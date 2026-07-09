Причетність України до підриву "Північних потоків" не встановлено, - Офіс Генпрокурора

У межах розслідування кримінального провадження за фактом ведення РФ агресивної війни проти України та вчинення ворогом інших протиправних дій проти нашої держави Офіс Генпрокурора опрацював інформацію щодо підриву газопроводів "Nord Stream 1" та "Nord Stream 2".

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Не встановлено фактів причетності України

Як зазначається, у межах цього провадження українськими правоохоронними органами проводяться необхідні слідчі та інші процесуальні дії, зокрема допити свідків та отримання інформації, що має значення для встановлення обставин події.

За результатами вже проведеної роботи та отриманої інформації, на цей час, не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність до вчинення цих протиправних дій держави Україна, її уповноважених органів чи посадових осіб, а також про надання ними від імені України будь-яких наказів, доручень, розпоряджень або вказівок щодо вчинення підриву зазначених газопроводів", - йдеться в повідомленні.

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Водночас дослідження цих обставин ще не завершене та триває збір необхідних доказів та їх дослідження.

Україна взаємодіє з німецькими органами

Крім того, Офіс Генпрокурора взяв до уваги повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини про скерування обвинувального акта у справі щодо підриву "Nord Stream 1" та "Nord Stream 2".

Наголошуємо: висунення обвинувачення є процесуальним рішенням сторони обвинувачення і не є встановленням вини особи чи остаточною оцінкою обставин кримінального провадження. Вина особи у вчиненні злочину підтверджується виключно вироком суду, який набрав законної сили, постановленим за результатами всебічного дослідження всіх здобутих доказів з дотриманням прав і процесуальних гарантів усіх учасників кримінального провадження", - додали в прокуратурі.

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Українська сторона продовжує взаємодію з відповідними німецькими органами. Зокрема у межах виконання запиту з боку останніх здійснюються необхідні слідчі та процесуальні дії. Про результати їх проведення одразу буде повідомлено відповідні органи Німеччини. Україна готова допомогти встановленню всіх правдивих обставин.

Крім того, відомості за фактом підриву газопроводів "Nord Stream 1" та "Nord Stream 2" внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У межах зазначеного кримінального провадження до відповідних органів Німеччини буде направлено запит про створення спільної слідчої групи з метою оперативного обміну інформацією.

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Що передувало?

Нагадаємо, 1 липня генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.

Підрив "Північних потоків"