Дочірня компанія російського "Газпрому" хоче стати стороною обвинувачення у справі українця Кузнєцова, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"
Nord Stream 2, яка є дочірньою компанією російського "Газпрому", подала заяву до німецького суду з проханням виступити обвинувачем у справі українця Сергія Кузнєцова, якого звинувачуюють у підриві "Північних потоків".
Про це в соцмережі фейсбук повідомила юридична компанія "Катеринчук, Моор і партнери", власником якої є адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук, інформує Цензор.НЕТ.
Заява до суду ФРН
"Країна-агресор РФ, яка веде геноцидну війну проти України, подала заяву від компанії Nord Stream 2, власником якої є компанія "Газпром", яка фінансує приватні військові компанії, такі як "Факел", "Поток", "Редут", які безпосередньо приймають участь у вбивстві українських громадян на території України, до німецького суду з проханням визнати компанію Nord Stream 2 як субсидіарного обвинувача в справі Сергія Кузнєцова про підрив північних потоків", - заявили у компанії.
Адвокати нагадали, що РФ використовувала "Північні потоки" для тиску на Німеччину та Європейський Союз, вимагаючи припинення допомоги Україні. Саме це було підставою відкриття кримінальної справи щодо компанії Nord Stream у Німеччині та застосування Європейським Союзом відповідних санкцій до цих потоків.
Реакція захисту
"Тобто цинізм полягає в тому, що компанія яка підтримує воєнну машину держави-агресора, що є її власником, постає перед німецьким судом в образі потерпілої та вимагає морального та фінансового задоволення саме від громадянина держави Сергія Кузнєцова, яка зазнала нападу", - додали адвокати.
Що передувало?
- Нагадаємо, 1 липня генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
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