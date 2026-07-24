Українця Кузнєцова, якого звинувачують у підриві "Північних потоків", судитимуть наприкінці жовтня в Німеччині, - адвокат
Судовий процес над українцем Сергієм Кузнєцовим, якому слідство Німеччини висунуло обвинувачення в справі про вибухи на "Північних потоках", розпочнуть у німецькому Гамбурзі приблизно 26 жовтня.
Про це пише "Суспільне" з посиланням на адвоката Кузнєцова Миколу Катеринчука, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Катеринчук заявив, що суддя телефонував німецьким адвокатам Сергія і вони узгодили попередню дату.
Він також додав, що суддя продовжив строки, в які захист Кузнєцова має надати позицію щодо обгрунтованості обвинувального акту українцеві. Відповідний документ захист має надати суду до 21 серпня.
Що передувало?
- Нагадаємо, 1 липня генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
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