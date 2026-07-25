Адвокат українця Кузнєцова у справі "Північних потоків": Обвинувальний вирок став би ганьбою для правосуддя
Адвокат громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підривів газопроводів "Північний потік", заявив, що розраховує на його виправдання в Німеччині. На думку захисника, у справі немає вирішальних доказів вини українця.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це адвокат Нікола Канестріні сказав в інтерв'ю ZDF.
У в'язниці його називали Джеймсом Бондом
Адвокат розповів, що часто відвідував Кузнєцова під час арешту в Італії, передавав новини, а також листи, серед яких були й листи з України зі словами підтримки та малюнками. Один із малюнків — із веселкою, українець, мовляв, узяв із собою після того, як його перевели до Німеччини.
За словами Канестріні, коли він приходив провідати українця під час ув’язнення в Італії, працівники в’язниці, мовляв, кричали один одному через ґрати: "Покличте Джеймса Бонда".
"У мене ще ніколи не було такого клієнта, який би так спокійно сприйняв цю ситуацію. Іноді мені здавалося, що він тримає все під контролем. […] Я захоплююся ним за те, що він виявив таку стійкість у цей складний момент, адже ми всі мусимо виходити з того, що він невинний", — розповів про нього адвокат.
Українця виправдають
На його думку, українця виправдають, "бо це єдине справедливе рішення". Варіант, коли той стане першим засудженим за воєнні злочини під час війни в Україні, Канестріні назвав "ганьбою для будь-якої системи правосуддя".
"Під час російсько-української війни, тобто під час російського вторгнення, звичайно, трапилися дуже жахливі речі. Це — від звичних зґвалтувань до викрадень дітей, аж до Бучанської різанини, тобто вбивств цивільних людей у найжорстокіший спосіб. Чи справді ми можемо змиритися з тим, що першим імовірним військовим злочинцем став саме той клієнт, який припинив постачання енергоносіїв? Чи це справді справедливо?" — говорить адвокат.
Також у нього запитали щодо телефонних дзвінків Кузнєцова в ув’язненні, під час яких він нібито визнав свою причетність до підриву і сказав, що діяв від імені влади України.
За словами Канестріні, чи викрив себе українець, встановить суд, але, на його думку, у справі немає жодного вирішального доказу.
Що передувало?
- Нагадаємо, 1 липня генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль