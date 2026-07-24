Украинца Кузнецова, которого обвиняют во взрыве "Северных потоков", будут судить в конце октября в Германии, - адвокат
Судебный процесс над украинцем Сергеем Кузнецовым, которому немецкое следствие предъявило обвинение по делу о взрывах на "Северных потоках", начнется в немецком Гамбурге примерно 26 октября.
Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на адвоката Кузнецова Николая Катеринчука, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Катеринчук заявил, что судья позвонил немецким адвокатам Сергея, и они согласовали предварительную дату.
Он также добавил, что судья продлил сроки, в которые защита Кузнецова должна представить свою позицию относительно обоснованности обвинительного акта в отношении украинца. Соответствующий документ защита должна предоставить суду до 21 августа.
Что предшествовало?
- Напомним, 1 июля генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
Взрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль