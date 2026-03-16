Иран не хочет переговоров с США и будет воевать столько, сколько потребуется, - глава МИД Арагчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Иран не заинтересован в переговорах с США по прекращению конфликта и готов продолжать боевые действия до тех пор, пока администрация президента Дональда Трампа не осознает ошибочность решения начать войну и невозможность одержать в ней победу.

Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Иран не просил о переговорах

"Мы никогда не просили о прекращении огня, мы даже никогда не обращались с просьбой о переговорах. Мы не видим ни одной причины, почему мы должны разговаривать с американцами", - сказал Арагчи, комментируя слова президента Трампа о стремлении руководства Ирана достичь соглашения с американской стороной, чтобы прекратить конфликт.

США и Израиль уже второй раз атаковали Иран во время переговоров

Топ-дипломат Тегерана отметил, что США и Израиль уже второй раз атаковали Иран во время американо-иранских переговоров, и в руководстве его страны Вашингтону больше не доверяют.

"Нет хорошего опыта переговоров с американцами. Мы разговаривали, так почему они решили напасть на нас? Что хорошего произойдет, если мы снова поговорим?" - добавил министр.

Он традиционно обвинил Соединенные Штаты в развязывании войны, назвав самообороной ответные действия своей страны, в частности, очевидно, и атаки на гражданскую инфраструктуру соседних стран Персидского залива.

"Это война, которую выбрали президент Трамп и Соединенные Штаты, поэтому мы будем продолжать нашу самооборону. Мы готовы защищаться столько, сколько нужно, пока президент Трамп не осознает незаконность этой войны и невозможность достичь победы", - отметил он.

Арагчи также опроверг утверждение о том, что нынешний конфликт является фактически войной за выживание для ослабленного иранского режима.

"Мы, знаете, достаточно стабильны и сильны", – сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Что предшествовало?

Ранее Трамп отмечал, что Иран хочет заключить соглашение, а он – нет.

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи - Моджтаба - был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

+5
Оце влип, рудий чорт, як і *****.
16.03.2026 12:13 Ответить
+2
"Він традиційно звинуватив Сполучені Штати у розв'язанні війни"

Реально божевільний . Це ж ескімоси розв'язали.
16.03.2026 12:22 Ответить
+2
Зараз нарцис дофарбується і виступить з заявою що іран на колінах благає закінчити війну перед його замозакоханістю)
16.03.2026 12:43 Ответить
не псуй рудому перемогу
16.03.2026 12:11 Ответить
Чомусь його не чіпають, ні американці, ні ізраїльтяни.
16.03.2026 12:11 Ответить
він поліз туди через те що його дуже попрохали представники одного неназиваємого народа, до якого трамп належить віднедавна.
16.03.2026 12:52 Ответить
ПАртнЬЙОри?
16.03.2026 13:08 Ответить
я не знаю точно, які там у них взаємовідносини. може хазяїн з пейсами наказав трампу.
16.03.2026 13:17 Ответить
Трамп же казав, що ось...ось .. - перемога
16.03.2026 12:15 Ответить
У Трампа 2 опції: або мовчки обтікати, або готувати наземну операцію з десятками тисяч жертв з обох сторін. Що вибере цей нарцис? Я думаю що дід захоче двіжухі..
16.03.2026 12:15 Ответить
Так, йому насрати на втрати, власне его на 1 місці завжди
16.03.2026 12:44 Ответить
з десятками тисяч? рашка вже мільйон своїх ублюдків втратила. а іран в три рази більший і народу в рази більше. і ракети з шахедами вони вміють робити, а з асфальтом там погано.
16.03.2026 12:54 Ответить
Будем воювати до упора - Трамп сказав шо підтягне морпіхів і захопить о. Харк - звідти йде 90% експорту
16.03.2026 12:17 Ответить
16.03.2026 12:22 Ответить
Ґренландці, вони такі.
16.03.2026 12:29 Ответить
С Будапештом 2 не прокатило. Через 10 років ядерні бомби будуть на уроках хімії робити, а пьезо-детонація води на факультативах Відправити
16.03.2026 12:22 Ответить
Не будуть.
16.03.2026 12:31 Ответить
Ядерний реактор це 4 відра цинкових спаяти між собою. Просто різниця буде в придатності реактора не 100 років, а 10 років через свап елементів.
16.03.2026 12:34 Ответить
16.03.2026 12:23 Ответить
16.03.2026 12:29 Ответить
Surely they will have came for each kid if we support them even by small sympathy ...
16.03.2026 12:36 Ответить
Конвульсії режиму чалматих. ******* не мішки тягати.
16.03.2026 12:33 Ответить
Трамп обгадился в Иране, но отказывается это признавать.
16.03.2026 12:34 Ответить
Якщо б ти назвалась Зульфією , чи Лейлою - ніяких питань би не було ...
Але ж до Свєтіка - є . Чи не вважає пані , що інколи крайще нічого не писать , ні ж виставляти себе повною дурепою .
Питаннячко по суті : "де в якому місті ти бачишь хоч одну невдалу операцію в Ірані ?!
Якщо б ЗСУ ліквідувала б не тільки ***** , але й третину генштабу й зруйнувало лубянку -- це ти теж волала , що ЗСУ "обгаділося" ...
16.03.2026 13:04 Ответить
до одинадцяти пiдiйшов туз.
16.03.2026 12:53 Ответить
 
 