплились
21.01.2026 16:21 Відповісти
ще з пару років тому пропонував тут на цензорі виділити кожній родині за бажанням пільгово чи безкоштовно енергетичний набор виживальника (мій такий, ще з сонячними батареями київського Квазару народився ще мабуть при йаниках)..
цього Оце викинутого унікуди бабла вистачило би на 25600000 домогосподарств України, якщо кожному виділити по 10000грн на придбання альтернативного електрообладнання для мінімальних енергопотреб.. перевірено на собі ще з 2014го року.. зараз усі дебільні, наївно-жлобські "73%" плачуться.. - вже й не кажу "я ж попереджав"..
а про розосередження електрогенерації навіть імова не йде - у кацапів ніяких ракет-шахедів не вистачило би..
наголосували лайна?! - жеріть..
21.01.2026 16:34 Відповісти
 
 