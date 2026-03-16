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Іран не хоче переговорів зі США і воюватиме стільки, скільки буде потрібно - глава МЗС Арагчі

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі

Іран не зацікавлений у переговорах зі США для припинення конфлікту і готовий продовжувати бойові дії, доки адміністрація президента Дональда Трампа не усвідомить хибність рішення розпочати війну та неможливість здобути у ній перемогу.

Про це заявив очільник МЗС ісламської республіки Аббас Арагчі в інтерв’ю телеканалу CBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Іран не просив про переговори

"Ми ніколи не просили про припинення вогню, ми ніколи навіть не зверталися з проханням про переговори. Ми не бачимо жодної причини, чому ми повинні розмовляти з американцями", - сказав Арагчі, коментуючи слова президента Трампа про прагнення керівництва Ірану досягти угоди з американською стороною, аби припинити конфлікт.

США та Ізраїль вже вдруге атакували Іран під час переговорів

Топдипломат Тегерана зауважив, що США й Ізраїль уже вдруге атакували Іран під час американо-іранських переговорів, і в керівництві його країни Вашингтону більше не довіряють.

"Немає хорошого досвіду розмов з американцями. Ми розмовляли, то чому вони вирішили напасти на нас? То що станеться хорошого, якщо ми знову поговоримо?" - додав міністр.

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Він традиційно звинуватив Сполучені Штати у розв’язанні війни, назвавши самообороною дії своєї країни у відповідь, зокрема, вочевидь, і атаки на цивільну інфраструктуру сусідніх країн Перської затоки.

"Це війна, яку обрали президент Трамп і Сполучені Штати, тож ми продовжуватимемо нашу самооборону. Ми готові захищатися стільки, скільки потрібно, доки президент Трамп не усвідомить незаконність цієї війни та неможливість досягнути перемоги", – зазначив він.

Арагчі також спростував твердження про те, що нинішній конфлікт є фактично війною за виживання для ослабленого іранського режиму.

"Ми, знаєте, достатньо стабільні та сильні", - сказав очільник іранського зовнішньополітичного відомства.

Що передувало?

Раніше Трамп зазначав, що Іран хоче укласти угоду, а він - не хоче.

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Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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Автор: 

Іран (3535) США (26808) бойові дії (6001)
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Топ коментарі
+9
Оце влип, рудий чорт, як і *****.
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16.03.2026 12:13 Відповісти
+5
не псуй рудому перемогу
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16.03.2026 12:11 Відповісти
+4
він поліз туди через те що його дуже попрохали представники одного неназиваємого народа, до якого трамп належить віднедавна.
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16.03.2026 12:52 Відповісти

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