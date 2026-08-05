Дочерняя компания российского "Газпрома" хочет стать стороной обвинения по делу украинца Кузнецова, которого подозревают в подрыве "Северных потоков"
Компания "Nord Stream 2", являющаяся дочерней компанией российского "Газпрома", подала заявление в немецкий суд с просьбой выступить в качестве обвинителя по делу украинца Сергея Кузнецова, которого обвиняют в подрыве "Северных потоков".
Об этом в социальной сети Facebook сообщилаюридическая компания "Катеринчук, Моор и партнеры", владельцем которой является адвокат Кузнецова Николай Катеринчук, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление в суд ФРГ
"Страна-агрессор РФ, ведущая геноцидную войну против Украины, подала заявление от имени компании Nord Stream 2, владельцем которой является компания "Газпром", финансирующая частные военные компании, такие как "Факел", "Поток", "Редут", которые непосредственно участвуют в убийстве украинских граждан на территории Украины, в немецкий суд с просьбой признать компанию Nord Stream 2 в качестве субсидиарного обвинителя по делу Сергея Кузнецова о подрыве "Северных потоков", — заявили в компании.
Адвокаты напомнили, что РФ использовала "Северные потоки" для давления на Германию и Европейский Союз, требуя прекращения помощи Украине. Именно это послужило основанием для возбуждения уголовного дела в отношении компании Nord Stream в Германии и применения Европейским Союзом соответствующих санкций в отношении этих потоков.
Реакция защиты
"То есть цинизм заключается в том, что компания, поддерживающая военную машину государства-агрессора, являющегося ее владельцем, выступает перед немецким судом в образе потерпевшей и требует морального и финансового возмещения именно от гражданина государства Сергея Кузнецова, подвергшегося нападению", — добавили адвокаты.
Что предшествовало?
- Напомним, 1 июля генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
Взрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
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