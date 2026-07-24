Украинца Кузнецова, которого обвиняют во взрыве "Северных потоков", будут судить в конце октября в Германии, - адвокат

Судебный процесс над украинцем Сергеем Кузнецовым, которому немецкое следствие предъявило обвинение по делу о взрывах на "Северных потоках", начнется в немецком Гамбурге примерно 26 октября.

Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на адвоката Кузнецова Николая Катеринчука, передает Цензор.НЕТ.

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Детали

Катеринчук заявил, что судья позвонил немецким адвокатам Сергея, и они согласовали предварительную дату.

Он также добавил, что судья продлил сроки, в которые защита Кузнецова должна представить свою позицию относительно обоснованности обвинительного акта в отношении украинца. Соответствующий документ защита должна предоставить суду до 21 августа.

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Что предшествовало?

Напомним, 1 июля генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.

Взрыв "Северных потоков"

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