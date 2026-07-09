Причастность Украины к подрыву "Северных потоков" не установлена, - Офис генпрокурора
В рамках расследования уголовного дела по факту ведения РФ агрессивной войны против Украины и совершения врагом других противоправных действий против нашего государства Офис генерального прокурора проанализировал информацию о подрыве газопроводов "Nord Stream 1" и "Nord Stream 2".
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Факты причастности Украины не установлены
Как отмечается, в рамках данного производства украинскими правоохранительными органами проводятся необходимые следственные и другие процессуальные действия, в частности допросы свидетелей и сбор информации, имеющей значение для установления обстоятельств происшествия.
По результатам уже проделанной работы и полученной информации, на данный момент не установлено никаких фактов, которые бы свидетельствовали о причастности к совершению этих противоправных действий государства Украина, его уполномоченных органов или должностных лиц, а также о выдаче ими от имени Украины каких-либо приказов, поручений, распоряжений или указаний относительно совершения подрыва указанных газопроводов", — говорится в сообщении.
В то же время расследование этих обстоятельств еще не завершено, и продолжается сбор необходимых доказательств и их изучение.
Украина взаимодействует с немецкими органами
Кроме того, Офис генерального прокурора принял к сведению сообщение Федеральной прокуратуры Германии о направлении обвинительного акта по делу о подрыве "Nord Stream 1" и "Nord Stream 2".
Подчеркиваем: предъявление обвинения является процессуальным решением стороны обвинения и не означает установления вины лица или окончательной оценки обстоятельств уголовного производства. Вина лица в совершении преступления подтверждается исключительно вступившим в законную силу приговором суда, вынесенным по результатам всестороннего изучения всех полученных доказательств с соблюдением прав и процессуальных гарантий всех участников уголовного производства", — добавили в прокуратуре.
Украинская сторона продолжает взаимодействие с соответствующими немецкими органами. В частности, в рамках выполнения запроса со стороны последних проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. О результатах их проведения сразу будут уведомлены соответствующие органы Германии. Украина готова помочь в установлении всех истинных обстоятельств.
Кроме того, сведения по факту подрыва газопроводов "Nord Stream 1" и "Nord Stream 2" внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках указанного уголовного производства в соответствующие органы Германии будет направлен запрос о создании совместной следственной группы с целью оперативного обмена информацией.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 1 июля генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
Взрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
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