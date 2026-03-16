Иран не хочет переговоров с США и будет воевать столько, сколько потребуется, - глава МИД Арагчи

Иран не заинтересован в переговорах с США по прекращению конфликта и готов продолжать боевые действия до тех пор, пока администрация президента Дональда Трампа не осознает ошибочность решения начать войну и невозможность одержать в ней победу.

Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Иран не просил о переговорах

"Мы никогда не просили о прекращении огня, мы даже никогда не обращались с просьбой о переговорах. Мы не видим ни одной причины, почему мы должны разговаривать с американцами", - сказал Арагчи, комментируя слова президента Трампа о стремлении руководства Ирана достичь соглашения с американской стороной, чтобы прекратить конфликт.

США и Израиль уже второй раз атаковали Иран во время переговоров

Топ-дипломат Тегерана отметил, что США и Израиль уже второй раз атаковали Иран во время американо-иранских переговоров, и в руководстве его страны Вашингтону больше не доверяют.

"Нет хорошего опыта переговоров с американцами. Мы разговаривали, так почему они решили напасть на нас? Что хорошего произойдет, если мы снова поговорим?" - добавил министр.

Он традиционно обвинил Соединенные Штаты в развязывании войны, назвав самообороной ответные действия своей страны, в частности, очевидно, и атаки на гражданскую инфраструктуру соседних стран Персидского залива.

"Это война, которую выбрали президент Трамп и Соединенные Штаты, поэтому мы будем продолжать нашу самооборону. Мы готовы защищаться столько, сколько нужно, пока президент Трамп не осознает незаконность этой войны и невозможность достичь победы", - отметил он.

Арагчи также опроверг утверждение о том, что нынешний конфликт является фактически войной за выживание для ослабленного иранского режима.

"Мы, знаете, достаточно стабильны и сильны", – сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Что предшествовало?

Ранее Трамп отмечал, что Иран хочет заключить соглашение, а он – нет.

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи - Моджтаба - был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

