Іран не хоче переговорів зі США і воюватиме стільки, скільки буде потрібно - глава МЗС Арагчі

Іран не зацікавлений у переговорах зі США для припинення конфлікту і готовий продовжувати бойові дії, доки адміністрація президента Дональда Трампа не усвідомить хибність рішення розпочати війну та неможливість здобути у ній перемогу.

Про це заявив очільник МЗС ісламської республіки Аббас Арагчі в інтерв’ю телеканалу CBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Іран не просив про переговори

"Ми ніколи не просили про припинення вогню, ми ніколи навіть не зверталися з проханням про переговори. Ми не бачимо жодної причини, чому ми повинні розмовляти з американцями", - сказав Арагчі, коментуючи слова президента Трампа про прагнення керівництва Ірану досягти угоди з американською стороною, аби припинити конфлікт.

США та Ізраїль вже вдруге атакували Іран під час переговорів

Топдипломат Тегерана зауважив, що США й Ізраїль уже вдруге атакували Іран під час американо-іранських переговорів, і в керівництві його країни Вашингтону більше не довіряють.

"Немає хорошого досвіду розмов з американцями. Ми розмовляли, то чому вони вирішили напасти на нас? То що станеться хорошого, якщо ми знову поговоримо?" - додав міністр.

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Він традиційно звинуватив Сполучені Штати у розв’язанні війни, назвавши самообороною дії своєї країни у відповідь, зокрема, вочевидь, і атаки на цивільну інфраструктуру сусідніх країн Перської затоки.

"Це війна, яку обрали президент Трамп і Сполучені Штати, тож ми продовжуватимемо нашу самооборону. Ми готові захищатися стільки, скільки потрібно, доки президент Трамп не усвідомить незаконність цієї війни та неможливість досягнути перемоги", – зазначив він.

Арагчі також спростував твердження про те, що нинішній конфлікт є фактично війною за виживання для ослабленого іранського режиму.

"Ми, знаєте, достатньо стабільні та сильні", - сказав очільник іранського зовнішньополітичного відомства.

Що передувало?

Раніше Трамп зазначав, що Іран хоче укласти угоду, а він - не хоче.

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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