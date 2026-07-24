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Новости Подрыв Северных потоков
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Украинца Кузнецова, которого обвиняют во взрыве "Северных потоков", будут судить в конце октября в Германии, - адвокат

Украинец Сергей Кузнецов

Судебный процесс над украинцем Сергеем Кузнецовым, которому немецкое следствие предъявило обвинение по делу о взрывах на "Северных потоках", начнется в немецком Гамбурге примерно 26 октября.

Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на адвоката Кузнецова Николая Катеринчука, передает Цензор.НЕТ.

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Детали

Катеринчук заявил, что судья позвонил немецким адвокатам Сергея, и они согласовали предварительную дату. 

Он также добавил, что судья продлил сроки, в которые защита Кузнецова должна представить свою позицию относительно обоснованности обвинительного акта в отношении украинца. Соответствующий документ защита должна предоставить суду до 21 августа.

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Что предшествовало?

  • Напомним, 1 июля генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.

Взрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорошо, что президент обратил внимание на дело подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова, — адвокат

Автор: 

Германия (7760) суд (24777) Северный поток (1488) Кузнецов Сергей (13)
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