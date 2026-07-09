Причастность Украины к подрыву "Северных потоков" не установлена, - Офис генпрокурора

В рамках расследования уголовного дела по факту ведения РФ агрессивной войны против Украины и совершения врагом других противоправных действий против нашего государства Офис генерального прокурора проанализировал информацию о подрыве газопроводов "Nord Stream 1" и "Nord Stream 2".

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Факты причастности Украины не установлены

Как отмечается, в рамках данного производства украинскими правоохранительными органами проводятся необходимые следственные и другие процессуальные действия, в частности допросы свидетелей и сбор информации, имеющей значение для установления обстоятельств происшествия.

По результатам уже проделанной работы и полученной информации, на данный момент не установлено никаких фактов, которые бы свидетельствовали о причастности к совершению этих противоправных действий государства Украина, его уполномоченных органов или должностных лиц, а также о выдаче ими от имени Украины каких-либо приказов, поручений, распоряжений или указаний относительно совершения подрыва указанных газопроводов", — говорится в сообщении.

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В то же время расследование этих обстоятельств еще не завершено, и продолжается сбор необходимых доказательств и их изучение.

Украина взаимодействует с немецкими органами

Кроме того, Офис генерального прокурора принял к сведению сообщение Федеральной прокуратуры Германии о направлении обвинительного акта по делу о подрыве "Nord Stream 1" и "Nord Stream 2".

Подчеркиваем: предъявление обвинения является процессуальным решением стороны обвинения и не означает установления вины лица или окончательной оценки обстоятельств уголовного производства. Вина лица в совершении преступления подтверждается исключительно вступившим в законную силу приговором суда, вынесенным по результатам всестороннего изучения всех полученных доказательств с соблюдением прав и процессуальных гарантий всех участников уголовного производства", — добавили в прокуратуре.

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Украинская сторона продолжает взаимодействие с соответствующими немецкими органами. В частности, в рамках выполнения запроса со стороны последних проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. О результатах их проведения сразу будут уведомлены соответствующие органы Германии. Украина готова помочь в установлении всех истинных обстоятельств.

Кроме того, сведения по факту подрыва газопроводов "Nord Stream 1" и "Nord Stream 2" внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках указанного уголовного производства в соответствующие органы Германии будет направлен запрос о создании совместной следственной группы с целью оперативного обмена информацией.

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Что этому предшествовало?

Напомним, 1 июля генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.

Взрыв "Северных потоков"