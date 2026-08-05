Дочірня компанія російського "Газпрому" хоче стати стороною обвинувачення у справі українця Кузнєцова, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"

Nord Stream 2, яка є дочірньою компанією російського "Газпрому", подала заяву до німецького суду з проханням виступити обвинувачем у справі українця Сергія Кузнєцова, якого звинувачуюють у підриві "Північних потоків".

Про це в соцмережі фейсбук повідомила юридична компанія "Катеринчук, Моор і партнери", власником якої є адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява до суду ФРН

"Країна-агресор РФ, яка веде геноцидну війну проти України, подала заяву від компанії Nord Stream 2, власником якої є компанія "Газпром", яка фінансує приватні військові компанії, такі як "Факел", "Поток", "Редут", які безпосередньо приймають участь у вбивстві українських громадян на території України, до німецького суду з проханням визнати компанію Nord Stream 2 як субсидіарного обвинувача в справі Сергія Кузнєцова про підрив північних потоків", - заявили у компанії.

Адвокати нагадали, що РФ використовувала "Північні потоки" для тиску на Німеччину та Європейський Союз, вимагаючи припинення допомоги Україні. Саме це було підставою відкриття кримінальної справи щодо компанії Nord Stream у Німеччині та застосування Європейським Союзом відповідних санкцій до цих потоків.

Реакція захисту

"Тобто цинізм полягає в тому, що компанія яка підтримує воєнну машину держави-агресора, що є її власником, постає перед німецьким судом в образі потерпілої та вимагає морального та фінансового задоволення саме від громадянина держави Сергія Кузнєцова, яка зазнала нападу", - додали адвокати.

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Що передувало?

Нагадаємо, 1 липня генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.

Підрив "Північних потоків"

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