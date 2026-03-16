Іран не хоче переговорів зі США і воюватиме стільки, скільки буде потрібно - глава МЗС Арагчі
Іран не зацікавлений у переговорах зі США для припинення конфлікту і готовий продовжувати бойові дії, доки адміністрація президента Дональда Трампа не усвідомить хибність рішення розпочати війну та неможливість здобути у ній перемогу.
Про це заявив очільник МЗС ісламської республіки Аббас Арагчі в інтерв’ю телеканалу CBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Іран не просив про переговори
"Ми ніколи не просили про припинення вогню, ми ніколи навіть не зверталися з проханням про переговори. Ми не бачимо жодної причини, чому ми повинні розмовляти з американцями", - сказав Арагчі, коментуючи слова президента Трампа про прагнення керівництва Ірану досягти угоди з американською стороною, аби припинити конфлікт.
США та Ізраїль вже вдруге атакували Іран під час переговорів
Топдипломат Тегерана зауважив, що США й Ізраїль уже вдруге атакували Іран під час американо-іранських переговорів, і в керівництві його країни Вашингтону більше не довіряють.
"Немає хорошого досвіду розмов з американцями. Ми розмовляли, то чому вони вирішили напасти на нас? То що станеться хорошого, якщо ми знову поговоримо?" - додав міністр.
Він традиційно звинуватив Сполучені Штати у розв’язанні війни, назвавши самообороною дії своєї країни у відповідь, зокрема, вочевидь, і атаки на цивільну інфраструктуру сусідніх країн Перської затоки.
"Це війна, яку обрали президент Трамп і Сполучені Штати, тож ми продовжуватимемо нашу самооборону. Ми готові захищатися стільки, скільки потрібно, доки президент Трамп не усвідомить незаконність цієї війни та неможливість досягнути перемоги", – зазначив він.
Арагчі також спростував твердження про те, що нинішній конфлікт є фактично війною за виживання для ослабленого іранського режиму.
"Ми, знаєте, достатньо стабільні та сильні", - сказав очільник іранського зовнішньополітичного відомства.
Що передувало?
Раніше Трамп зазначав, що Іран хоче укласти угоду, а він - не хоче.
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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