Иран не хочет переговоров с США и будет воевать столько, сколько потребуется, - глава МИД Арагчи
Иран не заинтересован в переговорах с США по прекращению конфликта и готов продолжать боевые действия до тех пор, пока администрация президента Дональда Трампа не осознает ошибочность решения начать войну и невозможность одержать в ней победу.
Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Иран не просил о переговорах
"Мы никогда не просили о прекращении огня, мы даже никогда не обращались с просьбой о переговорах. Мы не видим ни одной причины, почему мы должны разговаривать с американцами", - сказал Арагчи, комментируя слова президента Трампа о стремлении руководства Ирана достичь соглашения с американской стороной, чтобы прекратить конфликт.
США и Израиль уже второй раз атаковали Иран во время переговоров
Топ-дипломат Тегерана отметил, что США и Израиль уже второй раз атаковали Иран во время американо-иранских переговоров, и в руководстве его страны Вашингтону больше не доверяют.
"Нет хорошего опыта переговоров с американцами. Мы разговаривали, так почему они решили напасть на нас? Что хорошего произойдет, если мы снова поговорим?" - добавил министр.
Он традиционно обвинил Соединенные Штаты в развязывании войны, назвав самообороной ответные действия своей страны, в частности, очевидно, и атаки на гражданскую инфраструктуру соседних стран Персидского залива.
"Это война, которую выбрали президент Трамп и Соединенные Штаты, поэтому мы будем продолжать нашу самооборону. Мы готовы защищаться столько, сколько нужно, пока президент Трамп не осознает незаконность этой войны и невозможность достичь победы", - отметил он.
Арагчи также опроверг утверждение о том, что нынешний конфликт является фактически войной за выживание для ослабленного иранского режима.
"Мы, знаете, достаточно стабильны и сильны", – сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.
Что предшествовало?
Ранее Трамп отмечал, что Иран хочет заключить соглашение, а он – нет.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи - Моджтаба - был избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
