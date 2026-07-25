Адвокат українця Кузнєцова у справі "Північних потоків": Обвинувальний вирок став би ганьбою для правосуддя

Адвокат громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підривів газопроводів "Північний потік", заявив, що розраховує на його виправдання в Німеччині. На думку захисника, у справі немає вирішальних доказів вини українця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це адвокат Нікола Канестріні сказав в інтерв'ю ZDF.

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У в'язниці його називали Джеймсом Бондом

Адвокат розповів, що часто відвідував Кузнєцова під час арешту в Італії, передавав новини, а також листи, серед яких були й листи з України зі словами підтримки та малюнками. Один із малюнків — із веселкою, українець, мовляв, узяв із собою після того, як його перевели до Німеччини.

За словами Канестріні, коли він приходив провідати українця під час ув’язнення в Італії, працівники в’язниці, мовляв, кричали один одному через ґрати: "Покличте Джеймса Бонда".

"У мене ще ніколи не було такого клієнта, який би так спокійно сприйняв цю ситуацію. Іноді мені здавалося, що він тримає все під контролем. […] Я захоплююся ним за те, що він виявив таку стійкість у цей складний момент, адже ми всі мусимо виходити з того, що він невинний", — розповів про нього адвокат.

Українця виправдають

На його думку, українця виправдають, "бо це єдине справедливе рішення". Варіант, коли той стане першим засудженим за воєнні злочини під час війни в Україні, Канестріні назвав "ганьбою для будь-якої системи правосуддя".

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"Під час російсько-української війни, тобто під час російського вторгнення, звичайно, трапилися дуже жахливі речі. Це — від звичних зґвалтувань до викрадень дітей, аж до Бучанської різанини, тобто вбивств цивільних людей у найжорстокіший спосіб. Чи справді ми можемо змиритися з тим, що першим імовірним військовим злочинцем став саме той клієнт, який припинив постачання енергоносіїв? Чи це справді справедливо?" — говорить адвокат.

Також у нього запитали щодо телефонних дзвінків Кузнєцова в ув’язненні, під час яких він нібито визнав свою причетність до підриву і сказав, що діяв від імені влади України.

За словами Канестріні, чи викрив себе українець, встановить суд, але, на його думку, у справі немає жодного вирішального доказу.

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Що передувало?

Нагадаємо, 1 липня генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.

Підрив "Північних потоків"

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