Українця Кузнєцова, якого звинувачують у підриві "Північних потоків", судитимуть наприкінці жовтня в Німеччині, - адвокат

Судовий процес над українцем Сергієм Кузнєцовим, якому слідство Німеччини висунуло обвинувачення в справі про вибухи на "Північних потоках", розпочнуть у німецькому Гамбурзі приблизно 26 жовтня.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на адвоката Кузнєцова Миколу Катеринчука, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

Катеринчук заявив, що суддя телефонував німецьким адвокатам Сергія і вони узгодили попередню дату.

Він також додав, що суддя продовжив строки, в які захист Кузнєцова має надати позицію щодо обгрунтованості обвинувального акту українцеві. Відповідний документ захист має надати суду до 21 серпня.

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Що передувало?

Нагадаємо, 1 липня генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.

Підрив "Північних потоків"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добре, що президент зернув увагу на справу підозрюваного у підриві "Північних потоків" Кузнєцова, - адвокат